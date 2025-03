Politica Ilie Bolojan denunță campaniile de dezinformare la adresa sa







Președintele interimar al României, Ilie Bolojan, a reacționat vehement împotriva valului de informații false care circulă despre el în spațiul public. Acesta a declarat că este „foarte greu să te lupți” cu astfel de atacuri, care sunt coordonate și propagate rapid.

Bolojan neagă acuzațiile privind un presupus furt

Întrebat la Digi 24 despre zvonurile potrivit cărora ar fi fost implicat în furtul unui camion în Germania în anii '90, Bolojan a infirmat categoric aceste informații.

„Gândiți-vă că de când am ajuns președintele PNL am avut parte de un val de mizerii. Una dintre acestea susținea că aș fi lucrat ca șofer de camion în Germania și aș fi furat un camion. În realitate, în anii '90 eram student și urmam a doua facultate la Timișoara. Nu am lucrat niciodată în Germania, nu dețin permis de categoria C și nu am avut nicio problemă cu Interpolul”, a explicat el.

Bolojan a subliniat că acest tip de dezinformare este dificil de combătut, deoarece zvonurile sunt inițiate și distribuite în mod coordonat. „Uneori afli lucruri despre tine pe care nu le știai, iar oamenii care nu te cunosc își formează impresii greșite”, a adăugat acesta.

Statuia lui Mihai Viteazul din Oradea nu a fost dărâmată

Fostul primar al Oradei a clarificat și speculațiile cu privire la statuia lui Mihai Viteazul, subliniind că aceasta nu a fost dărâmată, ci mutată într-o altă locație.

„Am fost acasă și, în timp ce mă plimbam prin oraș, o doamnă m-a abordat pentru a se asigura că statuia lui Mihai Viteazul este încă la locul său. Le asigur pe toate persoanele interesate că statuia este bine-mersi, doar că a fost mutată dintr-o piață în alta”, a explicat el.

Efectele dezinformării asupra vieții politice

Bolojan a recunoscut că atacurile constante prin dezinformare pot descuraja chiar și cei mai puternici oameni politici. „Dacă nu ai o forță interioară puternică, astfel de atacuri te pot determina să renunți. Este foarte greu să te lupți cu mizeriile care sunt lansate în spațiul public”, a concluzionat el.

Într-o eră în care informația circulă rapid, Ilie Bolojan consideră că este esențial ca publicul să fie atent la sursele de unde își ia informațiile și să nu se lase manipulat de zvonuri și dezinformări.