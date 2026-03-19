Horoscopul lui Dom’ Profesor,  20 martie 2026. Now Ruz. Echinocțiul de primăvară

20 martie

Pe 20 martie s-au născut : Publius Ovidius Naso, Henrik Ibsen, B. F. Skinner, Benajamino Gigli, Sviatoslav Richter, William Hurt, Alexandru Ioan Cuza, Gavril Musicescu, George Topârceanu, Theodor Aman, Constantin Palade.

În calendarul creştin ortodox se pomenesc Sf. Cuv. Mc. ucişi în M-rea Sf. Sava cel Sfinţit şi Sf. Ier. Nichita Mărturisitorul.

În „Kalendar” nimic, să ne amintim că am pomenit pe 8 martie despre sărbătorile echinocțiului de primăvară. Da, pentru că astăzi, 20 martie 2026 la ora 16:45:50 (sursă: Dr. Harald Alexandrescu) Soarele taie, în ascensiunea lui oblică pe calea lui, pe ecliptică, ei bine, taie ecuatorul celest. Echinocțiul de primăvară. Equinox, ce LP fantastic, inițiatic, al lui Jean Michel Jarre! Convențional, Soarele părăsește Zodia Peștilor și intră în Zodia Berbecului. Începe un alt an astrologic, considerat de mulți autori cel de al 7534-lea de la Facerea Lumii. Tot după unii autori, a fost discuție pe Dimineața Astrologilor, dar până la urmă ne-am înțeles, este anul lui Saturn.

Acum intrăm în primăvară, pur și simplu, primăvara începe de la echinocțiul de primăvară și ține până la solstițiul de vară. Nu este vina mea că s-a făcut o catastrofă din calendar și că nu mai corespund datele calendaristice cu anotimpurile și fenomenele naturale. Primăvara nu începe la 1 martie, îmi pare rău, este ”fake news”. Ar trebui o adaptare, o resetare a a calendarului, dar nu vreți să știți cât ar costa, așa că s-a renunțat. Rețineți, nu primăvara astronomică, ci pur și simplu primăvara!

Pentru multe popoare, populații - și îi amintesc numai pe iranieni, azeri, afghani, turkmeni, tadjici, iuguri, gujarati, dari, kurzi, kazahi, kirkizi, osetieni, tati, pashto, uzbeci, georgieni și chiar unii albanezi, ei bine este Anul Nou – Now Ruz. Câteva sute de milioane de oameni sărbătoresc începerea unui an nou, exact la secunda echinocțiului a fusului orar respectiv, ora locală, nu la miezul nopții. Iranienii, de exemplu intră, pe 21 martie, 1 Farvardin, în al 1405-lea an musulman, sau în al 2585-lea an imperial. Ei sunt cu o oră și jumătate înaintea nostră.

Înainte de el anul avea Anul Nou la echinocţiul de primăvară, iar luna martie era prima lună a anului. Lunile se suprapuneau exact peste zodii. O urmă evidentă o mai găsim în denumirea lunilor octombrie, noiembrie și decembrie, adică a VIII-a, a IX-a și a X-a. O măsură corectă, naturală, care se baza pe filozofia de viaţă a majorităţii populaţiei, agricultori şi crescători de vite, majoritate pentru care acum începea un nou ciclu, un nou an. Anul Nou este sărbătorit de echinocţiul vernal, în Orient, de iranieni, de exemplu, printr-o succesiune rituală, „Sisdah” care, după cum îi spune şi numele, durează 13 zile!

Am tot pomenit de iranieni, de mândrii persani, pentru că, iată‚ țara lui Omar Khayyam și a Sheherezadei, a păunilor și a aurului pe toate drumurile, trece prin grele încercări. Acum, războiul. ”Țară fără noroc!” spunea Farhad, logodnicul preafrumoasei Mémé, acum patruzeci de ani. Iranul era, pe atunci, în alt război, cu Irakul. Probabil că dacă trăia în România, ar fi spus același lucru.

Xavier Villar este un cercetător spaniol specializat în Iran și Armenia. Are un doctorat în studii despre Orientul Mijlociu și este cel care a fondat ”Armenian Weekly”. A scris o carte foarte critică despre ayatolahul Khomeini. Iată ce a scris, ieri, în ”Teheran Times”:

MADRID – Asasinarea confirmată a lui Ali Larijani pe 17 martie 2026, în urma execuției extrajudiciare a liderului Revoluției Islamice, ayatollahul Seyyed Ali Khamenei, cu optsprezece zile mai devreme, reprezintă mai mult decât o escaladare militară. Ea evidențiază fragilitatea selectivă a ordinii juridice internaționale de după 1945.

Statele Unite și Israelul au întreprins acțiuni care, conform oricărei interpretări consecvente a dreptului internațional, constituie agresiune, execuție extrajudiciară și crime de război. Cu toate acestea, instituțiile însărcinate cu aplicarea acestor norme - de la Națiunile Unite, la Curtea Penală Internațională - au răspuns cu tăcere, echivoc, sau aprobare implicită. Această impunitate nu este o anomalie; ea reflectă logica operațională a sistemului internațional, în care suveranitatea este condiționată de alinierea cu puterile dominante.

Pe 28 februarie 2026, Statele Unite, în coordonare cu Israelul, au efectuat atacuri împotriva teritoriului iranian. Potrivit Misiunii Permanente a Iranului pe lângă Organizația Națiunilor Unite, aceste operațiuni au vizat centre urbane majore și infrastructură civilă, soldate cu sute de victime. O școală de fete din Minab a fost distrusă. Spitalele au fost atacate. Facilități aparținând Semilunii Roșii Iraniene au fost atinse. Un aspect crucial este că aceste atacuri l-au vizat în mod deliberat pe Lider, Ayatollahul Seyyed Ali Khamenei - o figură politică civilă și șef de stat, nu un combatant.

Este un afront direct la adresa principiului egalității suverane, fundamentul sistemului Națiunilor Unite. Articolul 2(4) din Carta ONU interzice în mod explicit amenințarea sau utilizarea forței împotriva integrității teritoriale sau a independenței politice a oricărui stat. Nu există nicio excepție care să permită vizarea liderilor considerați inacceptabili. Utilizarea forței este permisă numai în cazuri de autoapărare împotriva unui atac armat sau în temeiul autorizației Consiliului de Securitate. Niciuna dintre aceste condiții nu a fost îndeplinită. Iranul era implicat în procese diplomatice. Nu reprezenta nicio amenințare iminentă, un punct de vedere recunoscut de Joseph Kent, fostul șef al Centrului Național Antiterorist din SUA, care a demisionat în semn de protest, declarând că Iranul „nu reprezenta nicio amenințare iminentă pentru națiunea noastră”.

Tiparul a continuat odată cu uciderea lui Ali Larijani pe 17 martie. Larijani a fost o figură atât politică, cât și de securitate, esențială în gestionarea răspunsului Iranului la război. Uciderea sa extrajudiciară pe teritoriul iranian constituie un act de agresiune și o crimă de război. Cu toate acestea, răspunsul politic a fost discret. Misiunea Internațională Independentă de Investigare a Faptelor a ONU privind Iranul, într-o declarație din 4 martie, a condamnat uciderile extrajudiciare și a subliniat că asasinatele țintite au fost ilegale. Consiliul de Securitate nu a luat nicio măsură. Curtea Penală Internațională s-a abținut de la a-i investiga pe cei responsabili. Mesajul către Teheran și alte state independente este lipsit de ambiguitate: suveranitatea există doar atunci când este tolerată de alianța occidentală.

Această selectivitate este de lungă durată. Reflectă o ordine juridică construită pentru a proteja interesele celor puternici. Carta ONU protejează în mod oficial integritatea teritorială, însă aplicarea acesteia este condiționată de vetoul celor cinci membri permanenți. Atunci când o putere care exercită dreptul de veto este ea însăși agresorul, sistemul devine paralizat intenționat. Cadrul lui Costas Douzinas clarifică logica de bază: ordinea globală contemporană este o „stare de excepție”, în care puterea suverană operează prin suspendarea legii. Acte precum uciderea ayatollahului Khamenei, a lui Larijani și răpirea lui Maduro sunt demonstrații performative ale autorității. Ele comunică cine deține puterea fără a necesita o justificare legală sau o necesitate militară.

Această perspectivă clarifică acțiuni altfel derutante: vizarea instituțiilor civile, asasinarea șefilor de stat și bombardarea spitalelor. Acestea nu sunt imperative militare. Sunt demonstrații de impunitate. Indică faptul că anumiți actori pot opera în afara normelor internaționale fără consecințe. După cum notează Douzinas, aceasta este „ultima aruncare de zaruri pentru un imperiu în declin și degradare, un reality show pentru publicul intern”. Pentru iranieni, nu există un spectacol intern - doar distrugere și consecințele structurale ale agresiunii.

Aplicarea selectivă a dreptului internațional reflectă originile sale istorice. Sistemul westfalian din 1648 a reglementat relațiile europene și a extins suveranitatea în afara Europei în mod condiționat, legitimând subjugarea și dominația. Această logică persistă. Dreptul internațional este astăzi formulat în limbajul drepturilor omului și al unei „ordini bazate pe reguli”, însă ierarhiile rămân: unele state se bucură de suveranitate deplină, altele rămân subordonate.

Iranul ocupă extremitatea ascuțită a acestei ierarhii. Insistența sa de a menține o politică externă și militară independentă l-a transformat într-o țintă a uciderilor extrajudiciare, a sancțiunilor și a agresiunii militare. Asasinarea ayatollahului Khamenei reprezintă un atac direct asupra aparatului suveran al Iranului. Moartea lui Larijani, în calitate de oficial care coordona răspunsul Iranului la război, constituie, de asemenea, o crimă de război în conformitate cu normele internaționale. Aceste acte ilustrează faptul că dreptul internațional nu este un arbitru neutru; acesta operează selectiv, reflectând relațiile de putere mai degrabă decât o justiție imparțială.

Rolul mai larg al dreptului internațional merită, de asemenea, atenție. Acesta reglementează comerțul, finanțele și guvernanța economică, consolidând capitalismul global, intersectând în același timp cu puterea militară coercitivă. Observația lui Koskenniemi conform căreia legea guvernează diferit în funcție de alinierea statelor la putere este evidentă: Statele Unite invocă selectiv normele juridice, constrângând adversarii în timp ce își legitimează propriile intervenții. Strategia militară și politica economică funcționează împreună, asigurându-se că legea, guvernanța și capitalul consolidează aceleași ierarhii.

Impunitatea Statelor Unite și a Israelului expune limitele instituțiilor internaționale. Legea nu poate restricționa actorii dispuși să opereze dincolo de norme. Răspunsul Iranului – înrădăcinat în descurajarea strategică, coeziunea instituțională și logica funcțională a martiriului – demonstrează o adaptare pragmatică. Suveranitatea este menținută nu prin apeluri la lege, ci printr-o strategie disciplinată și capacitatea de a converti agresiunea externă în întăriri interne.

Asasinatele ayatollahului Khamenei și Larijani scot la iveală caracterul condiționat al dreptului internațional și distribuția structurală a puterii pe care o reflectă. Starea de excepție a devenit norma operațională, în care legalitatea este suspendată pentru statele non-occidentale și aplicată selectiv pentru cei puternici. Dreptul internațional nu este nici universal, nici constrângător; codifică ierarhii de influență și permite impunitatea.

Pentru Iran, supraviețuirea depinde de autonomia strategică, rezistența instituțională și capacitatea de a integra pierderile într-o guvernare coerentă. Moartea liderilor săi este absorbită într-o logică a descurajării și coeziunii, mai degrabă decât să producă fragmentare. Sistemul internațional nu oferă nicio protecție; doar disciplina, coordonarea și previziunea strategică garantează suveranitatea. În acest context, asasinarea unor figuri cheie confirmă realitățile structurale: legea este condiționată, puterea prevalează, iar independența necesită rezistență.

Haide să lăsăm politica deoparte, doar este Anul Nou. Să o ascultăm pe Homeira, cum o ascultam acum patruzeci de ani: https://www.youtube.com/watch?v=lauxC5I7SgE&list=RDlauxC5I7SgE&start_radio=1.

De acum, în fiecare din cele 13 zile o să vă povestesc despre Iran. Vă promit!

Să vă mai spun un singur secret, în ziua echinocţiului de primăvară: legenda spune că în momentul echinocţiului, dar și de solstiții, dacii îşi puneau o dorinţă. Nu una imposibil de realizat, să ajungă rege, de exemplu, ci ceva bun, la îndemână. De obicei era o dorinţă care privea sănătatea celui, sau celei iubie, copiii, părinţi. Am fost oameni buni şi de omenie până să ne strice străinii... dar aveam noi și păcatele noastre strămoşeşti "... stăpâne, stăpâne, mai cheamă şi-un câne..."!

Aşa că, dragi lupi, padawani şi hobbiţi la ora 16:56, cum a calculat Harald... trebuie să vă puneţi o dorinţă!

Acest lucru nu poate să se întâmple mâine, numai astăzi, chiar dacă mâine este, în definitiv, o altă zi!

Este bine să nu pleci în nicio călătorie, excursie, deplasare, expediţie etc. Nu astăzi, eşti obosit şi nici stelele nu sunt favorabile. Dar, mare atenţie la răceală şi la durerile de dinţi! Astazi o parte dintre Berbecii de foc, în unele ocazii, trebuie să dea dovadă de diplomaţie ca să evite nişte conflicte inutile, de altfel. Nimic foarte important nu pare că se întâmplă în această zi! Curiozitatea ta înăscută te împinge înainte, către noi orizonturi. Nu trebuie să fie neapărat expediţii geografice, sfera socialului te îmbie la fel de mult ca şi spaţiile savanei africane. Constelaţia internă a omului, motivaţiile şi influenţarea lui, ce imens spaţiu de explorare!

Echinocţiul de primăvară aduce unora dintre nativii din Taur o schimbare în bine: o veste bună, sau o promisiune tentantă. La serviciu, însă, nu te lăsa încărcat cu sarcini suplimentare. Posibile schimbări în anturaj şi veşti plăcute de departe. Vine în sfârşit căldura, toată lumea se grăbeşte. Tu ia-ţi un moment de respiro şi vezi în ce parte merge turma ta de taurine, direcţia vieţii tale. Este momentul să te gândeşti la un curs nou în viaţa ta, sau cum să-ţi îmbunătăţeşti situaţie prezentă.

Totodată mai calm şi mai activ decât de obicei, poţi să rezolvi astăzi unele lucrări întârziate sau să faci ceva progrese. Astăzi sunt posibile, din nou, probleme în familie sau cu prietenii. Chibzuiala, tactul si umorul de care trebuie să dai dovadă astăzi constituie un bun exemplu şi in viitor de cum se poate aplana o criză. Astăzi s-ar putea sa ai de mediat între două persoane din anturaj. De dimineaţă te asaltează nişte veşti. Ascultă şi analizează bine înainte să iei o decizie. Nu te lăsa „descifrat” ci introdu tot timpul noi date în jocul social care se numeşte afacere sau dragoste. Cine este previzibil este uşor de condus.

Nu trebuie să-ţi faci atâtea gânduri negative pentru orice amănunt. Nu eşti singurul care ai acest tip de probleme! Dar, aspecte favorabile sub aspect emoţional personal, adică sentimental. Stelele te favorizeaza in achiziţionarea unor obiecte de îmbrăcăminte de sezon cald pe care o sa le porţi cu plăcere, pentru că iţi stau bine. Vine glorioasa primavara chiar cu vremea si vremurile astea ciudate, capricioase şi chiar neplacute. Astăzi, nu vorbi, însă, fără să-ţi faci înainte un plan. Foloseşte intuiţia, dar nu te lăsa purtat de ea. Disimulează-ţi cu iscusinţă intenţiile printre imagini frumoase, poetice şi pline de culoare. Apoi exprimă direct şi hotărât ce ai de spus.

Eşti în criză de timp! Astăzi ai multe pe cap. Ai mare nevoie să-ţi “încarci bateriile”. Un tip de energie se obţine pe seama altui tip de energie. Relaxează-te, fă ceea ce îţi place! Norocul iti este astazi prietenul cel mai bun, care te ajuta sa treci peste obstacole şi dificultăţi fara sa faci prea mult efort. Dar atenţie la ce-ţi doreşti - să nu fie un dar otrăvit, vorba Agathei Cristie „cutia cu bomboane otrăvite”! O zi foarte bună, din punct de vedere personal. Tot ce îţi propui, la nivel rezonabil, îţi iese astăzi cu mare uşurinţă. O idee interesantă îţi lumineză sufletul. Poţi să faci mult bine cu bani foarte puţini. Nu ezita! Sunt favorizate vizitele şi întâlnirile cu prietenii şi rudele, mici călătorii, reuniunile de familie.

Ai un program încărcat, mobilul sună mereu, o zi densă! Nu dispera, nu vei reuşi să le faci pe toate, dar eşti aproape de o soluţie pentru rezolvarea unei probleme sentimentale mai deosebite. Domeniile favorizate astazi sunt cele ale familiei si relatiile de amor, cele defavorizate privesc sectorul financiar si relatiile sociale. Adică cine are noroc la dragoste nu are noroc la bani! Utilizează orele de lumină pentru treburile importante pe care le ai de făcut. Nu aştepta foarte mult, mai ales de la cei cu care te întâlneşti astăzi. Nu promite, la rândul tău, nimic!

Astăzi poţi îndrepta convenabil o eroare involuntară din trecut. Posibile surprize plăcute în cursul dimineţii. Găseşti multă satisfacţie în faptul că ajuţi un prieten, sau un coleg! Fă-ţi ordine în lucrurile tale. Vezi ce-ţi mai trebuie. Vezi ce nu-ţi mai trebuie. Fă-ţi puţină ordine şi în sufletul tău. Evită deciziile la grabă, în cursul dimineţii. Seara este mai bine potrivită pentru concluzionarea unor afaceri-relaţii. O veste, o informaţie îţi oferă o oportunitate neaşteptată, dar deosebit de plăcută/profitabilă.

De echinocţiu problemele Scorpionilor par să devină mai serioase. Pentru că tu crezi aşa! Sfatul meu este să te grăbeşti încet. În caz contrar, poţi să pierzi din vedere amănunte importante. Nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce ai de gând să faci. Dacă ai luat o hotărâre, apăi ţine-te de ea. De fapt, o veste primita spre sfarsitul zilei te fac sa speri intr-o posibila imbunatatirea a situatiei financiare, dar nu te grabi cu cheltuielile! Dacă ai hotărât ceva, porneşte cu încredere şi speranţă, sorţii iţi sunt favorabili, chiar dacă soluţia pare riscantă. O zi în care socializezi mai tot timpul. Vizite şi întâlniri, dar până la sfârşitul zilei vei realiza că nu ai pierdut-o degeaba.

Astăzi, în ziua echinocţiului trebuie să respecţi legile nescrise! Nu încerca să impui anturajului propriul tău sistem de referinţă, ci mai bine respectă regulile jocului ca să ai succes. Astăzi, armonia şi echilibrul echinocţiului de primavara, dar şi steaua fixa Fomalhaut te ajută sa-ţi înţelegi mai exact propria personalitate, limitele, calitatile şi drumul pe care să-l urmezi. Pastreaza-ti calmul şi zambetul pe buze si reprogrameaza toate deciziile importante si intalnirile decisive pentru o zi mai buna!

În ziua echinocţiului de primăvară nu lua hotărâri importante, mai ales în ceea ce înseamnă situaţii cu active sau imobiliare, gen în ce culoare zugrăvim casa şi când punem parchet nou! Poţi să-ţi satisfaci o mică şi nevinovată dorinţă cum ar fi o ciocolată în plină cură de slăbire, sau nişte mici în postul Paştelui, că azi nu se pune la socoteală fiind echinocţiul! Sigur, glumeam, sau glumeam serios! Ceea ce vreu să-ţi spun este să fii mai îngăduitor cu propria persoană. Majoritatea scenariilor şi planurilor de viitor, atat la serviciu cât si in viaţa personală, suferă din cauza unor întarzieri.

Ai proiecte foarte clare, dar încă nu găseşti modalitatea, tehnologia, oportunitatea, ca să le aplici. Ai răbdare! Evită să te implici astăzi în orice activitate legată de autorităţi. Astăzi trebuie să dai dovada de discreţie, diplomaţie şi eleganţă în relaţiile sentimentale. Nu-i copleşi pe cei din jur, nu-ţi impune astăzi părerile chiar dacă ai dreptate. Dar dreptatea este aşa de relativă! Mai lăsă-i şi pe alţii să aibă dreptate, aşa, pentru frumuseţea jocului!

O zi favorabilă, în ziua echinocțiului. Dar... Viaţa ta sentimentala nu este suficient de intensa pe cât ai dori. Astăzi trebuie să dai dovada de discreţie, diplomaţie şi eleganţă în relaţiile sentimentale. Iar dacă este ziua ta de naştere sărbătoreşte-o cum trebuie, nu face rabat în ziua echinocţiului de primăvară! Atenţie astăzi şi la zilele următoare, deoarece îţi va fi solicitat sprijinul într-o problemă, care nu este chiar din domeniul tău de expertiză, dar pe care o vei rezolva foarte profitabil. Toată lumea o să fie mulţumită, spune horoscopul tău!