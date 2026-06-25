Horoscopul lui Dom’ Profesor, 26 iunie 2026. Apa este formată din două lichide diferite

Pe 26 iunie s-au născut Mildred „Babe” Zaharias, Pearl S. Buck, Abner Doubleday, Willy Messerschmitt, Temistocle Popa, Petre Pandrea, Vasile Ghe. Radu.

Pe 26 iunie ne silim să-l amintim pe Cuviosul David din Tesalonic, care, prin ascetism stâlpnic, vieţuind trei ani într-un migdal, a dobândit darul facerii de minuni, fiind sfătuitorul multora. Se pare că numitul David a fost primul consultant politic, atestat documentar, „pre mulţi ajutând şi vindecând cu sfatul”! Şi mai este, în calendarul creştin-ortodox, şi Sf. Ioan, Ep. Goţiei, de bună amintire!

Și de data asta, nimic în „Kalendar”!

Astăzi, 26 iunie, este Ziua Drapelului Naţional. Ziua Drapelului Național prin Legea nr. 96 din 20 mai 1998. Îmi amintesc, în State, câtă grandoare se dădea zilei similare. Cum toată lumea arbora acasă drapelul „Stars and Stripes” şi se petrecea, se spuneau poveşti eroice, din război, la un grătar. Ferească Dumnezeu să uiţi să scoţi drapelul în faţa casei! Eu am tricolorul mereu arborat, în sat a devenit un loc de referință ”ne întâlnim la drapel”, asta înseamnă că la răspântia către Slon și Cerașu, lângă Primărie, în fața drapelului meu. Este un tricolor frumos, toate drapelele patriei mele sunt frumoase!

Se pare că prima dată tricolorul a fluturat aici, în Prahova, în apropiere, arborat de un mason din Marele Orient, francezul Jean Alexandre Vaillant. Era pe 29 iulie 1839. Pe 26 iunie 1848, Guvernul Revoluționar a decretat ca: ”tricolorul - roșu carmin, galben deschis și albastru închis - să reprezinte steagul național al tuturor românilor; cele trei culori împărțite în mod egal reprezintă principiul egalității, orientarea culorilor în sus semnifică verticalitatea, cifra trei este numărul perfect, pe lângă țara noastră mai existând alte trei țări europene tradiționale cu steagul tripartit în mod egal și vertical, Franța, Italia și Belgia.”

Acum, trebuie să fiu drept, în localitatea din Prahova submontană unde îmi fac stagiul de pustnic în rodaj, sunt mai multe tricoloruri, prin ogrăzile oamenilor, fluturând mândru. Acum nu vreau să fiu un personaj al lui Caragiale și să număr steagurile: ”două la primărie, unul la școală, unul în ogradă la nea Albu, unul la Poliție... și așa mai departe!” La mai multe steaguri, oriunde în România!

Astăzi îl mai pomenim şi pe celebrul inginer german Wilhelm Emil "Willy" Messerschmitt. Avionul proiectat de el, Me Bf 109, în anul 1934, a fost regele cerului în al Doilea război mondial. Lui Willy guvernul german i-a dat toate sumele necesare pentru perfecţionarea continuă a prototipului, nu cum s-a întâmplat cu IAR-80!

Dar, despre altceva doream să vă informez. Iată:

Ani de zile, oamenii de știință au bănuit că, la nivel molecular, apa este formată din două lichide diferite - unul mai dens și unul mai puțin dens - care își schimbă constant locurile. A fost dificil să găsești dovezi moleculare reale ale acestei transformări microscopice. Dar acum, cu multe eforturi, cercetătorii spun că au găsit-o, în sfârșit.

„E greu de imaginat — iată o singură apă, nu-i așa?”, a declarat Xiao Cheng Zeng , chimist fizician la Universitatea din Hong Kong și coautor al noului studiu, pentru Live Science, ținând o sticlă de apă în aer. Această enigmă l-a făcut să caute prin literatura științifică, unde a găsit posibila explicație: ipoteza celor două stări. „Asta mi-a atras atenția. Avem literatură științifică despre asta, dar nu și dovezi.”

Constatările, publicate pe 4 iunie în revista Nature Physics, nu numai că ar putea dovedi că această schimbare moleculară neobișnuită este reală, dar ar putea ajuta și la explicarea a zeci de comportamente ciudate ale apei.

Majoritatea lichidelor devin mai dense pe măsură ce se răcesc, dar apa se comportă diferit; devine mai densă până la aproximativ 4 grade Celsius, apoi începe să se extindă, motiv pentru care gheața plutește. De asemenea, apa rezistă mai bine schimbărilor de temperatură decât lichide similare și are o vâscozitate care scade sub anumite presiuni. Oamenii de știință au documentat diverse anomalii legate de apă și suspectează că acestea ar putea fi interconectate.

Modelul cu două stări lichide este o încercare de a fi acea explicație unificatoare.

Zeng studiază apa încă din perioada postdoctorală de la sfârșitul anilor 1990, când lucra la congelarea lichidelor. Ipoteza celor două stări a apărut în atenția sa mai târziu - în jurul anului 2006, când a întâlnit-o pentru prima dată la conferințe științifice. Dar, ani de zile, a lăsat-o deoparte, considerându-se prea dificilă pentru a fi abordată direct. Acest lucru s-a schimbat aproximativ în jurul anului 2016, când cercetătorii au început să raporteze dovezi experimentale conform cărora apa suprarăcită se poate descompune în forme distincte de densitate mare și densitate mică.

Acum aproximativ doi ani și jumătate, Zeng i-a încredințat problema lui Liwen Li, un cercetător postdoctoral în laboratorul său. În loc să repete abordările convenționale cu care alte grupuri se luptaseră deja, Li a sugerat utilizarea „învățării profunde nesupravegheate” - inteligență artificială antrenată să identifice tipare în date fără a i se spune ce să caute.

„Așadar, inteligența artificială este forțată să învețe — să își folosească cunoștințele pentru a crea, a explora”, a declarat Zeng pentru Live Science.

Echipa a efectuat simulări masive de dinamică moleculară, utilizând pachetul de simulare GROMACS . Aceștia au urmărit modul în care sute de mii de molecule de apă s-au mișcat și au interacționat și au generat zeci de milioane de puncte de date.

„În mod tradițional, ai putea avea nevoie de mulți studenți pentru a înțelege asta... Cu computerele și inteligența artificială, [lui Li] i-a luat poate un an și jumătate”, a spus Zeng. Fără inteligență artificială, a estimat el, aceeași analiză ar fi putut dura, poate, aproape un deceniu.

Inteligența artificială a revenit cu „coordonate de reacție” - un număr mic de variabile, extrase din toată mișcarea moleculară, care descriu exact cum se schimbă aranjamentul local al unei molecule de apă de la structura mai densă la cea mai laxă și înapoi. Au reprezentat grafic comportamentul sistemului de-a lungul acelor coordonate pentru a vedea forma conversiei. Aceasta a inclus numărul și locația barierelor energetice, sau punctelor de șa, pe care moleculele trebuie să le traverseze pentru a face schimbarea.

Echipa a descoperit că traiectoria pe care cele două structuri o parcurg pentru a se converti una în cealaltă se schimbă în funcție de anumite condiții. De cele mai multe ori, schimbarea se întâmplă de-a lungul a ceea ce cercetătorii numesc o cale „semi-buclă”, cu o singură barieră energetică de traversat.

Dar în apropierea limitei dintre apa cu densitate mare și cea cu densitate mică - același tip de prag în care gheața și apa lichidă coexistă la 32 de grade Fahrenheit (zero grade Celsius) - moleculele pot urma o cale mai ocolită, în „buclă completă”, cu trei bariere separate în loc de una.

Zeng a comparat-o cu urcarea pe un munte împărțit în două, cu o pantă ușoară pe o parte și o stâncă abruptă pe cealaltă. Majoritatea excursioniștilor se țin de panta ușoară; aceasta este semi-bucla. Dar în apropierea limitei unde se întâlnesc cele două jumătăți, este ca și cum muntele ar redeveni întreg, permițându-le excursioniștilor să înconjoare întregul vârf. Aceasta este bucla completă.

Zeng și echipa sa construiesc acum un model de învățare automată mai riguros pentru a confirma rezultatul. Ei speră să îl conecteze în cele din urmă la proprietăți precum densitatea, vâscozitatea și temperatura.

Confirmarea structurii în apă reală nu va fi simplă. Zeng a spus că probabil va necesita tehnici experimentale noi și sensibile - de tipul celor dezvoltate de laboratoare precum Laboratorul Național Pacific Northwest , care a găsit anterior dovezi spectroscopice indirecte pentru comportamentul în două stări al apei.

„Odată ce vom avea acest lucru... confirmat experimental”, a spus el, „acest model poate fi folosit pentru a [înțelege] cum interacționează apa cu natura.”

Întrucât majoritatea proceselor biologice și farmaceutice au loc în apă, o mai bună înțelegere a structurii moleculare a apei ar putea oferi informații despre modul în care sărurile dizolvate, proteinele și moleculele medicamentoase interacționează în soluție. „Aceste interacțiuni sunt vitale pentru medicamentele injectabile și funcția celulară”, a remarcat el, dar aplicarea acestor cunoștințe în practică este încă departe de a fi realizată.

Informația nu este nouă. Și profesorul meu de fizică, domnul Șerbănescu, amintea, prin clasa a X-a la clasa de fizică de la Liceul Dimitrie Cantemir, la sfârșitul anilor ’60, că ”…apa este un lichid ciudat. Se pare că este format din două stări lichide diferite, dar nimeni nu a demonstrat acest lucru, rămâne o ipoteză de lucru!”

Nimic nou sub Soare, nici măcar faptul că mâine este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 26 iunie 2026

Dacă eşti pus în postura să dai explicaţii sentimentale, nu uita că adevărul (numai uşor rectificat) este cea mai bună minciună. Astăzi scapi de o grijă sau rezolvi o situaţie mai veche. În limite acceptabile, astăzi poţi să reuşeşti în mai tot ce faci, deoarece ai o configuraţie favorabilă. De astăzi începe o perioadă potrivită pentru promovarea intereselor personale şi avansare sociala, spune Jupiter, în ultimul grad din Rac, se pregătește să intre în Leu. Ai un mod original de a amâna problemele care te obsedeaza de ceva timp şi nu le poţi găsi o rezolvare adecvată.

Dimineaţa încearcă să nu exgerezi, nici cu vorba, nici cu fapta. Îţi regăseşti echilibrul şi buna dispoziţie graţie lui Saturn, aflat la mijlocul Berbecului, care cenzurează excesele şi te orientează către cumpătare. Nu mai face atatea mofturi, viaţa este complicată şi fără sa o faci tu şi mai complexa! Un procent dintre nativi pot să aibă astăzi o surpriză plăcută: şefii sau patronii te pot aprecia în mod deosebit, pentru o periodă de realizări şi acumulări. O veste bună care te face să fii mulţumit(ă) pentru că ţi-a confirmat intuiţia şi aşteptările.

Este bine să fii stăpân pe situaţie! Cam aşa te simţi azi, ceea ce îţi dă şanse mari să duci la bun sfârşit proiectele, interesele. Dar, mai întâi, trebuie să îndrepţi o situaţie din trecut! Uneori te înşeli în privinta oamenilor, pentru ca îţi faci păreri rapide şi preconcepute. Evită dezamagirea, fiind mai pragmatic în relaţiile cu colegii, prietenii, anturajul. Sigur că astăzi poţi intra în criză de timp, este talentul zodiei şi nici banii nu îţi ajung pentru proiectele tale, dar îţi faci planuri grandioase pentru restul săptămânii şi mai ales pentru weekend.

Jupiter şi Soarele din zodia ta îţi aduc noroc şi protecţie. Dacă ai un obstacol, prag, examen, aceasta este ziua favorabilă! Este timpul să să îţi îmbunătăţeşti calitatea traiului cotidian! Vremea toridă şi vremurile aiurea ţi se par probleme infinit mai grave decât micile lor intrigi. Zodia ta este, oricum, bine aspectată, aşa că îndrăzneşte să-ţi afirmi personalitatea şi opţiunile. Cu Luna, patroana ta, care pare a fi în toane bune pentru tine, intuiţia ta creşte şi poţi rezolva mai uşor situaţiile în care sunt implicate femei, sau de natură feminină. Sau, probleme cu, sau, despre dragoste!

Astăzi trebuie să faci pe bunul samaritean, să pari blând şi bun, să te interesezi de problemele celor din jur. Bunăvoinţa pe care o arăţi nu va trece neobservată! Bine faci, bine găseşti! Ai unele veşti care te neliniştesc şi te îngrijorează, dar în a doua parte a zilei ori primeşti un ajutor neaşteptat, ori rezolvi tu situaţia, aproape din întâmplare! Dar, cu siguranţă că “întâmplarea” se numeşte iscusinţă şi competenţă. Dar, totuşi, ai configuraţii minore faste mai ales in domeniul afacerilor cu amănuntul, comerţului, în general. Adică, poţi să cumperi ceva care îţi place şi să fie şi relativ ieftin.

Ai sentimentul că anumite aspecte ale vieţii tale profesionale te depăşesc. Poate este momentul unei perfecţionări? Sau este vorba de oboselă cronică şi abia aştepţi să pleci în concediu, cu, sau fără al doilea val de gripă chinezească? Stelele te avertizeaza asupra unei greşeli minore, o decizie proastă, pe care poţi să o comiţi astăzi. Daca recunoşti despre ce este vorba este foarte bine, daca nu o să ai timp după aceea să repari ce ai stricat! O serie de evenimente aflate din presă, net, mobil tv etc te vor obliga la o analiză aprofundată. Interesele tale par că se pot derula bine în continuare, însă!

Eşti inspirat să rezolvi unele situaţii care te obsedau. Astăzi nu ai timp de pierdut, trebuie să alegi rapid! Te joci de-a strategul, dar cu propria ta viaţă. Multă grijă la detalii! Sentimentele tale contradictorii nu sunt deloc folositoare pentru fermitatea în decizii pe care trebuie sa o arăţi astăzi anturajului. Ai o mare capacitate de concentrare a atenţiei, dar pe termen scurt. Deci, poţi să speri astăzi în rezolvarea favorabilă a problemelor tale tactice, fie profesionale, fie sentimentale.

Schimbarea pe care o doreşti, la care te gândeşti, e benefică! Astăzi poţi să stabileşti unele acorduri, acţiuni, care pot avea un impact pe termen foarte lung, în direcţia dorită de tine. Astăzi ai nevoie de mult optimism pentru rezolvarea treburile tale cotidiene. Eşti îngrijorat de viitor, de viitorul îndepărtat. Însă nu trebuie să uiţi că Saturn, face să întârzie unele lucruri. De obicei cele pe care le aştepţi cu nerăbdare şi nici ziua de astăzi nu face excepţie. Mai multă răbdare, mai puţin tutun şi aşteaptă, foloseşte momentul prielnic, optim!

Astăzi ai o bruscă pasiune pentru ţări exotice şi pământuri îndepărtate. Poate fi şi o izbucnire contra firmei-vampir unde eşti exploatat ca şi negrii de pe plantaţie. Vrei în concediu, nu mai ai răbdare! Mai ai puţin, curaj, stelele îţi sunt favorabile, apoi o să ai toată vara la dispoziţie pentru distracţie, pasiuni, timp liber! Pe seară, pe fondul unei configuratii slabe şi cam confuze, voinţa şi determinarea care te-au caracterizat în ultimul timp încep să se estompeze. Poate că nici nu trebuie să iei o hotărâre, doar începe să fii natural şi să nu mai faci compromisuri păguboase.

Astăzi ai speranţe şi chiar certitudini. Norocul e de partea ta şi îţi ridică moralul, cam veştejit de prostia şi egoismul din jurul tău. Fie serviciu, sau sentimente, acţionează cu hotărâre! Îndreaptă-ţi atenţia către profesia sau meseria ta. Nu sunt aspecte grozave, dar nici Pluton nu este important pentru că este un planetoid captiv, atras de Soare şi nu face parte, practic, din familia noastră cosmică. Este un străin de sistem, cu obiceiuri ciudate, dar nu face rău! Unii zic că aduce bani, avere şi putere, făcând aluzie la plutocraţie. Nu este rău să-i iei în serios!

Se pare că eşti mai sensibil, empatic şi mai perspicace şi limitările, defectele anumitor persoane din jurul tău devin mai evidente şi te deranjează. Dar, te bucuri de o vitalitate crescută! Este bine să ai mai multă ambiţie, dar nu te lăsa folosit şi ameţit de promisiuni şi vorbe mari. Astăzi şi în general nu trebuie să exagerezi cu efortul spre gloria şi banii altora, decât dacă eşti angajat pentru asta. Şezi şi cugetă, spune o veche zicala, care astăzi pare că ti se potriveste perfect. Ia mai multe informaţii, reflectează suficient şi abia atunci poţi lua o decizie buna!

Nu-ţi mai risipi talentele cu necunoscuţii, când cei din familia ta, prietenii, au atâta nevoie de ajutorul tău inspirat. „Cămaşa este mai aproape de piele”, spune înţelepciunea populară! Pe total, o zi pastelată şi o seară plăcută! Uneori este bine sa fii mai puţin comunicativ şi doar sa asculti, iar astăzi poate fi una dintre acele zile. Uneori lucrurile se rezolvă şi de la sine. Uneori este o zi în care trebuie să analizezi cu atenţie, alteori trebuie să ceri un sfat, ca să nu regreţi mai târziu. Trebuie doar să recunoşti, sau să decizi dacă ziua de astăzi este „uneori” sau „alteori”!