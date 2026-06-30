Ileana Stana Ionescu a fost o prezență de neuitat în cinematografia românească. A căutat să impună pe scenă optimism, bună dispoziție, deși viața a supus-o la grele încercări. A avut peste șase decenii de carieră în teatru (debut în 1955) și peste cinci decenii de carieră cinematografică (debut în 1964).

Ileana Stana Ionescu s-a născut la Brad, Hunedoara, pe 14 septembrie 1936. Mama sa a avut origini italiene. Tatăl ei, ofițer, s-a stins pe Frontul celui de Al Doilea Război Mondial. în 1942. Din 1941, familia se stabilise la Turnu Severin. În capitala Mehedințiului, Ileana Stana Ionescu a urmat școala generală și liceul.

Condițiile fiind grele, marea actriță a trebuit să se angajeze după absolvirea liceului. A fost ajutată de fratele tatălui său să se angajeze la Reșița, acolo unde el era stabilit de mai mulți ani. Acolo, Ileana Stana Ionescu a venit în contact cu trupa de teatru a uzinei.

Ileana Stana Ionescu a fost rapid remarcată pentru calitățile sale scenice și pentru voce. A debutat la Teatrul de Stat din Reșița în 1955. Avea 19 ani și a jucat-o pe Agnes în piesa lui Moliere, „Școala femeilor”. S-a căsătorit cu actorul Andrei Ionescu, alături de care a trăit șapte decenii.

A fost considerată un talent în ascensiune, de aceea, în 1959, la 23 ani lucra deja la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț. La 28 ani, a debutat în cinematografie. în filmul „Meri sălbatici”, regizat de Alecu Croitoru. Era anul 1964, când politica românească începea schimbarea. Evident, atunci, politica influența totul.

Anul 1965 o găsește pe actrița Ileana Stana Ionescu la Teatrul Național din București. Din 2002, a fost Societar de Onoare al TNB. Marea actriță va avea parte de roluri mari în filme. A fost Minerva Tutovan în filmul „Șantaj”, film polițist. A jucat în numeroase filme de comedie.

Amintim aici, „Alo? Aterizează străbunica”, „Secretul lui Nemesis”, „Chirița în Iași”, Serenadă pentru Etajul XII”, înainte de 1990, „Harababura” în 1991. Ultimul ei film a fost „Iubire elenă”, realizat de Geo Saizescu în 2012. A filmat numeroase momente vesele pentru programele de Revelion. A jucat și în piese de teatru pentru radiodifuziunea română. A făcut și filme de televiziune și teatru tv: „Gaițele”, „Cînd vine barza”, „...escu” , „Inelul de briliant”.

În anul 2000, Ileana Stana Ionescu a devenit deputat al minorității italiene din România până în 2004. A fost membră în grupul de prietenie cu Republica Italiană și a prezidat grupul de prietenie cu Panama.

A trăit alături de soțul ei, ca o prezență discretă în următoarele două decenii. Starea sa de sănătate a început să se deterioreze vizibil iar marea actriță nu a mai apărut în spațiul public de la începutul anului 2024, când a decis să se retragă din lumea teatrului. A decedat la 30 iunie 2024, la București.