Republica Moldova. Fostul preşedinte pro-rus de la Chişinău, deputatul Igor Dodon, este deranjat din nou de obligativitatea funcţionarilor publici de a cunoaşte limba română. De data aceasta, liderul socialist este împotrivă ca başcanul din autonomia găgăuză să cunoască obligatoriu limba română.

Astfel, liderul PSRM a sesizat Curtea Constituțională și cere anularea prevederii care introduce cunoașterea limbii române drept condiție obligatorie pentru candidații la funcția de bașcan al Găgăuziei.

Se întâmplă cu doar două zile înainte de sărbătoarea naţională Limba noastră cea română.

Igor Dodon consideră că nu este necesar ca şeful executivului din Găgăuzia să cunoască limba română. Iar noua cerință limitează dreptul de a fi ales și contravine Legii privind statutul juridic special al autonomiei.

„După cum am promis, am depus astăzi o sesizare la Curtea Constituțională prin care cerem declararea neconstituțională a modificării Codului electoral adoptate de PAS, care vizează alegerile din Găgăuzia. Potrivit acestei modificări, pentru prima dată, cunoașterea limbii române devine o condiție obligatorie pentru candidații la funcția de bașcan — până acum, o asemenea cerință nu a existat.

Considerăm că această prevedere limitează dreptul de a fi ales și contravine Legii privind statutul juridic special al Găgăuziei, care stabilește condițiile pentru candidatura la funcția de bașcan și prevede cunoașterea limbii găgăuze, dar nu și a limbii române.

Solicităm declararea acestei noi prevederi ca fiind neconstituțională și excluderea ei din Codul electoral”, a scris Igor Dodon pe reţele.

Un alt argument adus de fostul şef al statului ar fi că „noua prevedere nu stabilește clar nivelul de cunoaștere a limbii române și modul în care acesta urmează să fie verificat”.

Pe parcursul carierei politice, Igor Dodon s-a pronunţat în repetate rânduri împotriva folosirii glotonimului „limba română” în Republica Moldova. Fostul şef al statului susţine că limba română se vorbeşte doar în România. Iar în Republica Moldova se vorbeşte doar „limba moldovenească”.

În schimb, Igor Dodon optează pentru întroducerea limbii ruse ca a doua limbă de comunicare pe teritoriul Republicii Moldova. Pe care ar trebui să o cunoască obligatoriu funcţionarii publici.

Amintim că anterior Igor Dodon s-a certat cu prietenul să, primarul de Chişinău, Ion Ceban, şi fosta başcană a Găgăuziei, Irina Vlah, după ce au declarat că vorbesc limba română.

Parlamentul a aprobat pe 24 august, în lectura a doua, modificări ale legislației electorale. Printre acestea se numără schimbări privind alegerile din Găgăuzia și introducerea unor noi reguli pentru candidații la funcția de bașcan. În urma acestor modificări, candidaţii la funcţia de başcan sunt obligaţi să cunoască limba română.

Precizăm că limba rusă este principala limbă de comunicare în Găgăuzia. La fel, predarea în majoritatea şcolilor din Găgăuzia se face în limba rusă. Iar majoritatea funcţionarilor din autonomie nu cunosc limba română, în pofida prevederilor legislaţiei cu privire la funcţionarea limbilor.