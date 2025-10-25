Monden

Patiseria din Cluj, în care se întâmplă lucruri bizare. Experiența unei influenceriță

Patiseria din Cluj, în care se întâmplă lucruri bizare. Experiența unei influenceriță
Patiseria din Cluj care ar fi deținută de un cult. Un nou subiect ciudat a luat cu asalt plaftorma TikTok. Două influencerițe din Cluj-Napoca au devenit virale pe TikTok după ce au povestit o experiență neobișnuită trăită într-o patiserie aflată în centrul orașului, lângă celebra librărie Cărturești.

Patiseria din Cluj care ar fi deținută de un cult

Ceea ce părea inițial o simplă oprire pentru o cafea și un croissant s-a transformat într-o poveste cu accente de film horror, botezată de internauți „patiseria diavolului”. Într-un clip care a strâns mii de vizualizări, una dintre influencerițe a povestit că atmosfera din local i s-a părut neobișnuit de rece și stranie, chiar și pentru o zi obișnuită în Cluj.

@andreeapiltiuVreau si eu sa mananc un croissant ce nu e malefic in orasul asta pls♬ Piano famous song Chopin Deep deep clear beauty - RYOpianoforte

„Deci, dacă știți bakery-ul ăla din centru din Cluj Napoca, de lângă Cărturești, aparent e deținut de un cult și e un cult foarte creepy... vibe-ul era foarte eerie, era foarte ciudat. Adică dădea foarte mid-summer vibes”, a spus ea pe TikTok.

Sunt multe teorii

Clipul a stârnit imediat reacții diverse. Unii urmăritori au considerat povestea o simplă exagerare, în timp ce alții au recunoscut că și ei au simțit o energie „ciudată” în zonă. Totul a degenerat într-un val de glume, teorii și meme-uri, care au transformat locul într-o adevărată legendă urbană.

@diamionescu CLUJ PLS FILL ME IN!😩 I mean I am sure there are plenty but this one?! Nahh #clujnapoca #transilvania #twelvetribes #clujcult ♬ Transgender - Crystal Castles

Cele două influencerițe au povestit și despre faptul că unele branduri locale ar fi „implicate” în povești misterioase, menționându-le ironic în filmuleț. De aici, TikTok-ul a explodat: utilizatorii au început să glumească despre existența unui „cult al rulourilor cu scorțișoară” sau despre „ritualurile secrete ale croissantului cu fistic”.

Unii au luat lucrurile mai în serios și au început să caute detalii despre proprietarii localului, încercând să descopere dacă zvonurile ascund vreo urmă de adevăr. Alții, mai sceptici, au spus că totul este doar un mod creativ de a atrage atenția și a stârni curiozitatea publicului tânăr.

Patiseria a devenit un fenomen

Pe măsură ce clipul s-a răspândit, „patiseria diavolului” a devenit rapid un fenomen online. Pagina localului a fost luată cu asalt de comentarii ironice, iar unii clujeni au recunoscut că au mers special acolo „să vadă cultul”. În realitate, locul funcționează normal, iar personalul s-a arătat uimit de toată isteria de pe internet.

„Ce naiba se întâmplă? Un cult nenorocit, Cluj. Oameni buni, ce naiba se întâmplă?”, a exclamat o altă influenceriță într-un video care a adunat zeci de mii de vizualizări.

