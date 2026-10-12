Republica Moldova. Chișinăul își sărbătorește hramul în data de 14 octombrie, iar capitala va deveni o mare scenă în aer liber. Locuitorii și oaspeții orașului vor avea parte de concerte, muzică populară, ritmuri folk-rock, târguri cu bucate tradiționale și expoziții ale meșterilor populari.

Programul va începe dimineața, cu slujba religioasă de la Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului”. Seara se va încheia cu spectacole susținute de artiști cunoscuți din Republica Moldova. Evenimentele se vor desfășura în centrul capitalei și în alte sectoare ale orașului. Autoritățile au pregătit activități pentru toate vârstele. Totodată, șoferii trebuie să țină cont de restricțiile de circulație care vor fi aplicate în mai multe zone.

Programul de sărbătoare va începe la ora 8:30, cu liturghia de la Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului”.

Inaugurarea oficială a Hramului este planificată pentru ora 10:30, în scuarul Catedralei. Spectacolele de pe scena principală din Piața Marii Adunări Naționale (PMAN) vor începe la ora 14:00.

Primul program muzical va fi dedicat copiilor și tinerilor artiști. Între orele 14:00 și 16:45, spectacolul „Mărgăritare – Copiii cântă orașul” va reuni interpreți de la școlile de arte din capitală, alături de alți tineri talentați.

De la ora 17:00 până la 19:30, publicul va putea urmări spectacolul „Chișinău, la mulți ani!”. Programul va aduce în prim-plan muzica retro, acompaniată de Philharmonic Proactive Orchestra, sub bagheta dirijorului Mihail Agafița.

Seara va reuni mai mulți interpreți cunoscuți. Pe scenă vor urca Nina Crulicovschi, Lidia Botezatu și Radu Dolgan, Ricu Vodă, Anatol Mîrzenco, Gheorghe Țopa, Vitalie Dani și Maria Stoianov.

Lista artiștilor îi include și pe Silvia Grigore, Tatiana Costiuc, Geta Burlacu, Sergiu Mușat, Aura, Vladimir Fotescu și Milla Danilceac.

Vor evolua, de asemenea, Costi Burlacu și Corina Țepeș, Cristofor Aldea-Teodorovici și formația AKORD. Programul va fi completat de tablouri coregrafice prezentate de Other Stories by Artem Shoshin.

Organizatorii au pregătit astfel un spectacol care va combina muzica retro cu interpretări ale unor artiști din mai multe generații.

Ultimul mare spectacol al serii va începe la ora 19:45 și se va încheia la ora 22:00. Intitulat „Hora Chișinăului – Folk urban”, acesta va îmbina muzica populară cu ritmurile folk-rock.

Pe scenă va evolua Orchestra municipală de muzică populară, condusă de Frații Advahov. Publicul îi va putea asculta și pe Zdob și Zdub, precum și pe Lupii lui Calancea.

Programul va continua cu Zinaida Julea, Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Cătălin Josan, Pașa Parfeni, Natalia Barbu și Natalia Gordienco. Din lista invitaților face parte și grupul Brio Sonores.

Concertul va încheia programul muzical de pe scena principală, după o zi plină de evenimente dedicate capitalei.

Pe lângă concerte, vizitatorii vor putea explora mai multe zone tematice amenajate în centrul orașului.

Vor fi disponibile spații cu bucate tradiționale și preparate pentru toate gusturile. Târgul vinificatorilor le va oferi vizitatorilor ocazia să descopere producția locală. Va fi organizat și un târg al apicultorilor.

Programul include și festivalul berii „Octoberfest 2026”. Meșterii populari își vor expune lucrările, iar copiii vor avea la dispoziție zone speciale, cu jocuri și activități interactive.

Astfel, Hramul nu va fi dedicat doar concertelor. Evenimentele vor oferi și ocazia de a descoperi produse locale, tradiții și meșteșuguri.

Sărbătoarea va aduce și restricții de circulație în centrul capitalei. Circulația transportului pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt va fi sistată pe tronsonul cuprins între străzile Vasile Alecsandri și Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni.

Restricțiile vor intra în vigoare pe 13 octombrie, la ora 21:00, și vor fi menținute până pe 15 octombrie, la ora 05:00. Traficul va fi redirecționat pe străzile adiacente.

O altă restricție va fi aplicată la intersecția bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt cu strada Aleksandr Pușkin. Circulația va fi sistată pe 14 octombrie, de la ora 05:00, până pe 15 octombrie, la aceeași oră.