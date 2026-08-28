Premierul interimar Ilie Bolojan susține că, din punctul său de vedere, Cristina Trăilă, fostul secretar general adjunct al Guvernului, este nevinovată în dosarul instrumentat de DNA Iași. El a arătat însă că ancheta va continua, iar rezultatele acesteia vor clarifica situația. Declarațiile au venit după demisia Cristinei Trăilă din funcția de secretar general adjunct al Guvernului. Ea a renunțat la poziție după ce procurorii DNA Iași au început urmărirea penală.

Premierul interimar a povestit că a avut o întâlnire cu Cristina Trăilă înainte ca aceasta să renunțe la funcție. În timpul discuției, fostul secretar general adjunct i-ar fi explicat contextul în care a ajuns să fie vizată de ancheta procurorilor.

Bolojan consideră că demisia a fost o decizie corectă, deoarece astfel pot fi evitate suspiciunile care ar putea afecta imaginea Guvernului.

„Am avut această discuţie, mi-a explicat contextul şi cred că a luat o decizie corectă aceea de a demisiona pentru a nu mai apărea tot felul de suspiciuni vizavi de Guvern, pentru că vrând - nevrând reprezentăm o instituţie şi trebuie să încercăm să nu scădem încrederea în această instituţie. Din punctul meu de vedere, doamna Trăilă este nevinovată, dar, sigur, ancheta va merge şi vom vedea ce se întâmplă”, a spus Bolojan.

Ilie Bolojan a vorbit și despre întâlnirea pe care a avut-o cu omul de afaceri Fănel Bogos, al cărui nume apare în ancheta în care este implicată Cristina Trăilă.

Premierul interimar consideră că nu a făcut nimic greșit prin faptul că a primit un om în audiență și i-a ascultat problemele. Bolojan a explicat că, în perioada în care ocupă o funcție publică, are numeroase întâlniri cu persoane care îi prezintă diferite probleme sau propuneri.

„Atunci când eşti pe funcţie publică te întâlneşti cu zeci de oameni, poate, săptămânal. Unele întâlniri pot fi organizate, altele sunt ad-hoc. (…) Problema este ce se întâmplă după o astfel de întâlnire. După toate întâlnirile pe care le-am avut dacă a fost o problemă pertinentă am căutat să o rezolv, dacă au avut o propunere bună am căutat să o promovez, dacă lucrurile nu mi s-au părut în regulă, dacă nu mi s-au părut chestiuni care sunt fezabile, nu le-am dat curs. Şi asta s-a întâmplat şi în această discuţie. Prin urmare, nu e o chestiune de a regreta o întâlnire. Sigur, e păcat că oamenii vorbesc tot felul de trăsnăi pe telefoane, dar asta este responsabilitatea lor”, a arătat premierul demis.

Bolojan susține că a procedat corect în acest caz.

„Eu consider că am procedat corect. A venit un om în audienţă, şi-a spus păsurile, trebuia să avem un alt tip de discuţie, am reţinut ce mi-a spus, dar în afară de această discuţie n-a fost nicio altă chestiune care să însemne că cineva ca să intre la mine a trebuit să dea bani sau că cineva a avut de suferit pentru că a intrat cineva la mine”, a afirmat Bolojan.

Premierul interimar a mai spus că nu a fost audiat de DNA în acest dosar și că, în acest moment, nu vede un motiv pentru care ar trebui să ajungă în fața procurorilor.