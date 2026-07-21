Imagini revoltătoare pe plaja din Vadu. Un șofer a trecut cu mașina pe lângă cearceafuri

Un șofer în vârstă de 39 de ani, din București, a fost amendat după ce a intrat cu mașina pe plaja din Vadu și a circulat printre turiștii aflați la malul mării. Imaginile au apărut în mediul online și au stârnit numeroase reacții. Bărbatul ar fi trecut prin aceeași zonă timp de trei zile consecutiv, foarte aproape de cearceafurile oamenilor care se aflau pe plajă.

În filmarea publicată pe internet se vede cum autoturismul înaintează pe nisip, în apropierea apei, și trece pe lângă persoanele care stăteau întinse la plajă. Gestul șoferului i-a nemulțumit pe turiști, iar unul dintre aceștia i-a atras atenția că se află într-o zonă destinată oamenilor, nu circulației mașinilor.

„Vezi că e plajă, nu e Bucureștiul. Ia-o prin apă că e moale. E a treia oară când treci pe aici. Deja e nesimțire”, a spus la un moment dat unul dintre turiști.

Imaginile au fost distribuite în mediul online, unde mai mulți utilizatori au criticat comportamentul conducătorului auto și au cerut sancțiuni mai dure pentru astfel de situații.

În urma verificărilor, oamenii legii au stabilit că bărbatul are 39 de ani și este din București. Pentru că a intrat cu autoturismul pe plaja din Vadu, acesta a primit o amendă în valoare de 1.000 de lei.

Accesul autovehiculelor pe plajele din România este interzis de peste două decenii. Regula este prevăzută de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre.

Interdicția are în vedere, în primul rând, siguranța turiștilor. Plaja este o zonă pietonală destinată relaxării, iar circulația autoturismelor printre persoanele aflate pe nisip poate provoca accidente grave.

Vehiculele afectează și mediul, deoarece greutatea și deplasarea lor compactează nisipul și pot distruge vegetația din apropierea dunelor. Există și riscul apariției poluării prin scurgeri de combustibil sau uleiuri minerale.

Situația este cu atât mai importantă în cazul plajelor sălbatice de la Vadu, Corbu și Midia. Aceste zone fac parte din Rezervația Biosferei Delta Dunării și din rețeaua europeană Natura 2000, unde ecosistemele sunt sensibile la intervențiile umane.

Interdicția nu se aplică vehiculelor folosite pentru intervenții operative. Poliția, salvamarii, ambulanțele și pompierii pot intra pe plajă atunci când situația o impune. Accesul este permis și utilajelor speciale folosite pentru curățarea și întreținerea plajelor.