Ileana Stana Ionescu, actrița emblematică a României. Se împlinesc 2 ani de la dispariția sa
- Florian Olteanu
- 30 iunie 2026, 14:18
Ileana Stana Ionescu a fost o prezență de neuitat în cinematografia românească. A căutat să impună pe scenă optimism, bună dispoziție, deși viața a supus-o la grele încercări. A avut peste șase decenii de carieră în teatru (debut în 1955) și peste cinci decenii de carieră cinematografică (debut în 1964).
Ileana Stana Ionescu, de la Brad, la Turnu Severin și Reșița
Ileana Stana Ionescu s-a născut la Brad, Hunedoara, pe 14 septembrie 1936. Mama sa a avut origini italiene. Tatăl ei, ofițer, s-a stins pe Frontul celui de Al Doilea Război Mondial. în 1942. Din 1941, familia se stabilise la Turnu Severin. În capitala Mehedințiului, Ileana Stana Ionescu a urmat școala generală și liceul.
Condițiile fiind grele, marea actriță a trebuit să se angajeze după absolvirea liceului. A fost ajutată de fratele tatălui său să se angajeze la Reșița, acolo unde el era stabilit de mai mulți ani. Acolo, Ileana Stana Ionescu a venit în contact cu trupa de teatru a uzinei.
Ileana Stana Ionescu, debut de excepție
Ileana Stana Ionescu a fost rapid remarcată pentru calitățile sale scenice și pentru voce. A debutat la Teatrul de Stat din Reșița în 1955. Avea 19 ani și a jucat-o pe Agnes în piesa lui Moliere, „Școala femeilor”. S-a căsătorit cu actorul Andrei Ionescu, alături de care a trăit șapte decenii.
A fost considerată un talent în ascensiune, de aceea, în 1959, la 23 ani lucra deja la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț. La 28 ani, a debutat în cinematografie. în filmul „Meri sălbatici”, regizat de Alecu Croitoru. Era anul 1964, când politica românească începea schimbarea. Evident, atunci, politica influența totul.
Carieră cu peste 40 spectacole și 30 de filme
Anul 1965 o găsește pe actrița Ileana Stana Ionescu la Teatrul Național din București. Din 2002, a fost Societar de Onoare al TNB. Marea actriță va avea parte de roluri mari în filme. A fost Minerva Tutovan în filmul „Șantaj”, film polițist. A jucat în numeroase filme de comedie.
Amintim aici, „Alo? Aterizează străbunica”, „Secretul lui Nemesis”, „Chirița în Iași”, Serenadă pentru Etajul XII”, înainte de 1990, „Harababura” în 1991. Ultimul ei film a fost „Iubire elenă”, realizat de Geo Saizescu în 2012. A filmat numeroase momente vesele pentru programele de Revelion. A jucat și în piese de teatru pentru radiodifuziunea română. A făcut și filme de televiziune și teatru tv: „Gaițele”, „Cînd vine barza”, „...escu” , „Inelul de briliant”.
Scurta carieră politică, retragerea și sfârșitul
În anul 2000, Ileana Stana Ionescu a devenit deputat al minorității italiene din România până în 2004. A fost membră în grupul de prietenie cu Republica Italiană și a prezidat grupul de prietenie cu Panama.
A trăit alături de soțul ei, ca o prezență discretă în următoarele două decenii. Starea sa de sănătate a început să se deterioreze vizibil iar marea actriță nu a mai apărut în spațiul public de la începutul anului 2024, când a decis să se retragă din lumea teatrului. A decedat la 30 iunie 2024, la București.