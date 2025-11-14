Politica

Ilie Bolojan indică singura condiție pentru ca actuala coaliție să funcționeze

Ilie Bolojan indică singura condiție pentru ca actuala coaliție să funcționeze
Premierul Ilie Bolojan afirmă, într-un interviu acordat Radio Europa Liberă, că actuala coaliție poate funcționa doar dacă liderii politici renunță la calculul electoral permanent. Șeful Guvernului spune că fiecare partid poate bloca reformele, deși niciunul nu poate decide singur.

Cum vede Ilie Bolojan actuala coaliție de guvernare

Premierul și președintele PNL, Ilie Bolojan, explică o realitate cu care guvernele de coaliție se confruntă frecvent în România: niciun partid nu poate impune singur direcția într-un executiv alcătuit din patru formațiuni și sprijinit de grupul minorităților, însă oricare dintre aceste partide are pârghii suficiente pentru a genera blocaje. Bolojan descrie acest mecanism ca fiind „cea mai proastă situație”, un echilibru fragil între aritmetică parlamentară și responsabilitatea politică.

Declarațiile apar în contextul în care premierul a fost întrebat despre raportarea sa la liderii PSD și despre șansele ca actuala formulă de guvernare să se mențină până în 2027. Potrivit protocolului politic, PSD ar urma să preia funcția de prim-ministru la acel moment, ceea ce deschide periodic discuții despre stabilitatea executivului.

Situația politică descrisă de premier

Ilie Bolojan afirmă că dialogul cu partenerii din coaliție îi arată o concluzie comună: „Din relaţiile cu toţi liderii politici, înţeleg că fiecare suntem responsabili pentru ceea ce se întâmplă în ţara asta. Dată fiind pulverizarea politică, niciun partid nu poate să facă lucrurile de unul singur, dar fiecare partid poate să blocheze lucrurile. Asta e cea mai proastă situaţie”.

Liderul PNL detaliază apoi felul în care încearcă să gestioneze raportul dintre viziunea Guvernului și compromisul necesar pentru ca proiectele să treacă prin Parlament. Se referă la pachetul legislativ privind administrația, care nu ar fi fost adoptat fără o „masă critică” formată din toate partidele coaliției, deși unele prevederi nu sunt, în opinia sa, perfecte.

Teama lui Ilie Bolojan: Dorința de a urca în sondaje o să distrugă reformele

Bolojan introduce și ideea tensiunii permanente între reformă și calcule electorale. Potrivit premierului, o guvernare intrată în logica sondajelor riscă să blocheze orice proiect care nu produce câștig imediat în percepția publică. În acest context, liderul PNL transmite un mesaj direct către scena politică: „Nu poţi să faci reforme şi, în acelaşi timp, să fii în permanenţă cu ochii pe sondajele de opinie şi să vii cu un concurs de frumuseţe politică”.

Această frază, rostită în interviul de la Radio Europa Liberă, urmărește să sublinieze diferența dintre politica orientată spre alegeri și administrarea statului. Bolojan insistă că mandatul unui politician trebuie dus cu responsabilitate, indiferent de durata lui. „Trebuie să lucrezi responsabil că, într-adevăr, atunci cât îţi închei mandatul de o lună, de o zi, de şase luni de zile, să ştii că poţi să mergi pe stradă cu fruntea sus. Bun, nu o să ne laude toată lumea, dar să nu ne înjure toată lumea”.

Cum poate avea stabilitate premierul României, în viziunea lui Bolojan

Șeful Guvernului explică și cum își vede mandatul în raport cu sprijinul coaliției. În opinia sa, funcția de premier nu poate fi menținută artificial, în lipsa posibilității de a implementa proiectele de guvernare. „Voi fi pe această funcţie cât timp voi putea să fac ceva, pentru că, dacă stai pe o funcţie şi nu poţi să faci ceea ce trebuie, nu are rost să mai stai pe acolo”, afirmă Bolojan.

Premierul adaugă că un guvern de coaliție nu este construit pe simpatii, ci pe aritmetică parlamentară. Într-un astfel de context, partenerii trebuie să lucreze împreună pentru stabilitatea țării, chiar dacă există diferențe de viziune sau interese divergente. „Nu întotdeauna într-o coaliţie, indiferent ce partide sunt, lucrezi cu cine ai cele mai mari afinităţi, dar în momentul în care trebuie să ţii stabilitatea unei ţări, înseamnă că trebuie să lucrezi responsabil”.

În privința viitorului politic apropiat, Bolojan vorbește din nou despre necesitatea construirii unei „mase critice”. Această expresie, folosită repetat în discuția cu Radio Europa Liberă, rezumă ideea că proiectele guvernamentale pot trece doar dacă actorii politici acceptă compromisul minim necesar. Premierul susține că aceasta este direcția pe care guvernul trebuie să o urmeze „indiferent cât stai pe un post sau altul”.

