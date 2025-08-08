Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor, 9-10 august 2025. Nava cosmică a generațiilor







9, 10 august

Pe 9 august s-au născut Whitney Houston, Jean Piaget, Rod Laver, Pamela Lyndon Travers, Alexandru Mandy, Lola Ana Maria Bobescu, Dumitru Stângaciu, Georgeta Caragiu-Gheorghiţă, Florin Mihăilescu, Dana Borşan, iar pe 10 august s-au născut Raffaello Di Nola, Ian Anderson, Rhonda Fleming, Camillo Benso di Cavour, Jorge Amado, Tamara Buciuceanu-Botez, Barbu Cioculescu, Nicolae Prelipceanu, Dan Mihai Goia.

În calendarul creștin-ortodox, pe 9 august, sunt Sfinţii: Ap. Matia, cei zece Mc. Mărturisitori pentru icoana lui Hristos, Antonin, iar pe 10 august sunt Sfinţii: Lavrentie, Sixt din Roma şi Ipolit. Nimic în ”Kalendar”.

Două zile de vară cu maşini care se strică, din cauza solicitării căldurii şi a umezelei, fie că sunt pe pământ, în aer sau pe apă.

Un weekend cu un cer complex. Orice se poate întâmpla, dar de obicei nu se întâmplă nimic foarte important. Sau, din contră... doar așteptăm furtuna solară.

"Evenimentul Zilei" din 9 august 1969, unul dintre ele, ar fi fost pe placul publicului şi al tabloidelor din România. La orele dimineţii s-a constata o crimă multiplă, oribilă, care fusese comisă într-o vilă cochetă din Beverly Hills. Actriţa Sharon Tate, însărcinată în opt luni şi alte patru persoane fuseseră ucise, unele dintre ele măcelărite într-un mod inuman, inimaginabil. Pe un perete stătea scris cu sânge "PIGS".

Câteva luni mai târziu, în luna decembrie, au fost arestaţi pentru crimă membrii ciudaţi rău ai unei secte, "The Family", sectă, sau comună, condusă de Charles Manson.

Nu am înţeles niciodată legătura dintre actriţă şi sectă, se pare că nici nu există. Poate, drogurile... Mă tem că Roman Polanski, soţul absent de acasă al Sharonei ştie mai multe. Iar profilul lui astrologic spune şi mai multe!

"Evenimentul Zilei" din 10 august 1675 a fost că Regele Charles al II-lea al Marii Britanii a pus piatra de fundaţi la Observatorul Regal, cunoscut astăzi sub numele de Greenwich. La 10 august 1864 se stabilea "Smithsonian Institution" la Washington, iar pe 10 august 1889 Dan Rylands de la Hope Glass Works din Barnsley, Yorkshire patenta... tirbuşonul, o invenţie dragă românilor!

Nava spațială propusă ar putea transporta până la 2.400 de persoane într-o călătorie dus către cel mai apropiat sistem stelar, Alpha Centauri.

Proiectul pentru o navă spațială lungă de 58 de kilometri, numită Chrysalis, include biblioteci, păduri tropicale și instalații de producție structurală, toate susținute de gravitație artificială.

Inginerii au proiectat o navă spațială care ar putea transporta până la 2.400 de persoane într-o călătorie dus către Alpha Centauri, sistemul stelar cel mai apropiat de al nostru. Nava, numită Chrysalis, ar putea parcurge o călătorie de 40 de trilioane de kilometri în aproximativ 400 de ani, spun inginerii în descrierea proiectului lor , ceea ce înseamnă că mulți dintre potențialii săi pasageri ar cunoaște doar viața de pe navă.

Chrysalis este concepută să găzduiască mai multe generații de oameni până când va intra în sistemul stelar, unde i-ar putea transporta la suprafața planetei Proxima Centuri b - o exoplanetă de mărimea Pământului, despre care se crede că ar fi potențial locuibilă.

Proiectul a câștigat primul loc la concursul de design Project Hyperion, o întrecere care le cere echipelor să proiecteze nave ipotetice multigeneraționale pentru călătorii interstelare.

Viața pe Crisalidă

Înainte de îmbarcarea pe navă, proiectul Chrysalis ar necesita ca generațiile inițiale de locuitori ai navei să trăiască și să se adapteze la un mediu izolat din Antarctica timp de 70 până la 80 de ani pentru a asigura adaptarea și bunăstarea psihologică. Nava ar putea fi construită teoretic în 20 până la 25 de ani și își menține gravitația prin rotație constantă .

Nava, care ar măsura 58 km lungime, ar fi construită ca o păpușă rusească, cu mai multe straturi care se înconjoară în jurul unui nucleu central. Straturile includ spații comune, ferme, grădini, case, depozite și alte facilități comune, fiecare alimentată de reactoare de fuziune nucleară .

Nucleul din centrul vehiculului găzduiește navetele care ar putea aduce oameni pe Proxima Centuri b, precum și toate echipamentele de comunicații ale lui Chrysalis.

Stratul cel mai apropiat de miezul lui Chrysalis este dedicat producției de alimente, cultivării plantelor, ciupercilor, microbilor, insectelor și animalelor în medii controlate. Pentru a conserva biodiversitatea, ar trebui menținute diferite medii, inclusiv păduri tropicale și boreale.

Al doilea nivel din centru oferă spații comune, precum parcuri, școli, spitale și biblioteci, pentru locuitorii navei. Următoarea cochilie ar găzdui apoi locuințe pentru gospodării individuale, dotate cu sisteme de circulație a aerului și schimbătoare de căldură.

Lucrările au loc la nivelul următor, unde există facilități pentru industrii variind de la reciclare la produse farmaceutice și producție structurală. A cincea și cea mai exterioară cochilie ar servi drept depozit pentru diverse tipuri de resurse, materiale, echipamente și utilaje.

Designerii Chrysalis sugerează că roboții ar putea opera acest nivel, reducând nevoia de muncă fizică umană.

Nașterile ar fi planificate în Chrysalis pentru a asigura menținerea populației la un nivel sustenabil, pe care echipa de cercetare l-a stabilit la aproximativ 1.500 de persoane - cu 900 de persoane mai puțin decât capacitatea totală a navei.

Cei responsabili de guvernarea navei ar urma să colaboreze cu inteligența artificială, „permițând reziliența întregului sistem social, un transfer mai bun de cunoștințe între diferitele generații de locuitori și o viziune mai profundă asupra dinamicii generale a complexului navei spațiale Chrysalis”, au scris inginerii proiectului în prezentarea lor. Dar au adăugat că acest amănunt este pur ipotetic, inteligența artificială se poate demoda foarte repede, din cauza limitărilor evidente.

Acest plan este pur ipotetic, deoarece o parte din tehnologia necesară, cum ar fi reactoarele nucleare comerciale de fuziune, nu există încă. Cu toate acestea, proiecte ipotetice precum acesta pot completa baza noastră de cunoștințe existentă și pot ajuta inginerii să îmbunătățească proiectele viitoare.

Juriul Proiectului Hyperion a scris pe site-ul său web că Chrysalis a impresionat prin „coerența la nivel de sistem și designul inovator al structurii habitatului modular” și „profunzimea generală a detaliilor”. Echipa câștigătoare, formată din cinci cercetători, a primit premiul de 5.000 USD.

China investighează cum să construiască nave spațiale ultra-mari, cu o lungime de peste un kilometru. Dar cât de fezabilă este ideea și la ce ar fi utilitatea unei nave spațiale atât de masive?

Proiectul face parte dintr-un apel mai amplu pentru propuneri de cercetare de la Fundația Națională de Științe Naturale din China, o agenție de finanțare gestionată de Ministerul Științei și Tehnologiei din țară.

Un rezumat al cercetării publicat pe site-ul fundației descria astfel de nave spațiale enorme drept „echipamente aerospațiale strategice majore pentru utilizarea viitoare a resurselor spațiale, explorarea misterelor universului și traiul pe termen lung pe orbită”.

Fundația dorește ca oamenii de știință să efectueze cercetări privind metode noi de proiectare ușoară, care ar putea limita cantitatea de materiale de construcție care trebuie lansate pe orbită, precum și noi tehnici de asamblare în siguranță a unor astfel de structuri masive în spațiu. Dacă va fi finanțat, studiul de fezabilitate ar dura cinci ani și ar avea un buget de 15 milioane de yuani (2,3 milioane de dolari).

Proiectul ar putea suna a Science Fiction, dar fostul șef tehnolog de la NASA , Mason Peck, a declarat că ideea nu este complet neobișnuită, iar provocarea este mai degrabă o chestiune de inginerie decât de știință fundamentală.

„Cred că este complet fezabil”, a declarat Peck, acum profesor de inginerie aerospațială la Universitatea Cornell, pentru Live Science. „Aș descrie problemele de aici nu ca impedimente insurmontabile, ci mai degrabă ca probleme de scară.”

De departe, cea mai mare provocare ar fi prețul, a remarcat Peck, din cauza costului uriaș al lansării obiectelor și materialelor în spațiu. Stația Spațială Internațională (ISS), care are o lățime de doar 110 metri în punctul său cel mai lat, potrivit NASA , a costat aproximativ 100 de miliarde de dolari pentru a fi construită, a spus Peck, așa că construirea a ceva de 10 ori mai mare ar solicita chiar și cel mai generos buget național pentru spațiu.

Mult depinde însă de tipul de structură pe care chinezii intenționează să o construiască. ISS este plină de echipamente și este concepută pentru a găzdui oameni, ceea ce îi crește semnificativ masa. „Dacă vorbim despre ceva care este pur și simplu lung și nu prea greu, atunci este o poveste diferită”, a spus Peck.

Tehnicile de construcție ar putea reduce, de asemenea, costul trimiterii în spațiu a unei nave spațiale gigantice. Abordarea convențională ar fi construirea componentelor pe Pământ și apoi asamblarea lor ca pe piesele de Lego pe orbită, a spus Peck, dar tehnologia de imprimare 3D ar putea transforma materiile prime compacte în componente structurale de dimensiuni mult mai mari în spațiu.

O opțiune și mai atractivă ar fi aprovizionarea cu materii prime de pe Lună, care are o gravitație redusă în comparație cu Pământul, ceea ce înseamnă că lansarea de materiale de pe suprafața sa în spațiu ar fi mult mai ușoară, potrivit lui Peck. Totuși, acest lucru necesită mai întâi o infrastructură de lansare pe Lună și, prin urmare, nu este o opțiune pe termen scurt.

Nava spațială mare, probleme mari

O structură de proporții atât de masive se va confrunta și cu probleme unice. Ori de câte ori o navă spațială este supusă unor forțe, fie că este vorba de manevre pe orbită, fie de andocarea cu un alt vehicul, mișcarea transmite energie structurii navei spațiale, ceea ce o face să vibreze și să se îndoaie, a explicat Peck. Cu o structură atât de mare, aceste vibrații vor dura mult timp până se diminuează, așa că este probabil ca nava spațială să necesite amortizoare sau un control activ pentru a contracara aceste vibrații, a spus el.

De asemenea, proiectanții vor trebui să facă compromisuri atente atunci când decid la ce altitudine ar trebui să orbiteze nava spațială, a spus Peck. La altitudini mai mici, rezistența la înaintare din atmosfera exterioară încetinește vehiculele, obligându-le să se propulseze constant înapoi pe o orbită stabilă. Aceasta este deja o problemă pentru ISS, a remarcat Peck, dar pentru o structură mult mai mare, care acționează asupra ei cu o rezistență mai mare și ar necesita mai mult combustibil pentru a se propulsa înapoi pe poziție, ar fi o preocupare majoră.

Pe de altă parte, lansarea la altitudini mai mari este mult mai costisitoare, iar nivelurile de radiații cresc rapid cu cât un obiect se îndepărtează mai departe de atmosfera Pământului, ceea ce va fi o problemă dacă nava spațială găzduiește oameni.

Însă, deși construirea unei astfel de structuri ar putea fi posibilă din punct de vedere tehnic, nu este fezabilă din punct de vedere practic, a declarat Michael Lembeck, profesor de inginerie aerospațială la Universitatea din Illinois, Urbana-Champaign, care a lucrat atât la programe spațiale guvernamentale, cât și comerciale.

„E cam ca și cum am vorbi despre construirea navei stelare Enterprise”, a declarat el pentru Live Science. „Este fantastic, apetisant și distractiv de gândit, dar nu foarte realist pentru nivelul nostru de tehnologie”, având în vedere costul, a spus el.

Având în vedere bugetul redus al proiectului de cercetare, este probabil ca acesta să fie doar un studiu academic de mică amploare, menit să cartografieze primele contururi ale unui astfel de proiect și să identifice lacunele tehnologice, a spus Lembeck. Pentru comparație, bugetul pentru construirea unei capsule care să transporte astronauți pe ISS a fost de 3 miliarde de dolari. „Așadar, nivelul efortului depus aici este extrem de mic în comparație cu rezultatele dorite”, a adăugat el.

Există, de asemenea, întrebări cu privire la ce ar putea fi folosită o navă spațială atât de mare. Lembeck a spus că printre posibilități se numără instalații de producție spațială care profită de microgravitație și de energia solară abundentă pentru a construi produse de mare valoare, cum ar fi semiconductori și echipamente optice, sau habitate pe termen lung pentru viața în afara lumii. Dar ambele ar implica costuri enorme de întreținere.

„Stația spațială este o întreprindere de 3 miliarde de dolari pe an”, a adăugat Lembeck. „Înmulțiți această sumă pentru instalații mai mari și devine rapid o întreprindere destul de mare și costisitoare.”

China și-a exprimat, de asemenea, interesul pentru construirea unor panouri solare enorme pe orbită și transmiterea energiei înapoi pe Pământ prin fascicule de microunde, însă Peck a spus că aspectele economice ale unui astfel de proiect pur și simplu nu sunt cele potrivite.

Peck a făcut niște calcule amănunțite și estimează că ar costa în jur de 1.000 de dolari pe watt, comparativ cu doar 2 dolari pe watt pentru energia generată de panourile solare de pe Pământ.

Poate că cea mai promițătoare aplicație pentru o structură spațială atât de mare ar fi științifică, a spus Peck. Un telescop spațial de această scară ar putea observa caracteristici de pe suprafața planetelor din alte sisteme solare. „Acest lucru ar putea fi transformator pentru înțelegerea noastră asupra planetelor extrasolare și, potențial, a vieții în univers”, a adăugat el.

Conceptul ”navei cosmice a generațiilor” a fost formulat de savantul rus Konstantin Eduardovici Țiolkovski, la începutul secolului XX. Sunt multe romane și filme SF pe temă. Toate subliniază greutățile și dificultatea unui zbor de asemenea lungime, chiar cu celule de stază.

Dar așa cum au fost descoperirile geografice, care au permis un exod al populației din Europa și Asia, tot așa va fi și explorarea cosmică. Întâi baze pe Lună, apoi Marte, explorarea și exploatarea centurii de asteroizi, apoi lunile lui Jupiter și Saturn. Când nivelul tehnologic o să permită. Este o întrecere între descoperirile tehnologice și creșterea exponențială a populației pe Pământ.

Cu siguranță nu o să mai apuc să văd prima bază permanentă pe Lună, decât în serialul ”Space Force”, dar la furtuna solară care se apropie o să fiu martor. Să sperăm că nu ne nimerește, așa mâine o să fie o altă zi !

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 9-10 august 2025

BERBEC Dacă eşti solo mai bine nu te băga, în duo sfătuieşte-te cu perechea, să refuze ea! Nu ai nicio obligaţie, aşa că vezi-ţi de programul tău de weekend, cumpărături de sâmbătă, filme...

Sâmbătă, aproape pentru toată zodia, e de bine! Viaţa e o permanentă înfruntare de interese, aşa incât trebuie sa dai dovada de multa inteligenta şi sa ai putin noroc in promovarea scopurilor. Sâmbătă, ai!

Duminică - sunt ceva petreceri, distracţii, concerte, evenimente - chestii de vară!

TAUR Noul, noutatea, schimbarea nu-ţi sunt favorabile. Evită să cumperi ceva. Ceva te nemulţumeşte, aşa că în weekend trebuie să dai dovada de prudenţă şi inspiraţie în relaţiile cu cei din jur.

Sâmbătă este o zi care pare bună şi relaxantă pentru arhetipul zodiacal sentimental din tine. Dar este bine să-ţi măsori vorbele, să nu fie cu două înţelesuri!

Duminică este o zi aglomerată, dar plină de satisfactii pentru tine. Cei din jur recunosc ca ai dreptate și iți accepta argumentele. Experienţa şi abilităţile tale inving!

GEMENI Nu este uşor să-ţi controlezi temperamentul într-un mediu nesigur şi care îţi provoacă mereu probleme. Dar, pe cât posibil evită reproşurile, azi fii constructiv, caută soluţii, rezolvări!

Sâmbăta aceasta este deosebită sub aspectul relaţiilor sociale, a distracţiilor şi al spectacolului lumesc. Acest weekend, odată cu Soarele, bine aspectat, îţi este favorabil în domeniul emoţional – realizări mici, dar necesare.

Duminica trece repede pentru că nu se întâmplă nimic care să te intereseze foarte mult. Puţintică răbdare! Ai mare nevoie de un consilier de taina, dar nu ştii în cine poti avea incredere.

RAC O zi care ar trebui să treacă repede. Solo, zâmbeşte şi evită orice confruntare. În duo nu purta discuţii care pot să sfârşească în duel. Nu aborda domenii mai puţin cunoscute de tine!

Sâmbătă nu prea ai ţinere de minte în relaţiile sentimentale. Inţelegerile trecute trebuie mereu reînoite, atat in afaceri cât şi in dragoste, altfel partenerii işi cam "uită obligaţiile"!

Duminică trebuie să ai curaj. Solo, ai noroc la dragoste si stelele te sfatuiesc sa faci tu primul pas, mai ales dacă este inceputul unei relatii. Mobilul e la indemana. Sună, acum!

LEU Astăzi poţi avea o surpriză plăcută dacă vorbeşti cu cei din jur. Familia, anturajul, perechea, dacă eşti în duo, au încredere în capacitatea şi abilităţile tale şi cred că vei reuşi! Un dar relativ scump şi o veste bună, doar pentru unii Lei este ziua de naştere. Sărbătorirea zilei de naştere este un prilej potrivit pentru reunirea familiei şi a prietenilor. Mult entuziasm şi o privire mai sportivă asupra vieţii te ajută să te bucuri din plin de deliciile sezonului cald. Leuţii, leii copii, pot sa primeasca tot felul de animaluţe din pluş, care zbiară, miaună sau rag. Zgomot să fie.

Sâmbătă, comunicarea este punctul tău forte, dar astăzi nu trebuie sa insişti prea mult cu aceasta abilitate pentru ca să nu zăpăceşti oamenii cu spiritul tău imperial şi să dai naştere la confuzii.

Duminică este o zi bună de relaxare sau de excursii.

FECIOARĂ Eşti un pic tensionat în weekend. Căldura, dar şi grijile. Banii nu îţi mai ajung, preţurile au crescut prea mult! Încearcă să te relaxezi şi stabileşte o altă strategie a cheltuielilor.

Sâmbătă trebuie sa continui cu aceleaşi metode verificate de până acum, schimbarile repetate nu sunt privite cu ochi buni nici de oameni, nici de stele. Tenacitatea şi răbdarea aduc succes!

Duminică elementele aleg! Ai toate şansele să te întelegi bine cu semnele de foc si apă, dar nu prea te poţi înţelege cu cei născuţi sub semne de pământ şi aer. Pauză! Este prea cald ca să faci ceva ca lumea.

BALANŢĂ Mintea ta e sediul unor trăiri şi emoţii foarte diverse şi puternice, se trântesc cu furie uşi! Cu toate aceste, sau de aceea, eşti mai decis să înaintezi neabătut pe drumul intereselor tale!

Sâmbătă trebuie să respecţi legile, scrise sau nescrise! Nu încerca să impui celor din jur propriul tău sistem de referinţă, ci mai bine respecta regulile jocului ca să obţii ceea ce vrei.

Duminică, nu lăsa pe mâine! Trebuie să te ocupi mai mult de cei dragi, de familie, ca situaţiile actuale să nu degenereze în probleme mai greu de rezolvat. Stai, calm şi discută cu membrii familiei, cu cei dragi. Poate în jurul mesei de prânz de duminică, reinventează acest obicei mic burghez atât de eficient!

SCORPION În acest weekend poţi comunica. Conjunctura arată că poţi fi ascultat cu atenţie. Eşti gata să răscoleşti tot Pământul în căutarea unui asociat plăcut pentru distracţii şi călătorii...

Sâmbătă este zi de cumpărături. Stelele spun să te plimbi prin Mall, sau măcar printr-un supermarket local in cautarea unui obiect draguţ, util şi poate chiar şi ieftin. Neapărat ceva de in sau bumbac.

Duminică atenţie mărită! Oarecare prudenţă nu strică astăzi. Nu cochetezi cu dezastrul, nimic negativ, încă, dar cineva, ceva, cumva, ar vrea să ai informaţii greşite.

SĂGETĂTOR Ai un program foarte complicat în acest weekend. Trebuie să planifici şi să urmezi ce ai hotărât, nu poţi să te afli în două locuri în acelaşi timp! Doar weekendul este pentru odihnă!

Totuşi, o sâmbătă distractivă şi plăcută! În acest weekend poţi face mici schimbări, acasă şi la serviciu, scurte călătorii. Trebuie să fii tolerant şi diplomat, să arăţi consideraţie şi spirit de cooperare, pentru ca să eviţi o eventuală decepţie sentimentală. Buna dispoziţie şi optimism, dar trebuie să dai dovadă de discreţie.

Duminica este o zi relativ favorabilă, marcată de oboseala cronică. Primeşti o veste. Toată situaţia asta absurdă te irită cumplit şi te gândeşti că te distrage de la adevăratele tale scopuri şi idealuri.

CAPRICORN În weekend încerci să stabileşti un echilibru corect între realitate şi visele, dorinţele tale profunde. Trebuie să fii foarte atent(ă), la viteza cu care te mişti, la propriu şi la figurat!

Un weekend plăcut, fără probleme! O perioadă care pare relaxantă, chiar bună. Sâmbătă eşti în criză de timp! Ai multe pe cap. Nu dispera, nu vei reuşi sa le faci pe toate, dar esti aproape de o soluţie pentru rezolvarea unei probleme sentimentale mai dificile.

Duminică conjunctura te informează că poţi să te duci la mare, munte, strand, mall - unde vrei tu, distracţie să fie, dar nu exagera cu cheltuielile!

VĂRSĂTOR Vrei să fii popular, să ai multă lume în jurul tău şi eşti gata să organizezi o petrecere. Dacă eşti în duo, cere acordul perechii, poţi să ai răspunsul că de mult îşi dorea aşa ceva!

Sâmbătă eşti bine-dispus şi ai o mare putere de efort, dar te apasă grijile legate de familie. Tot sâmbătă poţi primi un răspuns favorabil pentru una dintre problemele la care te gândeşti de mai mult timp. În domeniul relaţiilor sentimentale...

Duminică poţi să stai acasă! Stelele zic să nu te deplasezi, mai ales cu un mijloc de transport rapid. Relaxează-te, distrează-te, leneveşte! Ia-ţi o perioadă “sabatică”!

PEŞTI Fii mai atent la familia ta, la cei din jurul tău! Cineva se zbate ca... peştele pe uscat, nu este în stare să ia o decizie importantă, sau altceva şi are nevoie de sfatul şi ajutorul tău.

Sâmbătă trebuie să dai dovada de discreţie, diplomaţie şi eleganţă în relaţiile sentimentale.

Duminică fă o surpriză. Fă-i soţiei, sau iubitei un cadou - un buchet de flori, sau o bijuterie mică, drăguţă, aşa, fără nici un motiv, numai ca să-i spui că este aleasa ta şi o iubeşti. Şi viceversa este valabilă! Dacă trebuie să fii Peşte, atunci măcar să fii unul drăguţ!