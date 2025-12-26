Horoscopul lui Dom’ Profesor, 27-28 decembrie 2025. Kim Kardashian are găuri în creier

27,28 decembrie

Pe 27 decembrie s-au născut Louis Pasteur, Marlene Dietrich, Jacques Bernoulli, Tudor Vianu. Pe 28 decembrie s-au născut Woodrow Wilson, Denzel Washington, Richard Clayderman, Laurenţiu Cazan, Nicolae Kirculescu, Gheorghe Berceanu, Alexandra Ungureanu.

Zile mai complexe din punct de vedere astrologic, dar liniştită din punct de vedere omenesc. După excesele alimentare şi de băutură – ar trebui o pauză binevenită în a treia zi după Crăciun, ziua Arhidiaconului Ştefan, cel dintâi martir şi mărturisitor al Mesiei.

„Dacă a treia zi după Crăciun va ninge, atunci va fi rod bun!” Antoaneta Olteanu, CPR, 2001, pagina 560, după Gherman.

Şi când spun aceasta mă refer şi la copiii fără minte, la cocălarii şi puii de lele care detonează pocnitori, petarde şi artificii, mai ales după miezul nopţii. Nu că este interzis, sau permis de lege, cum zice marele Dan Puric, dar este şi un mare pericol spiritual, pe lângă cel imediat, material, fizic!

Prin secolului XVIII episcopul Bucureştilor îl ruga pe Vodă să interzică drastic arnăuţilor şi târgoveţilor să mai puşce de Crăciun şi Anul Nou. Pentru că, spunea sfânta faţa bisericească, puşcătura are puciosă şi prin focul satanic dezlanţuit, aduce câte un drăcuşor care va chinui pe cel care a puşcat, sau pe familia lui, sau pe altcineva. Din contră, se spune mai departe, trăznitul cu biciul de cânepă, strămoşesc, este benefic şi alungă spiritele malefice. Aşa s-a ajuns la blestemul lui Caragea Vodă. Nu vreţi să-l ştiţi, dar dacă pocniţi cu foc şi pucioasă o să-l simţiţi!

Dragi padawani şi hobbiţi, lăsaţi pocnitorile de Anul Nou, este un obicei chinezesc, nu românesc. Pocniţi din bice! Aaaa, este greu, mai uşor aprinzi un drăcuşor de coadă... Nu fiţi puturoşi, nu fiţi leneşi, că lenea, egoismul, vanitatea şi lăcomia ne-au mâncat capul, nouă românilor, ne-au făcut colonie când puteam să fim în rândul celor aleşi.

“Obiceiul “îngropării Crăciunului”, de fapt a anului vechi, care a trecut, are o vechime considerabilă, fiind unul dintre cele mai arhaice elemente surprinse de calendarul popular.” Antoaneta Olteanu, CPR, 2001, pagina 561.

Diferenţa de câteva zile dintre Crăciun şi Anul Nou ne duce cu gândul la „epagomene”, cele cinci zile de la sfârşitul anului Iulian în care greco-romanii sărbătoreau şi petreceau, fiind, după cum spune Plutarch, „furate de la Zei”, în orice caz, ieşite din tiparul cotidian.

Este vacanță și distracție, așa că o să vă ofer un mic articol monden, din ”Futurism”, semnat de Victor Tangermann. Este ceea ce am ales ca distractiv pentru anul 2025.

Vedeta de reality show Kim Kardashian încă se chinuie să treacă examenul de barou. Luna trecută, ea a dezvăluit că a picat testul, un obstacol major în drumul ei de a deveni avocat, și chiar a acuzat ChatGPT că o face „să pice teste tot timpul”.

Acum, într-un, episod recent din ”Karadashianii” medicul ei i-a spus că are „găuri” în creier, pe baza unor scanări recente, care sunt legate de „activitate scăzută” și cauzate de stresul cronic.

Nu luați neapărat lucrurile așa cum sunt. Într-un articol recent pentru ”The Conversation”, Sarah Hellewell, cercetătoare senioră în neurologie la Universitatea Curtin, a avertizat că tehnologia folosită de medicul lui Kardashian nu are prea multe merite și că ar trebui să luăm diagnosticul său cu mare grijă.

Deși „găurile” din creier și „activitatea scăzută” sună „incredibil de trist și îngrijorător, medicii și oamenii de știință au îndoieli cu privire la tehnologia utilizată și la comercializarea sa tot mai mare” , scrie Hellewell.

Cu toate acestea, tehnologia prezentată în cel mai recent episod al ”reality show” ei de succes, arată un alt tip de imagistică utilizată.

Tomografia cu emisie de fotoni unici, sau SPECT, „implică injectarea de substanțe chimice radioactive în sânge și utilizarea unei camere speciale care creează imagini 3D ale organelor, inclusiv ale creierului”, a explicat Hellewell.

Poate fi folosit pentru a urmări și măsura fluxul sanguin și pentru a diagnostica afecțiuni ale creierului, inimii și oaselor.

Însă „deși SPECT are o anumită utilizare clinică în circumstanțe limitate, nu există dovezi solide pentru scanările SPECT în afara acestor scopuri”, a avertizat Hellewell.

Susținătorii au arătat că SPECT poate fi utilizat pentru a diagnostica o serie de afecțiuni, inclusiv Alzheimer, ADHD și tulburări de alimentație. Cu toate acestea, comunitatea științifică rămâne sceptică față de aceste afirmații, argumentând că tehnica imagistică este în mare parte o „înșelătorie ” bazată pe dovezi științifice nefondate.

„Scanările ar putea arăta modificări ale fluxului sanguin, deși acestea pot fi frecvente în diferite afecțiuni”, scrie Hellewell. „Fluxul sanguin poate varia, de asemenea, în funcție de zona creierului examinată, de momentul zilei și chiar de cât de odihnită este o persoană.”

„Găurile” din creierul lui Kardashian sunt probabil zone cu flux sanguin redus, ceea ce ar putea indica o serie de lucruri. Potrivit lui Hellewell, nu există dovezi credibile că aceste schimbări au vreo legătură cu stresul cronic, așa cum susține medicul ei.

De asemenea, pacienții trebuie să suporte integral costul unei scanări, deoarece aceasta nu este „recunoscută ca o cerință medicală”, conform lui Hellewell, care poate costa „peste 3.000 de dolari”.

Pe scurt, persoane bogate și celebre precum Kardashian ar putea fi exploatate fiind atrase în scanări SPECT costisitoare care le oferă sfaturi medicale confuze.

„Deși instrumentele imagistice precum SPECT și RMN pot fi utilizate cu adevărat pentru a diagnostica multe afecțiuni, nu există nicio nevoie medicală ca persoanele sănătoase să le utilizeze”, a concluzionat Hellewell.

Domniile voastre, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, ce consideraţi că a fost important, interesant, în 2025? Scrieţi-mi, după cum ştiţi, la dom.profesor@gmail.com

Dar, pentru plăcerea domniilor voastre, dragi lupi, padawani şi hobbiţi m-am gândit la Richard Clayderman, cel care duminică îşi serbează ziua de naştere, al 72-lea an de viaţă. La Mulţi Ani! Bucuraţi-vă de tema din "Exodus": https://www.youtube.com/watch?v=7HtYiRci1Wk&list=RD7HtYiRci1Wk&start_radio=1.

Am multe să vă spun, multe să vă povestesc, dar mâine, am această speranţă, este, în definitiv, o altă zi!

Rişti, în această mică vacanţă de Crăciun, să te prinzi în propriile capcane. Este vorba, evident, de domeniul sentimental. Nu provoca gelozii şi invidii, mai multe decât poţi să suporţi! Sectorul negustoriei este avantajat, aşa că poţi reface convenabil proviziile consumate în excesele alimentare de Crăciun. Consumul exagerat poate să-ţi dea dureri de cap, dar şi inspiraţie! Sâmbăta aceasta odihneşte-te, ca să te poţi distra în continuare. Sâmbătă este o zi favorabilă planurilor de viitor, în care visurile par uşor de realizat. Nu te repezi, dacă eşti la cumpărături. Ai şi un drum de făcut la capătul căruia te aşteaptă o discuţie cu partenerul de viaţă despre casă, maşină, împrumuturi... Timpul, însă, lucreaza in favoarea ta. Duminică, aspecte favorabile cu veşti bune de la prietenii, partenerii sau rude de la mare distanţă.

Eşti un om de casă, căminul tău e castelul tău, aşa că aştepţi cu plăcere musafiri. În mica vacanţă de Crăciun liniştea te cuprinde, doreşti tot binele din lume prietenilor şi... duşmanilor! În acest weekend zodiacul tău este bine aspectat, mai ales in partea de “distracţii, petreceri şi pierdut timpul”. Şi cu norocul stai bine! Sigur, necazurile sunt tot cele pe care le stii, dar un necaz care dureaza mai mult de doua luni devine viaţă cotidiana. In orice caz trebuie, cu orice pret, sa termini ce ai inceput. Mereu amâni, mai târziu, şi mai târziu. Atenţie să nu devină prea târziu.

Exact când erai mai relaxat îţi vin câteva veşti neliniştitoare. Dar, dacă analizezi mai bine, poţi să reacţionezi şi în... 2026! O perioadă excelentă pentru finalizarea unor lucruri incepute, pentru înţelegeri strategice, pe termen lung. Comunicarea ta este favorizata. Trebuie să ai aerul unui gânditor profund şi preocupat de mari probleme – asta te poate ajuta să nu fii trimis după sifoane! În general postura aceasta te ajută să rezolvi multe probleme de imagine. Duminică ai vrea să te duci până la munte, dar celălalt geamăn din tine vrea să zacă în pat, la căldură şi cu pisica torcând hipnotic lângă el!

Energia şi optimismul îţi revin treptat, după excesele alimentare! Conjunctura arată că, pe plan mental, eşti motivat şi într-o stare de spirit bună. Nu pleca la drum lung, mai ales pe seară! Aştepţi nerăbdător Anului Nou, aşa că drept repetiţie invită-ţi prietenii la o friptură cu cartofi prăjiti şi murături de casă. Perioada este buna, astrologic vorbind, dar trebuie neapărat să termini proiectele începute. Nu uita că suntem ceea ce ştim! Iar pentru marea majoritate a populatiei inseamna ca sunt ceea ce citesc şi văd ei! Duminică evită cheltuielile extravagante, iar stelele sunt foarte sigure să te sfătuiască sa nu călătoreşti sub niciun motiv.

Astăzi nu mai vrei musafiri şi sarmale, ci doar o oază de linişte şi relaxare. Ai lucruri mult mai importante şi mai plăcute de făcut, de exemplu, să te joci cu pisica! Sau cu căţeluşul! Viața, care nu tine deloc, dar deloc, seama de micile noastre planuri si dorinte, impinge viitorul unde vrea ea. Cam asta este toată filosofia… Stelele arata că sâmbătă ar trebui sa treci printr-un mic necaz personal, şi conform modului tau de a fi, iţi trebuie solitudine şi putin timp ca să te obisnuiesti cu noile date, să-ţi lingi rănile sentimentale şi să mârâi în somn. Duminica este o zi bună dacă lipsa de evenimente te mulţumeşte.

Domeniul familiei, al parteneriatului de viaţă este avantajat de conjunctura astrologică. Poţi să stabileşti unele lucruri cu jumătatea ta, cu familia, să faceţi împreună planuri pentru 2026! Probabil că eşti pe drumul cel bun, dar trebuie să te concentrezi mai mult şi să fii atent la detaliile sociale. Sâmbătă primesti o veste total lipsita de sens. Poate unde ziua este slab aspectata astrologic, sau cam aşa ceva. Sau poate unde peste tot este haos şi dezordine… Duminică este bine să te trezeşti târziu şi să te culci devreme. Astăzi mai tot ce faci ar trebui să-ţi iasă. Sigur, să nu fie ilegal, imoral şi să nu îngraşe. Şi, desigur, să te pregăteşti pentru Anul Nou!

Petrecerile şi efortul din ultimul timp te doboară astăzi. Trebuie să faci o pauză şi mai ales să modifici comportamentul alimentar. Mâncare uşoară, salate, fructe şi mult, mult somn! Sâmbătă gândeşte bine înainte de a face sau accepta ceva. Mai ale, nu pleca la drum! Stelele arată că dacă stai bine-merci rezolvi mai multe probleme decât dacă te agiţi! În acest weekend din nou te nemulţumeşte un obiect mecanic sau electronic, sau serviciile unei persoane. Calitatea nu mai este ceea ce a fost candva! Dar nu te multumi cu expresia fatalista “asta este” ci încearcă din greu să obţi ceea ce doreşti.

În weekend, mai multă atenţie! La ce vorbeşti. Uneori şi azi e una din zilele acelea, te trezeşti vorbind! Dar dacă în felul acesta te descarci de energia negativă, de venin, e foarte bine! Sâmbătă ai de făcut un serviciu unui prieten, serviciu pe care respectivul îl va aprecia şi va rămâne îndatorat, chiar dacă nu va arăta imediat acest lucru. Duminică cruţă-te un pic. Aşteaptă rezultatele demersurilor trecute. În viaţă este ca în circulaţie - uneori trebuie să apeşi pe frâna, alteori pe accelerator. Duminică – ambreiajul! Deconecteză-te un pic, relaxează-te, ca să te poţi distra din plin la petrecerile Anului Nou.

În continuarea Crăciunului te simţi chiar bine pentru că te simţi în siguranţă. Nu ai nimic obligatoriu de făcut, situaţie care te încântă! Atâta vreme cât te simţi bine, nu schimba nimic! Astăzi, pentru că eşti în apele tale, ai nevoie şi de o schimbare. Sau, poate îţi cumperi ceva nou, un cadou de An Nou, pantofi, sau o căciuliţă. Eşti dispus să cheltuieşti pentru tine. Sâmbătă odihneşte-te mai mult şi evită discuţiile în contradictoriu, mai ales astăzi, când un vechi prieten te poate decepţiona – nu-i lăsa şansa să se dea în spectacol! Evită subiectele despre secretele altora, limiteaza-te la modul monden şi superficial de abordare a discuţiei si totul o sa fie bine. În general o confesiune schiţeză şi o viitoare bârfă sau intrigă. Duminică nu eşti deosebit de inspirat aşa că lasă bizanţeriile pentru altă dată, vezi cum poţi aranja mai bine căminul tău pentru Anul Nou.

Anul se sfârşeşte şi ai regrete. Nu ai făcut tot ceea ce ţi-ai propus! Dar, fii mulţumit dacă eşti sănătos şi alături de familie, de prieteni! Vreme trece, vreme vine, o să ai timp în 2026! Sâmbăta aceasta dedic-o celor dragi, familiei, părinţilor, stai cu ei şi povesteşte-le ce ai făcut in ultimul timp, la un pahar de vin fiert. Exagerează chiar un pic, ca să le faci placere! Sâmbătă este, de asemenea, o zi bună pentru activităţi de rutină pentru perioada aceasta a sărbătorilor de iarnă. Duminică călatoriile sunt bine aspectate, fie ca sunt mai lungi sau mai scurte. Dar cel mai bine este să rămâi în apropierea casei. Intalneşte-te cu oameni care ştiu bancuri bune, au o atitudine optimistă care să te facă să te simţi bine şi confortabil.

Trebuie să fii energic, dinamic, ca să poţi rezolva bine problemele cu familia, prieteni, cele de acasă. Pe seară poţi să faci vizite sau, după caz, poţi primi o veste, poate o invitaţie! Sâmbătă amână, dacă depinde de tine, orice întâlnire importantă sau decizie majoră. A doua parte a perioadei, adică duminică, este mai bună. Concentrează-te şi clarifică, eventual chiar finalizează, problemele sentimentale care trenează de ceva timp. Cu toate că s-ar cuveni să te odihneşti plenar, programul se schimbă în ultimul moment, dar îţi face plăcere. Mirări mari, dar pe măsură. Totuşi, o veste, o informaţie, ca un ghiocel rătăcit te înviorează. Seara plăcută, dar cu gândul în altă parte. Trebuie să dai consistenţă strategiei tale.

Te întrebi ce să faci, în weekend nu ai nimic de făcut, precum vulturii din "Cartea Junglei"! Te poţi juca cu cei mici, sau cu animăluţele tale, orice vârstă ai avea, rămânem tot nişte copii! Eşti într-o perioadă empatică şi vulnerabil la amintiri. Ei, nu chiar toate drumurile sunt avantajate! Totuşi, trebuie să faci un drum necesar. Atenţie la viteză, nu a maşinii, ci la cea cu care iţi programezi evenimentele! Nu te grabi inutil când orice ora este bună. O veste buna şi una… aşa-şi-aşa. Nu uita că ai nişte proprietaţi aici, sau aiurea, care au nevoie de atenţia ta. Ochiul stăpânului îngraşe turma de oi! Cel puţin aşa spune un proverb macedo-român. Iar daca nu ai nimic-nimic, nicio pisică acolo, eşti fericit că ai scapat de griji !