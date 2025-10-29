Horoscopul lui Dom’ Profesor, 30 octombrie 2025. Homo Evolutis

Pe 30 octombrie s-au născut Cristofor Columb, John Adams, Diego Armando Maradona, Claude Lelouche, Duiliu Zamfirescu, Toma Simionov, Marcel Dragomir.

Nimic în "Kalendar"... iar în calendarul creştin sfinţii Zenovie, Zenovia şi Cleopa. Până acum nu am botezat pe nimeni cu astfel de nume! Nume călugăreşti, să ne amintim de înţeleptul părinte Cleopa şi ale sale cuvinte pline de lumină.

O zi în care configuraţia astrologică arată neclarităţi, turbulenţe, confuzie, ceaţă în sufletul oamenilor. Sub influenţe bizare ce să mai facă săracul român? Pe cine să mai urmeze? Mai este cineva Exemplu? Ce să creadă românul? Pe cine să creadă? Unde să se ducă? Ce să facă? Bune întrebări !

După cum nota Nicolas Flamel : “drumul credinţei este greu, cel al vrăjitoriei primejdios, războinicii mor repede, ducii şi regii sunt asasinaţi, burghezii sunt jecmăniţi – ce să fac?”

După cum obsevaţi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, mereu şi mereu există aceleaşi probleme. Chiar alchimistul creditat că ar trăi şi acum, cred că l-am întâlnit într-un magazin ezoteric la Paris, nu a reuşit să rezolve problemele eterne ale relaţiilor şi ale societăţii umane. Poate că Răul o fi originar, oare aceste relaţii şi orânduiri nu sunt, oare, rău făcute, urmarea unui început bazat pe rău? Bună întrebare !

Totuşi eu cred că omul, umanitatea, este un amestec savant de rău şi bine, de glorie şi abjecţie. Dar, umanitatea, se pare că se schimbă... că evoluează, haide, nu îmi place cuvântul ăsta, există mutaţii care transformă specia Homo Sapiens în... altceva!

Juan Enriquez, un cercetător, un savant mexican de la unul dintre multele proiecte şi institute care înfloresc pe lângă Harvard, spune că este clar şi dovedeşte cu date, scheme şi protocoale de măsurători că Homo Sapiens se transformă într-o specie nouă, numită “Homo Evolutis”.

Nimic nou! Nietzsche, preferatul lui tata, postula filozofic şi naziştii chiar au încercat să ajungă, prin eugenie, la “Übermensch”, supraomul, o nouă specie, superioară, de oameni cu puteri speciale, “X-men”!

Cercetătorul, care este şi CEO la “Biotheconomy” deci este vorba şi de bani mulţi şi cercetare privată, ei bine, Enriquez prezintă măsurători şi analize, o cazuistică impresionantă.

De exemplu, cazul unei fetiţe care şi-a fracturat meniscul genuchiului. Acum câteva decenii ar fi rămas şchioapă toată viaţa. Astăzi, în urma tratamentului, meniscul s-a refăcut, mai mult, toată zona genchiului a devenit mult mai flexibilă şi mult mai puternică ca înainte. Culmea este că a fost “îmbunătăţit” şi genuchiul sănătos, printr-o ciudată “simpatie”, rezonanţă, care nu a putut fi înţeleasă şi explicată medical. Astăzi fetiţa este o adolescentă zdravănă, schioare profesionistă, cu nişte genuchi de fier, formidabili, cu pretenţii de premii şi campionate! Savanţii se întreabă dacă această “mutaţie” se va transmite genetic urmaşilor fetei...

Juan Enriquez vine cu o impresionantă listă de 21.687 de cazuri de vindecare providenţială! Se pare că specia umană dispune de o ciudată şi misterioasă capacitate de refacere, vindecare, însănătoşire. Care şi-o perfecţionează neîncetat! Evoluăm, ne “mutăm”!

Cercetătorul arată că în ultimii cincizeci de ani măsurătorile au arătat că specia umană a devenit mai înaltă, mai grea şi trăieşte mai mult. Iar speranţa de viaţă a crescut exponenţial. “De vină” este surplusul de alimente concentrate şi antibioticele, spune cercetătorul.

Mai mult, astăzi, zilnic, primim mai multe informaţii şi avem mai multe probleme decât avea un om, în Evul Mediu, în toată viaţa. Este normal ca sub acest impact, avalanşă de factori, specia umană să reacţioneze, să se perfecţioneze, să “evolueze”, ca să facă faţă stresului fizic, vizual, auditiv şi informatic, spune savantul mexican.

Dar ceea ce este mai important, este că Juan Enriquez postulează caracteristica principală a lui Homo Evolutis, care este: “această specie are un control deliberat, direct, conştient asupra propriei evoluţii şi o ghidează prin diferite procedee, ingineria genetică post şi pre natală fiind doar una dintre ele.”

Cum o să fie, cum o să arate specia umană peste mii și mii de ani? Mi-ar plăcea ca Tradiţia iniţiatică să aibă dreptate, să devenim fiinţe de lumină, cu puteri nelimitate, pentru că atunci când ai totul, tot Universul, nu poţi să fii decât un Om bun!

Cam la ceea ce am scris mai sus mă gândeam când m-a sunat ucenicul meu. Da, articulat, mai am un singur ucenic, la ceilalți zece am renunțat, nu erau ”materialul” potrivit. Mă roagă să am grijă de mine și se oferă să mă ajute. Oricum. Era îngrijorat de situația din țară.

Așa mi-am reamintit de foaia de hârtie pe care am scris-o pentru ”constituanta” din februarie 1990. Acolo urma să se hotărească sistemul politico-economic al țării. Eu, ca reprezentant al Ministerului Energiei, aș fi propus un sistem mixt, cooperație, în care statul să păstreze extracția și energia, transporturile, industria grea și de armament și o parte din agricultură, plus pădurile. Așa statul ar fi avut propriile venituri din care să plătească învățământul și educația, sistemul medical, pensiile, armata și cultele. O planificare elementară ar fi ținut statul în afara crizelor și a împrumuturilor externe. Sectorul particular, care ar fi fost cam 65% din economie ar fi fost performant pentru că nu ar fi fost supus de stat la prea multe taxe și impozite, statul având propriile venituri.

Da, sigur că da, sunt ideile polimatului Mihail Manoilescu, puse în practică, cu mare succes, în Brazilia.

Nu a fost să fie, ”constituanta” nu s-a mai întrunit, veniseră ordinele de afară și acum suntem în situația pe care o știți și domniile voastre.

A început, atunci, ”capitalismul sălbatic”. Eu cunoșteam regulile și procedurile lucrasem în diplomație și comerț exterior. Dar eu făceam neurochirurgie laser, ceilalți ”parteneri” rupeau picioarele cu barosul. Așa că… dar o să vă povestesc altă dată, sau niciodată, pentru că mâine este, în definitiv o altă zi !

BERBEC Este greu de crezut că un om puternic ca tine se poate lăsa copleşit de tristeţe şi melancolie. De vina sunt doar vremurile şi vremea melancolică de toamnă! Lasă nostalgia, Berbecul e cel mai tare! Însă, tendinţa generală nu poate decât să te bucure. Sigur, aceasta poate să se întâmple la un procent dintre Berbeci, la ceilalţi poate să fie ceva similar. Adică tot ceva care să te bucure, poate un dar, poate o promisiune de afacere, în definitiv tot despre bani este vorba!

TAUR O dimineaţă favorabilă, plăcerea problemelor rezolvate pot fi întrecute doar de rafinamentul unei discuţii elevate cu o persoană înţeleaptă, un cleric, sigur, dacă apreciezi aşa ceva! Raporturi foarte bune astăzi cu semnele de pământ şi aer, dar atenţie la posibilele interpretari greşite făcute de semnele de foc si apa. Interpretări care te pot pune pe piste false şi duc la pierdere de timp şi bani.

GEMENI Cu toate că astăzi eşti predispus la exagerari, nu renunţa la punctul tău de vedere, ci susţine-l cu pasiune şi umor! Ai un mare talent al comunicării, al povestirii, specialitatea zodiei! Te preocupa, te obsedează, banii şi ascensiunea sociala. Cu mai multa obiectivitate, profesionalism şi echilibru interior vei gasi calea. Cu toate că ai dori ceva nou, o schimbare – mai aşteaptă, încă nu este timpul tău, iarna aceasta timpurie este pentru altceva!

RAC Ziua pare că este monotonă şi fără evenimente importante. Tocmai bună să faci, după program, un prilej de relaxare şi recuperare, poate la sală, poate acasă, un somn bun şi necesar! Toată lumea pare că te iubeşte şi la serviciu sau la şcoală şi acasă. Ceea ce te linişteşte şi te face să produci proiecte generatoare de bani şi echilibru în anturaj. Un moment ceva mai tensionat la mijlocul zilei. Până la urmă totul se rezolvă cu o împăcare cu pupături şi o cafea fierbinte, cu o prăjitură de frişcă (bună idee, nu?).

LEU Te simţi bine, în putere, în formă! Nu exagera cu sentimentul de putere leoniană şi nu-ţi da cu părarera pentru orice se întâmplă. Cu siguranţă, sunt şi persoane mai inteligente decât tine! Nu te lăsa tentat de cumpărături, adică de cumpărături neprogramate. De mâncare poţi să-ţi cumperi, că doar nu o să mori de foame, dar şi atunci trebuie să nu exagerezi, mai ales cu cantitatea. Nu amesteca plăcerea cu utilul. Moderaţie în relaţiile cu Racul şi Vărsătorul.

FECIOARĂ Cu o conjunctură de planete suficient de complexa în horoscop, viaţa nu este deloc simplă şi un bun exemplu este ziua de astăzi. Abordează problemele pe rând, într-o ordine firească! O veste bună care te face să fii mulţumit(ă) pentru că ţi-a confirmat intuiţia. Magnetismul personal este în creştere. O persoană, poate influentă, semn de foc sau de apă, te poate ajuta dar trebuie să te porţi frumos cu ea, cu persoana. Atenţie la solicitarea nervoasă, nu te întinde mai mult decât poţi, nici la muncă, dar nici la dragoste.

BALANŢĂ Spui mereu “prezent!” Eşti când trebuie, unde trebuie, parcă ai secretul curburii spaţiului şi a singularităţilor spaţio-temporale! Dar, când ţii la cineva, tu poţi să muţi munţii din loc! Nu trebuie să te minţi spunând tot timpul că o să fie bine. Cum îţi aşterni, aşa o să dormi! Astrele te favorizează cât de cât, puţin, acolo, dar suficient pentru tine. Nu trebuie să aştepţi nimic bun din partea celorlalţi, trebuie să te descurci singur. Atenţie la cumpărături, la termenul de valabilitate!

SCORPION Lasă “contrele”, ai un prieten, coleg, care te poate ajuta esenţial. Dă-i mai multă importanţă şi consideraţie, laudă-l şi-ţi va mânca din palma! Trebuie să respecţi, ca să fii respectat! Trebuie să eviţi discuţiile în contradictoriu cu persoanele de sex opus. Nu-ţi face griji, viitorul pare că îţi este favorabil. În această perioadă poţi să întâlneşti o persoană deosebită sau să mergi la un spectacol de excepţie şi astfel de evenimente îţi încălzesc inima şi îţi oferă suficiente rezerve de bună dispoziţie şi optimism pentru toată săptămâna care a mai rămas.

SĂGETĂTOR Astăzi termină ce ai început şi ia în serios sfaturile prietenilor, familiei. Ai probleme şi financiare şi sentimentale. Ia-le pe rând! Nu sări peste etape, fii organizat şi profesionist! Dorinţa de schimbare şi marea competiţie cotidiană te face să cheltuieşti prea mult. Incerca să-ţi planifici un pic, să-ţi organizezi viaţa – este o perioadă favorabilă pentru interesele tale strategice. Şi vei obţine acest lucru dacă limiteazi cheltuielile la strictul necesar!

CAPRICORN Cu toate că ai vrea, nu ai energia necesară să porţi o luptă de idei, să te bagi într-un conflict. Simţi, ştii că ai dreptate. Fă-ţi un aliat şi bagă-l în faţă! Apoi fă pe pacificatorul! Fă pace în termenii tăi. Planurile şi proiectele începute astăzi sunt faste şi pot să aibă o dezvoltare interesantă. Întotdeauna trebuie să ai o atitudine pozitivă, dar să nu promiţi niciodată mai mult decât poţi să faci, în speranţa că se rezolvă, sau se uită. Seară deosebită în compania celor dragi.

VĂRSĂTOR S-ar spune, dupa conjunctura horoscopului, că te gândeşti, astăzi, de exemplu, să-ţi schimbi ceva din viaţă. Oricum, a trecut mult timp de la ultima schimbare şi poate că noul te avantajează! Emoţional, simţi instinctiv dorinţa să te bucuri cât mai mult în prezenţa celor la care ţii cu adevărat şi care îţi simt căldura sufletească şi îţi răspund pe măsură la gesturile tandre şi semnele tale de consideraţie. Pe de altă parte simţi o mişcare centrifugă de izolare, mai ales în a doua parte a zilei, o nevoie de singurătate şi solitudine în care vântul pustiului să-ţi vindece rănile sufleteşti.

PEŞTI Este cazul să mai lasi inerţia deoparte, aduna-ţi forţele şi banii şi schimbă-ţi puţin viaţa, începand de astăzi cu organizarea locuinţei şi îmbunătăţirea garderobei pentru iarna, care o să vină, cu siguranță! O dimineaţă din nou puţin tensionată, mai ales de bârfe şi vorbe. Nimic foarte important, însă. O zi inspirată, mai ales pentru promovarea intereselor personale. Evită să amesteci lucrurile. Ai de făcut un serviciu unui prieten, serviciu pe care respectivul îl va aprecia şi va rămâne îndatorat, chiar dacă nu va arăta acest lucru. Aşa că grăbeşte-te să rezolvi problema stimabilului!