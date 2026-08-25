Horoscopul lui Dom' Profesor, 26 august 2026. Dobrin

26 august

Pe 26 august s-au născut Guillaume Apollinaire, Joseph Montgolfier, Thalia, Emil Hurezeanu, Mihai Mălaimare, Nicolae Dobrin.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Adrian şi Natalia, soţia sa.

Iar nimic în „Kalendar”. Erau cumpătaţi şi înţelepţi strămoşii noştri! La ce mai serveşte mulțimea asta de sfinţi moderni, dacă nimeni nu-i ia ca model, ca valoare! Doar pentru nume de călugări?

O notă specială pentru Nicolae Dobrin, pe care-l pomenim astăzi. Prinţul din Trivale ar fi împlinit, astăzi, 79 de ani. L-am urmărit de multe ori, la Bucureşti, sau la Piteşti. Aveai la ce să te uiţi! Să nu se supere niciun fotbalist grande de astăzi, sau de ieri, dar Gâscanul a fost cel mai bun! Fenta lui, pe stânga, în general, simţul perspectivei şi al jocului, loviturile libere şi dribblingul brazilian, dar şi şutul "folia seca", învăţat de la Pelé, îl făceau un zeu al dreptunghiului de gazon. Păcat că astfel de "zei" nu trăiesc veşnic...

Repet, a fost şi este cel mai bun fotbalist român al tuturor timpurilor, până în prezent. Un om bun, modest, cinstit, foarte muncitor, care repeta o fentă sau o schemă, pe teren, până la perfecţiune şi care a împărtăşit din experienţa lui, a format alţi fotbalişti. Nicolae Dică, Adrian Neaga şi Dănuţ Coman sunt martori.

Am făcut mult sport. Volei, patinaj viteză, aikido, tir, scrimă, fotbal, şi mai mult ca orice, tenis de câmp! În anii '60 până prin anii '80 era relativ uşor şi ieftin să faci sport. Terenuri se găseau, „sculele” şi echipamentul nu erau o avere, parteneri de joc găseai mereu. Lumea, în România, făcea mult sport. Nu era numai statul la coadă şi fugitul după tramvai, sporturi naţionale, ci şi sport adevărat. De aceea România a avut rezultate sportive de excepţie, pentru că multe persoane făceau sport şi selecţionerii aveau de unde să aleagă adevăratele talente. Calitatea se găseşte în cantitate, nu acumulările cantitative duc la salturi calitative!

Cât timp am făcut sport, am fost sănătos! După loviluţie situaţia s-a schimbat. Întâi în rău şi apoi în foarte rău. Terenurile şi stadioanele au fost transformate în blocuri de birouri şi în malluri, sculele şi echipamentele sunt scumpe ca lumina ochilor. Unde şi cum să mai faci sport? Păi, dom’ profesor aleargă lumea prin parc, o să răspundeţi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi! Cute, but Wrong! Ei fac jogging, o treabă demonstrată, mai de demult, de Surgeon General of USA că este dăunătoare organismului. Dar, este o întreagă industrie a joggingului care promovează această activitate nesănătoasă, aşa că proştii noştri o să continue să-şi uzeze muşchii şi articulaţiile alergând prin parc.

Dar să revenim la marele fotbalist Nicolae Dobrin. Cu o istorie despre el, nu ştiu dacă este adevărată, o povestesc cum am auzit-o şi eu pe terenurile de sport, acum mai mult de cincizeci de ani.

În anul 1972, echipa FC Argeş, cu Dobrin, care dă un gol magistral, bate celebra echipă a lui Real Madrid cu 2-1. Foarte impresionat de prestaţia Prinţului, puternicul preşedinte al clubului madrilean de atunci, Santiago Bernabéu i-a cerut lui Ceauşescu transferul lui Dobrin la Real. Contra a 2 milioane de dolari, sumă nemaiauzită în acele timpuri, când cu un dolar întreg mâncai bine la McDonald’s! Şi-ţi mai dădea şi restul.

Se spune că Ceauşescu ar fi oftat, i-ar fi plăcut milioanele de dolari, dar a spus că-l omoară românii dacă-l vinde pe Gâscan şi a refuzat, precizând că Dobrin este un „bun naţional”. Se spune că atunci când a auzit povestea Dobrin a râs până nu a mai putut şi a zis: „Acum ce urmează, să-mi pună miliţeni la poartă şi să am program de vizitare 10-18, lunea închis?”

Bun, pentru cine se pricepe la fotbal, câteva din dribblingurile lui Nicolae Dobrin, înregistrările sunt de epocă, submediocre, calitate VHS, dar muzica de fundal este inspirată, este din epoca respectivă. Iată:

Din Praga de Aur, de la Czech Radio, Daniela Lazarová raportează:

Parlamentarii urmează să reconsidere marți un amendament controversat al guvernului la legile bugetare. Președintele Petr Pavel a respins proiectul de lege, spunând că acesta amenință sustenabilitatea pe termen lung a finanțelor publice. Parlamentarii opoziției se tem că legislația ar permite guvernului să cheltuiască mai mult și să crească datoria de stat prin relaxarea regulilor de responsabilitate fiscală. Guvernul este hotărât să treacă peste vetoul președintelui, având majoritatea sa în camera inferioară.

În declarația sa de veto, Pavel a spus că legea va schimba semnificativ modul în care statul gestionează banii publici. De asemenea, el a avertizat că aceasta va slăbi supravegherea parlamentară a finanțelor publice în favoarea guvernului. Prim-ministrul Andrej Babiš (ANO) a numit decizia președintelui iresponsabilă și activistă.

Producătorul american de elicoptere Sikorsky a selectat compania cehă Česká letecká servisní (ČLS) drept primul său centru de distribuție autorizat pentru piese de elicoptere Black Hawk din Uniunea Europeană.

Compania, parte a grupului Helicopter Alliance al omului de afaceri Jaroslav Strnad, va furniza piese operatorilor Black Hawk din întreaga UE. Sikorsky spune că această mișcare va consolida prezența sa în domeniul serviciilor în Europa și va contribui la asigurarea unor livrări mai rapide.

O autopsie a confirmat că moartea lui Hugo, un valoros leu de mare sud-american mascul de la Grădina Zoologică din Liberec, a fost cel mai probabil cauzată de o jucărie pentru copii. Medicii veterinari au găsit capul unei păpuși blocat între stomacul și intestinul subțire al animalului în timpul autopsiei. Nu au găsit nicio altă cauză posibilă a morții.

Grădina zoologică a declarat că nu a existat niciun indiciu că starea sa de sănătate se deteriorează. Potrivit îngrijitorilor, Hugo s-a comportat normal, a mâncat normal și nu a prezentat semne de disconfort.

Odată cu moartea lui Hugo, Grădina Zoologică din Liberec și-a pierdut ultimul leu de mare. Animalele erau ținute la grădina zoologică din 1975. Ca răspuns la incident, grădina zoologică intenționează să își extindă în continuare sistemul de camere video și să intensifice monitorizarea spațiilor.

Ostrava a deschis ceea ce este în prezent cel mai modern poligon de tragere din Republica Cehă. Orașul a cheltuit aproximativ 140 de milioane de coroane pentru construirea complexului interior, care va oferi facilități atât pentru sportivii profesioniști, inclusiv în disciplinele olimpice, cât și pentru tineri și publicul larg.

Complexul este alcătuit din trei poligoane de tragere dotate cu tehnologie de ultimă generație. Cea mai mare parte a complexului este subterană. În secțiunea supraterană, se vor folosi doar arme cu gaz și cu aer comprimat, ceea ce înseamnă că poligonul nu va crea o povară fonică pentru zona înconjurătoare. Facilitatea este complet accesibilă persoanelor cu dizabilități și a atras deja interesul echipei naționale cehe de tir. Se crede că va găzdui competiții internaționale.

O viespe asiatică a fost observată în mod repetat în Liběchov, în zona Mělník, în iulie și începutul lunii august, potrivit Agenției Cehe pentru Conservarea Naturii. Agenția afirmă că specia invazivă reprezintă o amenințare semnificativă, în special pentru coloniile de albine și insectele sălbatice. Până în prezent, eforturile de a găsi alte exemplare sau un cuib au fost nereușite.

Agenția Cehă pentru Conservarea Naturii solicită publicului să ajute la raportarea observărilor speciei, a declarat purtătoarea de cuvânt a acesteia, Karolína Šůlová, pentru Agenția Cehă de știri.

Poliția intenționează să instaleze camere de filmat la aproximativ 40 de treceri de cale ferată din Republica Cehă, a relatat Novinky.cz. Imaginile vor facilita sancționarea de către poliție a comportamentului imprudent și periculos. Nu toate trecerile de cale ferată au bariere de securitate, iar șoferii ignoră adesea semafoarele roșii.

Aproximativ 200 de persoane sunt ucise anual în accidente la trecerile de cale ferată. Numai de la începutul acestui an, poliția a emis peste 700 de amenzi pentru încălcări la trecerile de cale ferată.

Jucătoarea de tenis cehă Markéta Vondroušová a făcut apel împotriva suspendării de patru ani la Curtea de Arbitraj Sportiv. Instanța a confirmat apelul luni.

Vondroušová, campioana de la Wimbledon din 2023, a primit suspendarea în iunie, după ce a ratat un test antidoping în afara competiției, efectuat la domiciliul ei din Praga, în decembrie anul trecut. Ea a declarat că persoana care controla testul a sosit în afara intervalului orar stabilit și că, în acel moment, ea experimenta o reacție acută de stres.

Data audierii nu a fost încă stabilită. Dacă Vondroušová își pierde apelul, interdicția ar dura până în iunie 2030.

Cehia mi se pare o țară normală, dezvoltată, de unde avem ce învăța. Dacă vrem.

Vrem, nu vrem, mâine este, în definitiv, o altă zi!

Simţi că cei din jurul tău sunt cu tine, îţi oferă încrederea lor. Acest lucru face să-ţi crească încrederea în forţele proprii! Intuiţia ta a fost corectă, bănuielile tale se confirmă.

În această perioadă trebuie să te bazezi pe trăiri, intuiţii şi sentimente, dar şi pe judecata rece şi logică. Mai ales nu da curs furiilor de moment sau nu exagera importanţa şi repercusiunile unor informaţii din presă. Presa minte din interes, sau din prostie, dar nu trebuie să te pui la mintea ei!

TAUR

O zi de miercuri, care seamănă cu altă zi de miercuri, în care rutina promisiunilor ipocrite şi a atitudinilor mediocre dau o senzaţie de “déjà vu”. Nu te implica, nu promite nimic!

Treburile de rutină le faci bine şi temeinic. Nu te avânta pe tărâmuri şi domenii necunoscute. În orice caz tot ceea ce vei începe nou pare lovit de inconsistenţa perioadei, adică nu ai voinţa şi putinţa să le duci la bun sfârşit. Starea aceasta se prelungeşte până la sfârşitul săptămânii. Ocupă-te, deci, de cultură şi artă!

Amână, dimineaţa, dacă depinde de tine, orice întâlnire importantă sau decizie majoră. A doua parte a zilei poate fi mai bună. Poate ieşi în oraş, poate cumperi ceva, poate te relaxezi!

O zi uşor nesuferită. Evită enervarea şi lasă-i pe alţii să-şi rupă dantura. O configuraţie aparte te îmbie în această perioadă şi încă câteva zile după, să te identifici cu propriile proprietăţi şi bunuri şi să cheltuieşti mult. Supraveghează-ţi cu mare grijă dorinţa să deţii lucruri extravagante şi să faci cheltuieli foarte mari, sa investeşti utopic în bunuri materiale.

RAC

Conjunctura bună, cu Luna în creştere - poţi să speri în rezolvarea favorabila a problemelor tale sentimentale care trenează de mai mult timp. Trebuie, doar, să gândeşti pozitiv, să zâmbeşti!

În activitatea proprie întâlneşti oarecare opoziţie, ca un arc care se comprimă, se comprimă, care încearcă să-ţi frâneze rapiditatea. Nu te enerva, nu reacţiona disproporţionat ci încercă să-ţi păstrezi calmul şi să lămureşti pe cei din jur cum stă treaba. Dacă nu te ajută, măcar să nu te impiedice!

Anumite fapte te descurajeză, dar cu doza necesară de optimism şi refuzând complicaţiile inutile, o s-o scoţi la capat! Concentrează-te pe problemele cotidiene, aşa este uneori în junglă!

Toate aspectele sunt favorabile, mai puţin cele care ţin strict de interesul tău personal, adică de iluziile care ţi le faci. Este bine sa nu te umfle râsul la vederea noii achizitii a prietenului sau prietenei, pentru ca s-ar putea sa dai explicatii penibile. Stăpâneşte-te, abate subiectul discuţiei şi totul se poate termina cu bine, ca în filmele americane alb-negru!

FECIOARĂ

Nu-ţi impune părerile în anturaj, în familie, cu orice preţ, chiar dacă ai dreptate. Lasă-i să-şi bată capul, să ajungă ei singuri la concluziile lor. Atunci vor lupta pentru ele!

Dar, adevarul este cea mai buna minciuna, dar în dragoste o minciuna gogonata este cel mai pur adevar - pana când te descoperă! Evită deciziile la grabă, în cursul dimineţii. Seara este mai bine aspectata pentru succesul unor afaceri-relaţii. Nu este o perioadă indicată pentru asumarea de obligaţii pe termen lung sau formarea de noi asociaţii.

E o zi în care spiritul corporatist poate aşteapta! Nu te simţi în apele tale şi nu ai chef de performanţe! Dar, te simţi bine într-un ritm normal de viaţă, ca în timpul filmelor alb-negru!

Din nou probleme de uzură, cazuri de faulturi de joc, în familie sau cu prietenii. Nu trebuie să-ţi faci atâtea gânduri pentru orice amănunt. Astăzi te simţi ca un brazilian, la o şcoală de samba: "fiesta, si - trabajo, no!" Până la urmă consumismul şi corporatismul sunt cele mai periculoase boli alte perioadei actuale. Nu te lăsa îmbolnăvit!

SCORPION

Ai găsit o oază de civilizaţie şi bun simţ. Ca pe un tezaur rar îl ţii secret şi nu vrei să împarţi decât cu o persoană dragă bine aleasă. Bine faci, satisfacţiile adevărate sunt astăzi rare!

Din nou o zi aproape favorabilă, mai ales sub aspectul veştilor şi noutăţilor pe care le afli. Cumpărăturile şi achiziţiile nu sunt favorizate ca şi „rectificările” în afaceri. Seara foarte romantică, sigur, dacă ai vârsta şi dispoziţia necesare. Nu ai noroc la bani, ai noroc la dragoste, doar aşa spune vorba veche!

Stelele îţi sortesc o zi bună, nu te aştepta la mai nimic negativ, iar cu puţina iscusinţă poţi rezolva convenabil problemele cotidiene, pe cele urgente. Domeniul sentimental este avantajat!

O zi perfectă ca să faci planuri de viitor şi să iei deciziile necesare. Dimineaţa este activă, poate chiar prea activă, aşa că trebuie să eviţi graba şi nerăbdarea. După o dimineaţă interesanta, dar obositoare, este cazul să te relaxezi puţin. Nu prea mult, pentru că nu te lasă energia proprie! Poate te duci la un spectacol sau la un concert?

CAPRICORN

Astăzi eşti „îngheţat în proiect”. Incertitudinile şi problemele delicate prin care treci te împiedică să reacţionezi aşa cum ai vrea tu. Fluxul principal al timpului merge în altă direcţie!

Gândeşte de două ori până dai un răspuns. Orele serii sunt cele mai favorabile. Poţi folosi această zi ca să-ţi faci un bilanţ al lucrurilor pe care le ai de făcut. Poţi, şi trebuie să faci, mici schimbări în structurile tale personale, ordonează-ţi bugetul de venituri şi cheltuieli, „cash-flow”. Detaliile sunt mai importante, astăzi! S-ar putea să ai nevoie de ajutor! Vezi, preventiv, pe cine te poţi baza!

Eşti animat de intenţii bune, chiar lăudabile. Fă să se ştie acest lucru, că eşti gata să-i ajuţi pe cei dragi, pe cei din jurul tău. Întreabă, zâmbind frumos, dacă poţi fi de folos!

Dimineaţă foarte dinamică, cu multe întâlniri în care se pot finaliza vechi proiecte şi idei. Trebui să-ţi temperezi gama simţămintelor pentru că eşti într-o perioadă de hipersensibilitate. De asemenea, în afaceri, sau dragoste, nu lăsa nicio neclaritate în perioada zilei de astăzi, exprimă-te clar şi concis, ba mai repetă, la fel, dacă este nevoie!

PEŞTI

Eficacitate, provocare, rentabilitate, agresivitate – concepte ale idiocraţiei! Foarte bine, dar între două ape, cine o duc bine astăzi? Peştii cei greu de prins, sau greu de convins!

O zi excelentă pentru promovarea cu succes a intereselor personale. Noi idei par să se contureze. Mai tot ce faci reuşeşti. Mai pui încă o piatră, ca la jocul de Go, pe drumul succesului tău. Prietenii, familia, anturajul apropiat fac parte din planul avantajat de stele. Poţi folosi prilejul ca să petreci o seară foarte plăcută în compania lor.