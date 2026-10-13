Politica

Igor Grosu, despre ședința secretă a Parlamentului privind reforma Armatei Naționale. Deputații vor răspunde pentru eventualele scurgeri de informații

Igor Grosu, despre ședința secretă a Parlamentului privind reforma Armatei Naționale. Deputații vor răspunde pentru eventualele scurgeri de informațiiParlamentul Republicii Moldova / sursa foto: dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Republica Moldova. Deputații care au participat la ședința secretă a Parlamentului privind reforma Armatei Naționale riscă să răspundă în fața legii dacă vor divulga informațiile clasificate. Avertismentul vine de la președintele Parlamentului, Igor Grosu. Acesta a precizat că participanții au fost informați despre responsabilitățile lor și au semnat declarații de nedivulgare, acolo unde a fost necesar. Încălcarea confidențialității poate atrage inclusiv răspundere penală.

Igor Grosu a declarat la TV 8  că ședința cu ușile închise s-a desfășurat cu respectarea procedurilor legale privind accesul la informațiile secrete. Potrivit acestuia, regulile au fost stabilite de instituțiile responsabile, în conformitate cu legislația în vigoare. Președintele Parlamentului a spus că, după ședință, a cerut informații despre modul în care a fost organizată. Responsabilii i-au confirmat că toate procedurile au fost respectate.

„A fost o procedură standard, pe care am desfășurat-o. După ședință, i-am întrebat pe cei responsabili de organizare cum s-au desfășurat lucrurile și mi-au spus că toate procedurile au fost respectate”, a declarat Igor Grosu.

Igor Grosu

gor Gosu la tribuna Parlamentului/ Sursa foto: captură

Oficialul a precizat că deputații participanți aveau acces la informațiile clasificate. Acolo unde a fost necesar, aceștia au semnat declarații de nedivulgare.

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Există răspundere penală, contravențională și civilă

Întrebat despre posibila divulgare a informațiilor discutate în ședința secretă, Grosu a subliniat că fiecare deputat trebuie să își asume responsabilitatea pentru păstrarea confidențialității.

Declarațiile vin în contextul plecării la Moscova, la patru zile după ședință, a liderului Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, împreună cu mai mulți deputați ai formațiunii.

Președintele Parlamentului a avertizat că persoanele care au avut acces la informații clasificate trebuie să fie conștiente de consecințele unei eventuale divulgări.

„Toți cei care au participat sunt oameni maturi și înțeleg că poartă răspundere. Există răspundere penală, contravențională și civilă pentru ceea ce spun sau nu spun, pentru ceea ce divulgă având acces la asemenea informații”, a afirmat Grosu.

Oficialul nu a prezentat însă dovezi că informațiile discutate în cadrul ședinței ar fi fost divulgate.

Sursa foto: Parlamentul Republicii Moldova

Telefoanele și laptopurile au fost interzise la ședința secretă

Joi, 8 octombrie, Parlamentul a organizat o ședință cu ușile închise. Deputații au examinat subiecte privind consolidarea capacităților de apărare ale Republicii Moldova și reforma Armatei Naționale.

Informațiile prezentate au fost clasificate. La ședință au avut acces deputații și un număr restrâns de angajați ai Legislativului.

Pentru a proteja confidențialitatea discuțiilor, participanții nu au avut voie să intre cu telefoane mobile, laptopuri sau ceasuri inteligente. La patru zile după ședință, liderul socialiștilor, Igor Dodon, a plecat la Moscova împreună cu mai mulți deputați ai formațiunii.

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