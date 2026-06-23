Biroul Permanent Național al PNL a decis marți să nu prelungească mandatele interimare pentru 12 organizații județene și de sector ale partidului. După ședința conducerii liberale, deputatul Ionel Bogdan a declarat că măsura vizează filiale care nu au respectat deciziile formațiunii și care, în unele cazuri, au obstrucționat participarea delegaților la Congresul Extraordinar al PNL. Totodată, liderul liberal a anunțat că procedurile de excludere a lui Adrian Veștea și a susținătorilor acestuia au fost inițiate, dar vor putea fi finalizate după înregistrarea noului Statut la Tribunalul București.

Ionel Bogdan a anunțat că una dintre temele discutate în ședința Biroului Permanent Național a fost reorganizarea unor filiale ale partidului.

„A doua discuţie din cadrul Birolului Permanent Naţional a fost legată de filialele care intră într-un proces de reorganizare în urma discuţiei de astăzi. Aşa cum ştiţi, în urma Congresului, toate filialele, pentru că nu s-au organizat încă alegeri în filialele Partidului Naţional Liberal din ţară, toate filialele au rămas într-un interimat, adică toţi preşedinţii de filiale sunt interimari. Avem 49 de filiale, din cele 49 de filiale, pentru 13 dintre ele nu a fost prelungit interimatul”, a declarat acesta.

Ulterior, reprezentanții partidului au precizat că este vorba despre 12 filiale: Argeș, Brașov, Călărași, Galați, Giurgiu, Gorj, Ialomița, Ilfov și organizațiile PNL din sectoarele 2, 3, 4 și 5 ale Capitalei.

Printre organizațiile vizate se află PNL Argeș, condusă de Alina Gorghiu, care l-a susținut pe Adrian Veștea și care ar fi urmat să ocupe funcția de vicepremier, precum și PNL Ilfov, organizație condusă de Hubert Thuma, unul dintre criticii președintelui PNL, Ilie Bolojan.

Ionel Bogdan a explicat motivele care au stat la baza deciziei de a nu prelungi mandatele interimare.

„Filiale, nu au îndeplinit următoarele condiţii: în primul rând, au încălcat în mod deliberat şi repetat deciziile Partidului Naţional Liberal. Apoi nu au participat la Congres sau chiar au obstrucţionat participarea delegaţilor din acele filiale la Congresul Extraordinar care a avut loc în acest weekend. Sunt motive multiple pentru care aceste filiale n-ar fi trebuit să mai aibă prelungit interimatul”, a declarat deputatul liberal.

În cadrul aceleiași conferințe, Ionel Bogdan a fost întrebat și despre desemnarea la conducerea PNL Ialomița a unui senator ales pe listele SOS România, care ulterior s-a înscris în PNL.

„Nu cred că este vorba de nicio recompensă, este vorba de un senator din judeţul Ialomita. Având în vedere situaţia filialei din Ialomita, colegii au considerat oportun ca dânsul să prea o perioadă de interimat până când această organizaţie se va reorganiza. Pe urmă vom vedea cum vor decurge lucrurile mai târziu”, a afirmat Ionel Bogdan.

Deputatul liberal a oferit explicații și despre situația lui Adrian Veștea și a celor care l-au susținut în conflictul intern din partid.

Potrivit acestuia, procedurile au fost deja demarate, însă aplicarea lor depinde de intrarea în vigoare a noului Statut al formațiunii.

„Procedurile în Partidul Naţional Liberal au început. Este aprobat un nou Statut, care urmează să fie înregistrat la Tribunalul Bucureşti conform normelor legale. Ulterior, vom putea finaliza această procedură. Atâta timp cât aceste excluderi din partid vor fi pe noul Statut, el trebuie să fie înregistrat legal la Tribunalul Bucureşti”, a declarat Ionel Bogdan.