Ileana Stana Ionescu, la 85 de ani. Actrița a dezvăluit motivul dureros pentru care a dispărut din lumina reflectoarelor

Actrița Ileana Stana Ionescu s-a născut în 1936, în oraşul Brad din judeţul Hunedoara. Aceasta și-a început cariera când avea doar 19 ani pe scena Teatrului de Stat din Reşiţa, interpretând rolul lui Agnes din piesa “Şcoala femeilor” de Moliere. Artista a jucat în peste 40 de spectacole de teatru și 30 de filme. Printre ultimele sale roluri s-a numărat şi acela de mamă a primarului comunei din serialul “Las Fierbinţi”.

Pe 14 septembrie, artista a împlinit 85 de ani

Actrița Ileana Stana Ionescu a împlinit frumoasa vârstă de 85 de ani. Aceasta a mărturisit că nu mai are putere ca în tinerețe să își sărbătorească ziua de naștere, dar se bucură de fiecare urare sau apel pe care îl primește.

”Sunt bine, mulţumesc tuturor pentru gândurile bune pe care continui să le primesc constant. Nu mai am energia de altădată, motiv pentru care am încetat cu pregătirile spectaculoase din anii anteriori. Nu mai am energia de altădată şi nici motivaţiile de atunci. Ca atare, în ultimii ani nu a mai existat vreo masă festivă în zilele noastre aniversare. Mai degrabă preţuim cuvintele sensibile venite uneori şi de unde nu te aştepţi şi care sunt că nişte cadouri total nesperate, dar extrem de bine primite!”, a declarat Ileana Stana Ionescu pentru impact.ro.

Actrița refuză să se întoarcă pe scenă

Ileana Stana Ionescu a declarat că mai mulți regizori au încercat să o convingă să se reîntoarcă pe scenă, dar i-a refuzat cu diplomație.

”Am decis să fac un pas înapoi, acum vreo trei ani, atunci când am simţit că corpul nu mă mai ascultă. Nu regret decizia din simplul motiv că fizic nu mai puteam. Ştiam că vine o zi în care actorul, oricare ar fi numele său, iese din scenă o dată pentru totdeauna. Când nu te mai ţin puterile, cea mai bună decizie este mereu aceeaşi, să faci un pas în spate. E mai bine aşa, şi pentru tine, şi pentru cei din public care ţin la tine!”, a mai spus ea pentru impact.ro.