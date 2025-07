Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor, 25 iulie 2025. Despre Omar Khayyam







Pe 25 iulie s-au născut Omar Khayyam, Thomas Eakins, David Belasco, Ion Alexe, Mihai Codreanu, Petre Grant.

"Evenimentul Zilei" din 25 iulie 1989 a fost aşezarea unor semne de circulaţie pe o şosea din sudul Norvegiei. Ele avertizau şoferii şi motocicliştii de "paranormal hazard" (pericol paranormal) şi reprezentau un cerc alb cu margine roşie în care era o... fantomă. Câte case (bordeie), atâtea obiceiuri!

Înţelepciune populară, folclorul, este la noi în România de o frumuseţe fără seamăn! Iata, ziua de 25 iulie este dedicată „somnului morţii” sărbătoare veche, poate chiar din neolitic. Dacii, lupii adică, ştiau multe despre tainele morţii. Nu se temeau deloc de ea, tocmai pentru că îi ştiau secretele şi se bucurau când unul dintre ei pleca la Zamolxe.

Coloniştii greci au adus cultul lui Thanatos, frumosul, dar temutul zeu al morţii. Creştinismul a preluat motivul suprapunând Adormirea Sf. Ana. „Cei care lucrează în această zi pot să cadă în somn şi să doarmă trei zile sau chiar o săptămână” (Pamfile, 1997, pagina 138).

Tot astăzi se ducea de mâncare, în pădure, lupilor, sub ochiul atent al Lupului Şchiop şi al Filipilor, ca să se pecetluiască legământul cu ei, strămoşii totemici, ca să nu atace turmele, ciobanii şi pădurarii. (Speranţia).

Despre ai noştri lupi o să mai avem multe de spus, pentru că sunt nu mai puţin decât 54, unii spun doar 48, de sărbători ale lupilor într-un singur an!

Dar astăzi este singura zi în care îl pomenim pe Omar Khayyam, marele poet, matematician, filozof, astrolog. O lumină a Orientului, foarte popular şi în Occident. Numele lui, catrenele lui, rubbayatele, citate din opera lui m-au urmărit în toată Asia. Am învăţat despre „Islam şi credinţe şi obiceiuri preislamice” la „Madrasse Omar Khayyam”! Aşa că nu o să vă supăraţi dacă astăzi o să vă spun o poveste cu Omar Khayyam, de fapt o să repet una din multele pe care le ştiu:

Prin secolul XI, în Persia s-au întâlnit trei flăcăi : Omar Khayyam, Nezam al-Melik şi Hassan Sabbah. După vechiul obicei al zoroastrienilor, mândrii adoratori ai focului, cei trei adolescenţi chiar dacă erau musulmani şiiţi, învăţăcei la Bişapur, au făcut jurăminte înfricoşate pecetluite cu sânge, noaptea, la o răscruce de trei drumuri.

Au jurat să rămână veşnic prieteni şi să se ajute între ei, mai ales dacă unul va ajunge la rang înalt şi la bogăţii nemăsurate.

Norocul şi intrigile bine aranjate l-au slujit pe Nezam al-Melik, numit în farsi ol-Molok, care a ajuns puternicul şi bogatul vizir al Persiei.

Într-o bună zi, în faţa sa s-a arătat vechiul său prieten din copilărie, Omar, care i-a adus aminte de jurămintele făcute. „Ascult şi mă supun!” a spus preaputernicul vizir la auzul parolei secrete pe care numai ei trei o ştiau. „Cârmuirea satrapiei Nişapurului şi a toate pământurile, oamenii şi animalele sunt ale tale, Omar Khayyam şi îţi aparţin în veci!” a spus zâmbind, vizirul.

Omar a mulţumit prietenului său, dar a refuzat cinstea cu eleganţă: „Preaputernice, eu nu mă gândesc la putere, porunci şi oprelişti faţă de popor. Eu sunt un filozof, poet şi matematician. Porunceşte să-mi dea o simbrie în fiecare an!” Iar vizirul a dat poruncă, înscrisă în pergamentele cancelariei persane şi respectată până la stingerea ultimului descendent al familiei lui Omar Khayyam ca imensa sumă de zece mii de dinari (cam două milioane de euro, astăzi) să fie rentă anuală.

Scăpat de grijile zilnice, Omar Khayyam a devenit cel mai mare poet, matematician, filozof şi astrolog al timpului său. După cum se observa în secolul XIV, în „Istoria înţelepţilor” al lui al-Quifti : „Omar al-Khayyam, imamul Khorsandului, cel mai învăţat al timpului său, care preda ştiinţa şi filozofia grecilor şi care îndemna la cunoaşterea vieţii prin curăţirea pornirilor trupeşti, întru puritatea sufletului, şi care porunceşte să se respecte obligatoriu relaţiile ideale dintre oameni potrivit principiilor vechi greceşti !”

Omar a mai avut un rol, care i-a cerut multă diplomaţie şi mult timp. Cel de al treilea prieten, Hassan Sabbah, devenise Bătrânul din Munte, căpetenia Haşişimilor, temuţii asasini ismaieliţi din impenetrabila fortăreaţă Alamut, fiind astfel o ameninţare potenţială pentru ordinea de drept, adică pentru prietenul cel puternic şi bogat, vizirul Nezam al-Melik. Multe poveşti de spus pe Drumul Mătăsii, dar şi istorii adevărate s-au ţesut în jurul Bătrânului din Munte.

Adevărul este că mândrii şi nărvaşii persani nu şi-au iertat niciodată că au fost cuceriţi de câteva triburi sălbatice de arabi şi islamizaţi cu forţa. Au vrut mereu să fie diferiţi, altceva, să se delimiteze de arabi. Cea mai evidentă diferenţă este schisma şiia. Am asistat, la Universitatea din Teheran, la o dezbatere pe tema religiei şi a naţionalismului. Fabulos! Să ştiţi că avem de învăţat din Orient poate la fel de mult ca din Occident, dacă nu mai mult!

Secta ismaieliţilor a Bătrânului din Munte a focalizat energiile naţionale şi dorinţa de libertate. S-a bucurat de o mare popularitate şi a fost susţinută cu bani, arme şi oameni.

Hassan era divinizat de popor. El spunea: "De ce trebuie să moară o sută de mii de oameni pe câmpul de bătălie? Nu este mai bine să trimit un asasin, un haşişim, care să ia gâtul şefului duşmanilor? În cel mai rău caz pierd un om, dar am câştigat bătălia! Daţi-mi mijloace ca să vă salvez viaţile!" Şi i se dăde, i se dădea, i se dădea...

Fortăreaţa de la Alamut devenise, prin fortificaţiile ridicate, imposibil de cucerit, iar cu banii şi oamenii pe care i-a primit Hassan şi-a ridicat o armată de fanatici. A adunat din toată Asia orfanii, copiii condamnaţi de soartă la foamete şi moarte şi i-a crescut ca pe proprii copii, în lux şi dragoste. Şi cu mult opiu. Dar copiii, apoi tinerii făceau zece ore de antrenament războinic pe zi.

Călugării "buida" au devenit un fel de "shaolin". Inflexibili, fanatici, stăpânind perfect corpul propriu şi orice armă, credincioşi Bătrânului până la moarte, gata să moară în orice secundă. Soldaţii perfecţi, arme mortale de neoprit! Istoria a consemnat evenimente de necrezut. Numai doisprezece călugări buida au respins o armată de 50.000 de arabi trimisă de Califul din Bagdad. Apoi buida l-au asasinat şi pe Calif!

Bătrânul din Munte a avut o alianţă trecătoare şi cu Cavalerii Cruciaţi pe care i-a ajutat să cucerească Ierusalimul. Filozofia şi tehnicile spirituale ale Bătrânului au stat la baza formării Ordinului Cavalerilor Templieri. În timpul lui Hassan Sabbah şi mult timp după, ismaeliţii controlau, în ascuns sau pe faţă, un teritoriu de la Cairo până în India.

În arhiva clericală de la Qom s-au păstrat scrisorile dintre Omar Khayyam şi al-Melik pe de o parte şi Omar Khayyam şi Hassan Sabbah, pe de altă parte, foştii buni prieteni.

„Cum să mai te cred, frate, şi să am încredere în tine că vizirul al-Melik doreşte că se împace cu mine. Eu am spus de nenumărate ori că sunt gata să mă împac cu el şi să-i recunosc puterea şi suzeranitatea. Eu am rămas credincios jurământului făcut la răscrucea de trei drumuri, să fiu cinstit, să slujesc adevărul şi să lupt împotriva asupririi şi nedreptaţii. Eu am fost, sunt şi rămân sărac...

Dar nici nu am primit bine scrisoarea ta, dragă poete, cînd au venit oştenii lui al-Melik cu ordin să-mi ia gâtul, dar numai vitejia haşişimilor şi inundaţiile trimise de Allah, mărit fie în Mila Lui, mi-au salvat capul! Spune-mi, dar, în horoscoapele tale nu se găseşte o cale de împăcare şi dacă este aşa, ar fi bine ca vizirul să-şi ţină promisiunile!” scria Hassan.

Răspunsul lui Omar Khayyam a fost în catrenele sale nemuritoare :

„Chiar şi bătrân m-a prins în lanţ iubirea

Şi cupa-n mână mi-a ucis căirea

S-a sfâşiat veşmîntul pe care

Mi l-a ţesut cu grija ei gândirea.

Inima mi-e hambar de doruri vii:

Buze de jar şi vinuri rubinii.

Aud spunând : „Să-ţi dea iertare Domnul!

N-o cer... N-o dă... De ce am mai vorbi ?!”

Omar Khayyam are o statuie, un bust şi în capitala României, undeva, la şosea, pe Kiseleff, lângă o școală. Bună vecinătate ! Unul dintre gândurile mele materializate. Dar, vai, nimeni nu se gândeşte la amintirea celebrului om, statuia este neîngrijită. Aşa cum ne batem joc de toate valorile, ale noastre, sau universale, ce talent avem!

Se spune că Omar Khayyam ar fi trăit peste o sută de ani. Opera lui este imensă, aşa cum a fost şi înţelepciunea lui, înţelepciune pe care nu mă opresc să încerc să o fac să fie parte din mine...

După cum, picături din înţelepciunea Orientului dar şi din a Occidentului, le găsiţi în horoscopul meu. Poate vă este de folos, poate vă pune pe gânduri, poate vă amuză... citiţi-l!

Vedeţi, tineri lupi, padawani şi hobbiţi, Forţa fără Înţelepciune este periculoasă şi duce către partea rea, întunecată! Dar Forţa vitală, Natura, Dumnezeu, până la urmă sunt acelaşi lucru, ei bine, Forţa este întotdeauna cu voi, pentru ca să fiţi mereu de partea ei luminoasă, pentru că lumina va aduce mâine, inevitabil, o altă zi!

BERBEC Astăzi ai acel nu-ştiu-ce care te face să atragi admiraţia celor din jur. Ceva ce te face foarte diferit şi deosebit. Mici realizări, pe total o zi plăcută, în care te simţi preţuit şi răsfăţat! Proiectele începute în această perioadă pot aduce rezultate excelente. Totuşi, este bine să ceri un sfat competent, mai ales dacă doreşti să te dotezi, sau să dotezi mica ta afacere cu tehnologie avansată, tehnică de calcul.

TAUR Astăzi pari că te pricepi la toate, aşa că ziua este în echilibru dinamic, însă favorabil! Ţi se acordă încredere, dar nu abuza de ea. Rutina este indicată. Mai ai răbdare, nu forţa nimic! Poţi face mici schimbări, acasă şi la serviciu, scurte călătorii. Primeşti ajutorul solicitat de la rude şi prieteni. Culmea este că şi duşmanii te ajută, probabil nu te mai vorbesc de rău un timp pentru ca se pare, că pentru o scurta perioadă de timp aveţi aceleaşi interese!

GEMENI Vivacitatea şi dinamica ta de argint viu atrag aliaţi. Totuşi, trebuie să triezi cu atenţie şi iscusinţă pe cei care vor să-ţi devină prieteni peste noapte, să nu fie greutăţi greu de purtat! Un telefon sau o informaţie pe e-mail, reţea socială etc îţi pot aduce surprize plăcute. Surprizele se tin lant, si din fericire, sunt numai din cele placute. Astazi ai o veste foarte buna de departe, care te surprinde placut!

RAC Ai unele idei drăguţe ca să-i bucuri pe cei care ţin la tine. Nu sunt scumpe! Sentimentele te urmăresc şi la serviciu. Emoţii pastelate te cuprind şi nu este vorba despre o mărire de salariu! Trebuie să te hotărăşti dacă iei tot concediul acum, vara, sau mai păstrezi câteva zile şi pentru sărbătorile din iarna asta, care o să vină, nu avea grijă. Pe de alta parte nu te-ai hotarat ce sa faci in vacanta! Nici nu prea ai de ales, iar alternativele ramase nu iti plac. Poate este bine să ceri nu numai un sfat, ci mai multe şi foarte calificate.

LEU Soarele, în zodie, îţi face amical cu ochiul şi-ţi indică cum să te descurci, cu eleganţă şi profit, în unele situaţii delicate. Atenţie la o promisiune mai veche! Ziua îţi este favorabilă, dar nu trebuie să forţezi. Perioada este, de asemenea, favorabilă pentru începerea unor proiecte sau afaceri noi, dar numai după un bilanţ adevărat, mai ales în faţa oglinzii. Arăţi bine - te simţi bine!

FECIOARĂ Puţin umor nu strică, de fapt este o terapie absolut obligatorie, acum când singura certitudine este lipsa certitudinii. Nu te poţi baza pe nimeni şi pe nimic, eşti pe nisipuri mişcătoare! Stăpâneşte-ţi pornirile extravagante sau excesiv de vanitoase. Nu cheltui sub impulsul momentului. Întâlnirile sau activităţile sociale de azi îţi aduc un oarecare confort şi te motivează. Trebuie să ai încredere în promisiuni, dar să nu te implici total. Totuşi, ceva surprize plăcute, mai pe seară.

BALANŢĂ Ce zi plăcută! Nu ai mai avut de mult aşa de multe confirmări, mulţumiri, satisfacţii, fie în domeniul profesional, fie în cel sentimental. Dar, orice minune ţine doar o zi! Rareori, trei! Este avantajos să începi proiecte noi, să motivezi oamenii. De asemenea o zi favorabilă micilor deplasări. Oboseala din ultimele zile s-a asternut peste stratul gros al altor nopti nedormite, asa ca astazi este bine să te odihneşti cât poti mai mult. Poziţia lui Venus indică prieteni noi şi înţelegeri reuşite, dar neconsistente!

SCORPION Astăzi nu sta ţintuit locului, nu aştepta, nu alege defensiva totală! Atacul este cea mai bună apărare, se spune. Cel puţin, în domeniul sentimental, aceasta este şi părerea stelelor! Limitează-te doar la activităţile de rutină şi evită eforturile şi deplasările care nu sunt absolut necesare. Nu trebuie să risipeşti o zi bună, o seara plăcută, dar cu gând de drum, de vacanţă. Nativii care care posedă talente au astazi o perioadă de creaţie foarte bună. Ziua de azi poate aduce unora dintre nativi şi o îmbunătăţire a situaţiei materiale, sau măcar promisiuni, că este o zi bună!

SĂGETĂTOR Se pare că eşti terorizat de pretenţiile unor persoane egoiste, care nu-şi văd decât de propriile interese. Problemele se amplifică pentru că eşti pus şi în faţa unor cheltuieli neprevăzute! Trebuie să nu pierzi controlul situaţiei! Ai energie, ceea ce se traduce printr-un mare volum al activităţilor făcute cu entuziasm. Mai sunt şi nişte praguri de trecut, poate cauţi ceva, poate probleme în familie. Este, de asemenea, o perioadă favorabilă pentru afacerile şi reuniunile de familie, cu prietenii.

CAPRICORN Dimineaţa te bucuri de o intuiţie maximă! Observă, ascultă - dar astăzi vorbeşte foarte puţin, fie că este vorba despre planul profesional, fie de cel sentimental. Astăzi cumperi, nu vinzi! Configuratia zilei de astazi îţi ofera prilejul să te înţelegi mai bine cu cei apropiaţi. Un gest, o bătaie pe umar o imbraţişare si problemele pot fi mai uşoare, viaţa mai placută. O veste te influenţează, dar nu este exact ceea ce aşteptai. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Nu da crezare tuturor zvonurilor, mai ales dacă se referă la prieteni.

VĂRSĂTOR Vrei să recuperezi timpul pierdut şi să profiţi de ceea ce ai pierdut în timp. Îndrăzneţ demers, dacă îţi iese, spune-mi şi mie cum ai făcut! Dacă nu, mulţumeşte-te cu ce ai! Acum, aici... Cu dragostea stai bine dar poţi sta şi mai bine dacă eviţi reproşurile şi discuţiile în contradictoriu. Noroc la bani, dar horoscopul nu spune la câţi. Oricum, conform teoriei, nu poţi să ai noroc şi la bani şi la dragoste!

PEŞTI Radiezi fericire şi bună dispoziţie! În aparenţă. Poate aplici tehnica orientală care spune că dacă vrei să fii rege, trebuie să te comporţi ca un rege! Dar tu vrei doar să te simţi bine... Trebuie să continui cu datele pe care le ai, pentru că situaţia în cauză nu a fost sub controlul tău. Concentrează-te asupra lucrurilor importante în cursul prânzului. Nu încerca să-ţi impui cu orice preţ punctul de vedere ci determină prin ajustări succesive ca partenerii de discuţie să fie de accord cu tine.