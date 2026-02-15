Boieroaica mai puțin cunoscută căruia Alexandru Ioan Cuza i-a datorat foarte multe. Comuniștii i-au ocultat memoria în mod voit

S-a scris că Alexandru Ioan Cuza a datorat ascensiunea sa, în mare parte, femeilor din viața sa. Afirmația merită susținută, nu doar în cazul celor care i-au fost iubite sau celei care i-a fost soție! Afirmația trebuie susținută și când vine vorba de mama lui Cuza. Din motive care vor fi explicate, despre ea, istoriografia comunistă nu a scris mai nimic.

Alexandru Ioan Cuza a fost fiul lui Ioan Cuza și al Sultanei Cozadini. Despre Cuzești, se știe că sunt atestați în Moldova în anul 1630, printr-un „vistiernicel” pe nume „Cuze”. Ioan sau Ioniță Cuza a avut mai multe ranguri și funcții boierești, conform Arhondologiei, fiind spătar, apoi ajungând ispravnic de Fălciu, postelnic. Se consideră că numele Cuza nu este cu totul românesc, că există în zona Larisa din Grecia familii cu numele „Couzas” sau „Couza”. În mediile grecești ale Galaților și Iașilor, Alexandru Ioan Cuza era alintat „Couzaki”, diminutiv grecesc. Nu i se spunea prea des „Alecu” sau „Ionașcu”, diminutive ale prenumelui său.

Mama lui Cuza se numea Sultana Cozadini. S-a născut la Constantinopol la 1785 și a trăit 80 de ani, decedând în 1865, cu un an înainte de detronarea fiului ei. Familia Cozadini avea origini grecești și italiene. În context fanariot, tatăl Sultanei vine în Moldova, unde primește un post de comis (avea în grijă hergheliile domnești).

Se consideră că o soră a Sultanei a devenit chiar soția unui domnitor fanariot. Alte surse susțin că tatăl Sultanei a venit ca și Sultana în suita domnitorului Mihail Grigore Șuțu, ultimul fanariot de la Iași (1819-1821).

Sultana însăși ar fi fost în suita soției lui Mihail Șuțu. Așa se face că Alexandru Ioan Cuza era înrudit cu familile Mavrogheni, Mavrocordat și Șuțu.

Istoriografia românească ante-decembristă l-a considerat pe Cuza un boier patriot român, un fiu al României, fără legături cu sistemul retrograd care i-a precedat. I se prezenta până la refuz gradul militar de colonel, însă se știe că Alexandru Ioan Cuza a primit gradele militare nu făcând școli militare ci având funcții publice, fiindcă așa era obiceiul epocii.

Mama lui Cuza, Sultana Cozadini este așadar boieroaica a cărei origine i-a permis lui Cuza să fie „om nou, la vremuri noi”, având totuși conexiuni cu mediile de la Constantinopol. Așa se explică de ce el a venit ca o soluție păstrată secretă la Iași până în ultimul moment și impusă la București, printr-o mișcare de culise, de sorginte francmasonică. Așa se explică de ce a sosit și firmaul otoman de recunoaștere în 1861, de ce Alexandru Ioan Cuza, în 1860 și 1864, a vizitat Constantinopolul fiind bine primit de Sultan!