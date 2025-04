Horoscopul lui Dom’ Profesor, 26-27 aprilie 2025. Apa

26,27 aprilie

Pe 26 aprilie s-au născut împăratul Marc Aureliu, Eugene Delacroix, Michel Fokine, Charles F. Richter, Rudolf Hess, Alfred Krupp, A.E. van Vogt, Ştefan Augustin Doinaş, Adriana Trandafir, iar pe 27 aprilie s-au născut Herbert Spencer, Samuel Morse, Ulysses Grant, Edward Gibbon, Walter Lantz, Anouk Aimee, Vasile Aciobăniţei.

Pe 26 aprilie, în calendarul creștin-ortodox fix sunt Sfinții: Vasile din Amasia, Chiril, Chindeu şi Tasie din Axiopolis (Cernavodă), iar pe 27 aprilie sun Sfinții: Simeon, ruda Domnului, Aristarh, Marcu şi Zinon.

După sărbătorile dobitoacelor, a calului şi a taurului, iată câteva zile de muncă. Dar oare de ce aveau strămoşii noştrii, de exemplu dacii, atâtea sărbători, ţinute cu străşnicie, în care nu se lucra? Cum era calendarul dacilor? Simplu, ei nu aveau concediu plătit şi nici săptămână de lucru cu weekend!

Zilele de odihnă erau repartizate corect şi natural, ţinând seama de ritmurile agricole şi pastorale. Nu erau mai puţine zile de odihnă decât acordă capitalismul victorios, ba chiar mai multe. Întotdeauna sărbătorile dacilor durau trei zile… medical vorbind trei zile sunt suficiente pentru recuperarea fizică, după grelile munci pe câmp, cu turmele sau la vânătoare!

Dar, aici, în Prahova submontană ne pregătim de furtunile anunțate de meteorologi cu atâta plăcere, după Izvorul Tămăduirii. Posibile inundații… De ce aţi tăiat pădurile? Bună întrebare… Este un paradox, dar excesul de apă, ne poate lăsa fără apă potabilă!

Apă avem, chiar prea multă. De exemplu apa dulce curgătoare de suprafaţă sau în lacuri, pe tot globul, însumează formidabila cifră de 44 de mii de milioane de metri cubi, anual. Ceea ce înseamnă o medie mai mult decât generoasă de peste 6.000 metri cubi anual pentru fiecare dintre cele opt miliarde de fiinţe omeneşti. Este o cantitate impresionantă, ţinând cont că fiecare metru cub de apă însemnă 1.000 de litri.

De exemplu Franţa dispune de 3.100 metri cubi, pe locuitor, anual, iar România poate conta pe cel puţin 10.800 metri cubi pe locuitor şi an – şi aceasta considerând doar jumătate din debitul Dunării. Resursele de apă dulce nu sunt egal repartizate, din nefericire, şi cu atât mai puţin în funcţie de densitatea populaţiei. Astfel, fâşia Gaza are doar 59 de metri cubi pe locuitor şi an, în timp ce Islanda are 630.000 metri cubi de apă dulce pe locuitor şi an.

Inegalitatea rezervelor de apă dulce nu ţine seama de tradiţionala segregaţie Nord – Sud. Geografia răzbună, într-un fel, economia capitalistă. După cum a scris geologul Jean Margat în lucrarea sa „L’ Eau en question” : „...ţările dezvoltate şi industrializate nu sunt singurele care consumă multă apă, nici în valoare relativă, nici în valoare absolută. China şi India, împreună, utilizează mai multă apă dulce decât Statele Unite, Uniunea Europeană, Japonia şi Rusia, reunite...”

Repartiţia inegală a apei dulci, potabile, a fost, istoric vorbind, sursa dezvoltării unor civilizaţii. Despre Mohendjo-Daro, cetatea cu 50.000 de locuitori, la 10.500 de ani înaintea lui Iisus, care avea blocuri, canalizare şi la etaj şi străzi late de 20 de metri, se pomeneşte ca despre civilizaţia marelui fluviu Indus. După cum Babilonul era în Mesopotamia, ţara dintre ape, fructul Tigrului şi al Eufratului, iar Egiptul a fost întotdeauna legat de Nil. Nu putem să evocăm puternica Romă făra a ne aminti de fluviul Tibru şi de marile apeducte construite în mai toată lumea antică de pricepuţii arhitecţi romani.

Dar, de asemenea, istoria este plină de războie şi conflicte pornite pentru controlul surselor de apă dulce. Chiar şi astăzi apa constituie subiectul unor controverse, şi aceasta, uneori, în zone foarte fierbinţi. Astfel Israelul contestă Iordaniei controlul asupra apelor Iordanului. De asemenea Israelul ocupă înălţimile Golan, un adevărat castel de apă, privând Siria şi Libanul de acces la apă dulce. Palestinienii contestă israeliţilor dreptul de a utiliza straturile de apă freatică în zonele ocupate, dintre care unele au fost deja colonizate.

Turcia doreşte de mai mult timp să construiască baraje hidroelectrice şi de irigaţie pe cursul superior al fluviilor Tigru şi Eufrat. Intenţia ţării membră NATO a stârnit proteste foarte vii din partea Siriei şi Irakului care se vedeau dezmoştenite de mari cantităţi de apă. Irakul a ameninţat chiar cu război şi bombardarea şantierului posibilului baraj. Acum Irakul şi Siria au alte probleme...

India a construit pe Gange un baraj spre marea nemulţumire a statului Bangladesh. Statul islamic a cerut despăgubiri Indiei, tratativele fiind în curs de desfăşurare. Egiptul şi Sudanul intenţionează să regularizeze cursul Nilului, prin amenajări complexe, spre nemulţumirea evidentă a mai săracii Etiopii, (sau cum s-o fi chemând, parcă Somalia) care denunţă monopolul asupra apei. În Indochina - Vietnamul, Thailanda şi Cambogia (sau cum s-or fi numind acum, however) sunt gata să se păruiască pentru lucrările de regularizare ale fluviului Mekong – mai ales în ceea ce priveşte gestionarea fondurilor internaţionale ale proiectului Mekong.

Şi ţări mult mai civilizate şi tehnologizate se luptă pentru apă. Astfel, Statele Unite fac puternice presiuni politice şi economice asupra Canadei. Declarațiile lui Donald Trump sunt doar o etapă, presiunile sunt mult mai vechi. Scopul este obţinerea de surse de apă de prima calitate prin redirijarea unor cursuri de apă canadiene spre sud, spre SUA.

După cum vedeţi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi maimuţele astea care au cucerit Pământul găsesc prilej de război şi dintr-un pahar cu apă! Mizerabilă specie!

Să ne mirăm că extratereştrii nu doresc să ne contacteze? Bună întrebare! Haideţi, haideţi, este weekend, chiar cu furtună, sau, nu, dar Soarele o să răsară din nou, pentru că mâine este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 26-27 aprilie 2025

BERBEC Dacă nu poţi rezolva astăzi, sâmbătă, amână. Sigur, dacă e în puterea ta şi nu eşti obligat de viaţă. În care caz, cere ajutor cu diplomaţie şi tact. Timpul soluţionează aprope orice! Perioada de timp a acestui weekend este numai buna pentru inceperea unui mic concediu sau a unei vacante. Asta daca ai terminat cu obsesiile tale, sau alte griji şi „praguri” pe care le ai de trecut in aceasta perioadă. Sambata este o zi placuta care se termina intr-o petrecere sau la o onomastica a unui nativ din Taur. Duminică, un drum, dar cu profit. Weekendul este sub semnul vitezei. Ca un făcut timpul te presează şi mereu nu faci, nu spui ceea ce iti doresti, de fapt. Nu ai timp ! Asa timpul trece repede, confiscat de grijile cotidiene!

TAUR Astăzi trebuie să te pliezi în faţa unor obstacole imposibile. Nu sta ca viţelul la poarta nouă, nu renunţa, găseşte soluţii, compromisuri, încercă să ocoleşti ceea ce nu poţi să dovedeşti! Trebuie să ocoleşti cu abilitate şi diplomaţie subiectele tabu de acasa, problemele tăioase din familie. Nu uita că tacerea este de aur, vorba de tinichea! Weekendul acesta trezeşte o bruscă dorinţă de excursii şi călătorii. Venus face aspecte favorabile cu zodia. Foloseşte perioada ca să-ţi lămureşti problemele de amor sau să începi alte cuceriri. Se mai face lumină şi pe strada ta şi in acest weekend ai sentimentul că, în fine, zările îţi sunt deschise şi că până la urmă viaţa este plină de farmec... chiar dacă plouă!

GEMENI Vorbeşte mai puţin şi zâmbeşte mai mult, aceasta este reţeta de succes pentru acest weekend. Comunicare nu este în aspecte bune, aşa că nu te poţi folosi de atributul tău zodiacal forte. Sambată este o zi relaxantă şi plăcută ba chiar interesantă - sunt posibile unele întâlniri întâplătoare cu prieteni vechi dar neglijaţi. Probabil ca te duci la cumparaturi, duminica o sa vrei sa faci putina curatenie in casa si în suflet. Ai un moment de inspiraţie în care crezi că ai găsit o solutie pentru rezolvarea unor probleme. Sfârşitul weekendului, adică duminică seara te gaseste în activitate, in orice caz muncind din greu la un proiect – probabil că este ziua de naştere a vreunui prieten din Taur.

RAC Perioadă favorabilă pentru activitatea de weekend, eşti avantajat în domeniul sentimental. Astăzi, sâmbătă, caută cu grijă prilejurile ca să te afirmi, să ajuţi familia, sau prietenii! Sâmbătă, cu Luna, patroana ta, în conjunctură favorabilă, ai mai multe oportunităţi şi posibilităţi, pe care cu înţelepciune şi chibzuinţă nu o să le risipeşti, cum faci de obicei. Configuraţia astrală te sprijină să obţii mai multă stabilitate în familie sau printre prieteni. În ultima zi din weekend îţi este mai uşor să învingi dificultăţile vieţii cotidiene – doar este duminică. Poti sa intalnesti o persoană deosebită şi întâlnirile îţi încălzesc inima şi îţi oferă suficiente rezerve de bună dispoziţie şi optimism.

LEU În acest weekend nu te înşela singur, nu-ţi face scenarii grandioase, care cu siguranţă vor fi contrazise, peste puţin timp, de realitate. Încearcă să nu exagerezi cu nimic, fii pragmatic! Evită orice decizie luată în stare emotivă. Nu începe acţiuni pe care nu le poţi finaliza singur, deoarece veţi constata ca nu ai cui sa-i ceri ajutorul. Este momentul să te gândeşti la un curs nou în viaţa ta – aşa, pur ideatic. Ceva mocnea de mai mult timp, fie ca ştiai, fie nu. Acum nu mai ai de facut decât să-ţi salvezi imaginea publică, cum se zice! Este cazul să devii mai practic şi ceva mai diplomat, totodată; numai aşa poţi evita un mic, dar bine organizat, dezastru sentimental.

FECIOARĂ Prietenul la nevoie se cunoaşte, dar nu încerca să verifici proverbul în acest weekend, pentru că poţi avea surprize. Mai bine ajută-i tu, fără iluzii, pe cei pe care îi consideri prieteni! Magnetismul personal al nativilor şi nativelor din Fecioară este în creştere – în special sâmbătă. Duminică este o zi liniştită şi relaxantă în mijlocul familiei. Acordă mai mult timp familiei, prietenilor vechi - te vei simţi foarte bine in compania lor! Un weekend obositoar, dar foarte plăcut, până la urmă. Seară de duminică deosebită în compania celor dragi. Nu te mai lăsa prins in capcana clasică întinsă zodiei tale, cea cu detaliile ca să nu vezi intregul. Deschide bine de tot ochii!

BALANŢĂ Realizezi, în acest weekend, că eşti la o cotitură a vieţii tale, că poţi începe o nouă etapă. Atenţie, Dumnezeu îţi dă, dar nu îţi bagă în traistă, fii gata să iei deciziile care trebuie! Favorurile stelelor se îndreaptă spre cumpărături si petreceri. Sau cumparaturi pentru petreceri, pentru ca ceea ce cumperi in acest weekend va face mare placere celor dragi. Petrecere care, cum altfel, s-a stabilit pentru sâmbătă seara. Sâmbătă, este un bun prilej pentru nativii şi nativele din Balanţă să călătorească şi/sau să înceapă o scurtă excursie. Pentru cei care, dintr-un motiv sau altul nu pot pleca de acasă, perspectiva se îmbunătăţeşte într-un mod spectaculos.

SCORPION Între tine şi un weekend favorabil se interpune doar cinismul tău. Nu poţi accepta că stelele îţi sunt favorabile în toate domeniile. „Dacă este o capcană”, gândeşti patetic şi bănuitor! Trebuie să evitaţi discuţiile în contradictoriu cu persoanele de sex opus, sau cu cei care îţi poartă de grija, fără sa ai nevoie, din familie, sau dintre prieteni. Nu-ţi fă griji, o să te descurci şi de data aceasta. Stelele fixe si vremea dar si vremurile, puternice prin schimbari, îţi conferă energia de care ai atâta nevoie. Duminică, din nou ai ceva de rezolvat, dar numai în cursul prînzului. Dragostea şi carisma proprie sunt foarte bine aspectate. Norocul este în acest weekend prietenul tau cel mai bun, care te ajută să treci peste obstacole fără să faci nici un efort.

SĂGETĂTOR Conjunctura astrologică indică relaţii bune, astăzi, cu semnele de foc şi apă. În special Berbecii şi Scorpionii te pot ajuta mult. Evită semnele de pământ şi în special semnele de aer. Nu trebuie sa faci cheltuieli importante. Nu împrumuta bani, nu lua cu imprumut, ocoleşte cazinourile şi casele de pariuri. Mare oboseală în acestă perioadă, cu toate că ai acelaşi program supraîncărcat - sau tocmai de aceea. O schimbare este necesară. Noi prietenii şi/sau alianţe. O mică nerealizare, sau un eşec minor care te pune pe gânduri, asta sâmbată. Nu te lăsa copleşit de rutina, caută noi distraţii, petrece timpul cu ceva nou în acest weekend şi caută noi prietenii.

CAPRICORN Nu te lăsa intimidat sau chiar păcălit, chiar dacă momeala este siguranţa ta. Evită, în acest weekend, orice negociere care conduce către stabilirea unei înţelegeri în care ai obligaţii. Primeşti o informatie neasteptată, plăcută, însă, sau ai o întâlnire neanunţată cu o personă dragă. Încep să se profileze avantajele şi succesele eforturilor susţinute din ultima perioadă de timp. Duminică eşti la un spectacol sau la o aniversare. Weekendul este o vreme când trebuie să accepţi responsabilităţi sporite într-o perioadă tensionată şi afectată financiar. Asta inseamna ca trebuie sa faci o cheltuiala neprevazuta. Retrage-te astăzi, ca să câştigi mâine! Dacă ai probleme în dragoste nu este indicat să le discuţi in acest weekend, mai gândeşte-te. Amână!

VĂRSĂTOR O perioadă favorabilă, în sensul că dacă te limitezi la activităţile obişnuite, weekend-ul va trece liniştit, calm. O situaţie din familie te îngrijorează, dar poţi lucra la rezolvarea ei! Trebuie să-ţi păstrezi calmul şi să dai dovadă de umor la unele informaţii mai ciudate pe care poţi să le primeşti. Duminică ai un program scurt: te trezeşti târziu şi te culci devreme, asta dacă nu te duci pe seară la vreun spectacol, club sau o petrecere de zi de naştere. O perioadă din nou puţin tensionată, duminică seara, mai ales de bârfe şi vorbe. Nimic foarte important, însă. Mai mult comicării decat lucruri serioase. Asa ca poti pleca undeva, cumva, cu primul tren din gara ca sa te relaxezi cumva, undeva, cândva!

PEŞTI Afacerile sunt afaceri, amorul este amor! Nu amesteca plăcutul cu utilul în acest weekend, pentru că scumpul mai mult păgubeşte şi leneşul mai mult aleargă! Fii selectiv cu prietenii! Stelele avantajeaza in mod special activităţile legate de domeniile social şi amor. Nu că domeniile respective ar fi foarte bănoase, dar sunt... sensibile! Este timpul unor decizii, mai mult sau mai putin importante şi dacă ai tărie de caracter o să dobândeşti mai multe avantaje. Weekendul este favorabil lucrurilor importante. Promovează-ţi cu hotărâre interesele personale. Nu te speti cu munca şi nu fă eforturi, însă, că oamenii de succes nu sunt obosiţi! Nu par că sunt obosiţi!