Horoscopul lui Dom’ Profesor, 17 februarie 2026. Eclipsa. Anul calului Roșu de Foc, pozitiv (II)

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 17 februarie 2026. Pe 17 februarie s-au născut Marian Anderson, Michael "Air" Jordan, Arcangelo Corelli, Alan Bates, Arthur Kennedy, Ruth Rendell (Barbara Vine), Denise Richards, Jerry O'Connell, Octavian Bellu, Doru Popovici, Angel Grigoriu, Nicolae Dan Cristescu, Valy Niculescu.

Nimic în "kalendar" şi prin urmare logică, nimic important în calendarul creştin, decât cei câţiva Sfinţi cotidieni: Teodor Tiron, Mariamna, Marcian şi Pulheria.

Totuşi, este cineva de luare aminte, Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron! Este un sfânt militar, cu zale, suliţă, cruce şi tot armamentul din dotarea sfinţilor creştini. Dacă aveţi timp şi inclinaţie, vă invit să vizitaţi Sf. Mânăstire Ciolanu, din dealurile Buzăului, unde, în abside, sunt pictaţi cu luare aminte şi artă (poate Tătărăscu, sau un ucenic) toţi Sfinţii războinici, cu toate ale lor.

La fel ca alţi Sfinţi, sigur, Sf. Gheorghe fiind generalul necontestat, ei bine, Teodor Tiron este un alt "omorâtor de balauri".

„Sfântul îndată şi-a făcut cruce şi a alergat asupra balaurului, aruncând tare cu suliţa lui, l-a lovit în cap şi i l-a străpuns, iar balaurul, de durere, a şuierat foarte tare, şi cu coada se încolăcea şi se zvârcolea, apoi făcând încă câteva învârtituri înfricoşate, a murit acolo." (Vieţile Sfinţilor, pag. 545-547).

De aici ţăranii noştri au tras concluzia că este bine să-l respecţi pe Sf. Tiron, pentru că altfel îţi dă dureri de cap...

Dureri de cap pe care mi-a dat-o corespondenţa domniilor voastre, dragi lupi, padawani şi hobbiţi. Cu tot respectul, astrologia nu este democratică, în niciun caz. Nu punem la vot soarta oamenilor.

Astăzi la ora 09:56:26 UTC începe o eclipsă inelară de Soare, care poate fi vizibilă doar din Antarctica. Evident, nu are nicio influență astrologică, sau de altă natură asupra României. Repet ce spunea Euclid din Niceea: ”Eclipsele, de Soare sau de Lună au influență doar asupra teritoriului din care pot fi observate, în general negative.” După cum v-am mai spus eclipsele sunt întotdeauna perechi. Adică după o eclipsă de Soare urmează alta de Luna, la circa două săptămâni. Astfel în cazul prezent vom avea o eclipsă totală de Lună în noaptea de 2-3 martie 2026, vizibilă din România. Anul Calului Roșu de Foc și eclipsa de Soare nu prevestesc nimic bun. Calul de Foc a fost întotdeauna o zodie haotică, în care se nășteau oameni care făceau rău familiei și țării. De aceea dacă consultăm statistica vom observa că în Anii Calului de Foc s-au născut în China și teritoriile care țin horoscopul chinezesc, mai puțini copii.

Mulţi dintre domniile voastre, dragi lupi, padawani şi hobbiţi îmi cereţi o bibliografie, cărţi despre astrologia chinezească, ca să aprofundaţi subiectul. Ascult şi mă supun.

La şcoală, manualul pentru astrologie chinezească indicat de Derek Parker, Domnul să-l odihnească, tutorele meu în ale astrologiei, a fost: "Suzanne White's book of Chinese Chance" o carte bună, din anul 1976, scrisă bine, metodic, de nivel mediu. Un manual, fără îndoială.

În limba română sunt o mulţime de cărţi despre astrologia chinezească, a nu se confunda cu astrologia fengshui, care este o altă chestie. Mulţi chinezi spun că ar fi în regulă. Nu am studiat, nu mă pronunţ!

Inginerul Virgil Ionescu a scris "Zodiacul Chinezesc", din punctul meu de vedere, cea mai bună carte despre astrologia chinezească, în limba română, fiind şi primul care a avut curajul să abordeze acest subiect în anul 1990. Pentru curiozitatea domniilor voastre, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, mai indic şi alte cărţi despre astrologia chinezească, în limba română scrise de: Liu Xiang, "Marele Horoscop Chinezesc", Eulalia Steens, "Astrologia Chineză", Theodora Lau, "Horoscopul chinezesc", Tian Feng-Lin, "Horoscopul chinezesc". Aceste cărţi le am în biblioteca mea, le-am citit, studiat, adnotat şi îmi par satisfăcătoare pentru o primă vedere, o introducere în astrologia chinezească. Probabil, cu siguranţă, mai sunt multe alte volume de astrologie chinezească, dar nu le-am citit, nu mă pronunţ!

Dar să vedem șansele pe care le au zodiile, chinezești, desigur, în anul Calului Roșu de Foc, pozitiv, 17 februarie 2026 – 5 februarie 2027. Calculate și interpretate de Marele Maestru Chang Ling Lin, din Singapore.

Acesta este un an de schimbări rapide și energie intensă pentru această zodie. În loc să te grăbești impulsiv înainte, succesul poate fi atins doar printr-o planificare meticuloasă; adoptarea unei perspective calme și a unui echilibru emoțional te vor ajuta să treci peste orice furtună în 2026. Împarte obiectivele mari în sarcini mai mici, ușor de gestionat, pentru a evita să te copleșești.

Carieră și finanțe: Pot apărea afaceri noi sau extinderi de afaceri, dar acestea necesită planificare strategică, hărnicie și efort conștient. Așteaptă-te la stres și dificultăți în cariera ta, dar păstrează-ți calmul și comunică eficient și respectuos - îmbunătățirea competențelor poate consolida încrederea.

Evitați investițiile speculative; în schimb, concentrați-vă pe cercetare strategică și planificare conștientă, înainte de a investi. Răbdarea și autodisciplina sunt esențiale pentru asigurarea unei poziții financiare solide și sigure.

Relații și sănătate: Persoanele singure ar putea avea parte de conexiuni romantice trecătoare, mai ales în prima jumătate a anului. Cu toate acestea, printr-o mai bună înțelegere a propriilor nevoi, așteptări și niveluri de angajament, șansele de a stabili relații de durată sunt mai mari în a doua jumătate a vieții. Cuplurile pot avea parte de neînțelegeri minore, dar tensiunea se va atenua.

Acesta este un an pentru a te recupera după durerile emoționale din trecut, a reconstrui încrederea sau a avansa către un nivel mai mare de angajament, cum ar fi căsătoria. Alergarea constantă într-un ritm agitat ar putea cauza stres, epuizare excesivă și boli minore dacă îngrijirea de sine este neglijată.

Stresul sau epuizarea pot fi prevenite prin pauze regulate, somn adecvat și exerciții fizice. Implicarea socială cu cei dragi poate, de asemenea, îmbunătăți starea de spirit.

Numere norocoase: 2, 3, 6, împreună cu combinații de 2 și 3, cum ar fi 23 și 32. Culori norocoase: albastru, auriu, galben, verde, maro. Pietre norocoase: cuarț roz pentru dragoste și armonie; granat pentru putere și încredere.

Cei născuți în această zodie preferă de obicei stabilitatea și predictibilitatea, dar anul 2026 este despre viteză și surprize. Operarea într-un ritm mai rapid, gândirea ieșită din tipare și adaptabilitatea vor fi importante. Poți avea un avantaj competitiv menținându-ți poziția, rămânând constant, concentrându-te și făcând mișcări calculate.

Carieră și finanțe: Avansări profesionale și afaceri pozitive sunt în față, dar acestea vin la pachet cu capacitatea de adaptare, de concentrare pe creativitate și de asumare a riscurilor. Noi oportunități de avansare în carieră, roluri de conducere sau schimbări de carieră aparțin celor deschiși la schimbare.

Așteptați-vă la un progres financiar gradual, dar constant, dacă sunt practice și planificate. Investițiile profitabile pe termen lung pot merita luate în considerare dacă sunt susținute de cercetări solide și de îndrumări profesionale de încredere. Stabilitatea financiară poate fi obținută printr-o gestionare rațională a banilor și este înțelept să aveți un fond pentru cheltuieli neprevăzute în caz de urgență.

Relații și sănătate: Persoanele singure pot întâlni interese amoroase atunci când își asumă ocazia să iasă din zona lor de confort. Cei căsătoriți își pot consolida relațiile petrecând mai mult timp de calitate cu cei dragi sau chiar extinzându-și familiile. Încercați să înlocuiți agresivitatea sau asertivitatea cu o comunicare deschisă.

Exercițiile fizice zilnice, în special yoga, mersul pe jos sau înotul, vor ține la distanță afecțiunile articulare. Stresul psihologic sau mental poate crește ușor din cauza muncii. Menținerea conexiunilor pozitive cu alte persoane cu aceleași interese poate ajuta la crearea unui echilibru mai bun între corp și minte în 2026.

Numere norocoase: 1, 4, 9, împreună cu combinații precum 14 și 41 Culori norocoase: Alb, auriu, galben deschis și verde lime Pietre norocoase: Jad pentru echilibru emoțional și înțelepciune

2026 aduce surprize energice – potrivite pentru Tigrul aventuros și neînfricat. Va fi un an plin de acțiune, atât mental, cât și spiritual. Cu toate acestea, Tigrii ar trebui să fie atenți la neliniștea și schimbările lor de dispoziție din cauza energiei intense a anului 2026. Este necesară stăpânirea emoțiilor cu tact și o atenție sporită pentru sănătatea mintală și fizică.

Carieră și finanțe: Cei care doresc noi roluri de management sau locuri de muncă care necesită o gândire inovatoare sau metode de execuție neconvenționale vor fi favorizați în 2026. Există șanse mai mari de promovare sau creșteri salariale între primul și al treilea trimestru. Cu toate acestea, nu luați decizii pripite și nu vă asumați angajamente profesionale fără o planificare adecvată. Discernământul și faptul că vă lăsați munca să strălucească cu un comportament calm vor fi utile.

Tigrii ar putea vedea o acumulare pozitivă de avere. Cei care investesc sau tranzacționează în imobiliare ar putea beneficia mai mult, împreună cu o planificare consecventă și o cercetare strategică. Fiți atenți la cheltuielile excesive; bugetarea și planificarea financiară conservatoare vor asigura beneficii de durată în anii următori.

Relații și sănătate: Pentru persoanele singure, primul și al treilea trimestru sunt perioade favorabile pentru a întâlni o nouă iubire, cu potențialul de a dezvolta o conexiune emoțională puternică. Cei căsătoriți ar trebui să depună eforturi pentru o mai bună intimitate emoțională, cu respect reciproc. A doua jumătate a anului 2026 va fi o perioadă bună pentru cereri în căsătorie și căsătorie.

Tigrii își pot menține un fizic sănătos în general, dar oboseala mentală este o consecință a unui stil de viață alert. Pauzele, vacanțele și activitățile de îngrijire personală regulate din rutina ta. vor fi de ajutor.

Numere norocoase: 1, 3, 4, 7. Combinații precum 13, 31 sau 43. Culori norocoase: Albastru, gri, portocaliu, roșu aprins, crem. Pietre norocoase: Safir pentru înțelepciune, claritate și noroc.

Există multe oportunități de creștere și schimbare în 2026, dar numai dacă Pisicile (Iepurii) sunt dispuși să depășească zona lor de confort. Fiți imparțiali și nu vă lăsați duși de impulsivitate și reacții emoționale. Răbdarea, flexibilitatea și o mentalitate pozitivă sunt indicii cruciale pentru a maximiza oportunitățile prezentate.

Carieră și finanțe: Perspectivele de carieră sunt favorabile dacă ai avut în vedere o promovare, o schimbare de loc de muncă sau noi poziții de conducere. Anul 2026 te va motiva să depășești convingerile limitative și temerile. Rămâi cu picioarele pe pământ și planifică conștient. Natura ta sensibilă și intelectul creativ sunt un dar, așa că nu te teme să-ți asumi riscuri calculate după o planificare temeinică.

Dar atenție la cheltuielile impulsive sau nesăbuite. Bazarea pe planificarea financiară pe termen lung și rezistența la impulsurile pe termen scurt sunt necesare pentru sănătatea financiară generală.

Relații și sănătate: Pentru persoanele singure, există șanse mari să întâlnească pe cineva special care le-ar putea schimba viața. Cu toate acestea, pentru a permite relațiilor stabile să înflorească, Iepurii trebuie să-și controleze emoțiile și să nu se lase duși de dezacorduri.

Comunicarea sinceră, înțelegerea reciprocă și dragostea autentică te vor ajuta să depășești orice provocare - fii receptiv la nevoile partenerului tău și adaptează-te cu sinceritate la circumstanțe schimbătoare.

Ritmul energic și frenetic al anului 2026 s-ar putea să nu ofere multe oportunități de odihnă. Cu toate acestea, pauzele regulate în mijlocul stresului, cu practici conștiente și relaxante, cum ar fi yoga și meditația, pot preveni epuizarea. Observați semnele de stres și tratați-le imediat, în loc să le suprimați.

Numere norocoase: 3, 4, 6, 8, 9 Culori norocoase: roz, roșu, lavandă, crem și albastru Pietre norocoase: Piatra Lunii pentru intuiție; perla pentru bunătate și calm

Deși energia arzătoare a anului 2026 poate amplifica natura aventuroasă a Dragonului și îi poate spori încrederea, ea poate, de asemenea, să îi intensifice impulsivitatea. În ciuda provocărilor descurajante de la începutul anului, Dragonii vor dobândi rezistență și abilități de luare a deciziilor mai bune, ceea ce îi va aduce beneficii în anii următori.

Carieră și finanțe: Dragonii pot experimenta evoluții în carieră în continuă schimbare. În timp ce prima jumătate a anului 2026 poate fi dezamăgitoare, a doua jumătate va fi marcată de progrese constante și oportunități pline de satisfacții. Nu uitați să rămâneți vigilenți și să evitați să faceți alegeri bazate pe ego - victoriile mici, imediate, sau scurtăturile, nu vor duce la succes.

Acumularea de avere este posibilă pentru cei care sunt prudenți cu finanțele lor prin strategii de investiții calculate și care evită riscul. Este important să consultați profesioniști sau să vă bazați pe analize tehnice solide pentru a preveni greșelile costisitoare. Reducerea cheltuielilor extravagante, fiind în același timp atenți la împrumuturile personale și impozitele, poate aduce mai multă stabilitate financiară.

Relații și sănătate: Persoanele singure se pot aștepta la mai multe oportunități pentru conexiuni pasionale. Pentru cei aflați în relații stabile sau care sunt căsătoriți, comunicarea și înțelegerea reciprocă vor fi vitale pentru a preveni reapariția problemelor mai mari.

Dragonii sunt mai predispuși să rămână foarte ocupați și energici, dar trebuie să țineți cont de stres și epuizarea emoțională. Sănătatea spatelui, a stomacului și a articulațiilor sunt domenii cheie de care trebuie să aveți grijă. Activitățile de gestionare a stresului, cum ar fi odihna suficientă, menținerea unei rutine echilibrate și a unui stil de viață sănătos, vor preveni bolile.

Numere norocoase: 1, 6, 7 Culori norocoase: Aur, argint, gri deschis, galben deschis, bronz Pietre norocoase: Ametist pentru concentrare, creștere spirituală și creativitate; rubin pentru leadership

A fi rapid, disciplinat și hotărât în ​​atingerea obiectivelor va permite Șerpilor să obțină rezultate pozitive. Rămâi ager și prezent în orice moment pentru a naviga prin provocări. Oportunitățile prezentate pot necesita o gândire agilă și răspunsuri eficiente, dar eficace. Folosește acest val puternic de energie cu consecvență și încredere pentru a fi martor la transformare.

Carieră și finanțe: Șerpii pot trece prin schimbări semnificative în mediul profesional, în special în roluri care pun accentul pe domenii legate de afaceri, sau producție. Pentru a maximiza beneficiile acestei energii pozitive în 2026, fiți atenți să alegeți oportunități care sunt aliniate cu aspirațiile voastre de carieră. În ciuda volumului de muncă, sau a presiunii suplimentare, inteligența strategică și concentrarea voastră vor fi esențiale în rezolvarea rapidă a problemelor.

Fii strategic și dezvoltă o disciplină sporită în obiceiurile de cheltuieli și acordă prioritate stabilității financiare pe termen lung. În a doua jumătate a anului, s-ar putea înregistra o creștere potențială din investițiile financiare, cum ar fi investițiile în active sau proprietăți, dar fii precaut atunci când iei decizii.

Relații și sănătate: Romantismul și conexiunile depind în mare măsură de încredere, înțelegere autentică și conștientizare emoțională. Persoanele singure au potențialul de a începe conexiuni sincere prin prezentări din partea celor dragi sau prin mijloace neașteptate, mai ales atunci când există încredere și deschidere între ambele părți.

Pentru cei care sunt într-o relație sau căsătoriți, cultivați o încredere mai profundă petrecând mai mult timp împreună și încercând experiențe noi. Minimizați certurile sau dezamăgirile gestionând gelozia și tendința de a gândi prea mult.

Schimbările și schimbările continue din 2026, în special în carieră, pot duce la epuizare emoțională, dar este puțin probabil să apară probleme majore de sănătate. Chiar și așa, cultivarea unor obiceiuri pozitive pentru bunăstarea fizică și mentală îți va oferi puterea de a face față oricărui lucru pe care viața îl are în mânecă.

Numere norocoase: combinații de 2, 8, 9, cum ar fi 28 și 89 Culori norocoase: negru, roz căpșuni, roșu, galben, verde mentă, gri Pietre norocoase: Opal pentru intuiție și protecție; perlă neagră pentru adaptabilitate

Anul 2026 aduce o explozie de energie vibrantă pentru Cal, transformând toate domeniile vieții tale, inclusiv romantismul, cariera, finanțele, sănătatea și dezvoltarea personală. Deși anul 2026 poate fi palpitant și copleșitor, ar trebui să atingi un nivel mai ridicat de conștientizare de sine, autocontrol și control; rămâi cu picioarele pe pământ și atent la oportunitățile și provocările viitoare.

Carieră și finanțe: Noile oportunități pot include schimbări de carieră; totuși, nu lăsați impulsivitatea sau emoțiile să ocupe un loc central. Pe la mijlocul anului, fiți atenți la căderile psihice și emoționale cauzate de aceste noi provocări. A doua jumătate a anului 2026 ar putea fi o oportunitate pentru mai multă creștere și recunoaștere, în special pentru cei dedicați și flexibili.

Crearea constantă de rețele de contacte, dobândirea de noi abilități și gestionarea eficientă a timpului sunt catalizatori puternici pentru succesul general. Fiți atenți la deciziile financiare impulsive - evitați cheltuielile excesive pentru vacanțe, cadouri pentru domniile voastre și cei dragi. Reduceți la minimum sau evitați împrumuturile și acordarea de sume mari de bani cu împrumut. Obțineți succes economic pe termen lung în 2026 cu economii constante și investiții pe termen lung, care evită riscurile.

Relații și sănătate: 2026 poate aduce surprize și entuziasm în domeniul romantic. Fiți atenți la deciziile pripite; concentrați-vă pe construirea unor fundații solide prin răbdare și consecvență. Cei aflați în relații știu că empatia și comunicarea deschisă, fără presupuneri, sunt importante. Respectați spațiul personal al fiecăruia pentru a asigura armonie, pozitivitate și o conexiune mai profundă.

Evitați pe cât posibil nopțile nedormite, deoarece acestea pot duce la probleme legate de stomac. O dietă sănătoasă, odihna adecvată și exercițiile fizice pot reduce stresul și pot întări sănătatea mintală și emoțională.

Numere norocoase: 2, 3, 7, 9, împreună cu combinații precum 23 și 37 Culoare norocoasă: crem, galben, verde, vermilion, violet Pietre norocoase: Topaz pentru comunicare și pozitivitate

Caprele vor avea parte de un an 2026 transformator și evolutiv. Pot exista ezitări și îndoieli, dar succesul de durată este posibil, atâta timp cât sunt prezente trăsături importante precum răbdarea și deschiderea către schimbare. Caprele pot progresa dacă sunt dispuse să fie flexibile și proactive în a face față provocărilor vieții cu o mentalitate pozitivă.

Carieră și finanțe: 2026 poate fi un an al creșterii profesionale, dar unii ar putea considera dificil dacă la locul de muncă sunt introduse constant noi stiluri de lucru. În ciuda acestor incertitudini, transformarea și creșterea cu succes sunt posibile dacă se concentrează pe dezvoltarea unor relații armonioase cu colegii.

Creativitatea, inteligența emoțională ridicată și flexibilitatea vor fi esențiale în crearea de soluții pozitive pentru rezolvarea problemelor și în atingerea succesului, a creșterii carierei și a fericirii. O creștere financiară constantă este așteptată în 2026, cu o planificare atentă și o bugetare disciplinată.

Concentrarea pe fluxurile de venit pentru acțiuni creative sau intelectuale ar putea fi mai recompensatoare. Minimizează cheltuielile emoționale și rezistă la luarea unor decizii financiare impulsive. Disciplina strategică și parteneriatele de colaborare sunt esențiale pentru a obține o avere stabilă pe termen lung.

Relații și sănătate: Stabilitatea emoțională și satisfacția în relațiile romantice, în special în relațiile de lungă durată, sunt așteptate. Deși pot exista neînțelegeri ocazionale sau dezacorduri minore, comunicarea constantă, tactul și răbdarea în relații vor asigura pacea.

Persoanele singure se pot aștepta la întâlniri romantice neașteptate. Concentrați-vă pe deschiderea emoțională, cultivând legături puternice de încredere și siguranță emoțională pentru a crea relații romantice pozitive. Anul 2026 poate aduce stres neașteptat, așa că orice acțiune relaxantă poate ajuta la calmarea minții.

Practici precum meditația, yoga sau pilates pot ajuta la reducerea stresului general și la menținerea sănătății mintale și fizice generale. O dietă sănătoasă, bazată pe alimente integrale, cum ar fi fructe, legume și cereale integrale, vă poate ajuta. Controalele regulate ar trebui să fie o prioritate pentru a detecta din timp problemele de sănătate.

Numere norocoase: 2, 7, 8 și combinații precum 27 și 72. Culori norocoase: maro, roșu, verde lime, albastru, galben și violet. Pietre norocoase: smarald pentru gândire mai ascuțită, armonie, creativitate și comunicare mai clară.

Anul 2026 ar putea fi un vârtej de schimbări pentru cei născuți sub acest semn zodiacal, deși nu neapărat într-un mod negativ. Le va testa flexibilitatea, adaptabilitatea și concentrarea. Există oportunități de a perfecționa aceste abilități prin obstacole neașteptate, dar menținerea echilibrului, disciplina și fermitatea vă vor ghida spre succes.

Carieră și finanțe: Prima jumătate a anului 2026 ar putea fi plină de ambiguitate și schimbări constante, în special din cauza mediului companiei sau a presiunii din partea seniorilor, care necesită acțiuni rapide și decisive pentru a aborda aceste provocări. Rămânând alert, evitând distragerile și rămânând cu picioarele pe pământ, ai putea obține recunoașterea, în a doua jumătate a anului.

Prima jumătate a anului 2026 ar putea duce la stres financiar neașteptat. Cu toate acestea, fiți atenți la deciziile impulsive - evitați investițiile și cheltuielile cu risc ridicat. Trăsăturile pozitive, cum ar fi stabilitatea și asumarea riscurilor calculate, vor duce la succes pe termen lung și la o creștere durabilă.

Lucrurile ar putea începe să se îmbunătățească în a doua jumătate a anului, cu oportunități mai pozitive care apar, cum ar fi un nou flux de venituri și noi investiții. Nu împrumutați bani și nu luați credite inutile. Planificarea consecventă și alegerile înțelepte vor duce la un an 2026 mai stabil financiar.

Relații și sănătate: Cei născuți sub acest semn pot experimenta o anumită neliniște emoțională sau lipsă de claritate. În prima jumătate a zodiei, perspective romantice bruște pot intra în viața voastră, dar stabilirea unor fundații solide de încredere va fi esențială.

Pentru cei aflați în relații de lungă durată sau căsătoriți, fiți atenți la neînțelegerile de comunicare, la nealinierea perspectivelor sau la distanțarea emoțională din cauza politicilor solicitante de la locul de muncă.

Cultivarea empatiei și depunerea unui efort conștient de a petrece timp de calitate vor încuraja legături mai profunde.

Asigurarea unui odihnă suficientă, a exercițiilor fizice zilnice și a unei diete echilibrate sunt foarte recomandabile pentru cei care știu că au un program încărcat. Nu suprasolicitați organismul în activități fizice de mare intensitate. Menținerea unui sistem imunitar puternic și sănătos prin hidratare și odihnă adecvată este importantă. Acordați atenție chiar și celor mai subtile semnale corporale și solicitați asistență medicală rapidă atunci când este nevoie.

Numere norocoase: 4, 7, 8, 9 Culori norocoase: Alb, albastru, auriu, bej, deschis și gri Pietre norocoase: Acvamarin pentru echilibru și calm; turcoaz pentru optimism și rezistență

2026 va fi un an plin de provocări, dar și de oportunități. Numai prin diligență, inovație și disciplină vor avea succes Cocoșii. Tensiunile și neînțelegerile în relații pot apărea din cauza stresului și a comunicării deficitare. Acordați o atenție sporită sănătății cu exerciții zilnice pentru a minimiza stresul, ceea ce va fi crucial pentru întregul an 2026.

Carieră și finanțe: 2026 va fi începutul unei călătorii profesionale palpitante și transformatoare, ieșind treptat din stagnare, tipare vechi și obiceiuri la locul de muncă. Cei care investesc continuu în cariera lor vor culege probabil recompense mai bune, în special în a doua jumătate sau în ultimul trimestru.

Concentrează-te pe construirea de rețele profesionale și pe depune eforturi pentru a fi recunoscut. Suișurile și coborâșurile financiare pot face parte din parcursul anului 2026 pentru Cocoș, în special în prima jumătate a anului. Pot exista întârzieri neașteptate în plățile din partea afacerii sau datorii.

Prin urmare, o bună gestionare a banilor este importantă.

Minimizează achizițiile impulsive sau investițiile cu risc ridicat pentru a genera venituri rapide și acordă prioritate unei bugetări financiare adecvate. Cu o planificare financiară mai bună, șansele de creștere a averii vor crește în a doua jumătate a anului 2026.

Relații și sănătate: Fii pregătit să te simți mai vulnerabil în domeniul romantic, având în vedere câteva faze dificile. Relațiile sau căsniciile pe termen lung pot trece prin tensiuni, ceea ce poate duce la certuri neașteptate. Comunicarea deschisă și rezolvarea problemelor imediat ce apar sunt esențiale.

Persoanele singure pot dezvolta conexiuni mai profunde și noi potențiale pentru romantism. Cu toate acestea, grăbirea impulsivă în orice, fără a cunoaște suficient cealaltă parte, va duce la confuzie și neînțelegeri.

Sănătatea, în special sănătatea mintală, necesită în 2026 mult mai mult efort și grijă. Presiunile de a performa la locul de muncă sau în viață pot duce la neglijarea îngrijirii de sine, rezultând epuizare, stres și oboseală. Totul ține de echilibru; indiferent cât de aglomerat devine, un regim regulat de obiceiuri alimentare sănătoase, activități fizice care ameliorează stresul și odihnă suficientă sunt importante.

Număr norocos: 5, 7, 8 Culoare norocoasă: Auriu, maro, galben deschis, bej, gri Pietre norocoase: Citrin pentru motivație, bogăție și succes

Anul 2026 va continua să le permită celor născuți sub acest semn să înflorească și să dezvolte o creștere constantă, cu schimbări pozitive. Cu toate acestea, energia Calului de Foc poate fi confuză sau poate crește tendințele spre stres.

Carieră și finanțe: Primul trimestru s-ar putea simți ca o stagnare, cu un volum de muncă mai mare și o lipsă de comunicare adecvată cu colegii. Răbdarea și efortul persistent de a crea o creștere stabilă în mijlocul provocărilor s-ar putea dovedi mai utile.

Pe măsură ce avântul se acumulează în a doua jumătate a anului, ar putea urma perspective mai bune de creștere în carieră, cu noi responsabilități care să ducă la recunoaștere durabilă și oportunități de schimbare a locului de muncă și avansare. Ultimul trimestru ar putea aduce recunoaștere, promovări sau noi oferte.

Echilibrarea bugetelor în prima jumătate a anului poate fi dificilă din cauza cheltuielilor mai mari sau a fluctuațiilor fluxului de venituri. Cu toate acestea, respectarea unui nivel strict de cheltuieli lunare, minimizarea datoriilor și concentrarea pe investiții pe termen lung care nu fac față riscurilor pot ajuta.

Relații și sănătate: Relațiile pot varia de la foarte pozitive la dificile uneori, în funcție de nivelul de maturitate emoțională și conștientizare de sine al fiecărui individ. Cuplurile se pot confrunta cu un val de emoții, ceea ce poate duce la neînțelegeri sau la o potențială deznădejde. Prin urmare, comunicarea atentă, răbdarea și bunătatea ar fi înțelepte.

Persoanele singure sunt încurajate să exploreze noi oportunități romantice, care pot apărea prin intermediul rețelelor de contacte sau al conexiunilor sociale.

Până în ultimul trimestru, relațiile sunt susceptibile să înflorească prin efort și onestitate emoțională. Evitați gândirea excesivă și critica, care pot duce la certuri inutile.

Asumarea rolului de îngrijitor va fi dăunătoare. Exercițiile fizice regulate, o dietă echilibrată și un somn adecvat zilnic vor preveni probleme precum digestia proastă, durerile de cap cauzate de stres sau un stil de viață dezechilibrat.

Numere norocoase: 3, 4, 9, inclusiv combinații precum 34, 93, 49 Culoare norocoasă: roz căpșuni, roșu, verde jad și violet Pietre norocoase: diamant pentru putere, loialitate și rezistebță.

Porc (născut în 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Cei născuți sub acest semn zodiacal trebuie să fie precauți și disciplinați în luarea deciziilor. Schimbările bruște și lipsa de control ar putea crea mai mult stres, dar atâta timp cât rămân echilibrați și flexibili, pot depăși potențialul acestor provocări.

Carieră și finanțe: Mijlocul anului 2026 ar putea oferi oportunități pentru cei care le caută, dar sunt necesare analize atente. Responsabilitățile neașteptate pot părea copleșitoare; cu toate acestea, disciplina, răbdarea și pozitivitatea vor fi răsplătite, în special pentru carierele creative care implică comunicarea.

Stabilitatea financiară rămâne puternică în 2026. Veniturile și fluxurile de venituri sunt stabile, cu și mai multe recompense venind în a doua jumătate a anului. Adoptarea unor obiceiuri pozitive, cum ar fi cheltuielile în limita posibilităților, evitarea investițiilor excesive și ocolirea jocurile de noroc, va aduce beneficii și recompense pe termen lung.

Relații și sănătate: Tensiunile din romantism pot fi extreme în 2026. Pentru persoanele singure, pot apărea oportunități de relații neașteptate, dar semnificative, prin intermediul prietenilor sau cunoștințelor sociale, mai ales în primul trimestru. Acordarea de timp pentru a înțelege și a cultiva un nivel profund de încredere poate crea o relație de durată.

Pentru cei aflați în relații sau căsătoriți, o sensibilitate sporită și neînțelegeri pot apărea din cauza unor presupuneri rapide. Nu proiectați nesiguranțe prin interpretarea greșită a indiciilor sau reacții exagerate. Rămânând cu picioarele pe pământ, abținându-vă de la a crea gelozie și exprimându-vă emoțiile cu blândețe, construind în același timp spații sigure și înțelegere, veți avea ca rezultat armonie pozitivă și intimitate.

Probleme minore de sănătate, care pot afecta rinichii, sistemul digestiv sau nervos, pot apărea din cauza neglijării cauzate de stresul constant. Exercițiile ușoare care reglează emoțiile, cum ar fi mersul pe jos, yoga sau stretching-ul, pot preveni oboseala și pot menține o mentalitate pozitivă. Alimentele nesănătoase sau grele ar trebui restricționate, iar nutrienții adecvați vor fi necesari.

Numere norocoase: 2, 5, 8, precum și combinații de numere precum 25 și 58 Culori norocoase: galben porumb, gri, maro arțar, albastru cer, auriu și negru Pietre norocoase: Piatra Lunii pentru intuiție, iubire și pace interioară

Pentru nativii născuți în luna ianuarie și prima parte din februarie este bine să consultați tabelele, ca să vedeți în ce zodie sunteți. Zodiacul chinezesc, după cum ați observat, nu se suprapune peste anul european grigorian.

Ei bine, vă dau o veste bună: mâine este, în definitiv, o altă zi!

BERBEC

Îţi disimulezi bine jocul tău. Dai impresia că eşti inflexibil şi lipsit de empatie. Dar tot mai ai o doză de anxietate. Decepţiile trecute te împiedică să fii foarte optimist. Nu te teme! Profita si gaseşte-ţi echilibrul interior si pacea sufletească de care ai atâta nevoie! Nu mai face atatea mofturi, viaţa este complicată şi fără sa o faci tu şi mai complexa. Stelele spun sa dai dovada de bun-simt şi modestie! Măcar astăzi, când totul poate merge aşa de bine!

TAUR

O parte dintre nativi sunt la un moment important, poate crucial. Dacă faci parte din ei, adică dacă ai de făcut o alegere majoră, deschide bine ochii! Curaj şi noroc, o să ai nevoie! Prietenii te cauta să-ţi împartaşească problemele lor. Vremea capricioasă şi vremurile aiurea ţi se par probleme infinit mai grave decât micile lor intrigi. Nu te grăbi să tragi concluziile care se impun, partenerul tău practica un "joc secund" aşa incât trebuie să vezi în spatele vorbelor şi în umbra celor afişate.

GEMENI

Atitudinea binevoitoare ale celor din jurul tău îţi întăreşte încrederea în forţele proprii. Astăzi trebuie să dai dovadă de calm şi răbdare ca să anulezi influenţa unor evenimente obiectiv. Nu ai timp pentru tristeţi existenţiale, scutura-te si imbarbatează-te singur. Astăzi ai nevoie de mult optimism pentru rezolvarea treburile tale cotidiene. Sentimentele tale contradictorii nu sunt deloc folositoare pentru fermitatea in decizii pe care trebuie sa o arăţi anturajului. Uneori este bine sa fii mai putin comunicativ şi doar să asculţi, iar astăzi este una dintre acele zile. Poţi afla o multime de noutăţi nebănuite, care iţi vor fi de folos.

RAC

Nicio conjunctură negativă, nicio grijă importantă. E una din zilele acelea când eşti zâmbitor, liniştit şi optimist, dar trebuie să pui la punct unele probleme tehnice legate de munca ta. O zi de marţi aproape bună, fără cele trei ceasuri rele, cu unele aspecte favorabile, ceea ce poate insemna chiar încercarea de rezolvare a unei situatii financiare care te punea pe ganduri. Cu Luna, patroana care încearcă să te favorizeze, intuiţia ta creşte şi poţi rezolva mai uşor situaţiile în care sunt implicate femei, sau situaţii de natură feminină.

LEU

Tot cauţi o soluţie, dar nu reuşeşti! Eşti enervat, dar şi amuzat. Parcă ai fi o pisică care caută să prindă un păstrăv, la rîu! Până la urmă o să reuşeşti, pierde cine încetează să încerce! Șezi si cugeta, spune o veche zicala, care astazi ti se potriveste perfect. Ia mai multe informatii si abia atunci poti lua o decizie buna! Ai nevoie de sprijin şi din parte anturajului, a colegilor şi a familiei. Sigur că o să intri în criză de timp şi nici banii nu îţi ajung pentru proiectele tale, iar astăzi luni, îţi faci planuri utopice pentru restul săptămânii, pe care ştii de acum că nu o să le respecţi. O informaţie de la nişte prieteni adevăraţi te pune pe pista cea bună, în cele din urmă!

FECIOARĂ

Multe vorbe, pentru un lucru de nimic. S-a sforţat muntele şi a născut un şoricel! Conjunctură favorabilă, mai puţin în domeniul muncii tale. Cu tact, poţi evita discuţiile la serviciu! Misterul vieţii este dincolo de noi. Cine crede că-l cuprinde este nebun şi nebun este acela ce-l crede. Stai in afara exagerarilor de tot felul! Configuratia astrologica iti indica sa nu te repezi sa tragi concluzii gresite, sa ai suficienta rabdare, pentru că lucrurile se vor lămuri. O bârfă sau un schimb mai tăios de cuvinte te fac să te îndoieşti de un prieten. Nu este bine, nu este bine deloc!

BALANŢĂ

Când te concentrezi pentru un lucru, la serviciu, de exemplu, universul dispare în jurul tău. Se întâmplă lucruri pe care le treci cu vederea, trebuie să ai mai multă atenţie distributivă! Astăzi ai o perioadă indicată pentru studiu şi activitate laborioasă. Intelectul este bine aspectat aşa încât poţi să te implici în lucruri mai importante care necesită o anumită fineţe a gândirii. Dacă ai de dat examene, sau un interviu, sau pur şi simplu vrei să convingi pe cineva, atunci astăzi este perioada în care poţi să prevalezi!

SCORPION

Din nou ai ceva greu de rezolvat, dar numai dimineaţa. Ziua de azi te ajută să te înţelegi mai bine cu cei apropiaţi, cei din jur te plac, profită să-ţi promovezi cu iscusinţă interesele. Uneori te înşeli in privinta oamenilor, pentru ca iti faci pareri preconcepute. Evita dezamagirea fiind mai pragmatic in relaţiile cu colegii. Configuraţia generală a horoscopului arata că începând de astăzi urmează o perioadă care îţi este în mod explicit favorabilă : câştiguri neaşteptate şi favoruri din partea sexului opus. O veste bună care te face să fii mulţumit(ă) pentru că ţi-a confirmat intuiţia!

SĂGETĂTOR

Când au nevoie de tine, toţi se bulucesc, când tu ai nevoie de ei, nu e nimeni. Cu siguranţă ştii răspunsul la ghicitoare, doar face parte din viaţa ta. Fii mai exigent cu... "prietenii"! Din nou, pentru a câta oara, ai de ales intre doua posibilităţi. Sinergia faptelor te conduc, insă, către o fundătura sentimentală! Neliniştea si nerabdarea proprii naturii tale sunt pe cale sa-ti joace o festa. Trebuie sa ai rabdare si sa astepti, altfel strici totul ! Aşa că lasă decizia pe mai târziu. Pe fondul unei configuratii slabe si cam confuze, vointa si determinarea care te-au caracterizat in ultimul timp incep să se estompeze. Poate că nici nu trebuie să iei o hotărâre. Uneori lucrurile se rezolvă de la sine.

CAPRICORN

Astăzi nu ai o secundă de timp liber. Munca îţi ia tot timpul! Trebuie să găseşti o evadare, nu eşti sclav pe plantaţie, încearcă să fii mai rapid, să ai aliaţi competenţi, care să te ajute! Ceva mocnea de mai mult timp, fie ca ştiai fie că nu, acum iţi ramâne doar sa tragi concluziile şi să-ţi fie de invăţătură! De azi începe o perioadă potrivită pentru promovarea intereselor personale şi avansare sociala. Luna, ciudat aspectată, este un generator de idei fanteziste şi trăznite, idei pe care nu te vei gândi mult ca să le pui în practică.

VĂRSĂTOR

Nu ţi-a plăcut niciodată "lucrul în echipă". Astăzi poate fi ziua ta de naştere, cu petrecerea respectivă. Sau de altceva, de o treabă pe care nu poţi să o duci bine la capăt de unul singur! O zi din perioada când, pentru compensaţie, Vărsătorii cumpara extrem de scumpe aberaţii tehnologice de ultimă oră, iar Vărsătoarele fac datorii la coafor, manichiuristă, croitoreasă, modistă, stilist, maseur, bazin, sală şi încă în multe alte locuri... Consumi, deci exişti!

PEŞTI

Nu te repezi să critici pe toată lumea. Poate fi o capcană! Încearcă să fii mai destins, zâmbeşte şi vezi de ce treburile nu merg bine. Trebuie să găseşti cauza, nu să satanizezi efectele! Un procent dintre nativi pot să aibă astăzi o surpriză plăcută: şefii sau patronii te vor aprecia în mod deosebit, pentru o periodă de realizări şi acumulări. O serie de evenimente te vor obliga la o analiză aprofundată. Noi prietenii sau relaţii fac ziua interesantă. Ai unele veşti care te neliniştesc şi te ingrijorează, dar în a doua parte a zilei ori primeşti un ajutor neasteptat, ori rezolvi tu situaţia!