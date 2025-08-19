Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor, 20 august 2025. Decât calif bolnav, mai bine cerşetor sănătos!







Pe 20 august s-au născut H.P. Lovecraft, Rajiv Gandhi, Carla Fracci, Andrei Koncealovski, surorile Kessler, Ionel Brătianu, Octav Onicescu, Zoe Dumitrescu-Buşulenga.

„Evenimentul Zilei” a fost că la 20 august 1968 trupele Tratatului de la Varşovia, mai puţin Romania, invadeză Cehoslovacia, punând capăt primei încercări de liberalizare și democrație. Era prea devreme...

Acest eveniment mi-a schimbat viaţa. Eram la tabăra de pregătire a olimpicilor de la Bran. Ieşisem al doilea pe ţară la fizică, eram la clasa specială de fizică de la Dimitrie Cantemir, în penultima clasă de liceu. Ne pregăteam intens pentru Olimpiada internaţională care ar fi avut loc, în luna septembrie, la Viena. Mă hotărâsem să nu mai revin în ţară şi îmi pregăteam, cu tact, dar fără destăinuiri, familia.

Poate că acum aş fi fost să fiu un pensionar de la NASA, cu un vraf de cărţi scrise şi cu nostalgia că nu am zburat în Cosmos. Sau, mai ştii... Dar din cauza evenimentelor s-a contramadat orice ieşire din ţară. România era asediată!

Trebuie să mă înţelegeţi foarte exact. Când eşti foarte tânăr, un adolescent, poţi emigra cu uşurinţă, îţi poţi purta patria ca praful de pe pantofi.

Dar pe măsură ce îţi edifici personalitatea, înveţi, călătoreşti, cunoşti, înţelegi mai multe şi faci diferenţe, dragostea de patrie devine o iubire matură, la care nu poţi să mai renunţi. Ştiţi câte propuneri am primit să plec din ţară, cu totul asigurat în mod decent, casă, masă, bani? Douăzeci şi opt!

Dar nu regret şi nici nu o să plec din ţară decât la sfârşit, în Shangri-La, unde mă aşteaptă deja, buna mea soție, fiul meu, tatăl și mama. Și mulți dintre prietenii mei.

Până atunci vă reamintesc o veche vorbă din Orient: “Decât calif bolnav, mai bine cerşetor sănătos!”.

Astăzi îl pomenim pe Howard Phillips Lovecraft, autorul meu preferat de “horror fiction”. O figură ciudată, o fire bolnăvicioasă. L-am descoperit în 1979, în Dubai. Kate Bush citea una dintre cărţile lui, parcă “The Call of Cthulhu" şi când a plecat înapoi la Londra mi-a lăsat mie cartea.

La început am zis că este o chestie ca să sperie fetele... Apoi am realizat întreaga anvergură şi măreţie a operei lui Lovcraft. Omul acela, autorul american, imaginase o întreagă lume cu o mitologie infamă şi fabuloasă, cu cărţi care nu au existat niciodată, dar din care cita copios, de exemplu celebrul volum “Necronomicon”.

Nu o să uit niciodată frisonul rece, delicios şi inimitabil, al operelor sale horror citite în nopţile toride arabe, sau iraniene. Păcat, că la fel ca şi alte opere importante, traducerile în limba română nu sunt la înălțime. Ca şi operele complete ale Agathei Cristie, parcă sunt traduse cu “Google”!

Asemenea opere nu trebuie “traduse” cuvânt cu cuvânt, ci adaptate. Dar că să faci acest proces cultural, trebuie să ştii despre ce este vorba, să ai o cultură enciclopedică şi cunoştiinţele specifice necesare. De unde, în ziua de astăzi?

Am primit corespondență din parte bunului doctor Mercola, ca mulţi alţi abonaţi la “newsletter-ul” lui. Mâine, dacă aveţi răbdare şi nu aţi primit şi voi, o să vă fac părtaşi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi de informaţiile doctorului american. Până atunci, să nu vă fie frică, avem mereu speranța, o nouă șansă, pentru că mâine este o altă zi !

BERBEC Componenta ludică, joaca, are o mare importanţă pentru tine, atât in afaceri cât şi în dragoste. Dar azi nu trebuie să te joci cu deciziile, ia mai multe informaţii înainte să te hotărăşti! O zi cam dubioasă, obositoare şi aglomerată. Dar, selectivitatea şi intuiţia ta sunt la valori pozitive, aproape de maximum. Acest lucru îţi permite să foloseşti bunele oportunităţi, mai ales în domeniul social. Ca să fie totul simetric, în echilibru, astăzi te enerveză atitudinea infantilă şi capriciile cuiva din anturaj.

TAUR Intri într-o perioadă favorabilă negocierilor, cu un Mercur binevoitor, astăzi e o perioada bună semnarii hârtiilor, încheierii contractelor, finalizarii înţelegerilor cu caracter legal. Onorează promisiunile făcute. Supraveghează cu atenţie cheltuielile. Pe plan sentimental, astăzi, ai posibilitatea să te debarasezi de o prejudecată, o frână care era un fel de blocaj mental. Talentele de diplomat, pe care poţi să le foloseşti astăzi cu succes, te ajută, pe seară, să te simţi bine şi echilibrat.

GEMENI Astăzi e bine sa faci concesii parţiale şi compromisuri mărunte. Atenţie la relaţiile tale sociale, fii diplomat, pentru că ai tendinţa de a fi permanent în ofensivă şi să te exprimi direct. Se fac restructurări, ceva se întâmplă, s-au încurcat lucrurile, necazuri, probleme care îngrijorează personalul. Dimineaţa, la serviciu, la muncă, sau unde îţi desfăşori activitatea, o discuţie este ca un balsam pentru sufletul tău, îţi face mare plăcere şi te motivează pentru viitor.

RAC Luna, patrona ta, te avantajează, parcurgi cu succes o perioadă în care eşti foarte vesel, dinamic şi optimist, dar şi superficial şi neatent. Din fericire, astăzi, totul se termină cu bine! La serviciu, birou, fabrică, şcoală, în fine, pe unde îţi petreci jumătate din zi şi uneori chiar toată ziua, astăzi trebuie să joci rolul de „mama răniţilor”. O veste bună sau profitabilă. Una din zilele favorabile marilor sau mai micilor realizări, începerii sau finalizării profitabile a unor proiecte, afaceri, relaţii - sigur dacă faci parte din segmentul activ al populaţiei.

LEU Soarele, încă în zodia ta, te invită la puţină reflecţie. Astrele indică o anumită lipsă de interes în ceea ce priveşte activitatea ta. Încearcă să te concentrezi şi să-ţi oferi mici plăceri! Gândeşte-te şi la tine şi odihneşte-te mai mult, mai bine. Relaxeză-te seara, poate la un film bun, poate la un concert, poate cu o carte bună. Pe plan financiar sunt nişte oferte seducătoare care te-au cam ameţit de cap – nu trebuie să le dai curs! Nu lua decizii sub imperiul momentului, a dorinţei iraţionale!

FECIOARĂ Îţi trebuie o nouă abordare, o nouă perspectivă, în viaţa ta sentimentală. Ai nevoie de un răgaz emoţional, de o pauză, o „resetare”, ca să-ţi clarifici planurile în viaţa ta amoroasă. Nu lua decizii importante. Nu uita că şi tu eşti în aceiaşi situaţie. Pe tine cine te alină, cine îţi bandajează sufletul? Te-ai descurcat întotdeaună, o să treci şi peste obstacolul acesta! La serviciu, sau unde activezi, este o atmosferă cam neplăcută, probabil din cauze meteorologice, de căldură – reflectezi...

BALANŢĂ O veste bună. Ziua de astăzi este influenţată de o decizie pe care ar trebui să o iei. Sau nu trebuie? Hotărârea este în “balanţă”, dar stelele indică să nu te grăbeşti nejustificat. Pe plan emoţional, contrar reticenţelor tale, ai o gama largă, pastelată, de trăiri şi sentimente puternice. O zi mai puţin favorabilă în ceea ce priveşte banii, domeniul financiar. Dar, se pare că nicio lovitură grea, niciun complot financiar nu vizează banii tăi. Poate unde sunt prea puţini!

SCORPION Astăzi este indicat să lămureşti lucrurile şi să stabileşti priorităţi şi urgenţe. Atât la locul tău de muncă, cât şi acasă şi în domeniul sentimental. Te bucuri de o formă bună, toată ziua! Dimineaţa eşti mai mult decât oricând inclinat să faci compromisurile necesare şi aranjamentele obligatorii unei activităţi profesionale corecte şi profitabile. Dar, nici tu nu ai gânduri mai roze, aşa că fă-ţi o cafea fierbinte şi înmiresmată care te face să te gândeşti la locuri exotice, unde, crezi tu, totul este facil şi plăcut. E bine să ai iluzii...

SĂGETĂTOR Ai dificultăţi să accepţi autorităţile ale căror „reguli ad-hoc” le găseşti abuzive, îţi este greu să înţelegi atitudinea unor funcţionari de stat. Tu gândeşti corect şi cinstit, ceilalţi... Sunt favorizate numai activităţile de rutină, evită orice schimbare de program sau de tabiet. Tăcerea este mai importantă, uneori, decât un discurs elocvent. Seara o poţi petrece în mijlocul familiei şi a prietenilor reflectând asupra modului cum ultimele evenimente influenţează viaţa ta.

CAPRICORN Zi deosebit de calmă, spun stelele. Dacă vrei să te complici, să-ţi dai cu stângul în dreptul, este treaba ta! Unii filozofi spun că liberul arbitru a fost lăsat ca să ne înrăutăţim soarta. Fereşte-te să iei decizii bazându-te numai pe informaţiile aduse de cei care „îţi cântă în strună”. Pentru rezolvarea unor situaţii în domeniul profesional trebuie să dai dovadă de mai multă obiectivitate, să ai o perspectivă mai largă a problemei urmărite. Uneori, specializarea prea îngust nu serveşte scopului!

VĂRSĂTOR Totul merge bine la cei care ştiu să-şi aştepte momentul favorabil! Astăzi adopţi această filozofie verificată a vieţii şi culegi rezultatele răbdării tale! În duo aşteaptă, solo, amână! Trebuie să îţi măsori cuvintele şi să te stăpâneşti cât poţi. Pe de altă parte viaţa ta particulară te oboseşte mai mult decât crezi. Dimineaţa, la orele de program, te concentrezi greu la munca ta. Visurile îţi par mai importante şi este dificil să te reîntorci la realitatea caldă şi monotonă.

PEŞTI Stelele indică astăzi o mare dorinţă de libertate personală! Ai vrea să sari din acvariul, din mediul tău! Optimismul şi energia ta sunt molipsitoare, dar atenţie cu cine te te asociezi! Este momentul să te ocupi de imaginea ta profesională, de „legenda” pe care trebuie să o construieşti. Foloseşte acestă zi când imaginaţia îţi zburdă ca să profiţi şi să obţii ceva palpabil. Pe plan sentimental, contrar obiceiului tău defensiv, astăzi eşti foarte curajos, chiar îndrăzneţ.