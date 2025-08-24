Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor, 25 august 2025. NASA se concentrează numai pe explorarea spațiului







25 august

Pe 25 august s-au născut Ivan cel Groaznic, Leonard Bernstein, Sean Connery, Claudia Schiffer, Nikolaus Lenau, Lucia Sturdza Bulandra, Sebastian Papaiani, Camil Baltazar.

În calendarul creştin-ortodox, pe 25 august sunt Aducerea moştelor Sf. Bartolomeu şi Sf. Tit.

Tradiţional, pe 25 august, sunt Vârtolomeii. Din ziua aceasta începând, cucul nu mai cântă. „Findcă-i vorba de „întoarcere” şi numele Vârtolomei aduce aminte de (în)vârtire, poporul zice: se „suce” ziua, ca puiul în găoace, dă ziua înapoi şi creşte noaptea.” (Antoaneta Olteanu, Calendarele poporului român, 2001, pagina 379.)

În vechime şi până prin preajma războiului, ziua se ţinea cu stricteţe evitându-se tot ce se învârtea, oscila sau avea mişcare circulară. Până şi mămăliga nu se făcea, pentru că trebuia să fie învârtită cu făcăleţul. Nerespectarea interdicţiilor atrăgea represalii foarte neplăcute – erai „ameţit” şi „dus cu capul”. Cam cum sunt o parte a politicienilor!

Buni observatori ai naturii, excelenţi astronomi, dacii şi mai târziu românii au constatat că marea navă cosmică pe care suntem îmbarcaţi cu toţii, Terra, nu are o viteză constantă, ci viteza oscilează, se „întoarce”. În medie, în spaţiu, combinând vitezele Pământului, ale Sistemului solar și ale Galaxiei, ne deplasăm cu viteză teribilă de 75 de kilometri pe... secundă. Numai Dumnezeu ştie unde mergem!

Administratorul interimar al NASA, Sean Duffy, a declarat că agenția se va „detașa” de științele climatice pentru a se concentra pe explorarea Lunii și a planetei Marte.

Agenția spațială a Statelor Unite a fost pionieră în tehnologiile științei planetare ca lider mondial în cercetarea climei timp de mai bine de 40 de ani, dar acest lucru se va schimba.

Remarcile reflectă propunerea bugetară a președintelui Trump pentru NASA, care prevede reduceri drastice ale inițiativelor științifice ale Pământului ale NASA, putând pune în pericol mai multe misiuni cheie și ridicând îngrijorări în rândul cercetătorilor cu privire la lacunele din monitorizarea climei și prognozele meteo.

Într-o emisiune tv Fox Business din 24 august, Duffy a declarat că scopul NASA este explorarea spațiului - nu clima Pământului. „Toată știința climatică și toate celelalte priorități pe care ultima administrație le-a avut la NASA, le vom lăsa deoparte”, i-a spus Duffy gazdei Fox Business, Maria Bartiromo. „Toată știința pe care o facem va fi îndreptată către explorare, care este misiunea NASA. De aceea avem NASA, pentru a explora, nu pentru a face toate aceste științe ale Pământului”, a spus el.

În timpul emisiunii, Duffy a criticat „mulțimea de priorități” a NASA și a spus că știința viitoare se va concentra pe misiuni pe Lună, Marte și destinații pe orbita joasă a Pământului, în urma dezafectării Stației Spațiale Internaționale (ISS), care este așteptată cândva după 2030.

El a subliniat modul în care astfel de explorări au inspirat SUA în trecut, făcând referire la misiunile Apollo și făcând o paralelă cu programele actuale, precum Artemis, care vizează returnarea astronauților pe Lună.

Duffy și-a clarificat comentariile făcute în timpul unei vizite la Centrul Spațial Johnson al NASA, din Houston, luni, 18 august, spunând că, deși alte agenții au oportunitatea de a prelua conducerea în domeniul științei climatice, NASA este singura agenție capabilă să sprijine zborurile spațiale umane. „Asta nu înseamnă că Congresul nu ne-a spus să facem și alte câteva lucruri”, a spus el, confirmând că NASA va respecta în continuare directivele bugetare viitoare, adăugând: „Vom face și acestea, dar suntem singura agenție care va explora [spațiul]”.

Într-un e-mail către Space.com, un purtător de cuvânt al NASA a declarat că remarcile lui Duffy reflectă o viziune amplă - nu o directivă - și că nicio misiune nu a fost încă redusă sau anulată, invocând alocările bugetare în așteptare de la Congres.

Programul de științe ale Pământului al NASA a fost mult timp cel mai mare de date climatice și meteorologice din lume, deși ambele mandate prezidențiale ale lui Trump au căutat să pună lucrurile spre normalitate.

În primul mandat al lui Trump, știința Pământului s-a confruntat cu repetate amenințări bugetare și cu potențiala anulare a unor misiuni precum Orbiting Carbon Observatory 3 (OCO-3) și CLARREO Pathfinder . Acum, propunerea pentru anul fiscal 2026 urmărește reducerea finanțării științei a NASA cu 47% , reducând știința Pământului cu mai mult de jumătate.

Astfel de reduceri pun în pericol înregistrările de date pe termen lung - cum ar fi măsurătorile nivelului mării, ciclurile carbonului și dinamica atmosferică. Susținătorii renunțării la cercetarea climatică susțin că acest tip de monitorizare ar putea fi preluat de agenții precum NOAA (Administrația Națională Oceanică și Atmosferică), eliberând mai multe resurse la NASA pentru a se concentra mai mult pe explorarea spațiului.

Totuși, mai mulți sateliți pentru știința climei și instrumente bazate pe ISS au avansat în timpul primului mandat al lui Trump, au fost lansați și sunt încă operaționali. OCO-3 a fost instalat în stația spațială pentru a monitoriza nivelurile de dioxid de carbon în 2019, Sentinel-6 Michael Freilich a fost lansat în 2020 pentru a măsura creșterea nivelului mării, iar Landsat 9 a fost lansat în 2021 pentru a continua o moștenire de 50 de ani de imagini continue ale Pământului colectate de familia Landsat din 1972, ca să numim doar câteva.

Fiecare este încă operațional și evidențiază persistența zborurilor spațiale pentru a rezista volatilității politice, însă noile proiecte științifice ale Pământului ar putea fi vulnerabile. Dar multe dintre aceste proiecte au tentă politică, cu miros pronunțat democrat.

Reducerile propuse pentru anul fiscal 2026 ar putea pune capăt sprijinului pentru aproape 40 de misiuni științifice NASA active și planificate - multe dintre ele axate pe Pământ. O astfel de pierdere ar reprezenta o reducere fără precedent a portofoliului științific al NASA, cu efecte în lanț asupra cercetării climatice la nivel mondial.

În cele din urmă, supraviețuirea acestor misiuni va depinde de Congres, care are ultimul cuvânt în alocarea fondurilor NASA.

Deciziile privind alocarea fondurilor sunt așteptate până în octombrie - începutul noului an fiscal - deși legislatorii din ambele camere au semnalat deja rezistența față de cele mai abrupte reduceri științifice prezentate în propunerea de buget a președintelui.

În cadrul NASA, angajații și contractorii își exprimă, de asemenea, îngrijorarea. Unii lucrători legați de misiuni marcate în buget pentru anulare au primit deja notificări ”în pericol”, care avertizează că locurile lor de muncă ar putea să nu fie prelungite după 30 septembrie, ceea ce provoacă neliniște în contextul în care șefii politici se ceartă pe tema viitorului NASA.

Personal consider măsura binevenită, pentru că obligă NASA să numai facă politică și să revină la scopul pentru care a fost proiectată, explorarea Cosmosului. Să ajungă acolo unde nimeni nu a mai fost !

Nu trebuie expertiza NASA ca să știm că mâine, în mod absolut și inevitabil, fără rectificări bugetare, este, în definitiv o altă zi !

BERBEC Oferi ajutor unui apropiat, rudă sau prieten, îl înveţi cum să procedeze. După cum spune vorba, îi dai undiţa, nu peştele! Eşti mereu disponibil ca să sprijini pe cineva în dificultate. Aproape cu certitudine, la acest început de săptamana ai de facut un drum. Poate la o prietenă, poate la piaţă. Utilizează orele de lumină naturală pentru activităţile curente şi nu te deplasa după căderea întunericului. Cineva laudă un magazin ieftin... Sigur ca o sa te duci acolo. Până la urmă nu se intamplă nimic rau, dar vei verifica proverbul: la pomul laudat…

TAUR În acesastă zi afacerile personale sunt, din fericire, bine aspectate. Astăzi poţi să dai curs cu curaj intereselor proprii, dar trebuie să fii mai optimist şi să gândeşti de bine, pozitiv. Păstreaza prieteniile de afaceri strict convenţionale si nu-ti baga partenerii de afaceri in casa. Măcar astăzi – pentru că poate ieşi cu vorbe duse cui nu trebuie! Favorurile stelelor se îndreaptă spre familie. Noile asociaţii, pe termen scurt, sunt favorizate. Trebuie să fii conservator şi să refuzi ceea ce nu este conform vederilor tale.

GEMENI Ai parte de o atmosferă plăcută, chiar blândă, atât la serviciu cât şi acasă. Profită de bunătatea stelelor, dar fără să exagerezi. De exemplu, evită excesul de dulciuri şi îngheţată! Pune-ti problemele personale intr-o prioritate si ordine fireasca si planifica astfel lucrurile incat sa-ti satisfaca filozofia ta despre viata. Sigur, dacă ai o astfel de filozofie. Şi o veste bună: amorul este bine aspectat! Nu da curs propunerilor extravagante, mai ales în a doua parte a zilei, sau care pur si simplu nu-ti plac, odihneşte-te şi relaxează-te. O carte bună, sau un film interesant pot crea un climat confortabil.

RAC Dragostea e pozitiv influenţată, la fel şi carisma proprie a nativilor din zodie. Lăsă lucrurile să se aşeze singure şi nu interveni în niciun fel. Dar, trebuie să fii diplomat cu cei dragi! A doua parte a zile este si mai convingatoare in presupunerile tale. Rămâne doar să spui: am zis eu! Evită astăzi discuţiile seriose şi strategice cu femeile, de orice sex ai fi. Cu un compliment bine plasat poţi schimba cursul discuţiei. Seara relaxantă – de câta vreme nu ai mai fost la o terasă? Dacă spui „de ieri” înseamnă că eşti bine orientat!

LEU Zi bună cooperării, lucrului în echipă. Trebuie, numai, să te concentrezi, ai o mare putere de focalizare, însă pe termen scurt! Lasă comentariile pe altă dată, acum vezi ce este de făcut! Hai să vorbim un pic despre sănătatea ta. Fara sa avertizeze, variaţiile de temperatură, umiditate şi presiune (împreună cu mereu prezenta gravitaţia) îmbătrânesc organismul şi fragilizează neacceptabil sistemul circulatoriu. Atenţie, deci! Se stie ca Leii, statistic vorbind, au probleme cu inima si cu sistemul circulatoriu. Nu ar fi o idee rea sa-ti faci ceva analize, aşa, pentru confortul tau spiritual, dar fără să îmbogăţeşti mai mult “mafia în halate albe”!.

FECIOARĂ Ai unele informaţii bune, veşti plăcute. În sfârşit! Te-ai săturat de tragedii şi răutăţi. Încearcă astăzi, faţă de cei din jurul tău, să eviţi episoadele în care trebuie să dai explicaţii! Evită incidentele domestice şi nu supralicita in discutiile cu colegii. Fă un tur de telefoane pe la prieteni şi cunoscuti. Poate aflii ceva interesant sau macar picant. O veste bună şi una invers. Nu exagera cu tăiatul firului în patru, pentru că nu este cazul. Lucrurile sunt aşa cum le-ai văzut de prima dată. Tine-ti prietenii aproape si dusmanii si mai aproape! Dar nu ii lua in brate. Fii conventional in noile relatii cu cei care doresc sa-ti devina prieteni.

BALANŢĂ Este necesar să alegi cu grijă modul de rezolvare a problemelor sentimentale, solo, sau în duo. Nu pierde timpul, nu te epuiza cu probleme minuscule, întregul e mai mare ca suma părţilor! Zi favorabilă călătoriilor scurte, evenimentelor sociale şi artistice. Nu fa promisiuni, nici nu astepta propuneri. Cooperarea cu noii tai parteneri sau prieteni incep sa-si arate roadele. O zi placută, bine aspectată sentimental. Treburile neterminate trebuie analizate si daca se poate, gandeste-te cum sa le finalizezi. Nu incepe astazi proiecte sau afaceri noi.

SCORPION Trebuie să alegi, aşa este viaţa! Ea este compusă din deciziile noastre, bune sau rele. Sigur, spui tu, necazurile ţi le fac cei din jur, ceilalţi, mereu ceilalţi! Să ştii că ai dreptate! Lasă analizele sofisticate pe altă dată. Astepti un calator, sau calatoresti. Calatorie care poate fi doar pana la piaţă. Nu este o zi in care sa faci schimbari esentiale. Totuşi mai pe seara ai un prilej excelent sa pui la punct sau sa lamuresti unele probleme legate de casă, cămin, familie, sau proprietăţi (cameră, apartament, casa, vila, bicicleta, maşină, palat, iacht, … peșteră)!

SĂGETĂTOR Îţi îmbunătăţeşti imaginea publică prin vorbe bine gândite faţă de cei din jur. Le spui ceea ce vor să audă! Mizează pe fantezie şi imaginaţie, ai nevoie de ele în cotidianul plictisitor. Cheltuielile facute astăzi, cu configuraţia astrală respectivă, poţi să le treci direct la pagube. Planetele colective arata aspecte „ilegale”. Ceva se intampla in familia ta. O intriga, un comploţel, ceva – soapte in amurg si intalniri secrete pe inserate. Este momentul sa pregatesti contramasurile, adica sa iei unul cate unul pe membrii familiei la cate un interogatoriu vesel dar... complet! Poate nu este decat pregatirea secretă a unei petreceri... dar dacă este alceva!

CAPRICORN Eşti într-o perioadă de emulaţie şi avînt, dar nu te lăsa încărcat cu treburi suplimentare. Pune-ţi lucrurile în ordine, atât bunurile materiale dar şi sentimentele, fă-ţi un plan! O zi obişnuita cu un horoscop neaspectat in care rutina te cam plictiseşte. O veste care se vrea senzaţională, dar nimic interesant, până la urmă. Intâlniri care iţi fac plăcere. Pe seară o invitaţie, sau o petrecere, în orice caz, lume multă. Ai de ales cum şi cu cine te distrezi. Să nu faci promisiuni, nici în glumă – Pluton, retrograd, dar bine aspectat, arată o posibilă neînţelegere de către alţii a bunelor tale intenţii.

VĂRSĂTOR Răbdarea ta s-a cam risipit, dar nu poţi renunţa tocmai acum. Câtă vreme eşti sănătos şi nu pierzi bani, poţi continua! Astăzi sunt posibile, din nou, câteva probleme legate de transport. Astăzi este zi de vizite. Viziteazi tu sau primeşte vizite de la persoane prietenoase şi confortabile din punct de vedere psihic, în prezenţa cărora te simţi bine. Supraveghează-ţi regimul alimentar. Evită suprasolicitarea şi nu manca dupa caderea intunericului. Păstrează-ţi calmul şi umorul mai ales în relaţiile de familie. Veşti bune de departe. Totul pare că se desfăşoară după cum te-ai gândit!

PEŞTI Încerci să ieşi din cotidian, să spargi cenuşiul, ca şi cum supravieţuirea ta ar depinde de asta. Vrei şi meriţi mai mult, dar trebuie să mai încerci, să faci eforturi, să mai ai răbdare. O zi de analiză şi sinteză. Problema la ordinea zilei: veniturile familiei tale Chiar dacă eşti partial mulţumit de rezultat evită cheltuielile extravagante şi nefondate. Bunul tău plac este un motiv suficient de tare, însă! Adica daca iti doreşti ceva – ei bine, cumpără acum, pentru ca nu stii ce se va intampla maine. In a doua parte a zilei ai programat cumparaturi dar programul se schimba. Este de bine, pentru ca primesti o vizita neasteptata, dar plăcută.