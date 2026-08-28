Cristina Trăilă va părăsi funcția de secretar general adjunct al Guvernului începând cu 15 septembrie. Decizia privind eliberarea sa din funcție, la cerere, a fost publicată vineri în Monitorul Oficial. Actul administrativ este semnat de premierul interimar Ilie Bolojan și stabilește data la care încetează mandatul acesteia în fruntea Guvernului.

Potrivit documentului, Cristina Trăilă este eliberată, la cerere, din funcția de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat.

„La data de 15 septembrie, doamna Cristina Trăilă se eliberează, la cerere, din funcția de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat”, se arată în decizia semnată de premierul interimar Ilie Bolojan.

Trăilă își anunțase demisia în urmă cu două zile, pe 26 august, în contextul unui dosar în care procurorii DNA au formulat acuzații la adresa sa.

Cristina Trăilă (PNL), secretar general adjunct al Guvernului condus de Ilie Bolojan, este urmărită penal în dosarul afaceristului Fănel Bogos din Vaslui. Acesta este acuzat de procurorii anticorupție că „a apelat la rețele de influență” pentru schimbarea conducerii DSVSA Vaslui.

Trăilă are calitatea de suspect și este cercetată pentru „complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii de foloase necuvenite”, potrivit DNA.

Cristina Trăilă s-a aflat și în centrul unui litigiu important pentru Guvern. Pe 16 iulie, aceasta a reprezentat Executivul în fața Curții Constituționale a României, în procesul dintre Guvern și Înalta Curte de Casație și Justiție.

Potrivit DNA, faptele cercetate ar fi avut loc la începutul lunii noiembrie 2025. Procurorii susțin că Trăilă, aflată la acel moment în funcția de secretar general adjunct al Guvernului, ar fi susținut demersurile unui alt inculpat pentru exercitarea influenței asupra conducerii Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.

„În calitate de secretar general adjunct al Guvernului României, ar fi sprijinit demersurile inculpatului Barbu Mihai de exercitare a influenței asupra președintelui A.N.S.V.S.A., în scopul înlocuirii din funcție a directorului D.S.V.S.A. Vaslui cu o persoană agreată de inculpatul B.F”, arată DNA.

Anchetatorii susțin că schimbarea conducerii instituției ar fi urmărit obținerea unor avantaje pentru Fănel Bogos și pentru compania pe care acesta o deține.

În documentarea cazului, DNA susține că printre obiectivele urmărite s-ar fi aflat aprobarea unei despăgubiri în valoare de aproximativ trei milioane de euro, dar și reducerea presiunii exercitate prin controalele sanitar-veterinare asupra fermelor societății.

„Constând, între altele, în aprobarea unui dosar de despăgubire în valoare de aproximativ 3 milioane de euro, precum și în diminuarea sau încetarea controalelor sanitar-veterinare la fermele societății”, mai arată procurorii.

În urma acuzațiilor, aceasta a anunțat că renunță la funcția ocupată în fruntea Guvernului. Trăilă a susținut că este nevinovată și că acuzațiile vor fi clarificate în cursul anchetei.

„Faţă de toate aspectele vehiculate public, ţin să fac următoarele precizări: sunt total nevinovată şi nu am nici cea mai mică îndoială că acest lucru va fi lămurit încă din faza de urmărire penală. Sunt, de asemenea, conştientă că acest scandal mediatic este unul artificial, deloc întâmplător şi care este fără îndoială speculat în detrimentul imaginii premierului Ilie Bolojan, a Guvernului României şi a PNL. Ca atare, am decis să demisionez din funcţia de secretar general adjunct al Guvernului”, a scris Trăilă pe Facebook.