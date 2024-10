Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor 31 octombrie 2024. Mai aproape ca niciodată de demonstrarea existenței universurilor paralele







31 octombrie

Pe 31 octombrie s-au născut Jan Vermeer, John Keats, Ciang Kai-Și, Eugen Lovinescu, Dan Hatman.

În calendarul creștin-ortodox sunt Sfinții: Apelie, Stahie, Urban, Aristobul, Narcis și Epimah. Nimic, în ”Kalendar”.

"Ziua Reformei în Biserica Luterană"; marchează începutul Reformei promovate de teologul german Martin Luther (1483-1546), întemeietorul Bisericii luterano-protestante; la 31 noiembrie 1517 el a afişat pe uşa bisericii din Wittenberg 95 de teze care atacau direct papalitatea; prin tezele sale a negat valoarea tradiţiei sacre a autorităţii papale, punând mai presus autoritatea Sfintei Scripturi. Sursă: RADOR.

"Sărbătoarea Halloween", "Ajunul Tuturor Sfinţilor"; sărbătoarea religioasă catolică "Solemnitatea Tuturor Sfinţilor" se prăznuieşte la 1 noiembrie; în Marea Britanie şi în Irlanda, obiceiurile populare legate de această sărbătoare creştină au fost influenţate de o veche sărbătoare celtică, ca şi de ajunul Anului Nou celtic şi anglo-saxon (31 octombrie); sărbătoare laică mai ales pentru copii, populară în SUA şi ţările anglo-saxone (în această "seară a vrăjitoarelor", copii mascaţi în personaje "horror" colindă pe la casele oamenilor şi sunt răsplătiţi cu bomboane, covrigi sau nuci, pentru a alunga spiritele rele ale fantomelor; adulţii se întâlnesc în diverse localuri sau cluburi, care, pentru o noapte, se transformă în adevărate spaţii ale magiei); de câţiva ani "Halloween" se sărbătoreşte şi în România. Sursă: RADOR

Da, este Halloween, dar nu este sărbătoarea noastră! Așa că pardon, scuzați...

Conceptul de universuri multiple datează din secolul al VI-lea, înainte de Hristos, când filozoful grec presocratic Anaximandru a sugerat pentru prima dată ideea de lumi infinite, de universuri paralele.

Cu toate acestea, ideile multiversului au câștigat greutate științifică abia în anii 1980, împreună cu teoria inflației, care nu numai că a explicat de ce cosmosul este atât de plat și neted, dar a prezis și o creație nesfârșită de noi tipuri de universuri „buloase”.

Și acum, se pare că oamenii de știință sunt în sfârșit mai aproape ca niciodată de a găsi dovezi care ar putea dovedi existența multiversului. La o sută de ani de la dovada lui Edwin Hubble că alte galaxii sunt acolo, s-ar putea să găsim în curând dovada existenței multiversului, a universurilor paralele.

Cel mai dezvoltat model de multivers cunoscut până în prezent este inflația cosmologică. Teoria a fost propusă pentru prima dată de fizicianul Alan Guth în anii 1980, care a sugerat că după Big Bang, în urmă cu aproximativ 13,8 miliarde de ani, universul s-a extins exponențial rapid pentru o fracțiune de secundă. Acest proces ar putea fi comparat cu un microscop uriaș care a mărit modificarea temporară aleatorie a cantității de energie într-un punct din spațiu, corespunzătoare unei scale mai mici de 10 -28 cm, la distanțe cosmologice, lăsând urme în fundalul cosmic cu microunde și în distribuția galaxiilor.

Inflația face, de asemenea, parte din modelul actual cunoscut al universului, numit Lambda Cold Dark Matter (LCDM), în care forma traiectoriei universului amintește de o pâlnie care crește și se extinde în timp.

În centrul acestei inflații cosmologice există o idee de „bule” – universuri unice nesfârșite care au fost create atunci când unele părți din spațiu-timp s-au extins mai repede decât altele.

Un fizician teoretician ruso-american, Andrei Dmitriievich Linde, a observat mai târziu că expansiunea exponențială rapidă a universului ar putea apărea nu numai în vidul fals, ci și în timpul unei tranziții lente de la vidul fals. Prin urmare, în 1983, el a sugerat o altă versiune a teoriei inflaționiste – inflația haotică. Fizicianul din studiul său a explicat inflația ca o consecință naturală (și poate fi chiar inevitabilă) a condițiilor inițiale haotice din universul timpuriu.

Cu toate acestea, în 2013, când Agenția Spațială Europeană a anunțat harta fundalului cosmic cu microunde (CMB) realizată din datele colectate de un satelit numit Planck, teoria inflației s-a confruntat cu unele provocări serioase.

În timp ce ideile multiversului au câștigat greutate științifică în anii 1980 odată cu propunerea inflației, în zilele noastre oamenii de știință caută idei alternative.

Prin urmare, în ultimii ani, mulți cosmologi au căutat alternative care ar putea dezvălui în sfârșit povestea istoriei universului nostru . Una dintre acestea ar putea fi teoria universului ciclic, care afirmă că universul se formează iar și iar în cicluri.

„Ceea ce nu mi-a plăcut la inflație a fost că există foarte puține previziuni reale – nu scoți mult mai mult decât ai introdus. M-a lovit că trebuie să existe o explicație mai bună”, a spus Neil Turok, un fizician la Universitatea din Edinburgh, Marea Britanie.

Oamenii de știință care au propus modelul ciclic sugerează că Big Bang-ul nu a fost începutul timpului. Ei cred că a existat o altă fază care a condus la aceasta, care are mai multe cicluri de contracție și expansiune care se repetă la infinit.

„Ne permite să trecem dincolo de Big Bang, dar fără niciun fel de probleme filozofice magice, pentru că timpul a existat întotdeauna în trecut”, a spus Stephon Alexander, profesor de fizică la Universitatea Brown și co-inventatorul unei inflații, modelul universului bazat pe teoria corzilor.

Cu un alt concept care nu invocă inflația cosmică, în 2018, fizicianul Neil Turok a propus un univers oglindă – unul care se întinde înapoi în timp de la Big Bang.

În timp ce teoria inflației afirmă că universul timpuriu a explodat într-un număr infinit de universuri diferite, cunoscute sub numele de multivers inflaționist, teoria universului în oglindă este mult mai economică și mai previzibilă.

„Este o abordare care s-a născut dintr-un anumit sentiment de frustrare față de abordările anterioare. Din punctul meu de vedere, toate au devenit destul de complicate și artificiale, inclusiv propriile mele abordări”, a explicat Turok.

„Cred că am putea fi în pragul următoarei mari revoluții în teorie. Se va inspira din date, din eșecul paradigmelor tradiționale. Ne va schimba viziunea asupra universului”, a adăugat el.

Predicția lui Turok și a echipei sale este că universul nostru ar putea avea un geamăn în care timpul se mișcă înapoi.

„Știm că universul timpuriu a fost dominat de radiații fierbinți. Aceasta înseamnă că, dacă derulezi ceasul înapoi de acolo, dimensiunea universului se micșorează la zero într-un mod foarte simplu. Din punct de vedere matematic , puteți urma o linie dreaptă care trece prin Big Bang. Acest lucru ne permite să extrapolăm înapoi la o altă copie „imagine în oglindă” a universului nostru de cealaltă parte a Big Bang”, a împărtășit fizicianul ideea revoluționară.

„Cele două părți ale universului cresc constant în direcții opuse, departe de Big Bang, guvernate de legile cunoscute ale gravitației și fizicii particulelor. Simplitatea extremă a universului pe scară largă, care este foarte neted și plat, este un rezultat direct al simplității acestor legi”, a adăugat el.

Teoria universului în oglindă a lui Turok nu numai că sugerează o explicație mai simplă a istoriei universului, dar își propune și să obțină câteva răspunsuri despre materia întunecată.

„Ne-am dat seama că ideea noastră ar putea rezolva puzzle-ul materiei întunecate , substanța misterioasă care ține galaxiile împreună, în termeni de particule pe care nu le-am văzut în mod direct, dar pentru care avem deja dovezi puternice”, a spus Turok.

„Aceștia se numesc neutrini dreptaci. Ei au fost invocați încă din anii 1970 pentru a explica masele minuscule de neutrini stângaci, care au fost observați. A fost o mare surpriză”, a adăugat el.

În timp ce teoria universului în oglindă merge mai departe în explicarea lucrurilor pe care inflația nu le poate da, toate predicțiile științifice vor fi testate în sondaje la scară largă pe galaxii, cum ar fi Observatorul Vera C. Rubin.

Cel mai mare aparat de fotografiat LSST construită vreodată pentru astrofizică, la 3200 de megapixeli, va ajuta în curând la dezvăluirea misterelor universului prin realizarea de imagini detaliate ale cerului emisferei sudice timp de 10 ani, creând cea mai cuprinzătoare imagine ”time-lapse” a universului nostru pe care am văzut-o vreodată.

„Aducerea camerei la vârf a fost ultima piesă majoră din puzzle. Cu toate componentele Rubin la fața locului, suntem pe drumul principal către știința transformatoare cu LSST”, a împărtășit entuziasmat Victor Krabbendam, care este manager de proiect pentru Observatorul Rubin.

Fizica modernă, inclusiv teoria cuantică și cosmologia, sugerează mai multe teorii. Despre modul în care universul nostru poate fi doar unul dintre multe. Până astăzi, tuturor le-au lipsit încă vreo dovadă sau dovezi, dar se pare că foarte curând, situația se va schimba.

Datorită Observatorului Vera C. Rubin și a celui mai mari aparat de fotografiat digital construit vreodată, putem afla că trăim într-un întreg ocean de alte universuri.

Nu este treaba mea să dau soluții. Eu sunt doar curios și fac conexiuni, mai repede și mai bine. Așa răspund celor care mi-au reproșat că nu mă implic, mai mult, public, că nu fac politică, adică. Că nu vreau să fiu un influencer. Ce influencer politic să fiu când preferințele mele pentru candidați la Președenție se îndreaptă către Cristi Diaconescu și Călin Georgescu? Probabil că nici nu ați auzit de ei... dar sunt singurii, dintre candidați, care au ce căuta la Cotroceni. O să mai discutăm pe subiect, poate mâine, poate niciodată, dar ceea ce este cert, este că avem speranța că mâine este o altă zi.

Horoscopul lui Dom’ Profesor 31 octombrie 2024

BERBEC Ai mai multe impasuri, care te obsedează şi nu le găseşti soluţie. Ai vrea să ceri un sfat, dar încă nu te-ai decis asupra persoanei cu care să împărtăseşti problemele tale. Mai aşteaptă! Astăzi este cazul să te gândeşti dacă trebuie să munceşti foarte mult pentru bani foarte puţini. Ai prilejul de excepţie să întâlneşti o persoană deosebită. Priveşte în jur cu atenţie, oamenii de calitate nu sar în ochi. O zi bună, care poate deveni şi mai bună dacă gândeşti pozitiv şi nu te repezi.

TAUR Astăzi, mai ales cu cei apropiaţi, cu familia, nu trebuie sa te lupţi, ca şi cu morile de vant. Încăpăţânarea a trezit întotdeauna o reacţie contrara şi nu vei ajunge la niciun rezultat. Variabil şi ezitant, modul tău de comportare este reflecţia îndoielilor interioare. Fii mai hotărât, mai sigur pe tine! Zâmbeşte, ţine capul sus şi așa poți reuşi, norocul ajută pe cei curajoşi! Astazi poti sa ceri o favoare sau o inlesnire de la prieteni, sau de la familie, pentru că la serviciu nu ai nicio secundă liberă!

GEMENII O zi fastă, transparentă, favorabilă celor întreprinzători. În astfel de zile obstacolele, încercările de orice fel, se trec mai uşor, cu noroc şi succes. Norocul ajută pe cei îndrăzneţi! Eşti supus la două influenţe importante şi opuse. Evită pe cât posibil discuţiile în contradictoriu pe subiecte de familie. Este o zi de reflecţie în care este bine să te limitezi la activităţile obişnuite. O zi bună în care nu te mai doare capul, nici la propriu, nici la figurat. Necazurile au trecut, de azi norocul îţi surâde din nou! Nu te repezi să tragi concluzii după ce ai evaluat situaţia cateva minute, lasă decizia până mâine, că noaptea este un sfetnic bun!

RAC Trebuie să-ti controlezi starea de confuzie şi de nervozitate, care iţi pune unele relaţii în pericol şi produce surprize şi nedumerire anturajului. Toată lumea ştie că îţi place armonia! O zi cam amestecată, dar trece repede, şi devine doar o amintire. Mici schimbări, o întâlnire care îţi face plăcere şi una nu prea. Începe să se contureze un nou concept sau o nouă idee. Dacă eşti PFA, sau ai o profesiune liberală poţi să-ţi organizezi singur programul, dar atenție la termene.

LEU Astăzi adună lângă tine persoane competente şi bine intenţionate. Sigur, dacă ai de unde să alegi! Conjunctura te învită la precauţie şi prudenţă! Stai pe poziţiile tale, la umbră şi pândeşte! Sub lumina filtrată de toamnă a Soarelui, protectorul tău, se pot petrece multe lucruri. Fanteziile tale se pot realiza, în sfârşit. Nimic din ce a fost nu mai este! Dar amintirea lucrurilor bine făcute şi a trăirilor puternice nu te părăseşte. Pentru că tu nu poţi să faci ceva, dacă nu-ţi place cu adevărat!

FECIOARĂ Dimineaţa, în activitatea ta, trebuie să te fereşti de orice persoană potenţial ostilă sau dubioasă. Nu uita: “dacă intri in troacă, te mănâncă porcii!” Evită locurile publice aglomerate. De asemenea o zi relaxantă, plăcută ba chiar interesantă sub aspectul realizărilor profesionale. Găseşti şi nota potrivită în gama sentimentală. O zi bună, dacă eviţi persoanele nesuferite. La serviciu este o perioadă calmă fară prea mult de lucru. Pe seară o veste despre o excursie şi ceva petreceri. Aspectele benefice sunt in cumpană astazi cu influenţe mai puţin favorabile, asa că ai astăzi o zi obositoare, dar placută!

BALANŢĂ Încerci să rezolvi lucrurile cât mai simplu posibil, fără conflicte şi resentimente. Totuşi, trebuie să dai dovadă de o combativitate bine temperată, care, fără agresivitate, te ajută mult. Stăpâneşte-ţi remarcile ironice şi criticile la persoană. Vremea în schimbare iţi dă nelinişti care nu sunt ale tale. Scutură-te de ele şi regăseşte-ţi optimismul şi buna dispoziţie! Astăzi, zi de cumpărături. Ai descoperit nişte magazine ale producătorilor şi faci ceva economie evitând supermarketurile. Şi nu uita să-ti prelungesti abonamentul la sala!

SCORPION O zi modestă şi ca realizari şi ca pretenţii, de aceea cam cenuşie şi monotonă. Poti să o inviorezi pe seară, la un spectacol, un film şi/sau la o cina cu multă şampanie şi ciocolată! Astăzi ai uşurinţă în exprimare. Regaseşti un obiect pe care l-ai crezut pierdut. Astăzi sinceritatea şi spontaneitatea ta cuceresc imediat, doar ai tot interesul să fi plăcut de colegii de la serviciu. Lucrurile sunt foarte clare şi simple dacă doreşti să te simţi bine astăzi, mai ales pe seară la o cină cu fiţe şi multă veselie.

SĂGETĂTOR Simţi din ce in ce mai tare ca nu mai poţi sta alături de persoanele cu care nu ai afinităţi selective, care nu te lasă să te desfăşori. Azi poţi să obţii un armistiţiu, o regulă a jocului! Te simţi excelent, puţin obosit, iar la serviciu lucrurile par că merg mai bine. Horoscopul iţi arată că astăzi nu trebuie să incepi nimic nou, mai ales in domeniul serviciului, sau să faci cheltuieli exagerate. Astăzi, în ultima zi de octombrie, chiar dacă nu prea îţi convine este bine să asculţi sfatul bun al unui senior din familie. Aşa poate o să eviţi decepţiile.

CAPRICORN Astăzi te înţelegi intelectual, profesional şi chiar sentimental, cu o persoană născută tot in zodia Capricornului. Ţi se pare ciudat, dar aveţi în comun multe: perfecţionismul, de exemplu! Astăzi ai nevoie de abilitate ca să echilibrezi o activitate prea densă cu lipsa de acţiune a altora. Adică trebuie să mediezi într-un anturaj haotic, în care fiecare trage în direcţii diferite. In cursul dimineţii trebuie să clarifici o serie de probleme întârziate, pentru că in a doua parte a zilei ai o intalnire. Esti foarte aglomerat, ai mult de munca şi niciun spor, asta dacă eşti la serviciu.

VĂRSĂTOR „Câinii latră, caravana trece!”. Chiar daca vei suporta reproşuri şi ţi se vor aduce la cunoştiinţă bârfe despre tine. Fondate sau false, tu trebuie să dai dovadă de prudenţă şi reţinere. Un vârf de energie te face să acţionezi rapid, fără să te gândeşti prea mult. Fii obiectiv, prudent şi o să fie mai bine. Ai ceva de rezolvat pentru familie, dar numai în a doua parte a zilei. Ordine şi disciplină! Ai nevoie de ceva mai multă stabilitate. Foloseşte ziua ca să pui ordine în afacerile tale sentimentale. Ai timp, in sfârşit, să stai de vorba îndelung cu prieteni pe care nu i-ai văzut de mult.

PEŞTI Eşti în plină formă, fizic şi mental! Ţi-ai regăsit ritmul optim de viaţă şi serviciul nu-ţi mai pare o pedeapsă. Sunt nişte discuţii despre bani, dar faci faţă. Pe total, o zi bună! Astăzi este o zi densă şi anturajul tău nu are timp. Lucrurile neterminate sunt specialitatea ta. Astăzi trebuie să faci o listă de cum o să rezolvi tu toate lucrurile lăsate aiurea. In coada de peşte de-a lungul timpului. Eşti făcut din pulbere de stele. Azi eşti cât poţi tu de interesant, vesel şi inteligent - convinge-i de aceasta şi pe cei din jur!