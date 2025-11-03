Horoscopul lui Dom' Profesor, 4 noiembrie 2025. Cehia și Luna Plină

Pe 4 noiembrie s-au născut Wilhelm de Orania, Loreta Swit, Cella Serghi, Ion Vasilescu, Horia Aramă, Traian Băsescu.

Nimic în “Kalendar” iar în calendarul creştin Sf. Cuv. Ioanichie cel Mare. În “Vieţile Sfinţilor” nu am găsit când este pomenit Ioanichie cel Mic. Dar, pentru completare, mai sunt pe 4 noiembrie pomeniţi şi Sf. Mc. Nicandru, un episcop, dar şi un preot de rând, Ermeu.

Marele muzician, compozitor şi pianist de excepţie, dar la fel de mare astrolog, americanul Gary Goldschneider spune, dând sfaturi, pentru cei născuţi în ziua de 4 noiembrie: „...este Ziua Provocatorului. Cei născuţi pe 4 noiembrie îi provoacă pe ceilalţi, au o predilecţie spre a stârni controverse. Sunt foarte stimulatori, atât în vorbă, cât şi în faptă, iar în familie şi în cercul lor social tind să fie membri dominanţi şi apreciaţi. Maeştri în străpungerea defensivelor, cunosc de obicei localizarea precisă a punctelor slabe, sau vulnerabile şi odată ce pornesc sunt greu de oprit. Au un simţ al umorului, care poate fi sec şi reţinut, dar şi molipsitor, ilar. Sunt personalităţi magnetice; au talentul să-i convingă pe alţii, să le facă agenda, dar în acelaşi timp se pricep să ignore sau să pareze cu abilitate criticile care i se aduc. Le place să fie servţi, le place să dea ordine, să poruncească. Morala nu-i dă afară din casă, mai ales pe femei... „ Sursă: „The Secret Language of Birthdays” pagina 536-537, lucrarea se găseşte şi în limba română.

Cred că are dreptate !

Din Praga, Magdalena Hrozínková raportează:

Armata cehă intenționează să recruteze 2.250 de soldați anul viitor, unul dintre cele mai mari numere din istoria sa, a relatat duminică site-ul web iRozhlas.cz. Recordul anterior de recrutare a fost de 2.262 în anul 2006. Anul acesta, armata își propune să își mărească efectivele cu 2.100 de soldați, dar numărul noilor recruți va depăși probabil 2.300, potrivit site-ului de știri Radio Ceh.

La începutul anului, Armata avea 28.285 de militari, inclusiv membri ai poliției militare, ai serviciilor de informații militare, ai gărzii Castelului Praga și studenții de la Universitatea Militară din Brno.

Potrivit șefului de Stat Major, Karel Řehka, Armata are nevoie de un număr mai mare de militari pentru a face față amenințărilor actuale și cerințelor NATO: își dorește să aibă cel puțin 37.500 de militari în următorii ani.

La sfârșitul lunii octombrie, scafandrii cehi au participat la explorarea epavei HMHS Britannic în Marea Egee. Anunțul a fost făcut de Petr Slezák, șeful expediției Britannic 2025, pentru agenția de știri ČTK. Potrivit acestuia, din cauza condițiilor extreme, a curenților și a adâncimilor de peste 100 de metri, explorarea acestei epave este una dintre cele mai dificile din lume.

Transatlanticul, o versiune îmbunătățită a Titanicului, a servit ca navă spital în timpul Primului Război Mondial. S-a scufundat în largul coastei Greciei în 1916, cu peste 1.000 de pasageri la bord. Treizeci de persoane, majoritatea membri ai echipajului, au murit.

Recent, epava a fost explorată de arheologi pentru prima dată.

Expediția a fost formată din cinci scafandri (patru cehi și un slovac) și opt membri ai echipei de sprijin. Aceștia au colaborat cu autoritățile grecești și cu proprietarul epavei, Simon Mills. Obiectivul misiunii a fost de a documenta starea actuală a epavei.

Parazitologul Julius Lukeš de la Institutul de Parazitologie al Academiei Cehe de Științe și de la Facultatea de Științe Naturale a Universității Boemiei de Sud din České Budějovice a câștigat anul acesta cel mai prestigios premiu științific din Republica Cehă, Česká hlava. El a primit această distincție pentru contribuțiile sale la cercetarea științifică în domeniul biologiei paraziților, atât în ​​Republica Cehă, cât și la nivel internațional.

Printre alți câștigători ai premiilor din acest an se numără hematologul Marek Mráz de la Spitalul Universitar din Brno și Centrul de Cercetare CEITEC și chimistul Martin Volek de la Universitatea din Würzburg, Germania.

Ceremonia de decernare a premiilor Česká hlava a avut loc duminică, la Facultatea de Științe Umaniste a Universității Caroline din Praga.

Teatru – Premiul Thalie: baletul Manon, opera Platée și un spectacol queer premiate

Tenorul olandez Marcel Beekman, un renumit artist de operă cunoscut pentru interpretările sale atât în ​​repertoriul baroc, cât și în cel contemporan, a fost premiat pentru interpretarea personajului Platée din opera cu același nume a lui Jean-Philippe Rameau, pe care a jucat-o la Teatrul Național din Praga. În domeniul baletului, premiile au fost acordate italianului Federico Ievoli și dansatoarei chiliene Romina Contreras, care au jucat în baletul L'Histoire de Manon, prezentat tot la Teatrul Național.

În domeniul teatrului, premiile Thalia au fost acordate lui Tereza Dočkalová (spectacol Máma la teatrul din Praga Divadla, pod Palmovkou) și lui Petr Panzenberger de la Studio G din Ostrava (spectacol Perníkář).

Asociația Actorilor Cehi l-a premiat, de asemenea, în domeniul teatrului experimental, pe dansatorul, coregraful și interpretul slovac Martin Talaga (care a interpretat o drag queen în spectacolul PINKBUS slovenský a žiadny iný) și care a fondat platforma artistică queer (ciudat) Pinkbus la Praga. „Ceea ce facem cu Pinkbus este, în unele țări, interzis, chiar condamnat”, a declarat dansatorul slovac la primirea premiului. Părerea mea este că este bine că știe că face ceva ce nu este normal !

Patruzeci de ani de la descoperirea relicvariului lui Saint-Maur, o comoară care a supraviețuit războiului, uitării și unui joc de spionaj

Acum patruzeci de ani, o capodoperă a aurariei medievale a fost descoperită sub podeaua capelei de la Castelul Bečov nad Teplou, din regiunea Karlovy Vary. Relicvarul Sfântului Maurus este considerat al doilea cel mai prețios obiect istoric din Republica Cehă, după Bijuteriile Coroanei Boemiei. În prezent toate tezaurele din Republica Cehă trec printr-un proces de mărire exponențială a măsurilor de pază și protecție urmare furturilor coifului de la Coțofenești și bijuteriile coroanei din Luvru. Paza bună trece primejdia rea !

Aspectarium. Regina cerului este, fără îndoială, Luna. Este plină pe 5 noiembrie la ora 13:19 GMT, în Taur, dar poate fi observată în toată splendoarea sa în noptea de 4 către 5 noiembrie. Luna este la perigeu, în punctul cel mai apropiat de Pământ, de aceea ni se pare că este mai mare și mai luminoasă. Indienii, pieile-roșii, nativii, cum vreți să le spuneți, numeau astfel de conjuncturi Luna Vânătorului, pentru că pe lumina puternică a Lunii se putea merge la vânătoare. Nu, nativii nu au avut o astrologie, cum au avut maya, aztecii sau toltecii. Astrologia apare pe scara dezvoltării omenești după a doua diviziune a muncii când agricultorii au nevoie de un calendar care să le ”prezică” când să semene, când să pregătească culturile, etc. Pieile roșii nu aveau nevoie de un calendar, erau vânători și culegători, marea majoritate nomazi.

Luna Plină este un semn nefast. Lăsați ”energiile” și explicațiile psihologice, minciuni peste minciuni. Răul există și cel mai mare serviciu pe care i-l putem face este să-l minimalizăm, să-l negăm.

O să trăim și o să vedem, doar mâine este, în definitiv, o altă zi !

BERBEC Se pare că îţi merge bine astăzi! O zi relaxantă şi plăcută ba chiar interesantă sub aspectul trăirilor emoţionale. Sunt favorizate numai activităţile obişnuite, evită orice schimbare. Ai o idee, un proiect, sau important, sau la care ţii foarte mult, deci este important sentimental, şi nu ştii dacă eşti pe drumul cel mai bun. Ei bine, stelele spun că eşti! Pentru o buna parte din nativii din Berbec veselia, entuziasmul si buna dispozitie sunt coordonatele zilei de astazi.

TAUR Nu uita că graba strică treaba. Te grăbeşti inutil. Trebuie să ţii seama de diferenţe, să cooperezi cu cine trebuie. De faptul că mulţi văd, puţini înţeleg, mulţi chemaţi, puţini aleşi! Dar, horoscopul tau indica astazi relatii armonice cu cei nascuti in semne de foc si aer si nefavorabile cu semnele de pamant si apa. Supraveghează-ţi cu mare grijă dorinţa să deţii lucruri extravagante şi să faci cheltuieli foarte mari, sa investesti utopic in propria imagine.

GEMENI Trebuie să faci abstracţie de preferinţele şi interesele tale! Fii mai reţinut, nu mai face eforturi într-o singură direcţie, în cea a parvenirii tale, măcar azi, eşti observat cu atenţie. Astazi esti prea energic si mult prea rapid in gândire pentru cei cu care discuţi. Zâmbeşte mult şi vorbeşte rar, foarte rar. Este o realitate şi trebuie s-o iei ca atare! Egoismul bine temperat te salveaza de deceptii. Cu toate că gandeşti prin o anumita logica, astăzi trebuie să-ţi urmezi mai ales intuiţia şi să laşi dialectica pentru altă dată; pentru că, probabil, atică sigur, interesele personale primează!

RAC Ai destui parşivi şi ipocriţi în jurul tău. Pune-i la punct sau fă-i să se cerete între ei. Ai speranţe sau planuri care îţi poartă noroc şi te motivează să petreci o zi fără paraziţi! Zi placută si favorabila pentru mai toate activitatile, dar nimic nu se poate asemui cu vizionarea unui film şi o cina la un restaurant bun! Aspectele horoscopului tău nu contrazic direcţia generală de dezvoltare a viitorului. Pare o perioadă lipsită de griji, plăcută, fără evenimente, fapte sau gesturi importante notabile – şi de aceea va trece repede, ca orice zi bună, de marţi, fără cele trei ceasuri rele!

LEU Ai răbdat până nu mai poţi! Conform manualului de fucţionare a zodiei Leului, trebuie să faci scandal, să dai cu pumnul în masă, să spargi pahare. Şi dacă zâmbeşti frumos şi taci din gură? Cu toate că este o zi bună, evită nepăsarea şi nerăbdarea. Fii prudent şi precaut, când conduci maşina, traversezi strada, pedestru fiind şi mai ales în convorbirile la telefon! De la o vreme ai parerea ca toata lumea are ceva de impartit cu tine. Nu este adevărat! Adevărul este că astăzi nu te poti concentra și că-ti scapă aspecte esentiale...

FECIOARĂ Astăzi trebuie să-ţi păstrezi cumpătul în orice moment. Cheltuieşti prea mult şi până la urmă, pe mici lucruri inutile. Şi vorbeşti prea mult! Spre seară, o veste, poate bună, de departe. Astăzi, fii cumpătat! Mai interesează-te şi de cele ale sufletului. Nu uita că nu ai un suflet, eşti un suflet care are un corp! Anumite zâmbete cu subanţeles si bătai pe umar te ajuta sa tragi concluzia ca lucrurile incep sa mearga spre bine, în cercul tău, în anturaj dar si in dragoste. Iaraşi crezi ca poti sa salvezi omenirea cu intelepciunea ta, sau măcar o oaie ratacita. Crede, că nu superi pe nimeni!

BALANŢĂ Pentru un procent mare din zodie este o zi bună. Trebuie să fii mai optimist, mai „zen” şi să gândeşti pozitiv. Prietenii îţi sunt aproape ca întotdeauna, cei dragi te laudă şi te ajută! Evită intervenţiile bruşte şi deciziile pripite. Investiţiile pe termen lung în relaţiile sentimentale făcute astăzi se vor dovedi, paradoxal, foarte profitabile... Leagă-te la cap pentru ca o să te doara! Ceva migrene astazi din cauza unor tensiuni neaşteptate in anturaj. Le rezolvi cu diplomatie si treci mai departe. Nu te repezi sa tragi concluzii dupa barfe, zvonuri si intrigi.

SCORPION Faci planuri, îţi vin idei, te decizi să acţionezi, “che sera, sera”! Te simţi pregătit. Atenţie, nu repeta greşelile din trecut, oamenii sunt aceiaşi, tu trebuie să abordezi o nouă strategie! Se poate spune, dupa configuratia astrologică, ca te bucuri de o zi întreagă de influenţe favorabile in sensul ca nu o sa ai nici un necaz mare ! De ceva timp incerci sa faci fata unei enervari fară motiv. Probabil este doar presiunea atmosferica şi poate şi faptul că astăzi începi un nou an de viaţă, al... ştii tu al câtelea!

SĂGETĂTOR Sunt multe de făcut astăzi. Totul s-a aglomerat, s-a bulucit... aşa este viaţa! Stelele spun să-ţi faci o listă de priorităţi. Şi, mai multă atenţie la forma fizică, poate mergi la sală? Dacă ai vreo idee, pune-o in aplicare cu energia ta caracteristică. Astăzi trebuie sa dai curs incapăţânării care te caracterizeaza. Incăpăţânare care bine investita se numeste tenacitate si va aduce in viitor dividente foarte frumoase. Spirituale sau materiale, depinde in ce investeşti!

CAPRICORN Ai făcut o evaluare de biorezonanţă şi azi ai un bun simţ al umorului negru, după ce ai plătit. Acest lucru te ajută să eviţi conflictele şi discuţiile tăioase printr-o glumă bine plasată. Trebuie sa fii foarte atent la cheltuielile facute aiurea si cu gandul in alta parte. Cel mai bine ar fi sa iesi in oras fara bani si carti de credit. Plimba-te, nu cheltui! Ultima parte a segmentului de timp, pe seară, are o componenta neliniştitoare, din cauza influentei Lunii. Iti faci griji, de fapt fără motiv, pentru ca întotdeauna te-ai descurcat!

VĂRSĂTOR Discuţi deschis cu o persoană importantă, pentru tine, despre proiecte de viitor. O zi în care nu trebuie să fii descurajat de nerealizări sau întîrzieri. Lăsă lucrurile să se aşeze singure! Este posibilă o schimbare fortuită, obiectivă, a situaţiei. Din trecutul tău apare o situatie uitata, dar pe care poti sa o rezolvi rapid cu ajutorul anturajului, colegii sau prietenii. Nu te baga in sufletul si problemele altora. Ofera-ti ajutorul numai daca este cerut cu insistenta. Pentru un timp este bine sa pastrezi judecatile de valoare si proverbele pentru uzul propriu.

PEŞTI Atenţie la mişcările greşite, atât la propriu cât şi la figurat. Micile incidente şi gafele comice pot puncta ziua de astăzi, dar nu sunt obligatorii, reglează-ţi tirul pe cine trebuie! Evită incidentele domestice şi nu supralicita în discutiile cu anturajul apropiat. Nu lua decizii importante în această perioadă. Trebuie, însă, sa dai dovadă de tarie de caracter şi să-ţi impui punctul de vedere, de cate ori știi cu siguranta ca ai dreptate. Străluceşti într-un grup, sau te bucuri de un eveniment social deosebit, pe seară.