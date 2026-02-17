Horoscopul lui Dom’ Profesor, 18 februarie 2026. Tot despre chinezi 

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 18 februarie 2026.

Pe 18 februarie s-au născut Toni Morrison, Andres Segovia, Yoko Ono, John Travolta, Milos Forman, Matt Dillon, Cybill Shepherd, Alessandro Volta, George Kennedy, Marin Sorescu, Constantin Cotimanis.

Nimic în "Kalendar" iar în calendarul creştin Sfinţii: Leon din Roma, Agapit şi Sinadei. Zi aliturgică, cu dezlegare la ouă, lapte şi brânză.

Ieri, chinezii au sărbătorit Anul Nou, în Shēngxiào, zodiacul chinezesc, fiind Anul Calului Roșu de Foc, pozitiv, din al 78 mare ciclu. Să ne amintim că un an chinezesc poate avea 12, sau 13 luni, după numărul de Luni noi care apar între două solstiţii de iarnă succesive. Mulţi chinezi consideră anul Huangdi 4724, curgând de la miticul împărat Huan, întemeietorul statului şi naţiei chineze. Împăratul Galben, cel cu gestul Tian-Shan, "toţi sub acelaşi acoperiş", adică toţi sub stăpânirea lui!

Huan este numele unui împărat legendar al Chinei. Roata, apa caldă şi mersul pe jos au fost inventate de enigmaticul conducător!

Studiile sino-sovietice de acum mai bine de 70 de ani, când cele două mari puteri se iubeau mult, ca şi acum, au ajuns la concluzia că, probabil, împăratul Huan nici nu a existat, fiind vorba de o locuţiune populară de genul „De la taica Noe...”. Ideologia comunistă a vremii nu permitea o abundenţă de împăraţi inventatori şi simplificarea lucrurilor era pe gustul maselor populare amorfe şi inculte.

Cu mare surprindere s-a constatat mai târziu, în urma săpăturilor arheologice, că acum, poate aproape cinci mii de ani a existat într-adevăr un împărat Huan, arhetipul civilizator al Chinei.

Calendarul, zodiacul, „Cartea Schimbărilor”, organizarea în provincii, armata permanentă, irigarea orezului şi aşezarea capitalei într-un loc strategic, dar uşor accesibil şi mai ales într-o zonă telurică benefică – iată câteva dintre realizările miticului împărat Huan. Se spune că unificarea imperiului nu a fost nici uşoară şi nici repede înfăptuită. Zeci de ani i-au trebuit longevivului împărat – cronicile spun că a trăit 107 ani – ca să cucerească, anexeze, sau să cumpere, una câte una, provinciile care compun astăzi imensa Republică a Chinei.

Sinologii ascund cu grijă faptul că o bună bucată a părţii din vestul Chinei de astăzi era locuită de populaţii de rasă albă, probabil chiar indo-europeni, care au fost împinse în vest şi în sud, amestecându-se cu băstinaşii.

În toată această operă imensă de unificare în care asasinatele, trădările şi comploturile au fost monedă curentă de schimb, împăratul Huan nu s-a implicat direct în niciuna dintre acţiuni. Cu toate că era tot timpul aproape de teatrul operaţiunilor militare, sau în inima vreunui complot, împăratul Huan împingea mereu în faţă un general arătos, sau un guvernator iscusit.

Nu, nu era vorba de echipă, ci de ceva mai mult. Împăratul Huan descoperise că inefabilul, necuprinsul, lucrurile neprecizate şi înconjurate de mister sunt o armă formidabilă, iar dacă era vorba de o persoană, omul respectiv se bucura de o faimă şi o putere de convingere absolute. Deja el formulase conceptul de împărat-zeu, „Fiul Cerului”, atât de folosit în Egipt, Mexic sau Peru, în antichitate.

Trebuie însă ca această tehnică de management politic să se potrivească cu profilul psiho-somatic al populaţiei respective, gata să accepte "minunea" întotdeauna, dar sub forme şi ipostaze diferite. De exemplu, grecii nu au acceptat niciodată ascendenţa divina a unui conducător de ai lor. Iar când Alexandru s-a declarat zeu, l-au otrăvit. Zeii nu mor otrăviţi, nu?

Huan nu prea avea de unde să ştie mitologia şi istoria grecească, iar cu materialul uman pe care îl avea la îndemână, ideea cu „Fiul Cerului” i s-a părut cea mai bună. Probabil că motorul concepţiei ideii a fost de tipul vechii vorbe româneşti „dacă te bagi în troacă, te mănâncă porcii!”, dar împăratul Huan a fost departe de a lăsa totul la voia întâmplării, sau la latitudinea unor delegaţi. El nu părea că se băga în troacă, iar dacă porcii nu ştiau că este în troacă, nu aveau cum să-l mănânce!

Împăratul Huan este un bun exemplu de ”disimulare inteligentă” cum ar fi spus maestrul meu. „Poţi ieşi din orice înfruntare cu un inamic pe trei căi: aliază-te cu alţii, eventual mai puternici şi împinge-i în faţă; plânge-te de loviturile inofensive şi nu da niciun semn când ai fost într-adevăr atins; creează o a treia parte care pare că te atacă atât pe tine cât şi pe duşmanul tău şi foloseşte-te de prilejurile astfel create !” – spunea înţeleptul sufi; dar tot el spunea : „...seninătatea şi liniştea sunt bunul cel mai de preţ. Dacă ai duşmani, scapă repede de ei ca să-ţi păstrezi starea de echilibru interior!”

După cum arată Jean Levi în "Funcţionarii divini", o carte mult mai importantă decât pare, funcţionarii imperiali chinezi, printre care se numărau şi astrologii, "shi", aveau clar determinate atribuţiile şi obligaţiile lor. Aşa că avem, clar, în horoscopul de ieri, cât de clar se poate traduce din chineză, cum este un an al Calului Roșu de Foc, pozitiv, şi cum se va descurca fiecare zodie în el!

Puteți să petreceți, pentru că este Anul Nou chinezesc, care ține 12 zile, cu toate că, în definitiv, este doar o altă zi!

NOTĂ Vă mulțumesc mult pentru grija pe care mi-o arătați și pentru ajutorul oferit, în fața unui viscol prognozat. Vedeți, domniile voastre, localitatea din Prahova submontană în care locuiesc de mai mult de doisprezece ani, are o climă ciudată. Iarna este mai cald decât în București și vara mai frig. Poate de aceea, aici, dacii au stabilit celebra Rumi Dava și romanii, marele castru ”Fulmen” ultima apărare la capătul celui de al treilea val al lui Traian. Localitatea are o climă bună, plăcută. O să mă descurc, dar probabil că o să rămân fără electricitate, cum s-a mai întâmplat la fiecare vânticel, așa că mă grăbesc să salvez ciorna pe site. Este mult mai rău decât pe vremea lui Ceaușescu, oamenii nu au nicio vină, ci doar lăcomia străinilor care au în stăpânire energia electrică. O să vă explic altădată ce și cum, doar am absolvit Energetica pe vremea când se făcea carte, nu politică.

BERBEC

Ascultă ce-ţi spune sufletul, nu fugi după viţelul de aur. Astăzi ai de ales între spiritualizare, curcubeul infinit şi materialism, noroiul în care te bălăceşti în fiecare zi. Ce o să faci? Ai ocazia să demonstrezi că buna ta credinţă este valabilă, legitimă şi apreciată de anturaj. Profesional, se deschid nişte căi noi, constructive, direcţii care îţi atrag imediat atenţia! Nu lua decizii importante astăzi, mai ales în a doua parte a zilei.

TAUR

Ai probleme sentimentale? Azi nu te baza pe intuiţie şi impresii. Eşti prea subiectiv şi emoţiile tale sunt prea puternice ca să fi obiectiv. Cere sfatul unei persoane cu experienţă! O zi favorabilă contactelor sociale profitabile, întâlnirilor fructoase. Cu toate că oboseala cronică îţi închide ochii, mai ai suficientă energie, pentru că eşti foarte motivat. Profită de configuraţia cosmică favorabilă si regăseşte-ţi echilibrul interior si pacea sufleteasca.

GEMENI

Vrei Luna de pe cer! Buuun! Dar ai socotit cât te costă? Eşti pe cale să-ţi clădeşti planurile pe nisip, ca şi colosul din Rodos. Opreşte-te, până nu intri la cheltuieli inutile şi păguboase! Sorţii sunt favorabili, ziua e fastă, trebuie să ai curaj şi să rezolvi problemele, fie sentimentale, fie profesionale. Astăzi trebuie să-ţi îndrepţi atenţia înspre activităţile simple, dar aducătoare de profit. Poţi valorifica unele obiecte care nu-ţi mai trebuie. Fă puţină ordine şi poate obţii şi ceva bani.

RAC

O altă zi "déja vu", cu un început mai greu şi cu oboseala cotidiană. O zi bună, pentru că micile necazuri cotidiene nu-ţi tulbură calmul şi liniştea sufletului. Ziua pare uşoară şi comodă! Nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce aveai de gând să faci. Dacă ai luat o hotărâre, apoi ţine-te de ea. De fapt, o veste primită spre sfârşitul zilei te fac să speri într-o posibila imbunătăţire a situatiei tale. Dragostea este bine aspectată, cel puţin, aşa că eventualul eşec se mai poate discuta!

LEU

Astăzi poţi întâlni o persoană pasionată, care te molipseşte de bucuria de a face lucruri bune. Ai nevoie de mişcare, atât sport, mişcare fizică, cât şi schimburi de idei, mişcare spirituală. Ai un mod de abordare direct şi-ţi place să rezolvi lucrurile clar şi net, dar azi trebuie să foloseşti multă diplomaţie şi poate puţină ipocrizie. Aşa sunt timpurile, aşa sunt oamenii! Ai un program aglomerat, cu mult de lucru şi cu multa agitaţie, dar astazi este bine sa vorbeşti mult fără sa spui mare lucru şi să nu iei decizii importante.

FECIOARĂ

Trebuie să depăşeşti blocajul emoţional şi monotonia unei zile obişnuite. Eliberează principiile negative prin sport, sau prin o disciplină spirituală. Rugăciunea şi postul, cumpătarea! Încă de dimineaţă, ca o muscă supărătoare, un mic amănunt te enervează inutil. Calmează-te, nu ai motive, familia este bine, prietenii te stimeaza, la serviciu este activitatea obişnuită! Trebuie să fii tolerant şi diplomat, să arăţi consideraţie şi spirit de cooperare, pentru a evita o mica decepţie sentimentală, mai curând o confirmare a unei temeri mai vechi.

BALANŢĂ

Balansezi între două dorinţe, două posibilităţi, două alegeri. Aşteaptă până mâine, poate vezi mai clar, sau nu mai este nevoie să te implici! Uneori, timpul rezolvă orice situaţie! Dimineaţa desfăşori o mare cantitate de energie ca să rezolvi o parte din situaţiile urgente. Drept urmare stelele te sfătuiesc să-ţi organizezi o seară plăcută, liniştită şi relaxantă. Ai o perioadă care te avantajează, mai ales în relaţiile sentimentale. E o zi bună, îţi şoptesc stelele. Ai mult de lucru, dar e plăcut.

SCORPION

Astăzi fii mai cumpătat, nu te împrăştia în toate părţile şi lasă pe cei din jur să răsufle! Te grăbeşti prea mult şi pui şi pe alţii pe fugă! Aşa nu ai timp şi ocazia să rezolvi ceva! Evită orice propunere, invitaţie, discuţie, compromis şi ziua va fi salvată! Stai în defensivă şi pândeşte. Dacă poţi! Fereşte-te de prietenii sau relaţii noi, aspectele nu te avantajează. Cu anturajul apropiat, chiar în familie, zâmbeşte larg şi evită orice discuţie care poate degenera în replici.

SĂGETĂTOR

Treci printr-un elan de generozitate şi înţelegere faţă de cei din jurul tău. Dar, în niciun caz, să nu împrumuţi bani, maşina şi periuţa de dinţi! Ajută-i ca să se descurce singuri! Nu lăsa timpul să treacă păgubos, fără să faci bani. Insistă ca să reuşeşti! Stelele te avantajeaza astazi in relatiile cu semnele de pamant şi foc. Este bine să ocoleşti nativii nascuti sub semne de aer si apa. Cu toate ca îţi place sa ai un răspuns placut din partea anturajului, astazi configuratia astrologica îţi indica să insişti, chiar dacă nu este foarte elegant şi armonios.

CAPRICORN

Perfecţionismul care te caracterizează te poate ajuta foarte mult. Ai de dus la capăt unele probleme complicate, atât la serviciu cât şi acasă. Rezolvare poate fi numai corectă şi durabilă! Nu trage tigrul de mustăţi, cum se zice în Orient, e bine să fii precaut ca să eviţi o posibilă neplăcere, mai ales dacă eşti la drum. Stelele previn, nu obligă! Poate nu trebuie sa călătoreşti – iar daca totuşi eşti obligat sa pleci undeva, este bine sa evţi avionul – elementul aer îţi este ostil în această seară, numai în acesată seară! Totuşi, horoscopul este bun în general, aşa că ai unele oportunităţi.

VĂRSĂTOR

Astăzi parcă nimic nu te poate tulbura şi nimic nu pare important. Cu capul în nori şi cu gândul aiurea, poţi să cazi pradă escrocilor şi hoţilor care colcăie în orice oraş mare. Atenţie! Dă dovadă de realism şi stai cu picioarele pe pământ. Nu eşti nici invincibil, nici imortal. Astăzi nu promite nimic, nu te alătura cauzelor păguboase care par deja pierdute, păzeşte-ţi buzunarele. Trebuie sa nu te implici în vechi probleme, măcar astăzi şi să te bucuri de o mare libertatea individuala – adica să ai mai mult timp liber numai pentru tine. Poate un film nou, poate la sală – sunt propunerile stelelor pentru seară.

PEŞTI

Cu o conjunctură grea situaţie pare complexă. Azi regăseşte-ţi ritmul tău natural de viaţă şi muncă, altfel ai perspectiva unei oboseli cronice. Astăzi eşti suficient de obiectiv, aşa că poţi să e implici în situaţii mai complicate care cer fler şi o gândire superioară. Dacă nu te pricepi, amână, nimeni nu este perfect! Este o perioadă în care nu trebuie să te laşi descurajat de nerealizări, sau de întîrzierea finalizării unor proiecte.