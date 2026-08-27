Ziua Limbii Române este marcată printr-un eveniment special organizat de Academia Română și Academia de Științe a Moldovei. Cele două instituții desfășoară o sesiune festivă comună, organizată în parteneriat cu Muzeul Național al Literaturii Române, luni, 31 august, de la ora 11:00. Manifestarea are loc simultan în Aula Academiei Române din București și în Sala Azurie a Academiei de Științe a Moldovei din Chișinău.

Deschiderea oficială este marcată de discursurile susținute de acad. Marius Andruh, președintele Academiei Române, prezent la Chișinău, și acad. Ion Tighineanu, președintele Academiei de Științe a Moldovei.

Programul include o serie de prelegeri susținute de cercetători și membri ai Academiei Române, axate pe evoluția, uzul și rolul identitar al limbii române. Acad. Ioan-Aurel Pop, președintele Consiliului Academic Român, și acad. Mircea Dumitru, vicepreședinte al Academiei Române, abordează legătura dintre limbă și națiune, precum și statutul limbii române în spațiul cultural european.

Aspectele legate de dinamica limbii sunt analizate de prof. univ. Rodica Zafiu, membru corespondent al Academiei Române, care discută despre raportul dintre utilizarea spontană a limbii și norma lingvistică. De asemenea, pr. dr. Bogdan Tătaru Cazaban, cercetător la Institutul de Istorie a Religiilor, prezintă sursele liturgice ale limbii române literare.

Un punct central al sesiunii din București este dedicat noilor tehnologii. Prof. univ. Ioan Cristescu, director general al Muzeului Național al Literaturii Române, susține o prelegere despre situația limbii române în contextul Inteligenței Artificiale. Evenimentul din aulă se încheie cu un recital de poezie susținut de actorul Marius Bodochi.

Accesul publicului în Aula Academiei Române este liber, iar întreaga sesiune festivă este transmisă în direct pe canalul de YouTube al Academiei Române.

Ajunsă la a paisprezecea ediție, Ziua Limbii Române este marcată prin programe variate organizate și de filialele Academiei Române din Iași și Cluj-Napoca. Acestea includ dialoguri radiofonice cu cercetători ai Institutului de Lingvistică „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti”, ziua porților deschise și un simpozion internațional la Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, precum și expoziții și ateliere la Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”.

Inițiativele fac parte din misiunea Academiei Române de normare și cultivare a limbii naționale prin elaborarea de dicționare, gramatici și cercetări fundamentale.

Ziua Limbii Române se sărbătorește anual pe 31 august. Data amintește de decizia luată în 1989 de Parlamentul de la Chișinău, care a votat revenirea la limba română și la grafia latină. În 1990, Republica Moldova a stabilit sărbătoarea sub numele „Limba Noastră”, iar din 2013, data a fost adoptată și de Parlamentul României ca „Ziua Limbii Române”.