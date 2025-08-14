Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor, 15 august 2025. Sfânta Maria Mare







15 august

Pe 15 august s-au născut Napoleon Bonaparte, T.E. Lawrence, Sir Walter Scott, Sri Auribindo, Sylvie Vartan, Ion Chinezu, Zoe Băicoianu, Victor Sandu

La Mulţi Ani! Celor care îşi sărbătoresc onomastica, sau ziua de naştere, în acestă zi importantă.

De acum se pot face nunţi, iar, astrologic şi statistic vorbind, cele mai bune zile sunt duminicile, după vechea datină, de 17, 24 şi 31 august. Sigur, unii încep nunţile de sâmbăta, ca să ţină şi duminica...

În vechime, în istoria noastră, a dacilor, istorie pe care veneticii vor să ne facă să o uităm, ei bine, era a doua zi a sărbătorii Marei Zeiţe Hera, fiica mai mare a lui Cronos şi a Rheei, soţia Marelui Zeus, Regină peste oameni şi zei. Soţie devotată, care apără familia şi maternitatea. Prin unele locuri din Dacia, sub influenţa cabiră şi tracică se vorbea şi de zeiţa Kerses, "nuntă, casătorie". În alte părţi de Hesta, sau Vesta.

Hera este des pomenită în miturile Olimpului despre energia cu care îşi apăra familia, prigonind pe bastarzii semi-zei, pe care frivolul Zeus, soţul, dar şi fratele ei, îi semăna prin lume. Hercule a fost unul dintre aceștia. Strabon spunea că popoarele din partea asta de lume, agatârșii, dacii, se trag dintr-un fiu al lui Hercule. În Geografia sa, Strabon descrie diverse popoare ale lumii, inclusiv pe cele din zona Daciei. El menționează că: "Dintre popoarele care locuiesc în aceste părți, unii spun că agatârșii și dacii sunt descendenții unui fiu al lui Hercule, povestind ei înșiși această legendă".

Hera, Juno sau Junona, protectoarea matroanelor romane, a familiei şi a maternităţii era sărbătorită de romani şi la 1 martie.

Este interesant de observat cum, la un moment dat în cursul istoriei, Marii Zei devin infertili, nu mai pot să aibe copii. Astfel Marea Zeiţă Pallas Atena, protectoarea aheilor, s-a născut din capul Marelui Zeus. Se pare că imortalitatea aducea, la un momend dat, sterilitatea. Clonare, reproducere asexuată, sau altceva ce nici nu ne duce gândul?

Peste vechea sărbătoare antică episcopii creştini au suprapus Adormirea Maicii Domnului. Cu toate acestea, caracterul de sărbătoare pozitivă, nu de funeralii triste, s-a păstrat. Pentru că a corespuns cu mentalitatea dacilor, pentru care moartea era o bucurie şi un prilej de veselie. De aceea se sărbătoreşte, popular, Sfânta Marie Mare la trecerea către Domnul, iar Sfânta Marie Mică, de mai mică importanţă deci, la data naşterii Fecioarei pe 8 septembrie, în Zodia Fecioarei.

Adormirea Maicii Domnului este un prilej pentru multe obiceiuri populare, fiind calchiată peste o sărbătoare antică, a ritmurilor naturale.

Se angajează pândarii la vii. Se leagă simbolic ciocul unei paseri, ca tot neamul păsăresc să nu cigulească strugurii, se împart struguri pentru sufletul morţilor.

"De Sfântă Mărie, îmi pun pălărie!" Obiceiul vestimentar vechi era ca gospodarul să poarte căciulă între Sântămărie şi Sângiorz. (Ghinoiu, 1999, pagina 152). Se culeg flori şi se pun la Icoana Preacuratei, fiind bune de leac. Dacă înfloresc trandafirii pe la Sfânta Maria, toamna va fi lungă. (Gorovei, 1995, pagina 268).

O notiță pentru Victor Sandu, prietenul lui tata, vezi https://evz.ro/horoscop-vineri-13-victor-sandu.html?utm_source=chatgpt.com. Din comunicarea recentă cu nepoțica lui, Iulia-Andreea, am aflat că astăzi, 15 august 2025, ar fi fost să împlinească 100 de ani. Deci nu a putut să fie mecanicul lui tata în război, ar fi fost prea crud. Sau, mai știi… Sunt taine pe care nu o să le dezleg niciodată, penru că nu mai am pe cine să întreb.

O altă notiţă pentru Thomas Edward Lawrence, enigmaticul galez pe care-l pomenim astăzi, cunoscut sub numele măreţ de "Lawrence al Arabiei". Cartea lui, "The Seven Pillars of Wisdom" m-a făcut, pe când eram adolescent, să doresc să ajung în Orientul Mijlociu.

Am fost, am văzut... m-am întors!

Ceea ce am văzut timp de cincisprezece ani şi aventurile prin care am trecut, poate că o să le povestesc iavaş-iavaş, încet-încet, că de aceea a lăsat Bunul Dumnezeu ziua, şi stelele, “ca să fie semne” şi apoi a mai verificat odată şi a zis că a făcut bine!

Și tot bunul Dumnezeu a lăsat speranța, o nouă șansă, pentru că mâine este, în definitiv, o altă zi !

BERBEC Astăzi nu uita de onomastica unor prieteni! Poate te grăbeşti să pleci în mica vacanţă de Sf. Maria, dar nu uita să faci cele necesare unor bune relaţii sociale, fără să fii convenţional! Nu incepe acţiuni pe care nu le poţi finaliza singur, deoarece vei fi dezamăgit de cei cărora le vei solicita ajutorul şi apoi ţi se pare că ai uitat ceva. Nimic nu este nou sub soare, lucrurile se uită pentru că nu este nimeni sa-ţi amintească de ele... Déja vu!

TAUR Poţi şi trebuie să faci eforturi concentrate ca să-ţi salvezi programul tău din mica vacanţă de Sf. Maria. Trimite felicitări, dă telefoane, intră pe net, ai atâtea de făcut de Sf. Maria! Nu uita că dacă prevalezi faţă de alţii, dacă îi controlezi - acest lucru nu îţi aduce nici siguranţă, succes, sau satisfacţie. Autocontrolul, stăpânirea de sine şi autodepăşirea, permanenta perfecţionare sunt singurele căi care contează.

GEMENI Calmul tău relativ se hraneşte din aer şi soare, din foşnet de frunze. Mintea ta trebuie să descarce principiile negative. În această mică vacanţă de Sf Maria gândeşte numai la lucruri bune! Pe plan emoţional, nu te repezi, din nou, să faci promisiuni şi să cataloghezi oamenii şi faptele. Fă ceva bun pentru cineva din jurul tău, din familie, fără să ştie. Fă-i o surpriză plăcută! Bucuria pe care o produci se întoarce asupra ta amplificată. Bine faci, bine găseşti!

RAC Bănuitor cum eşti, vezi comploturi şi intrigi peste tot. Complotul este făcut astăzi de o alinaţă de Mării şi Mariani, care te invită la petrecere! Relaxează-te, e sărbătoare, o mică vacanţă! Simţi o oarecare presiune a evenimentelor care te obligă să-ţi organizezi efortul în viaţa sentimentală. Poate se apropie un obstacol de trecut... Trebuie să faci aranjamentele necesare, să iei deciziile care se impun, chiar să faci mici cumpărături, cadouri, pentru efortul de ordonare a activităţii!

LEU Eşti în zodia ta, ca un rege în castelul său. În zodia zilei tale de naştere! Zâmbeşte larg şi participă la petrecerile de onomastici! Nu ai timp de enervări, sau de tristeţi fără motiv! Trebuie să încerci să te relaxezi mai mult şi să te culci mai devreme. Pe plan sentimental, fie că eşti celibatar sau nu, seducţia şi buna dispoziţie sunt coordonatele zilei. Dacă vrei să cucereşti pe cineva, trebui să-l faci să râdă, spune un vechi proverb din Orient.

FECIOARĂ Astăzi norocul iţi surâde, dar nu uita de Mării şi Mariani! Îţi faci planuri peste planuri, dar vacanţa această mică, de Sf. Maria, trece repede. Relaxează-te, încearcă să fii mai “zen”! Astazi poti sa ceri un favor sau o inlesnire de la anturaj, adica de la prieteni sau de la familie, acestea fiind domeniile favorizate! Mâncare mexicana sau polineziana, paste italienesti, vinuri frantuzesti si gin englezesc sunt opţiunile tale pentru o cina festivă in doi de Sf. Maria!

BALANŢĂ E momentul să schimbi ceva din ceea ce vrei să faci în mica vacanţă de Sf. Maria. Planurile tale ambiţioase sunt obositoare, iar pe această căldura infernală trebuie să te odihneşti mai mult! Astăzi evita schimbările bruste de program. O realizare care te bucură în mod deosebit, mai ales că este rezultatul unor eforturi trecute. Numeroase planete, adică vreo patru, îţi sunt favorabile aşa că poţi să-ţi realizezi unele dorinţe.

SCORPION La cumpărături, pentru mici atenţii destinate Măriilor din jurul tău! Dacă nu ai luat încă cadouri, stelele îţi dau un sfat: flori şi dulciuri, îngheţată şi mici nimicuri lucioase sau din in! Cruta-te mai mult, cu eleganta si diplomatie! Pe de altă parte, viata ta sentimentala nu este suficient de intensa pe cat ai dori. In orice caz, trebuie sa dai dovada de discretie, diplomatie si eleganta. Iluziile pe care ti le-ai facut in ceea ce privea pregatirea, bunul simţ si eleganţa unor persoane din jurul tău se spulbera azi ca fumul de tigara!

SĂGETĂTOR Ascultă cu atenţie pe cei din jurul tău. Nu mai privi în jos, uită-te în ochii lor, câştigă-le încrederea. Nu uita de cei care îşi sărbătoresc onomastica astăzi, fii drăguţ şi apropiat! Stelele sunt cam glumeţe si iti pregatesc o intreaga telenovelă cu intrigi, marturisiri si declaratii infocate. Dacă iti place genul... Nu uita că in dragoste, ca si in politica, este relativ uşor sa castigi increderea, dar este extrem de greu sa-ti respecti promisiunile facute!

CAPRICORN Faci eforturi prea mari pentru vremea asta toridă! Perioada ta de odihnă se continuă, te pregăteşti pentru eforul pe care îl anticipezi. Nu uita de felicitări şi atenţii pentru Mării! Eşti mai rezonabil, mai raţional şi mai tolerant decât de obicei, aşa că poţi face ceva şi pentru tine. Renunţă la un obicei prost, sau măcar începe să renunţi. Răreşte ţigaretele, de exemplu. Pe plan sentimental ziua de astăzi, aflată sub semnul pasiunii, poate deschide o poartă către o lume nouă, unde visurile se pot concretiza.

VĂRSĂTOR Poate pleci la drum, sau te pregăteşti de plecare. Vezi cum te îmbraci şi ce iei cu tine. Ai o zi vesela, cu multă lume în jur, te relaxezi şi faci planuri. Petrecere plăcută de Sf. Maria! Fii deosebit de clar în discuţii sau în negocieri. Ziua de astăzi, perioada dimineţii, este un bun prilej să recapeţi iniţiativa în ceea ce priveşte interesele tale. Este, de asemenea o perioadă propice pentru relansarea unor proiecte mai vechi, dar nu pentru închiderea, finalizarea lor. Călătoriile şi drumurile rămân în continuare bine aspectate.

PEŞTI Nu te dispersa, păstrează-ţi obiectivele! Te zbaţi să înţelegi ce se întamplă şi ai frustrari, ba chiar griji. Ziua îţi aduce unele răspunsuri, alte întrebări şi o invitaţie la o onomastică! Trebuie să recuperezi timpul pierdut; de asemenea este bine să reconfirmi înţelegerile şi promisiunile făcute, cele care îţi convin, binânţeles – în sensul verificării dacă partenerii sentimentali sunt capabili să se ţină de cuvânt, iar pe de altă parte poţi adăuga nuanţe favorabile ţie. Timpul se recuperează în dauna altui timp. Nu te împărţi în prea multe activităţi, nu te enerva pentru amănunte mărunte!