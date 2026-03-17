18 martie

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 18 martie 2026. O să trăim și o să vedem

Pe 18 martie s-au născut Edgar Cayce, Nicolai Rimsky-Korsakov, Rudolf Diesel, Luc Besson, Ion Finteşteanu, Horia Moculescu, Valeriu Anania, Ionel Drâmbă.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Chiril, Trofim şi Evcarpion.

Nimic în „Kalendar” după Alexii ţăranii se cam apucau de treburile primăverii!

„Evenimentul Zilei” din 18 martie 1949 – ia fiinţă NATO, prin tratatul semnat de SUA, Marea Britanie şi alte şapte ţări europene din Occident.

Este interesant de văzut cum se va comporta NATO în situaţia prezentă internaţională, foarte delicată. În istorie, întotdeauna, cei mari şi puternici s-au înţeles pe seama şi teritoriile celor mici, fără să se ţină seama vreodată de tratate şi alianţe, de garanţii şi promisiuni patetice!

Dar, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, ziua de 18 martie este importantă pentru că în 1989 s-a ţinut în această zi prima „Britan’s National Fat Women’s Conference”. Au participat 150 de doamne cu greutate. Au stabilit că e o prostie să slăbeşti ca să placi bărbaţilor, dar că trebuie să faci eforturi pentru sănătate, dar să nu se cadă pradă curelor de slabire miracol! Au stabilit că nu este elegant să spui „femeie grasă”, ci durdulie, plinuţă, pufoşică. Au mai stabilit comitete de iniţiativă în toată ţară ca să le înveţe pe femei că nu sunt nici vinovate, nici păcătoase, dacă sunt un pic mai cu greutate. Şi să nu mai se îngrijoreze pentru asta.

Cred că ceea ce au stabilit britanicele au aplicat americancele. Nicăieri nu am văzut mai multe femei gra.. durdulii decât în State, mai ales neg... afro-americancele. Dar, unele dintre ele sunt adorabile, pentru cine savurează genul!

Probabil că ați fost informați. Știrea este prea importantă, iar EVZ este cel mai important și bun media de știri. Dar iată Fox News: https://www.foxnews.com/politics/top-counterterrorism-official-resigns-protest-us-war-iran

M-ați întrebat și vă răspund. Trump a pierdut războiul duminică, 1 martie. Pentru că nu a ocupat Teheranul cu forțe speciale aeropurtate. Iranul era în colaps, cei 40 de conducători asasinați, sâmbătă, 28 februarie, reprezentau creierul Iranului islamic. În Iran, ca și în multe state din Orient hotărârile se iau numai de Conducător, oricare ar fi el.

O eroare între comunicarea cu Haganah, IDF cum se spune acum. Apoi, culmea prostiei, a continuat cu aceleași bombardamente fără să-și fructifice momentul favorabil. Parcă a vrut să ofere o șansă Iranului ca să-și revină, să restabilească un nou lanț de comandă.

Iranul are un nou Lider Suprem în persoana fiului celui asasinat. Mai mult, dispariția atâtor conducători a dat posibilitatea noilor decidenți să dea vina pe ei pentru reprimarea demonstrațiilor. În prezent există o unitate națională mult mai compactă decât înaintea bombardamentelor. Se întâmplă ceea ce molahii le spuseseră în moschee în fiecare vineri: Israelul și SUA vor veni să ne omoare.

Dacă Iranul rezistă, și din ceea ce știu eu din războiul Irak-Iran o va face cu fatalism și credință, probabil că va fi un pat, ca la șah, tot un joc persan. Alternativa este un război de uzură, la sol, gen Vietnam, producător de pierderi enorme pentru fiecare parte. Repede sancționat de poporul american, care s-a cam saturat de aceste războaie la dracu' cu cărți, Doamne, iartă-mă, care costă enorm. Varianta restaurației este tot o variantă în care americanii pun un păpușoi pe Tronul Păunului. Trump vrea petrolul și gazele iraniene, a declarat clar acest lucru, dar trebuie să ajungă până la ele. Cum? Vom trăi și vom vedea!

Acum mă duc să fac un raport despre muzică, dans, sufi şi rugăciune. Cineva îl aşteaptă, de mai multă vreme! Noaptea este încă tânără, postul este lung şi-mi limpezeşte gândurile, îmi aduce aproape amintirile de când eram acceptat ca prieten în zurkhane şi înţelepţii sufi mă căutau să ne întâlnim la un ceai cu gânduri de pace şi să vorbim pe îndelete de înţelepciunea celor vechi.

Iar ca să intru mai uşor pe porţile înalte ale Orientului, o să ascult muzica lui Dimitri Katemiroglu. Da, Dimitrie Cantemir, Domnitorul Moldovei, Scorpionul cel înţelept, dar răzbunător, cărturarul fabulos acceptat de Academiile Occidentului şi preţuit cu inele iniţiatice de ametist. Ascultaţi cu inima, pentru că urechea nu distinge dragostea şi pacea:

Și nu uitați, mâine mai avem o șansă, doar este, în definitiv o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 18 martie 2026

Eşti bine dispus şi acest lucru îţi atrage bunăvoinţa celor din jur. Chiar şi a unor persoane importante din viaţa ta. În a doua parte a zilei, o veste sau o întâlnire care îţi face plăcere.

Astăzi lasă analizele sofisticate pe altă dată. Experienţa acumulata, antrenamentul până la urmă, din discutiile avute in ultimul timp cu colegii şi cu rudele te avantajeaza sa fii elocvent si sa ai ultimul cuvant. Pe de altă parte, viata ta sentimentala nu este suficient de intensă pe cat ai dori. In orice caz, trebuie să dai dovada de discreţie, diplomaţie şi eleganţa. Iluziile pe care ţi le-ai facut in ceea ce privea pregatirea şi performanţa unor persoane din anturajul tau se spulberă astăzi ca fumul de ţigara!

Atenţie la ce îţi doreşti, la ce schimbi! Ai ezitat destul de mult ca să te apuci de un proiect, de o activitate, să schimbi ceva în viaţa ta. Conjunctura îţi este favorabilă, accelerează!

Nu accepta cu nici un pret sfaturi garantate si substante ciudate pentru cura ta de slabire, mult sport, multa miscare sunt infinit mai bune. Dedică ziua rezolvării problemelor importante, însă nu forţa în rezolvarea rapidă a unor situaţii. Lasă timpul să lucreze. Pe de altă parte dragostea ta cea mare are unele acorduri false şi supără la sentimente, de aceea ar trebui să te întrebi ce să faci ca să pui lucrurile la punct.

Veşti bune. Se întâmplă lucruri, care te avantajează pe termen lung. Nu este o zi în care să faci schimbări esenţiale, pe niciun plan. Dacă este aşa, poate vezi şi un film nou, la modă.

Ceea ce s-a pierdut se va găsi. Regăseşti fie un obiect pierdut, fie ceva ce ai rătăcit, poate chiar sentimente sau trăiri. Evită incidentele domestice şi nu supralicita in discutiile cu anturajul la serviciu sau cu familia, dacă eşti înţelept şi stai acasă în acestă seară de miercuri, convenţional atribuită cluburilor şi filmelor de amor.

Dedică ziua lucrurilor obişnuite, de rutină, fără multe valuri şi mai ales nu te împrumuta, sau nu accepta vreo nouă afacere care promite bani mulţi, vreun joc „sigur” piramidal financiar!

O zi plăcută, poate pentru ca ziua se măreşte. Se pare că şi promisiunile primăverii sunt relativ aproape. Astăzi, cu Mercur în mişcare directă, nu este bine să faci declaraţii complicate, ba nici să devii prea comunicativ şi sentimental. Dimineaţa este favorabilă lucrurilor importante. Ai ocazia sa-ţi faci ceva invidii in plus, daca vei relata cu lux de amanunte, in cercul prietenilor, ce ai mai citit în ultimul timp. Păstrează-ţi calmul şi umorul mai ales în relaţiile de familie. Veşti bune de departe.

Capacitatea ta de a domina situaţia, abilitatea de lider şi generozitatea dau rezultate. Toată lumea ştie că eşti generos. Câţiva ştiu că eşti naiv. Păzeşte-ţi buzunarele, oricum, nu ai bani!

Nu cheltui mai mult decât ţi se pare rezonabil. Nu întotdeauna un preţ mare înseamnă şi o calitate bună. La serviciu sau în societate încearcă să-ţi impui punctul de vedere prin paşi mici, dar siguri, renuntind la strategia, puţin recomandată, mai ales astăzi : "totul sau nimic"! Cu toate ca totul pare o mare comedie, sau un scenariu care nu a fost bine montat, te complaci in continuare in jocul tău amoros. Pentru că, se pare, obişnuinţa este o a doua natură!

Căldura sufletească şi investiţiile spirituale făcute astăzi pot aduce relaţii normale, linişte şi înţelegere. Dedică ziua celor dragi, familiei, prietenilor sau partenerilor apropiaţi.

O zi foarte potrivita ca sa iei initiative curajoase, atat in domeniul tau de activitate, cât, mai ales, in relaţiile tale sentimentale. Confuzia şi dezordinea sentimentală proprie zodiei pot deveni calităţi poetice, dacă dai dovada de abilitate si nu vorbeşti prea mult! Dar atenţie, nu tot românul este poet! Şi ca burghezul lui Moliere o să constaţi că toată viaţa ai vorbit în proză. Trebuie să fii conservator şi să refuzi ceea ce nu este conform vederilor tale. Azi ai chef sa manânci ceva special. In lipsa unor alte satisfactii, dar nu te păcăli singur ca poţi sa slăbeşti mancând mult şi dulce!

Ideile tale şi sentimentele sunt astăzi clare şi chiar de o oarecare eleganţă. Pe plan social, curiozitatea ta înăscută te împinge înainte, către noi relaţii umane. Te poţi simţi foarte bine!

Nu te repezi, din nou, să faci promisiuni. Şi, mai ales nu cataloga oamenii şi faptele. Este o activitate păguboasă pentru tine din care te alegi cu o imagine distorsionată asupra realităţii. Oamenii se schimbă, situaţia se schimbă – nu este bine să încremeneşti în poză. Trebuie să ştii cel mai bine acest lucru! Dar uneori uiţi lucrul acesta, mai ales dacă anturajul este obtuz şi mediocru!

Stelele te avantajează pe plan profesional. Îţi poate fi solicitat sprijinul într-o problemă, care nu este chiar din domeniul tău. Dacă nu te descurci, cere ajutor, nu lăsă să se agraveze!

Primele ore ale dimineţii nu prea îţi sunt prielnice. Evident, cine se scoală de dimineaţă este obosit toată ziua, acesta este adevărul şi proverbul adevărat. Dar cu moderaţie, mai ales în relaţiile cu anturajul şi poate şi cu atenţie la cumpărături, vei evita neplăcerile. Trebuie neaparat să analizezi evenimentele din ultimul timp, sa tragi concluziile care se impun şi să iei imediat măsurile necesare. De asemenea, trebuie să continui cu aceleaşi metode verificate de până acum. O zi de rutină. Déjà vu!

O zi plăcută, eşti în plină formă! Dimineaţa evită graba, intervenţiile şi mişcările bruşte, deciziile pripite. Continuă cu aceleaşi mijloace de până acum, astăzi noul nu te favorizeză.

Nu incerca sa impui anturajului si lumii intregi propriul sistem de referinta, ci mai bine respecta regulile jocului - asta ca sa obţii mai repede ceea ce vrei! Repet mereu şi lucrul acesta, poate odată şi odată chiar o să vrei să-l experimentezi călcând-ţi pe propria coadă de centaur. Evită astăzi discuţiile seriose şi strategice cu femeile, de orice sex, sau orientare sexuală ai fi. Cu un compliment bine plasat poţi schimba cursul discuţiei. Nu face eroarea fatala sa-ti subestimezi dusmanii, mai ales in dragoste, pentru ca dacă calci pe dintii greblei, te loveste coada in cap! Doar suntem o naţiune de proto-ţărani şi fiecare avem o greblă virtuală! Seara relaxantă, până la urnă!

Astăzi ocoleşte cu abilitatea şi diplomaţie subiectele tabu de la serviciu, cu prietenii, sau de acasă. Reflectezi că ai trecut printr-o perioadă ceva mai grea. Principalul este că „ai trecut”!

Perioada zilei de astăzi favorizează în special nativii care activează în învăţământ şi în comerţ. Stelele iţi recomandă sa nu intri astazi in competitie cu persoane nascute in zodia Berbecului sau a Leului, in general cu semnele de foc. Pe seară un procent dintre Capricoarne se gândeşte la o cină festivă, poate în doi. Mâncare libaneză, portugheză sau marocană, nu chinezească care este doar pentru chinezi, paste italieneşti, vinuri româneşti şi gin englezesc sunt optiunile tale pentru cina festivă în doi!

Atragi şi convingi prin afirmarea dorinţei de libertate care te caracterizează. Fără limitări te poţi manifesta şi acţiona spre folosul tău. Oricum, problemle tale rămân la fel de mari!

Nu-ţi schimba intenţiile, tenacitatea aduce succes. Stelele spun să te plimbi prin mall, sau macar printr-un supermarket local in căutarea unui obiect dragut, util şi poate chiar şi ieftin. O informaţie în legătură cu nişte bani, dar nu spera că se rezolvă imediat. Toată ziua este sub semnul, care, de fapt nici nu este prea negativ, al amânării şi al întârzierii. Săracul Saturn este de vină, dar face şi el ce poate. Nu este rea ziua de astăzi, dar totul este statistic, este probabilistic. Trăim într-o posibilă versiune al lui Matrix!

Situaţia indică că-ţi trebuie o anumită detaşare, mai multă obiectivitate. Trebuie să stai în defensivă ca să realizezi noul orizont de vedere. Nu lăsa lucrurile neclare, „în coadă de peşte”!

Poate este ziua ta şi chiar vrei să te bucuri de ea cum vrei tu, nu cum vor alţii. Lasa lucrurile aşa cum sunt şi înţelept te veţi numi. Permite lucrurilor să se aşeze singure şi nu interveni în niciun fel. Nu te băga în chestiuni care nu te privesc, mai ales dacă este viaţa intima a unui coleg, limiteaza-te la trancaneala mondena obişnuita. În Orient se spune că trebuie să-ţi oferi ajutorul de trei ori. Dacă eşti refuzat de trei ori înseamnă că ţi-ai făcut datoria. Nu poţi, nu este permis, să “ajuţi” pe cineva împotriva voinţei lui, chiar dacă este rudă apropiată, chiar dacă este copilul tău!