Politica Ilie Bolojan exclude negocieri speciale cu SUA privind vizele: MAE și MAI pot gestiona situația







Ilie Bolojan, președintele interimar al României, a declarat că nu este necesară desemnarea unui emisar special pentru reluarea negocierilor cu Statele Unite ale Americii în privința ridicării vizelor pentru cetățenii români. În opinia sa, Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Afacerilor Interne sunt instituțiile competente și experimentate care pot gestiona această situație, așa cum a făcut-o și în trecut.

Bolojan respinge ideea unui emisar special pentru Visa Waiver

„Sunt convins că cele două ministere care au competențe tehnice și instituționale în acest domeniu, care au lucrat ani de zile, știu exact care sunt condițiile și pot clarifica aceste aspecte”, a declarat președintele interimar.

Bolojan a făcut aceste precizări în contextul suspendării includerii României în programul Visa Waiver, o măsură care trebuia să intre în vigoare la finalul lunii martie 2025.

Posibila demitere a lui Hurezeanu, tratată cu prudență

În același context, Bolojan a fost întrebat despre posibila înlocuire a ministrului de externe al României, Emil Hurezeanu, într-un moment delicat pentru diplomația română. Președintele interimar a evitat să comenteze direct, dar a exprimat o opinie generală despre modul în care ar trebui gestionate eventualele schimbări de personal în poziții sensibile.

„Dacă critici oameni care trebuie să te ajute să faci performanţă, în public, nu faci decât să le ştirbeşti capacitatea de a face performanţă, nu doar lor, ca persoane, ci şi instituţiilor. Şi în general, dacă am avut astfel de probleme, am preferat să le analizez o dată, de două ori, de trei ori şi când am fost convins că se impune o schimbare, am făcut-o. Dar nu am discutat public despre ea, pentru că nu m-ar fi ajutat cu nimic”, a declarat Ilie Bolojan.

Bolojan: „Nu există dovezi privind legătura cu alegerile anulate”

Un alt subiect abordat de președintele interimar a fost posibilă legătură între amânarea ridicării vizelor și anularea primului tur al alegerilor prezidențiale din România. Ilie Bolojan a respins această ipoteză, afirmând că nu există informații oficiale care să susțină sau astfel de corelație.

„Nu știu să existe o astfel de legătură,” a spus Bolojan, conform stiripesurse.ro.

România și-a îndeplinit obligațiile tehnice

În ciuda suspendării procesului, autoritățile române susțin că toate condițiile necesare pentru includerea în programul Visa Waiver au fost respectate. Ilie Bolojan a menționat că România a îndeplinit cerințele de stabilitate de autoritățile americane, iar decizi de suspendare ține, cel mai probabil, de factori politici sau de contextul intern al SUA.

„Noi am respectat toate procedurile și va fi o decizie vis-a-vis de aceasta și vom avea un răspuns zilele viitoare”, a spus președintele interimar, lăsând să se înțeleagă că România așteaptă o comunicare oficială din partea administrației de la Washington.

Dialog diplomatic în desfășurare

În interviu, Ilie Bolojan a adăugat că autoritățile române lucrează la consolidarea dialogului diplomatic cu noua administrație americană, inclusiv în contextul criticilor formulate de vicepreședintele SUA, JD Vance, cu privire la anularea alegerilor prezidențiale. Președintele interimar a subliniat importanța continuării comunicării instituționale, în special în domenii sensibile precum securitatea regională, parteneriatul strategic și libertatea de circulație.

„Cred că regulile de management și de bună guvernare sunt, în general, aceleași. Trebuie să aveți grijă la astfel de chestiuni, pentru că avem și destul de multe probleme.

În lipsa unei decizii definitive din partea autorităților americane, România continuă eforturile tehnice și diplomatice pentru obținerea ridicării vizelor. Deocamdată, Guvernul mizează pe structurile deja implicate – MAE și MAI – fără a propune soluții politice sau demersuri speciale, în speranța că dialogul instituțional va conduce la un rezultat favorabil în perioada următoare.