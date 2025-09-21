Horoscopul lui Dom’ Profesor, 22 septembrie 2025. Din Polonia

Pe 22 septembrie s-au născut Michael Faraday, Erich von Stroheim, Anna Karina, Augustin Buzura, Alice Botez, Dumitru Ghiaţă, Grigore Cobălcescu.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Teodosie, mitropolitul Moldovei, Foca, Isaac şi Martin.

Tradiţional, în „Kalendar” sunt sărbători, uitate astăzi, ale elementului foc. „Măcinca Foca”. Peste sărbătorile ţărăneşti „păgâne” episcopii creştini au suprapus doi sfinţi, mucenici, făcători de minuni, episcopi unul „grădinarul”, celălalt „făcătorul de minuni”, tot cu numele Foca!

La sfârşitul verii, o ultimă sărbătoare a focului, elementul verii!

„Nu se lucră în această zi, temându-se de foc!” (Olteanu, CPR, 2001, pagina 414; Pamfile, 1997, pagina 176)

Astăzi, pe 22 septembrie 2020, la ora 21:19:08 Soarele trece, în mod convenţional, din zodia Fecioarei în cea a Balanţei. Este echinocţiul de toamnă, sfârşitul verii şi începutul toamnei, Soarele traversează ecuatorul ceresc în mersul său aparent, descendent, pe ecliptică, pe cer. (sursă Observatorul Amiral Urseanu, sub semnătura Dr. Harald Alexandrescu).

Tradiţional, în jurul echinocţiului de toamnă se aflau o seamă de sărbători, adunări, festivaluri, prin care românii celebrau roadele muncii lor. Aveau loc târguri vestite şi se pecetluiau contracte, căsătorii şi alianţe. Dictatura lui Carol I şi apoi cincizeci de ani de nazism, național-socialism, au distrus tradiţiile, dictatorii se tem de popor şi nu doresc să se strângă multă lume într-un loc. Vezi și distopia sanitară.

Poporul român a fost un popor vesel şi muncitor care ştia să se distreze, dar în primul rând ştia să munceasă. Şaizeci de ani de dictatură şi treizeci de ani de distrugere a națiunii au anihilat tradiţia, au mutilat sufletul poporului, l-au nenorocit mult mai mult decât cei patru sute de ani de dominaţie musulmană turcească. Să ne amintim de reacţia bunului Rege, Dumnezeu să-l odihnească, când s-a întors din exil, în România: „Poporul, unde este poporul meu?” Cu cinism i-aș răspunde, peste Styx, ”Sire, poporul este plecat ca slugă în Occident!”

Mai mulţi dintre domniile voastre îmi scrieţi că sunteţi neliniştiţi şi îngrijoraţi. Aşteptarea vă face depresivi, viitorul vă îngrijoreză. Sfatul meu este să citiţi „Deşertul tătarilor”, de Dino Buzzati.

„Ambiţia de a avea un destin eroic, aşteptarea duşmanului timp de o viaţă, în speranţa unei lupte glorioase, este ridicolă şi inutilă. Bătălia finală a omului cu moartea (adevăratul său inamic) demonstrează că orice viaţă mediocră poate avea un sfârşit eroic - să mori cu demnitate, curaj, chiar cu eleganţă.” – Octavian Paler, despre “Deşertul tătarilor”.

Mai îmi scrieți să vă mai spun despre Polonia, Cehia, Ungaria etc, state care au pornit de la aceiași linie de plecare în aventura capitalistă, dar s-au descurcat mult mai bine decât noi. Astăzi despre Polonia. Vă fac părtaşi la ceea ce ştiu, ce am aflat, dar eu nu am fost acolo, după cum spuneau grecii în agora:

Președintele conservator al Poloniei se bucură de o mare popularitate, în special în rândul tinerilor polonezi care îi admiră originea din clasa muncitoare.

Conform unui sondaj United Surveys pentru Wirtualna Polska, (WP) până la 57,5% dintre respondenți spun că președintele Karol Nawrocki face o treabă bună. El se bucură de un sprijin semnificativ mai mare în rândul bărbaților.

Respondenții au fost întrebați cum îl evaluează pe Karol Nawrocki în calitate de președinte al Republicii Polone. Majoritatea respondenților, 57,5%, îl consideră pozitiv pe actualul președinte, 25% exprimând o opinie puternic pozitivă, iar 32,5% exprimând o opinie destul de pozitivă.

Cu toate acestea, 32,9% au exprimat opinia opusă. Din acest grup, 12,6% au exprimat o opinie puternic negativă despre președinția lui Nawrocki, în timp ce 20,3% au exprimat o opinie destul de negativă.

Noul președinte este privit cel mai critic de locuitorii din mediul rural, 38% dintre respondenți evaluându-l negativ.

De asemenea, este perceput negativ de 36% dintre locuitorii orașelor mari cu o populație de peste 250.000 de locuitori. Între timp, el are cel mai mare scor în rândul locuitorilor orașelor mici cu o populație de până la 50.000 de locuitori (60% pozitiv). Portalul a menționat că zonele rurale au fost considerate anterior a fi locul de proveniență al electoratului principal al partidului Lege și Justiție (PiS).

Sondajul arată că Nawrocki se bucură de aprecieri bune în rândul celor cu vârste cuprinse între 18 și 29 de ani, 73% dintre respondenți având o opinie pozitivă și 27% negativă.

Printre cei cu vârsta cuprinsă între 30 și 39 de ani, 67% îl percep pozitiv, iar 22% negativ. Noul președinte are mai puțini susținători în rândul celor cu vârsta cuprinsă între 40 și 49 de ani, 59% dintre aceștia considerându-l pozitiv, iar 33% negativ.

Printre cei cu vârsta cuprinsă între 50 și 59 de ani, 53% îl percep pozitiv și 28% negativ, iar printre cei cu vârsta cuprinsă între 60 și 69 de ani, 57% îl percep pozitiv și 35% negativ. Printre persoanele în vârstă de 70 de ani și peste, 42% îl percep pe Nawrocki pozitiv și 52% negativ.

Prof. politolog Antoni Dudek a evaluat pentru WP că sprijinul ridicat pentru Nawrocki în rândul celei mai tinere grupe de vârstă este de înțeles, afirmând: „Un candidat din clasele inferioare care a realizat o carieră uimitoare poate atrage mulți, în special tinerii. Aceștia sunt impresionați și așteaptă ca el să perturbe sistemul - dipolul Platforma Civică - Lege și Justiție.”

În ceea ce privește preferințele între sexe, bărbații (69%) o văd cu siguranță pe Karola Nawrocki ca o alegere mai bună pentru noul președinte decât femeile (44%).

Sondajul a fost realizat de United Surveys by IBRiS pentru Wirtualna Polska folosind metoda CATI/CAWI în perioada 13-15 septembrie 2025, pe un eșantion de 1.000 de persoane. Sursă REMIX News.

Informații corecte, normale, de interes public, chiar cu un rol educativ și suport al mândriei naționale. Să așteptăm să apară astfel de ghiocei și în presa românească, o presă constructivă, doar mâine este o altă zi!

BERBEC Astăzi, în ziua echinocțiului, trebuie să fii mai disponibil şi gata mereu de muncă. Este o zi ceva mai densă, cu probleme care aşteaptă rezolvarea numai de la tine. Deci, la serviciu şi acasă, eşti de neînlocuit! Dacă ai probleme acasă lasă pe mâine, noaptea e un sfetnic bun. Primesti, din nou, nişte veşti aşa-şi-aşa. Odihneşte-te mai mult, oboseala cronică s-a strâns ca o zgură şi poate să te afecteze. Evita alcoolul, tutunul, dulciurile, orice te-ar irita si mai mult.

TAUR Poţi renunţa la un obicei prost. Poate fumezi foarte mult, sau mănânci cu două guri. Ce-i mult strică, ce-i puţin n-ajunge, se spune. Echilibrul, calea de mijloc, cumpătarea, sunt soluţiile, mai ales în ziua echinocțiului de toamnă! Ce-i mult strică, ce-i puţin n-ajunge, se spune. Fă-ţi ordine în lucrurile tale. Vezi ce-ţi mai trebuie. Vezi ce nu-ţi mai trebuie. Fă-ţi puţină ordine şi în sufletul tău. Vezi ce te doare, ce te nelinişteşte...

GEMENI Vezi de obiectivele tale, chiar dacă nu sunt importante. Ai dificultăţi de acomodare. La vreme şi la vremuri. Te simţiţi singur şi ameninţat. Sunt cu tine, o să trecem şi peste asta! O dimineaţă aproape relaxantă, fără prea mult de lucru şi fără complicaţii. La prânz, posibilă şi neaşteptată schimbare de program. Ai un prilej să te evidenţiezi profesional. Foloseşte-l, cu speranţa că o să iasă şi bani, nu numai laude. O veste bună de departe, poate de la rude sau prieteni din străinătate!

RAC Poţi să progresezi şi să rezolvi eficient problemele, dacă încetezi să te mai compari cu alţii. Fiecare este unic şi nimeni nu este perfect! Astăzi vorbeşte la subiect, fără să faci comparaţii. Discuţii aprinse cu cineva de la care vrei să obţii ceva important. Evită deplasările, la grabă, în cursul dimineţii. Seara este mai bine potrivită pentru concluzionarea unor afaceri-relaţii. O veste, o informaţie îţi oferă o oportunitate neaşteptată, dar deosebit de plăcută/profitabilă.

LEU Ambianţa pare plăcută şi liniştită, atât la serviciu cât şi acasă. Atenţie, este o capcană - când în jungla de beton este linişte, înseamnă că cineva stă la pândă. Chiar şi Leii sunt vânaţi! Astăzi trebuie să alegi cu grijă modul de abordare a problemelor tale sentimentale. Este bine să fii convingător dar şi rabdător. Nu toate noutăţile trebuie spuse in gura mare, trebuie sa dai dovadă de mai multa diplomaţie şi tact in relaţiile cu colegii tăi. Dacă ai hotărât ceva, porneşte cu încredere şi speranţă, sorţii iţi sunt favorabili, chiar dacă soluţia pare riscantă!

FECIOARĂ Ai nevoie de o vedere în perspectivă, obiectivă, ca să analizezi cum trebuie sentimentele tale. Ai impresia, cu satisfacţie, că ai lăsat în urmă o perioadă şi începi un nou segment de viaţă. Astăzi eşti, din punct de vedere emoţional, mai sensibil. Fii atent la promisiunile care le faci, mai ales nu exagera. Utilizează orele de lumină pentru treburile importante pe care le ai de făcut. Ca să fie o zi bună, fără decepţii, nu aştepta foarte mult de la ea, mai ales de la cei cu care te întâlneşti astăzi. Nu promite, la rândul tău, nimic!

BALANŢĂ Cu puţină atenţie poţi face descoperiri interesente în ceea ce priveşte legăturile stabilite între colegii tăi, sau în anturaj, în general. Nu că ai fi mare psiholog, dar astăzi ai noroc! Fereşte-te de prietenii sau relaţii noi, conjunctura nu te avantajează. Nu fii naiv, nu da crezare bârfelor, mai ales daca sunt evident opera unor persoane interesate sau dornice de glorie cu orice preţ. Nu te enerva, oare sunt lucruri aşa de importante ca să-ţi tulbure echilibrul interior? Furia este primul semn al insuccesului. Nu dori lucruri imposibil de obţinut, aşa doar îţi amărăşti sufletul şi vezi cât de mic eşti!

SCORPION Astăzi ai un simţ al umorului mai ascuţit, în coadă! Nu trebuie să ironizezi colegii mai săraci cu duhul, pentru că, nu-i frumos! Bine, poţi face câteva glume, că nu este interzis de lege! O idee interesantă îţi lumineză sufletul. Sunt favorizate vizitele şi întâlnirile cu prietenii şi rudele, mici călătorii, reuniunile de familie. După o periodă mohorâtă, ai o zi mai bună, de echinocțiul de toamnă. Realizări mici, însă pline de bucurii. Te simţi bine şi faci planuri de viitor!

SĂGETĂTOR Nu te lăsa zdrobit de activitatea densă cotidiană. Ia o pauză, relaxează-te! Nu trebuie să faci o obsesie din problemele tale, greu de rezolvat. Toate la timpul lor, spune înţeleptul! Nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce ai de gând să faci, după prânz. Dacă ai luat o hotărâre, apăi ţină-te de ea. Dragostea e bine aspectată. Astăzi evita schimbările bruşte de program şi mai ales nu lasa colegii de la serviciu sau rudele apropiate să aibă iniţiative păguboase. Cu toate că este o zi bună, evită nepăsarea şi nerăbdarea.

CAPRICORN Ţi se pare că viaţa dansează pe o melodie îndepărtată, plăcută. Totul pare favorabil în ziua echinocțiului! Pluton, mica planeta a plutocraţilor, a celor avuţi şi puternici, te favorizează încă mult timp! Mai multe obligaţii uitate se fac simţite spre sfârşitul zilei. După prânz, nu vorbi fără să-ţi faci un plan. Foloseşte intuiţia, dar nu te lăsa purtat de ea. Disimulează-ţi cu iscusinţă intenţiile printre imagini frumoase, poetice şi pline de culoare. Apoi exprimă direct şi hotărât ce ai de spus!

VĂRSĂTOR Nu te înverşuna pe detalii mărunte, că nu eşti din zodia Fecioarei! Trebuie să te preocupe numai problemele importante, lăsând nimicurile urgente să se rezolve singure, sau lasă pe mâine! Zâmbeşte larg, spune o vorba bună şi mai câştigi un prieten. Nu trebuie neapărat sa călătoresti, iar dacă totuşi eşti obligat să pleci undeva astăzi trebuie sa fii foarte atent, in special la bagaje. Ai o propunere să câştigi mai mulţi bani. Toate felurile de a câştiga bani sunt la fel de onorabile pentru un om cinstit.

PEŞTI Foarte mult entuziasm şi bună dispoziţie, azi! Eşti plin de energie şi gata pentru fapte mari! Foseşte cu abilitate favorurile stelelor, ocupându-te astăzi de pregătirile de toamnă-iarnă! Astăzi - calm şi diplomaţie în relaţiile cu cei apropiaţi, cu anturajul, cu partenerii şi colegii de la serviciu. Poţi lăsa lucrurile să se aşeze singure şi să nu acţionezi în nici un fel. Este şi asta o soluţie, dacă este verificată! Se întâmplă lucruri, care te avantajează pe termen lung. Nu fii leneş, dar nici nu insista, pentru că eşti într-o perioadă favorabilă.