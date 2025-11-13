Hoții de bancomate olandezi fug din Germania în Austria, după înăsprirea măsurilor de securitate

Fenomenul exploziilor de bancomate, care ani la rând a reprezentat o problemă serioasă pentru autoritățile germane, începe treptat să se diminueze, deși nu dispare complet. După o perioadă în care grupări infracționale din Olanda traversau granița pentru a detona bancomate și a fura numerar, cifrele arată în sfârșit o tendință descendentă. În același timp, însă, o parte dintre atacatori par să-și fi schimbat direcția, vizând tot mai des Austria, potrivit Reuters.

Numărul incidentelor a scăzut la 115 în acest an — sub un sfert din nivelul înregistrat în 2022, când se raportau 496 de cazuri, adică mai mult de unul pe zi, conform datelor poliției germane citate de Reuters. Seria de atacuri a provocat teamă în comunități din toată țara, mai ales pentru că numerarul rămâne foarte popular în Germania, iar bancomatele sunt deseori amplasate în zone rezidențiale sau pietonale. De la începutul anului 2020, pagubele cumulate depășesc 400 de milioane de euro (aprox. 466,5 milioane de dolari).

„Nivelul de amenințare în Germania rămâne ridicat, mai ales având în vedere utilizarea... unor explozibili extrem de instabili”, se arată într-un raport publicat în septembrie de oficiul federal de investigații criminale (BKA).

Declinul numărului de atacuri coincide cu o schimbare a „terenului de joc”: tot mai multe bande își extind activitatea în Austria, unde numerarul este încă preferat de populație. Acolo, numărul faptelor s-a dublat față de anul trecut — ceea ce BKA numește „un efect de deplasare din Germania”. Poliția olandeză estimează că sute de persoane sunt implicate în astfel de operațiuni, funcționând în grupuri fluide, care se reconfigurează pe măsură ce unii membri sunt arestați.

Pentru a exemplifica migrarea fenomenului spre Austria, anchetatorii menționează cazul unui olandez care, în 2023, a furat 220.000 de euro din bancomate aflate lângă Frankfurt, iar un an mai târziu a detonat altele în Viena, plecând cu 89.000 de euro și provocând daune de 1,5 milioane de euro. Acesta a fost prins ulterior în baza unui mandat european și se află în arest.

Anchetatorii spun că această formă modernizată de jaf bancar are la bază două particularități germane: atașamentul durabil față de numerar, care menține un număr mare de bancomate, și infrastructura rutieră rapidă, ce permite fugă aproape instantanee după comiterea faptelor.

Băncile germane au cheltuit peste 300 de milioane de euro pe măsuri de securitate în ultimii ani, indică datele Deutsche Kreditwirtschaft — o sumă mică raportat la profiturile anuale de peste 50 de miliarde de euro. Printre măsurile implementate se numără sisteme care eliberează fum dens dacă aparatul este forțat, mecanisme ce colorează bancnotele sau restricționarea accesului la bancomate pe timpul nopții.

În paralel, autoritățile se confruntă cu forme mult mai sofisticate de criminalitate. Săptămâna trecută, Germania a anunțat arestări în cadrul unei anchete ce viza escrocherii online de sute de milioane de euro, desfășurate prin intermediul unor furnizori germani de plăți și companii fictive.

Statistica arată că, în Germania, numărul atacurilor a scăzut în toate cele 16 landuri, cu doar trei excepții. Renania de Nord-Westfalia, una dintre cele mai lovite regiuni în 2022, a coborât de la 182 de atacuri la doar 25 în 2025. Totuși, pagubele pot fi uriașe: un singur incident petrecut în ianuarie, lângă Köln, a produs daune de 1,8 milioane de euro.

Cooperarea polițiștilor germani cu cei olandezi a contribuit la diminuarea fenomenului, majoritatea suspecților provenind din Olanda, dar fiind identificați și cetățeni germani, francezi sau moldoveni. În Hessa — landul în care se află Frankfurt — poliția a pus la punct un sistem predictiv care evaluează probabilitatea ca un bancomat să fie vizat, în funcție de model, poziționare și alți factori. De asemenea, parlamentul german a adoptat recent pedepse mai dure pentru aceste infracțiuni.

În Austria, situația merge în sens invers: Ministerul de Interne a raportat 29 de cazuri în acest an, față de 13 în 2024, menționând că primele bande olandeze au fost identificate în 2023. Potrivit unui studiu al Băncii Centrale Europene din 2024, austriecii folosesc numerarul mai mult decât orice alt popor din zona euro, ceea ce înseamnă o densitate ridicată a bancomatelor.

Pentru a limita fenomenul, poliția austriacă lucrează în strânsă colaborare cu autoritățile din Germania și Țările de Jos.