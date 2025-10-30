Horoscopul lui Dom’ Profesor, 31 octombrie 2025. Ne dați, sau nu ne dați?

Pe 31 octombrie s-au născut Jan Vermeer, John Keats, Eugen Lovinescu, Dan Hatman. În calendarul creștin-ortodox sunt Sfinții: Apelie, Stahie, Urban, Aristobul, Narcis și Epimah. Nimic, în ”Kalendar”.

„Ziua Reformei în Biserica Luterană"; marchează începutul Reformei promovate de teologul german Martin Luther (1483-1546), întemeietorul Bisericii luterano-protestante; la 31 noiembrie 1517 el a afişat pe uşa bisericii din Wittenberg 95 de teze care atacau direct papalitatea; prin tezele sale a negat valoarea tradiţiei sacre a autorităţii papale, punând mai presus autoritatea Sfintei Scripturi. Sursă: RADOR

„Ziua Arhivelor Naţionale" (la 31.X.1862 se înfiinţa Direcţia Generală a Arhivelor Statului, prin unificarea Arhivelor din cele două Principate Române, Moldova şi Ţara Românească) Sursă: RADOR.

Am cunoscut, în Franța, un tip, un nobil, care își cunoștea ascendența familiei începând din secolul XII. Eu nu am asemenea pretenții, dar familia mea se poate lăuda cu cinci generații de arhivari și istorici, începând cu căpitanul Costică Ștefănescu, printre primii conducători ai Arhivelor Statului.

„Evenimentul Zilei", în stilul Halloween. Pe 31 octombrie 1987, de Halloween, doi tineri s-au sinucis într-un mod straniu şi misterios. Şi-au tăiat singuri capetele! Au fost găsiţi în maşina lor, cu centurile de siguranţă puse, dar capetele lor erau pe bancheta din spate a maşinii. „Jack-o-Lantern” în variantă modernă!

Maşina era închisă, portierele zăvorâte, motorul nu mergea. S-a întâmplat în Canberra, Australia. Poliţia a refuzat în mod categoric să dezvăluie cum au procedat sinucigaşii. Un post de televiziune local a oferit o sută de mii de dolari australieni pentru o explicaţie rezonabilă. Premiul nu a fost ridicat nici până în ziua de astăzi... Sursă: „Book of Days”, pagina 541.

Da, este Halloween, dar nu este sărbătoarea noastră! Sigur, am preluat şi Halloween-ul, cum am preluat Crăciunul, sărbătoarea nordicului Odin, de fapt repetarea lui Moş Nicolae, apoi Sf. Valentin, care este Dragobetele, etc. Fiind o sărbătoare a copiilor, treacă-meargă, ce le place mai mult decât să fie gâdilaţi, sau speriaţi?

Da' să nu prind pe cineva cu "Trick or Treat" că mă transform în balaur... din ală rău! Haide-haide, ştiţi că nu mă supăr, nu sunt rău, am pregătit ciocolata, bomboanele, nucile şi merele...

Ne dublăm sărbătorile. Fenomenul acesta l-am întâlnit în Africa, în colonii, care aveau "sărbătorile lor" şi "sărbătorile albilor". Şi noi suntem o colonie, de ce să mă mai mir!

Vedeţi, politica sărbătorilor este foarte veche, vine de la imperiul roman. Imparatul oferea prostimii "pâine şi circ"!

Halloweenul este o veche sărbătoare celtică de pomenire a moşilor şi strămoşilor, a morţilor. Se presupune că morţii se întorc ca să-şi viziteze casele, pe urmaşi. Vedeţi pe net în siturile anglofone, unele sunt erudite. A supravieţuit în areale exterioare, în Occident şi de acolo a emigrat în America, de unde ni s-a întors americanizată, amplificată, cu oferte de cadouri, cu promoţii şi măşti.

În spaţiul geto-daco-tracic avem sărbători similare de Sf. Dumitru şi în ajunul Sf. Andrei, de pomenire a strămoşilor până la Primii Strămoşi, iar apoi este, se pare, Noul An dacic de Sf. Andrei! Sigur, trei zile!

Nu am fost niciodată „barbari”, am avut întotdeauna sărbători, obiceiuri, legi şi credinţă, ceea ce însemnă civilizaţie. Dar am fost prea puţini şi prea dezbinaţi, cum suntem şi astăzi. Ştiaţi că niciun popor din lume nu are vorba, sau ceva similar, cu „să moară şi capra vecinului”?

Rudele din State îmi spun că ultima modă în Virginia este să se aplice cuvânt cu cuvânt vorba veche. Mai toate casele sunt împodobite cu leduri colorate şi cu fantomiţe ca să se ştie că se participă la Halloween. Dar, a apărut ceva în plus. Copiii sau tinerii din casă îi sperie pe cei care colindă, când se deschide uşa. Nu foarte tare ca să nu se ivească complicaţii cu urlete şi plânsete, dar suficient cât să-i facă să fugă! Aşa se face economie de daruri! Politică de criză!

Nu prea am mai auzit de aşa ceva, probabil că este un nou obicei în pădurea deasă de pe lângă Winchester, pădure lugubră şi plină de tipi cu drujbe de tăiat capul, ca pe un dovleac... Haide-haide, glumeam şi eu ”horror”!

Oricum, legea în Virginia este clară, pot participa la colindat doar copiii peste 12 ani şi aceia însoţiţi de un adult (de obicei o tânără peste 21 de ani)!

Acum mă duc să-mi pregătesc costumul de troll din Stăpânul Inelelor şi masca de hokey a lui Jason, combinaţie care mi s-a părut oribilă şi să aştept cuminte, după uşă, cu drujba pregătită, să se facă ora 17,30 de la care poate începe în mod legal, „trick or treating-ul”! Căţeii mei s-au deghizat în cățeii Predatorilor, nu am văzut animăluțe mai înspământătoare!

Asta aș fi vrut să fac. De fapt bolesc în pat cu cățelușele pe lângă mine, foarte îngrijorate. Am răcit ieri când am fost la cumpărături, în Văleni. Am temperatură 37,1. O să ziceți, ce mare lucru. Este, pentru că temperatura mea obișnuită, de când mă știu a fost 34,3. Probabil de la aberația genetică CCR5-Delta 32, au spus doctorii, ca să nu rămână în pronunțare. Am luat Fasconal și Talyenol, de obicei este de ajuns. Dar, nu se știe niciodată... să sperăm că mâine va fi, pentru toată lumea, o altă zi!

BERBEC Încăpăţânarea berbecească a trezit uneori o reacţie contrara şi rezultate nedorite. Astăzi, mai ales cu cei din jur, apropiaţi, cu familia, nu trebuie sa te lupţi, ca şi cu morile de vânt! Astăzi este cazul să te gândeşti dacă trebuie să munceşti foarte mult pentru bani foarte puţini. Ai prilejul de excepţie să întâlneşti o persoană deosebită. Priveşte în jur cu atenţie, oamenii de calitate nu sar în ochi. O zi bună, care poate deveni şi mai bună dacă gândeşti pozitiv şi nu te repezi.

TAUR Nu te mai ascunde după ceilalţi, ai o zi fastă, transparentă, favorabilă celor întreprinzători. În astfel de zile obstacolele, încercările de orice fel, se trec mai uşor, cu noroc şi succes. Zâmbeşte, ţine capul sus şi vei reuşi, norocul ajută pe cei curajoşi! Astazi poti sa ceri o favoare sau o inlesnire de la prieteni sau de la familie, pentru că la serviciu nu ai nicio secundă liberă! Mici schimbări, o întâlnire care îţi face plăcere şi una nu prea. Începe să se contureze un nou concept sau o nouă idee.

GEMENI Epuizat? Obosit peste poate? Haide-haide, nimeni nu crede că argintul viu poate sta pe loc! Adună-ţi forţele şi joacă-ţi rolul tău, preferat, de joker! Norocul ajută pe cei îndrăzneţi! Este o zi de reflecţie în care este bine să te limitezi la activităţile obişnuite. O zi bună în care nu te mai doare capul, nici la propriu, nici la figurat. Necazurile au trecut, de azi norocul îţi surâde din nou! Nu te repezi să tragi concluzii după ce ai evaluat situaţia cateva minute, lasă decizia până mâine, că noaptea este un sfetnic bun!

RAC „Este atât de simplu, că şi eu l-am făcut!” Atenţie la ce spui! Trebuie să-ti controlezi starea de confuzie şi de aiureală acută, care te poate pune într-un unghi comic, dar neplăcut! Din trecutul tau apare o situatie uitata, dar pe care poti sa o rezolvi rapid cu ajutorul anturajului, prietenilor, familiei. Nu te baga in sufletul si problemele altora. Ofera-ti ajutorul numai daca este cerut cu insistenta. Pentru un timp este bine sa păstrezi judecăţile de valoare si sentinţele pentru uzul propriu.

LEU Azi oferă-ţi o mică pauză ca să visezi cu ochii deschişi! Lipsa acestui răgaz absolut obligatoru îi face pe Lei nervoşi şi nesuferiţi. Lumea nu ştie ce suflet sensibil poate avea un Leu! Perioada de după serviciu, scurtă, lungă, o poţi petrece făcând ceva sport, bazin sau sauna, ca să te relaxezi, scoţi toxinele şi să mai dai din kilograme. O zi plăcută în care totul pare sub control. Necazurile au încetat, norocul îţi surâde din nou. Te simţi bine şi zâmbeşti tot timpul, ba mai eşti şi generos!

FECIOARĂ Nu ai teamă de nimic, nici de şef, nici de soacră, nici de... clovni! ”Coulrofobia”, frica de clovni, e un sindrom mai des întâlnit decât credeţi! Dar ţie, astăzi, nu ţi-e frică de nimic! Găseşti şi nota potrivită în gama sentimentală. O zi bună, dacă eviţi persoanele nesuferite. La serviciu este o perioadă calmă fară prea mult de lucru. Pe seară o veste despre o excursie şi ceva petreceri în weekend. Aspectele benefice sunt in cumpană astazi cu influenţe mai puţin favorabile, asa că ai astăzi o zi obositoare, dar placută!

ALANŢĂ Astăzi trebuie să dai dovadă de o combativitate bine temperată, care, fără agresivitate, te ajută mult. Încearcă să rezolvi lucrurile cât mai simplu posibil, fără conflicte şi resentimente. Vremea în schimbare iţi dă nelinişti care nu sunt ale tale. Scutură-te de ele şi regăseşte-ţi optimismul şi buna dispoziţie! Astăzi, zi de cumpărături. Ai descoperit nişte magazine ale producătorilor şi faci ceva economie evitând supermarketurile. Şi nu uita să-ti prelungesti abonamentul la sala!

SCORPION O zi modestă, ca realizari şi pretenţii, de aceea cam cenuşie şi monotonă. Nu uita: “dacă intri in troacă, te mănâncă porcii!” Evită locurile publice aglomerate şi necunoscuţii cu “oferte”! Astăzi ai uşurinţă în exprimare. Regaseşti un obiect pe care l-ai crezut pierdut. Astăzi sinceritatea şi spontaneitatea ta cuceresc imediat, doar ai tot interesul să fi plăcut de colegii de la serviciu. Lucrurile sunt foarte clare şi simple dacă doreşti să te simţi bine astăzi, mai ales pe seară la o cină cu fiţe şi multă veselie.

SĂGETĂTOR Ţi-ai regăsit veselia, bucuria de a trăi! Dar, simţi din ce in ce mai acut, că nu mai poţi sta alături de persoanele cu care nu ai afinităţi selective, care nu te lasă să te desfăşori. Horoscopul iţi arată că astăzi nu trebuie să incepi nimic nou, mai ales in domeniul serviciului, sau să faci cheltuieli exagerate. Astăzi, în ultima zi de octombrie, de Halloween, chiar dacă nu prea îţi convine este bine să asculţi sfatul bun al unui senior din familie. Aşa, poate, o să eviţi decepţiile.

CAPRICORN Ai nevoie de o schimbare, de ceva nou. Pleacă şi nu te uita înapoi! Este liberul arbitru, decizia ta, unde te opreşti, la Ploieşti, sau la Londra! Nu ai grijă, peste tot pare că este la fel! Trebuie să mediezi într-un anturaj haotic, în care fiecare trage în direcţii diferite. In cursul dimineţii trebuie să clarifici o serie de probleme întârziate, pentru că in a doua parte a zilei ai o intalnire. Esti foarte aglomerat, ai mult de munca şi niciun spor, asta dacă eşti la serviciu. Dacă eşti PFA, sau ai o profesiune liberală poţi să-ţi organizezi singur programul, cu atenţia şi seriozitatea caracteristică Capricornilor.

VĂRSĂTOR Prietenia este foarte bună, dar homeopatic, în doze mici! Prietenii tăi se folosesc de tine, îţi fac program. Pregăteşte-ţi din timp motive beton ca să-i refuzi, să le rupi controlul asupra ta! Un vârf de energie te face să acţionezi rapid, fără să te gândeşti prea mult. Fii obiectiv, prudent şi o să fie mai bine. Ai ceva de rezolvat pentru familie, dar numai în a doua parte a zilei. Ordine şi disciplină! Ai nevoie de ceva mai multă stabilitate. Foloseşte ziua ca să pui ordine în afacerile tale sentimentale. Ai timp, in sfârşit, să stai de vorba îndelung cu cei dragi, părinţi, copii, să le acorzi atenţie.

PEŞTI Polemici, discuţii aprinse apar în jurul tău. Eşti somat de cei din jur să aderi la una dintre părţi! Răspunde filozofic şi elitist: “Mi-e prieten Platon, dar adevărul mi-e mai prieten!” Astăzi este o zi densă şi nu ai timp. Lucrurile neterminate sunt specialitatea ta. Astăzi trebuie să faci o listă de cum o să rezolvi tu toate lucrurile lăsate aiurea... in coada de peşte de-a lungul timpului. Eşti făcut din pulbere de stele. Astăzi eşti cât poţi tu de interesant, vesel şi inteligent - convinge-i de aceasta şi pe cei din jur!