Horoscopul lui Dom’ Profesor,   8 octombrie 2025. Dr. Mercola: ”Pâinea noastră cea de toate zilele”.

8 octombrie

Pe 8 octombrie s-au născut Juan Peron, Antonio Banderas, Sigourney Weaver, Klaus Kinski, Didi, Ion Voicu, Ionel Budişteanu, Alexandru Andriţoiu, Constantin Abăluţă.

Iar mai nimic în calendarul creştin-ortodox, doar Sfintele Pelaghia şi Taisia. Nimic, dar nimic, în "Kalendar".

O zi de trecere, capricioasă, poate unde este ziua de naştere a unor actori pe care îi admir, Sigourney Weaver, Antonio Banderas şi Klaus Kinski.

Sigourney, cea din seria „Alien” dar mai ales cea din „Ghostbusters”. Tare aş vrea să văd un film SF, de acţiune, cu Sigourney Weaver, „The Alien’s killer”, versus Uma Thurman, „The Black Mamba”! Găsiţi producătorul, scenariul şi castingul le fac eu...

Un actor care joacă cu inteligenţă, din ochi, din atitudini: Antonio Banderas! El rămâne pentru mine al „13-lea războinic”, arabul mintos şi credincios prietenilor şi crezului său, până la moarte şi după. Şi care învaţă limba varengilor, a puternicilor vikingi, doar urmărind conversaţia nordicilor!

Poate unde am avut ocazia să întâlnesc astfel de oameni, arabi, semiţi, persani, în realitate, nu în ficţiune; doar arta filmului îmi aminteşte de ei, care vai, s-au risipit ca valurile lovite de ţărmul timpului. Niciunul nu mi-a înşelat aşteptările, niciunul nu m-a trădat! Cum să nu-ţi aminteşti de astfel de oameni, cum nu mai sunt în lumea de astăzi!

Iar Klaus Kinski! „Banditul rău” care murea tragic în westernurile spaghetti ale lui Sergio Leone, împuşcat, de cine altul, decât de Clint Eastwood! După părerea mea atinge perfecţiunea, ca joc actoricesc, într-un obscur film horror „Crawlspace” un film uitat din 1986, dar care se află la loc de cinste în filmoteca mea. Şi, apoi, Klaus a mai creat o capodoperă: pe fiica lui, Nastassja Kinski!

Îmi plac filmele, îmi place teatrul, îmi place mult opereta. Aici, în sihăstria mea din Prahova, unde sunt pustnic în rodaj, am multe, foarte multe filme şi seriale. Multe, mai multe decât cărţile... Poate unde unele sunt ecranizarea, de mai multe ori, în diferite versiuni, a câte unei cărţi.

Pentru că filmele mele preferate sunt ecranizări de cărţi: pe primul loc, cum altfel, "Gone With the Wind", pe locul doi "Stalker", pe locul trei "The Seventh Seal".

Sigur, "Star Wars" şi "Lord of the Rings". Cu toate că, ultima trilogie, ecranizarea, m-a dezamăgit. În general, a impresionat, dar nu a plăcut. Nici mie... Castingul a lăsat mult de dorit. Da, actriţele au fost alese una şi una, exact ca în romane, dar actorii...

Voi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, ce credeţi? Hai să vorbim un pic despre "altceva" vorba unui bun prieten, aşa trece timpul acestei toamne plină de neprevăzut. Cultura a adus oamenii întotdeauna împreună şi asta de când lumea, ceea ce mă face să cred că este drumul către pace.

Până când cei mari şi tari se vor hotărî, iar noi „bucuroşi le-om duce toate, de e pace, sau război”, ei bine, până atunci, să vă mai spun despre o poveste adevărată. Dacă tot am început cu istoriile, haideți să vă spun ”poveste pâinii” după bunul Dr. Mercola.

Poate ați observat singuri sau ați auzit de la prieteni că pâinea din Europa pare să se așeze diferit în corpul dumneavoastră față de pâinea pe care o consumați în Statele Unite. Oamenii împărtășesc povești despre cum s-au bucurat de baghete la Paris sau de pizza la Roma fără disconfortul care urmează adesea unui sandviș sau unei chifle, în State. Rețelele de socializare repetă aceeași temă, călătorii și consumatorii preocupați de sănătate întrebându-se de ce pâinea variază atât de mult între regiuni.

Adevărul este că pâinea nu este un produs unic și uniform. Ea reflectă alegeri legate de agricultură, măcinare, fermentare și coacere, care variază de la un loc la altul. Când te așezi să mănânci, corpul tău reacționează la aceste alegeri, iar ele se adună pentru a crea o experiență foarte diferită. Această divergență are rădăcini atât în ​​grâul în sine, cât și în modul în care este manipulat pe parcurs și modelează nu doar aroma și textura, ci și modul în care interacționează cu digestia și energia ta.

Când te gândești la ce anume dă formă pâinii, tipul de grâu din care este făcută este unul dintre cele mai importante detalii. În America de Nord, o mare parte din recoltă provine din grâu roșu „tare”, care are o concentrație mare de proteine. În Europa, câmpurile sunt dominate de grâu „moale”, care conține mai puține proteine. Deoarece aceste proteine ​​sunt materia primă pentru gluten, varietatea de grâu cultivată în fiecare regiune pregătește terenul pentru rezultate diferite în ceea ce privește textura și structura pâinii.

Glutenul este o rețea proteică, nu o singură substanță — glutenul este format în principal din două proteine ​​numite glutenină și gliadină. Când făina este amestecată cu apă, aceste proteine ​​interacționează, se întind și formează legături care crează elasticitate în aluat. Grâul dur conține mai multe dintre aceste proteine, astfel încât matricea glutenului devine mai puternică și mai rezistentă la rupere.

De aceea, făina americană este folosită pentru covrigi, pâini tip sandwich și alte tipuri de pâine cu o structură densă și o textură mai fină. Grâul moale, care domină câmpurile europene, produce rețele de gluten mai slabe, rezultând pâine cu o textură mai aerisită și mai delicată.

Încărcarea cu gluten poate influența răspunsul digestiv — Pâinea făcută cu făină cu conținut ridicat de gluten livrează mai multe proteine ​​din gluten intacte către tractul digestiv. Gliadina, în special, rezistă descompunerii enzimatice complete și ajunge în intestinul subțire în fragmente mai mari, unde interacționează cu mucoasa intestinală și provoacă disconfort la persoanele sensibile.

Clima și solul influențează cultivarea grâului —Grâul dur prosperă în regiunile mai calde și mai uscate din America de Nord, în timp ce grâul moale este mai bine adaptat la condițiile mai blânde din Europa. De-a lungul secolelor, aceste medii de creștere au modelat aprovizionarea cu cereale și, la rândul lor, tradițiile alimentare locale. Pâinea franceză, italiană, germană și românască începe adesea cu făină de grâu moale, care produce în mod natural mai puțin gluten, aliniindu-se cu preferințele regionale pentru texturi mai ușoare.

Această diferență nu înseamnă că fiecare pâine din Europa are un conținut scăzut de gluten -unii morari europeni importă grâu dur din America de Nord și îl amestecă în făina lor pentru a întări aluaturile pentru anumite stiluri de pâine.

Deși această practică există, este dificil de stabilit cât de răspândită este, cât de mult grâu importat este adăugat sau cât de mult modifică conținutul total de gluten din produsul final. Totuși, sistemul european de cereale se bazează fundamental pe soiuri mai moi, cu conținut scăzut de gluten, în timp ce sistemul american înclină puternic spre grâul mai dur, cu conținut ridicat de gluten.

Ceea ce simți când mănânci pâine se formează cu mult înainte ca aluatul să fie amestecat. Varietatea de grâu cultivată într-o regiune față de alta determină cât de mult gluten este prezent și cum se comportă acesta în timpul fermentației și coacerii. Această diferență fundamentală ajută la explicarea motivului pentru care corpul tău poate simți o schimbare vizibilă atunci când mănânci pâine în străinătate, comparativ cu ceea ce ești obișnuit în State.

Una dintre cele mai mari diferențe dintre pâinea tradițională și cea modernă constă în durata fermentării aluatului. Fermentația prelungită oferă microbilor timp să transforme aluatul, descompunând glutenul și zaharurile, îmbogățind în același timp aroma și nutriția. Acest proces explică în mare parte de ce pâinea fermentată lent este adesea mai plăcută pentru organism.

Microbii remodelează aluatul în timpul fermentării lungi —Multe brutării europene mențin aluatul fermentat timp de 12 până la 48 de ore. Aceste practici, transmise din generație în generație, permit drojdiilor sălbatice și bacteriilor lactice să descompună proteinele și carbohidrații folosind enzime precum proteazele și fructanazele. Proteazele demontează glutenul în fragmente mai mici și mai digerabile, în timp ce fructanazele reduc zaharurile fermentescibile care altfel suprasolicită intestinul.

Fermentația îmbunătățește aroma, textura și nutriția —Pe măsură ce bacteriile lactice se dezvoltă, ele produc acizi organici care scad pH-ul aluatului. Acest lucru încetinește învechirea, adaugă complexitate aromei și reduce acidul fitic, ceea ce crește biodisponibilitatea mineralelor precum magneziul și zincul. Practic, timpul permite microbilor să acționeze ca predigestori naturali, transformând făina într-un aliment care oferă mai mulți nutrienți cu o presiune digestivă mai mică.

Producția de pâine din SUA ocolește adesea beneficiile fermentării —brutăriile comerciale din Statele Unite amestecă, lasă la dospit și coace de obicei în câteva ore, folosind drojdie comercială și agenți chimici de condiționare pentru a obține volum și structură. Procesul este eficient, dar omite transformările microbiene ale fermentării lente. Glutenul și zaharurile rămân în mare parte intacte, lăsând pâinea cu un profil nutrițional și digestiv diferit.

Pentru o analiză mai profundă a modului în care pâinea s-a schimbat de-a lungul timpului și de ce strămoșii tăi o digerau diferit față de cum o faci tu astăzi, consultă „ Adevărul despre pâine - De ce strămoșii tăi au putut-o digera (și de ce s-ar putea ca tu să nu o faci) ”.

Glifosatul a devenit o piatră de temelie a cultivării grâului în America, fiind folosit atât pentru a suprima buruienile, cât și, în unele regiuni, pulverizat direct pe cultură chiar înainte de recoltare pentru a accelera uscarea, a face recolta mai previzibilă și a crește randamentul. Cu toate acestea, lasă mai multe șanse ca reziduurile să rămână pe bobul care devine pâinea dumneavoastră. Acest singur pas în gestionarea culturilor este un punct important de analizat pentru a înțelege de ce pâinea din Europa se simte diferit.

În Europa, cultivatorii sunt obligați să respecte reguli mai stricte — fermierii din Europa nu au voie să utilizeze glifosat pentru uscarea înainte de recoltare, iar aplicarea acestuia pe tot parcursul sezonului este reglementată mai strict.

Țări precum Austria și Germania au mers mai departe, insistând asupra interdicțiilor sau eliminărilor treptate la nivel național. Aceasta reflectă abordarea precautivă mai amplă a Europei față de substanțele chimice agricole. Pentru consumatori, aceasta înseamnă că pâinile coapte în Europa sunt mai puțin susceptibile de a conține urme de glifosat.

Glifosatul perturbă microbii intestinali —Glifosatul funcționează prin blocarea ”căii șikimate”, un sistem enzimatic din plante și bacterii. Celulele umane nu utilizează această cale, motiv pentru care autoritățile de reglementare au susținut adesea că este sigur, dar bacteriile din intestine o fac.

Perturbarea acestor comunități microbiene afectează digestia, reglarea imunității și chiar starea de spirit, deoarece microbiomul interacționează cu aproape fiecare parte a fiziologiei tale. Studiile pe animale și celule sugerează că expunerea la glifosat modifică echilibrul florei intestinale și integritatea intestinală, ceea ce amplifică simptomele la cei cu sensibilitate la grâu. 19 , 20

Autoritățile sanitare globale și-au exprimat îngrijorările mai ample —în 2015, Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului (IARC) a clasificat glifosatul drept „probabil cancerigen pentru oameni”, invocând dovezi din studii pe animale și date umane. Alte preocupări ridicate în literatura științifică includ potențialele perturbări endocrine, stresul oxidativ și legăturile cu tulburările metabolice.

Modul în care este reglementat glifosatul ilustrează modul în care alegerile politice influențează alimentele pe care le consumați. Pentru o analiză mai detaliată a modului în care această substanță chimică vă afectează organismul, citiți „ Erbicidul Roundup legat de multiple tipuri de cancer ”.

Pâinea nu este niciodată doar făină, apă, sare și drojdie atunci când provine de la majoritatea brutăriilor comerciale de mari dimensiuni din Statele Unite. Pentru a obține uniformitate, viteză și termen de valabilitate, acestea adaugă o serie de aditivi, conservanți și alte substanțe chimice care transformă pâinea într-un produs manufacturat la fel de mult ca un aliment copt.

Agenți de ameliorare a aluatului, oxidanți și emulgatori —Ingrediente precum mono- și digliceridele, L-cisteina, azodicarbonamida și bromatul de potasiu îmbunătățesc elasticitatea, retenția de gaze și rezistența la amestecarea la viteză mare. Acești compuși fac posibilă producția în masă prin scurtarea timpilor de fermentare și stabilizarea pâinilor pentru distribuție.

Bromatul de potasiu, în special, întărește structura și „elasticitatea” aluatului, motiv pentru care a fost utilizat pe scară largă de brutăriile industriale. Cu toate acestea, nu este complet neutralizat în timpul coacerii, iar studiile arată că crește riscul de cancer. Din acest motiv, Uniunea Europeană, Canada, Regatul Unit, China, Brazilia și multe alte țări l-au interzis complet ca aditiv pentru făină. În ciuda acestui fapt, rămâne legal în SUA .

Agenți de albire și maturare —Făina din SUA este adesea albită chimic cu agenți precum peroxidul de benzoil și dioxidul de clor pentru a crea un aspect mai alb și a îmbunătăți proprietățile de panificare. Agenții de maturare accelerează reticularea proteinelor în aluat, fiind din nou concepuți pentru viteză și uniformitate. Uniunea Europeană interzice sau restricționează strict mulți dintre acești compuși.

Îmbogățire și fortificare obligatorie —Încă din anii 1940, făina americană a fost obligatorie îmbogățită cu fier și vitamine B pentru a remedia deficiențele nutriționale. Mai recent, s-a adăugat acid folic pentru a preveni defectele de tub neural.

Deși aceste măsuri au urmărit să îmbunătățească rezultatele în materie de sănătate publică, ele subliniază și cât de mult se pierde din punct de vedere nutrițional atunci când tărâțele și germenii sunt îndepărtați în timpul măcinării. Țările europene variază în ceea ce privește politicile lor de îmbogățire, dar, în general, aplică o fortificare mai puțin generalizată.

Îndulcitori cu conținut ridicat de fructoză și alți aditivi —Multe pâini din SUA includ zaharuri adăugate, adesea sub formă de sirop de porumb cu conținut ridicat de fructoză, pentru a accelera rumenirea, a spori aroma și a atrage gustul cu înclinații dulci. Pâinea europeană, în special pâinile tradiționale, tind să evite această practică. Diferența înseamnă că, chiar și atunci când pâinea arată similar, răspunsul metabolic din organism nu este același. 29

Luate împreună, aceste practici definesc două abordări divergente. Una tratează pâinea ca pe un produs conceput pentru a rezista lanțurilor lungi de aprovizionare, iar cealaltă o conservă ca pe un aliment destinat a fi consumat proaspăt. Pentru tine, această diferență se manifestă nu doar în aromă și textură, ci și în cât de confortabil o primește corpul tău.

Dacă doriți pâine care să reflecte calitățile pe care le observați la pâinile europene, cheia este să știți la ce să căutați. Câteva verificări simple vă vor ajuta să identificați pâinea care este mai aproape de formulele tradiționale și mai ușor de digerat.

Verificați listele de ingrediente pentru simplitate —Cu cât o pâine este mai apropiată de făină, apă, sare și ferment sau drojdie, cu atât mai bine. Balsamurile, aromele, afânatorii, sau conservanții suplimentari vă spun că a fost sacrificată calitatea în favoarea confortului.

Alegeți pâine cu maia autentică —O pâine cu maia adevărată se dezvoltă sub acțiunea drojdiilor sălbatice și a bacteriilor lactice pe parcursul mai multor ore. Acest proces natural descompune fragmentele de gluten, reduce carbohidrații fermentabili și produce acizi organici care sporesc aroma și prelungesc prospețimea fără conservanți chimici. Când alegeți pâine cu maia, alegeți o pâine mai digerabilă și mai apropiată de modul în care pâinea a fost făcută de secole.

Confirmați utilizarea unei maia adevărate —Întrebați-vă brutarul despre maiaua lor și cât timp fermentează. Cei care prețuiesc tradiția vor fi deschiși în această privință, în timp ce o fermentație mai scurtă indică aproape întotdeauna scurtături comerciale. Pe pâinea ambalată, căutați termeni precum „maia” sau „levain”. Dacă vedeți în schimb oțet, acid lactic sau agenți de creștere a drojdiei, aveți în vedere o imitație de maia concepută pentru viteză, nu pentru autenticitate.

Prioritizați calitatea făinii —Căutați făinuri nealbite, măcinate pe piatră sau cu un grad ridicat de extracție, deoarece acestea păstrează mai mult din integritatea și aroma naturală a cerealelor. Multe brutării care urmează metode europene își evidențiază sursele de făină.

Evitați pâinile cu îndulcitori adăugați —Pâinile comerciale din SUA conțin adesea zahăr, sirop de porumb sau arțar, sau siropuri care înmoaie aroma și textura. Pâinea autentică în stil european se bazează rareori pe acestea, deoarece fermentația își creează propria profunzime.

Căutați brutării locale pentru transparență —Brutarii independenți coc adesea zilnic și sunt mai transparenți în ceea ce privește ingredientele și metodele de lucru. Punând întrebări și alegând pâine cu fermentație lungă, liste de ingrediente clare și făină din surse clare, aduceți acasă pâini care reflectă standardele pe care le admirați în străinătate.

Reintroduceți treptat pâinea în dietă dacă aveți intestine sensibile —Dacă sănătatea intestinală este compromisă, primul pas este să nu consumați prea multă pâine, chiar dacă este preparată în mod tradițional. Carbohidrații complecși hrănesc proliferarea microbiană și agravează inflamația într-un sistem digestiv slăbit.

Începeți în schimb cu surse mai blânde de carbohidrați, cum ar fi fructele coapte sau orezul alb bine gătit și apoi răcit, care pun mai puțin efort asupra digestiei. Pe măsură ce echilibrul revine și simptomele se ameliorează, adăugați treptat carbohidrați mai complecși, pâinea cu maia fermentată lent fiind unul dintre cele mai bine tolerate puncte de plecare.

Când îți acorzi timp să alegi pâine făcută cu răbdare și simplitate, nu doar simți diferența, ci o simți și în modul în care corpul tău reacționează. Alegerea pâinii făcute în acest fel susține digestia și te conectează la o tradiție a coacerii care prețuiește la fel de mult nutriția, pe cât este și confortul.

Alegerile mele, în privința alimentației, au fost făcute imediat după ce m-am stabilit în Prahova submontană. Pâinea și produsele de panificație le cumpăr numai de la o brutărie familială, de pe strada Progresului, din Vălenii de Munte. Brutarii de acolo folosesc numai făină românească de la Slobozia și drojdia din Macedonia. Nu pun nimic în plus, decât rețeta de acum o mie de ani. Pâinea românească făcută pe vatră este de o mie de ori mai gustoasă și mai sănătoasă decât pâinea turcească făcută în cuptoare rotative. Produsele din carne le iau de la Domidene din Posești, iar brânza și alte produse de la ciobanul Ionuț, din Stânca Corbului. Fructe și legume de prin jur, că este comuna foarte lungă. Iar castraveții și mai ale conopida murată mi le face fata mea, Shirina. O minunăție ! De ceva timp mă bate la cap @Aspida să cultiv napi, topinamburi, cum le zice, în mod elevat. La anu…

În ultimul moment mulți dinte domniile voastre mi-au scris în legătură cu ”urgia” care urmează să se declanșeze. Paza bună trece primejdia rea, respectați măsurile de siguranță indicate și dacă nu aveți altă treabă urgentă, stați în casă. Bănuiesc că este o exagerare, dar repet, paza bună trece primejdia rea !

Cu siguranță că o să trecem cu bine acest ”hop”, doar mâine este, în definitiv, o altă zi !

BERBEC Un procent oarecare dintre nativi pot fi la o răscruce importantă a vieţii lor. Trebuie să te laşi în voia intuiţiei. Situaţia este cum ai văzut-o de prima dată, prima impresie contează! În a doua parte a intervalului trebuie să dai dovadă de prudenţă şi chiar suspiciune în analiza unor veşti şi informaţii. Parcă, astăzi, mai ales pe seară, nu-ţi găseşti locul. Zâmbeşte şi o să fie bine!

TAUR Pe plan emoţional eşti sprijinit de cei din jurul tău, care au încredere în capacitatea ta şi te încurajează. Doar cu vorba, de fapt tu ai mare nevoie de bani, dar este bine şi aşa! Trebuie să te comporţi, la serviciu, acasă mai subtil, mai diplomat. Dacă poţi, trebuie să descurajezi pe potenţialii ostili. Nu refuza nimic, dar nici nu face „mişcari” - păstrează zâmbetul pe buze, stelele tale protectoare te vor proteja in continuare!

GEMENI Viaţa ta pare a fi o cursă prin munţi, fără frâne! O clipă de neatenţie şi... gata, ţi-a luat altcineva banii! Astăzi nu te lăsa pradă comodităţii, fii atent, se apropie o curbă periculoasă! Emoţiile tale sunt pastelate iar pozitia relativă dintre Venus şi alte planete arată, mai ales în a doua parte a intervalului, un interes crescut pentru relaţii romantice. In prima parte a zilei, dimineaţa, ai o mică complicaţie de ordin financiar: o factură sau ceva de plătit cu care nu eşti de acord, sau altceva de genul acesta.

RAC Toamna îşi intră în drepturi şi tu regreţi timpul frumos, dar astăzi reuşeşti să prevalezi şi să convingi prin afirmarea dorinţelor de armonie şi pace care te caracterizează zodiacal. Evită să te enervezi degeaba din cauza unor nimicuri sau a unor defecte de comunicare. Fii deosebit de clar în discuţii sau în negocieri. Ziua de astăzi este un bun prilej să recapeţi iniţiativa, mai ales în familie.

LEU Dedică ziua lucrurilor obişnuite, cotidiene, de rutină şi mai ales nu te împrumuta, nu da bani cu împrumut, evită băncile şi pariurile! Toată lumea ştie că eşti generos, unii pot profita! Fă-ţi stereotipuri de exprimare! Nu te repezi, din nou, să faci promisiuni. Şi, mai ales nu cataloga oamenii şi faptele. Este o activitate păguboasă pentru tine din care te alegi cu o imagine distorsionată asupra realităţii. Oamenii se schimbă, situaţia se schimbă – nu este bine să încremeneşti în peisaj!

FECIOARĂ Este ziua ta norocoasă, mai ales în planul sentimental. Conjunctura îţi indică o posibilă întâlnire neaşteptată, dar care te bucură mult, mai ales prin noutaţile pe care poţi să le afli. Sunt şi unele aspecte care arată noroc la bani, la obţinerea lor sau la cheltuirea lor inspirată, pentru că după cum spune înţeleptul chinez „sunt două căile să faci avere – să câştigi mulţi bani sau să faci cheltuieli inspirate”.

BALANŢĂ Te îndrepţi spre o perioadă cu reuşite, în care prietenii iţi vor fi sprijin, iar familia ajutor! Ai încredere, tot ce a fost greu a trecut! Viitorul îţi e favorabil, nu mai sta pe gânduri! Fii selectiv şi reţinut în promisiuni, mai ales nu promite nimic pe termen lung. Pe de alta parte nu exagera cu analiza şi sinteza. Cel mai adese lucrurile sunt dezarmant de simple. Trebuie să recuperezi timpul pierdut! Timpul se recuperează în dauna altui timp, din nefericire...

SCORPION O zi întreagă de întrebări şi răspunsuri? Posibil! Dialectica aceasta te poate duce la unele certitudini! Sigur, dacă şi faci ceea ce trebuie, bate şi ţi se va deschide, caută şi poţi găsi! Amână orice îţi pare legat de domeniul banilor sau al poziţiei. Peste câteva zile configuraţia planetară îţi este din nou binevoitoare şi poţi beneficia de influenţe cosmice care chiar daca nu iti vor umple buzunarele, în orice caz nu le vor goli. Poţi onora obligaţiile trecute, dar şi astea numai în sume mici.

SĂGETĂTOR Ai tendinţa să încerci să convingi, să seduci, ca să-ţi întăreşti încrederea în forţele proprii! Ai marea calitate să poţi să o iei mereu de la început, fie în profesie, fie în dragoste. Câştiguri neaşteptate urmate de unele veşti pe care le consideri bune. Te simti aproape excelent ceea ce este un motiv suficient sa tii nasul pe sus. Înfumurarea şi aerele de primadonă îţi vor trece imediat când o să faci socoteala cât ai cheltuit perioada asta şi ce datorii ai de achitat.

CAPRICORN Concentrează-te pe problemele zilnice, nu te risipi în direcţii utopice. Trebuie să continui cu datele pe care le ai, eşti pe drumul cel bun. Afacerile simple sunt cele mai profitabile! Bate un vant de libertate, mai ales prin buzunare si prin portofel, asa ca pune-ţi capul la contribuţie cum să faci rost de bani! În orice caz, nu de la bănci, cămătari sau cooperative de credit! Stelele îţi sunt favorabile, aşa că o să te descurci şi de data asta. Ca un acrobat fără plasă!

VĂRSĂTOR Nu prea îţi place ce se întâmplă, ai vrea să critici pe cei din jurul tău! E o acţiune riscantă, mai bine propune soluţii mai bune decât cele cu care nu eşti de acord! Fii constructiv! Trebuie neaparat să analizezi evenimentele din ultimul timp, sa tragi concluziile care se impun şi să iei imediat măsurile necesare. De asemenea, trebuie să continui cu aceleaşi metode verificate de până acum. Permite lucrurilor să se aşeze singure şi nu interveni în niciun fel.

PEŞTI Vrei să fii ascultat, ca să ştii dacă ai dreptate, dar nu ţi se dă atenţie. Vorbeşte mai tare, spune bancuri, fă pe clovnul... puţin teatru, sau cabaret, nu a stricat niciodată! Nici astăzi! Pare a fi o mică criză, dar gestionează totul cu mare grijă, stelele arată că poate fi vorba de o păcăleală, o informaţie distorsionată de presă, prieteni sau rude. Astăzi evită schimbarile bruşte de program şi mai ales nu lasa anturajul, chiar bine intentionat, sa te conduca şi să-ti organizeze viaţa.