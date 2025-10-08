Politica

Ilie Bolojan, întâlnire cu producătorii din industria alimentară: Vreau să cunosc cu ce probleme se confruntă

Ilie Bolojan, întâlnire cu producătorii din industria alimentară: Vreau să cunosc cu ce probleme se confruntăIlie Bolojan. Sursă foto: gov.ro
Ilie Bolojan a discutat miercuri, la Palatul Victoria, cu reprezentanţi ai marilor producători şi procesatori din domeniul agricol, despre modul în care Guvernul îi poate susţine pentru a creşte capacităţile de producţie şi a promova produsele româneşti pe pieţele naţionale şi externe. „Vreau să cunosc direct de la producători şi procesatori din domeniul alimentar cu ce probleme se confruntă şi să identificăm împreună politicile publice pe care Guvernul le poate promova pentru a creşte şi diversifica capacitatea de producţie”, a declarat prim-ministrul Ilie Bolojan în cadrul întâlnirii.

Ilie Bolojan: „Vă mulţumesc pentru ceea ce faceţi pentru economia românească”

În debutul întâlnirii, premierul a transmis un mesaj de recunoştinţă celor care contribuie la economia naţională.

„Vă mulţumesc pentru ceea ce faceţi pentru economia românească, pentru că aţi creat locuri de locuri de muncă şi vă plătiţi taxele la stat! Vreau să cunosc direct de la producători şi procesatori din domeniul alimentar cu ce probleme se confruntă şi să identificăm împreună politicile publice pe care Guvernul le poate promova pentru a creşte şi diversifica capacitatea de producţie, a mări competitivitatea şi pentru a susţine produsele româneşti la export”, a declarat prim-ministrul.

Guvernul României

Guvernul României. Sursă foto: gov.ro

Reprezentanţii marilor reţele comerciale, dispuşi să ajute

Şeful Executivului a menţionat că o discuţie pe aceste teme a avut şi cu reprezentanţii Asociaţiei Marilor Reţele Comerciale din România, care şi-au oferit disponibilitatea de a contribui la promovarea producătorilor români pe pieţele externe.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, reprezentanţii companiilor au punctat dificultăţile cu care se confruntă în derularea proiectelor de investiţii.

Companiile, deschise dialogului cu Guvernul

„Ei au apreciat deschiderea la dialog a prim-ministrului Ilie Bolojan şi au arătat disponibilitatea de a continua consultările pentru identificarea unor soluţii guvernamentale care să susţină creşterea capacităţii de producţie şi promovarea produselor româneşti în magazinele din ţară şi pe pieţele externe”, arată comunicatul Guvernului.

La consultările de la Palatul Victoria, alături de prim-ministrul Ilie Bolojan, au mai participat şeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, şi consilierul de stat în Cancelaria Prim-Ministrului, Raul Gutin.

 

