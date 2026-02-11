Horoscopul lui Dom’  Profesor,  12 februarie 2026.  Despre Astrologie (XLIX)

12 februarie

Pe 12 februarie s-au născut Abraham Lincoln, Charles Darwin, Franco Zeffirelli, Alexandru Davila, Otilia Cazimir, Ioan Ovidiu Sabău, Isaac Peltz, Valeriu Gorunescu.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii Meletie, Antonie şi Hristea.

Nimic în "Kalendar", dar nimic!

Mai mulţi dintre domniile voastre, dragi lupi, padawani şi hobbiţi îmi puneţi întrebări diverse despre astrologie. O întrebare revine mereu: cum, de ce, funcţionează astrologia?

Partizanii şi adversarii astrologiei s-au înfruntat de-a lungul istoriei; şi în prezent încrucişează argumente şi ipoteze. Însă s-a petrecut o schimbare esenţială: în prezent cîmpul bătăliei s-a mutat din domeniul filozofic, în care pur şi simplu adversarii astrologiei negau principiile astrologice, în domeniul tehnicilor utilizate. Pentru că orice om cu bun simţ, apropiindu-se fără prejudecăţi, sau fanatism de astrologie, a realizat minunata ei capacitate de a antrena, de a rafina şi îmbogăţi gândirea omenească. Şi de faptul că, sub forma unei ştiinţe statistice sociale moderne, dă rezultate, dă speranţă, sfaturi bune şi evaluări ale posibilităţilor.

Dar CUM funcţionează, CARE este mecanismul astrologiei? În decursul timpului s-au dat mai multe explicaţii, dar nici una dintre ele, pentru mine, nu s-a dovedit a fi cea corespunzătoare şi deci nu le vom menţiona aici. Ceea ce este cert, este că, la fel ca şi curentul electric şi energia atomică, despre care, de asemenea, nu ştim chiar totul (dar asta nu ne împiedică să le folosim) - deci, la fel ca şi alte domenii care nu au explicate pe deplin modul de acţionare - astrologia funcţionează!

De asemenea statisticile medicale au făcut public faptul că există o legătură între ciclul activităţii solare şi frevenţa accidentelor cardio-vasculare. Anumite ritmuri biologice sînt vizibil influenţate de Soare, ritmurile circadiene ale organismului uman: variaţia temperaturii corporale, succesiunea stării de veghe şi de somn, activitatea rinichilor etc. De asemenea ouăle fertilizate răspund la ciclul solar. Micuţele şi simpaticele rozătoare cunoscute sub numele de hamsteri respectă, în condiţii normale, ciclul solar. Puşi în condiţii speciale, fără lumină naturală, îşi reajustează ciclul activităţii zilnice la perioada mai lungă a zilei lunare.

La fel de cunoscut este faptul că la Lună plină creşte incidenţa unor crize nervoase, isterice. Probabil că mai puţin cunoscut este faptul că o anumită specie de crab oceanic îşi schimbă culoarea după fazele Lunii; iar că scoicile, care îşi închid şi deschid valvele în funcţie, se părea, de flux şi reflux, transportate la mii de kilometri de locul de origine, în condiţii de laborator şi-au schimbat ritmul activităţii, după trecerea Lunii la meridianul respectiv. Multe nevertebrate îşi reglează ritmul după ciclul Lunii - viermii Palele viridis şi Planaria, aricii de mare etc.

Fără nici o îndoială, există o legătură între perioada fazelor lunare şi ciclul menstrual feminin. Un om de ştiinţă american, doctorul Dewan, pe la jumătatea secolului trecut, a reuşit să normalizeze ciclul mai multor femei, convingîndu-le să lase în dormitor o lumină aprinsă noaptea, timp de trei nopţi, începînd cu a 14-a zi a ciclului - becul aprins fiind un simulacru de Lună plină. Tratamentul a dat o reuşită interesantă, dar nu întotdeauna.

Şi celelalte planete (în astrologie şi Soarele şi Luna se numesc planete, uneori luminarii) ale sistemului solar au o oarecare importanţă asupra vieţii omului de pe Pămînt - ne-o demonstrează cercetările publicate de soţii Francoise şi Michel Gauquelin, prin anii 70’. Am în față cartea, semnată de Michel Gauquelin, ”Le Dossier des Influences Cosmiques”, apărută în anul 1973, la ”J’ ai lu”, format ”livre de poche” de 319 pagini.

Aceste cercetări, folosind metode statistice şi ale calculului probabilităţilor, au luat în considerare datele a peste 27.000 persoane, născute între anii 1794 şi 1945, cu mare preponderenţă pentru ultima perioadă de timp. Datele au fost recoltate din diverse ţări vest-europene: 12.000 din Franţa, 7.000 din Italia, 3.000 din Germania, 3.000 din Belgia şi 2.000 din Olanda. Dintre cele 27.000 de date, 16.000 aparţineau unor personalităţi cunoscute care au reuşit în viaţă, în profesie, iar 11.000 de date aparţineau unor persoane medii, care nu s-au ilustrat prin nimic deosebit. Studiul a urmărit, printre altele, stabilirea unei legături între o anumită dispunere a planetelor în horoscopul nativ şi reuşita în viaţă, în profesie.

- la cei 3.647 de oameni de ştiinţă şi medici de renume, s-a constatat un procent ridicat de horoscoape native avînd pe Saturn şi Marte în zona ascendentului sau la culminaţie. Probabilitatea ca acest lucru să fie o simplă întîmplare a fost calculată ca fiind 1:500 000.

- la cei 3.438 de militari de carieră, personalităţi cunoscute, ofiţeri superiori, generali, Jupiter şi Marte se găseau în momentul naşterii fie la orizontul estic, în jurul ascendentului, fie în mijlocul cerului şi aceasta într-un procentaj destul de însemnat, încît şansa ca acesta să fie de domeniul hazardului a fost calculată ca fiind mai mică de 1 la un milion.

- la cei 2.088 de sportivi de renume, campioni, planeta Marte se afla la ascedent, sau la culminaţie, într-o statistică surprinzătoare, 452 de cazuri în loc de 358, cît ar fi fost media, ceea ce lasă întîmplării numai o şansă la cinci milioane.

- la cei 1.352 de scriitori cunoscuţi, Luna este la ascendent, sau la culminaţie în 292 de cazuri în loc de 225; hazardul este 1:100 000.

Exemplele pot continua, reuşita actorilor şi a jurnaliştilor pare a fi indicată de Jupiter, a politicienilor de Lună şi Jupiter etc.

De remarcat este faptul că la “datele martor”, ale celor care nu au reuşit mai mult decît mulţumitor în viaţă, în profesie, nu s-a evidenţiat o configuraţie specială a planetelor.

Cu toate că, iniţial, soţii Gauquelin au afirmat că au descoperit un principiu nou, care completa tradiţia astrologică, ei nu au făcut, după cum spunea celebrul André Barbault, care a consacrat studiului astrologiei peste 40 ani, decît să confirme nişte lucruri stabilite de foarte mult timp şi menţionate încă de acum două mii de ani.

Astfel, în “Tetrabiblos”, poate cea mai importantă lucrare scrisă despre astrologie, alcătuită de Claudius Ptolomeu în primul secol, după Hristos, putem găsi în Cartea a IV-a, capitolul 4 - “Despre profesiuni”: “Stăpînul profesiei se găseşte în relaţie cu poziţia Soarelui şi în semnul mijlocului Cerului. Trebuie să luăm în consideraţie planeta care, fiind cea mai apropiată de Soare, răsare dimineaţa înaintea lui, şi planeta care este la M.I. (Mijlocul Cerului).”

Din aceeaşi lucrare: “ Cînd planetele sînt în unghiuri, ele dau nativului o minunată putere şi imperiul lumii. Dacă nu există nici o planetă în unghiuri (adică în jurul ascendentului, descendentului, M. C. şi I. C.) el (nativul) va fi fără strălucire şi nu va putea să ocupe poziţii importante”. (Cartea a IV-a, capitolul 3 - “Despre demnităţi”.) Ptolemeu asocia planeta Marte cu reuşita “prin intermediul armelor”. Saturn cu “gîndirea profundă”, Jupiter cu “arta de a guverna”.

Evident, statistica francezilor din secolul XX verifică teoria făcută în secolul I.

Astrologia este o mantică divinatorie matematică - spune Gwenc’hlan Le Scouezec, Marele Druid, în seria sa celebră de ştiinţe ezoterice, “L’Encyclopédie de la divination” apărută în anul 1963, introducînd doi noi termeni, primul din grecescul “mantikon” - a prezice, iar al doilea din latină, “divinatio” sau mai precis din “divina agere” - a duce la îndeplinire (un act divin). Sigur, se referă mai ales la pretenţiile scrierilor biblice care explicau că astrologia, împreună cu alte ştiinţe, a fost adusă pe Pământ de către îngerii căzuţi. Deci, astrologia este de provenienţă divină. De unde au luat oare îngerii cunoaşterea, înainte să vină în picaj spre Terra, că le cam plăceau pământencele? Evident, de la Dumnezeu!

Bun, mi-a făcut mare plăcere să vă răspund la nedumeririle domniilor voastre, dragi lupi, padawani şi hobbiţi! Vedeţi, am mereu marele regret că nu i-am întrebat suficient pe Corneliu Mănescu, pe Mircea Malița, pe Mircea Eliade, pe Sorin Ciulli, pe maestrul meu sufi, Bedâ Laleh Singh, sau pe profesorii mei lama din Tibet, sau pe tutorele meu în ale astrologiei, Derek Parker. Pentru mine timpul întrebărilor a trecut, al domniilor voastre abia începe. Profitaţi, cât este momentul potrivit şi stelele binevoitoare, pentru că, nu-i aşa, mâine este, întotdeauna, în definitiv, o altă zi!

BERBEC

Ai o idee, un proiect important, sau la care ţii foarte mult şi eşti nerăbdător să-l vezi realizat. Stăpâneşte-ţi grabă, pentru că după cum ştii, strică treaba! Ai nevoie de timp şi ajutor! Pe total, ziua de astăzi este o perioadă pentru reflecţii calme şi meditaţii liniştite şi puţină distracţie în mijlocul acestei... activităţi susţinute! Nu este o perioada foarte favorabila calătoriilor sau schimbărilor majore. Este un timp de reîncărcare a bateriilor, in care confortul şi un mod de viaţă mai liniştit, mai calm, iti face bine şi te face sa priveşti viitorul cu speranţă.

Aspecte bune, în sensul că dacă te limitezi la activităţile obişnuite, se poate să nu ai niciun necaz. Analizează nemulţumirile celor din jurul tău, care te privesc şi ia măsurile necesare. O perioadă plină de inspiraţie şi idei noi. Nu te implica în conflicte deschise cu Leii sau Capricornii. Este o perioadă favorabilă celor care caută un loc de muncă, sau doresc o situaţie profesională mai bună. Insistă, nu te lăsa descurajat. Perioada iţi este favorabilă, în general. Ziua de astăzi face să-ţi crească energia, ceea ce se traduce printr-un mare volum al activităţilor făcute cu entuziasm.

Astăzi nu lua împrumuturi de la bănci, nu semna hârtii, contracte, care atrag răspunderea ta juridică. Amână toate întâlnirile importante, sau deciziile privind achiziţii, cheltuieli mari. Veşti bune şi programe de distracţie. Ţine-ţi cunoştiinţele (mai ales cele feminine) strict la distanţa potrivită, nu încuraja efuziunile sentimentale şi micile confesiuni mincinoase. Nu crede tot ce ţi se spune şi nu te lua după sfaturi. Propria inteligenţă şi intuiţia vor rezolva situaţia. Controleză anumite tendinţe extravagante, mai ales în domeniul cheltuielilor şi al promisiunilor gen „trec eu pe la tine”. Aminteşte-ţi că nu ai timp!

Zi favorabilă pentru activitatea cotidiană, eşti avantajat în profesie sau meserie. Azi caută cu grijă prilejurile ca să te afirmi, să ieşi în evidenţă, fără să fii ostentativ, sau agresiv. Nu te lăsa coplesit de rutina zilnică, căuta să te distrezi şi să ai noi cunostiinte sau chiar prieteni. Atenţie la regimul alimentar şi la viroze. Sănătatea este mediocră pentru nativii din prima parte a zodiei şi bună pentru restul. Banii sunt cam puţini astăzi, poate unde se şi scumpesc toate, dar mereu mâine este o nouă zi!

O zi inspirată, ai idei pe direcţia intereselor tale imediate. Evită să amesteci plăcutul cu utilul. Sfaturile bune duc la rezultate bune. Sprijină-te pe cei apropiaţi, pe prietenii buni. Unele surprize plăcute, dar până la urmă previzibile – din partea copiilor sau a fraţilor mai mici. Nu este o scuza pentru tine, care vezi numai lucrurile mari şi nu te cobori să analizezi şi amănuntele! Cheltuielile si veniturile sunt dezechilibrate in bugetul tau personal – in perioada zilei de astăzi vrei să cheltuieşti, nu glumă! Poţi să-ţi temperzi pornirea – de fiecare dată când vrei să cumperi ceva spune-ţi că o să găseşti ceva mai bun!

Astăzi ai multe pe cap, dar e o zi fastă, norocoasă. Nu vei reuşi să le faci pe toate, concentrează-te pe o singură problemă importantă pentru tine, poate o situaţie personală pe drumul critic. Atenţie mărită la sfârşitul zilei când răbdarea iţi este pusă la încercare. Nativele din zodia Fecioarei, mai ales, sunt astăzi avantajate în relaţiile amoroase. O problemă personală îşi poate găsi rezolvarea, de asemenea, dar trebuie să dai dovadă de discreţie. Sănătatea este la cote modeste, totuşi nu trebuie să te alarmezi. Trebuie să ai mai multă încredere în fortele proprii si sa nu ceri ajutor decat când este absolut necesar. Aşa poţi să eviti refuzurile si deceptiile.

Anumite informaţii te descurajeză, dar cu puţin bun simţ şi refuzând complicaţiile inutile, o s-o scoţi la capăt! Concentrează-te pe problemele importante, care te interesează personal! Activităţile legate de speculaţiile financiare sau comerţul cu amanuntul sunt avantajate. Un Taur sau poate un Săgetător te ajută să treci o cumpănă. Un incident neplăcut în a doua parte a perioadei poate fi evitat cu prudenţă şi respectarea regulilor. Mai ales cele de circulaţie. Străluceşti într-un grup, sau te bucuri de un eveniment social deosebit. Poate un spectacol, pe seară.

Pui mult suflet în ceea ce faci astăzi, consumi timp şi multă energie. Acordă-ţi, totuşi, nişte pauze, absolut necesare, menajează-ţi corpul şi încearcă să duci o viaţă mai sănătoasă. Zi de cumpărături şi poate chiar de ceva nou, relativ important pentru tine! Nu încerca să controlezi evenimentele din viaţa prietenilor impunând date şi planuri de măsuri. Banii nu sunt excelent aspectaţi, dar o zi trece repede! Nu este o perioadă foarte favorabila călătoriilor sau schimbărilor majore. Nou-nou, dar nu tot ce este nou este şi mai bun!

Ai nevoie de mai multă energie, de mai mult efort. Astăzi poţi să te descurci printr-o mai bună organizare, dar trebuie să ceri şi ajutor. Vitaminele cu minerale te pot ajuta, de asemenea. Atitudinea ta este pragmatică şi utopică în acelaşi timp, performanţă rară şi notabilă, însă poţi să ratezi cu uşurinţă câteva ocazii. Dar cui îi pasă! Ţie, în nici un caz... Ai o mare dorinţă de a dărui şi chiar faci mici cadouri, aşa, fără motiv, sau cu motiv evident, că se apropie sărbătorile primăverii, Dragobetele nostru. Nu fă confidenţe despre viaţa ta personală, despre proiectele tale de viitor, mai ales la serviciu sau la şcoală, sau unde activezi.

Nu te lăsa intimidat sau păcălit, chiar dacă momeala e o sumă cu multe zerouri. Evită astăzi orice negociere, târguială, care conduce către stabilirea unei înţelegeri în care ai obligaţii. Cu toate ca vremea si vremurile te influenţează negativ şi treci printr-o perioadă mediocră, fă în aşa fel ca să nu fie vizibil pentru anturaj. Mai multa discreţie nu strică! Nu te enerva, oricum nu este la îndemana ta rezolvarea problemei cu care te confrunţi. Singurul care se pricepe este Destinul. Aşteaptă. Un procent din Capricorni reuşeşte astăzi să facă o gafă. Mică! Nu te băga prea mult în viaţa altora, chiar dacă îţi sunt prieteni buni. Totuşi, o veste bună, chiar foarte bună!

Treci printr-o perioadă de oboseală cronică, urmare eforturilor făcute. Sfatul stelelor e să-ţi oferi o pauză, nu te îngriji de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngriji de ale sale! Energia suplimentară furnizată de Cosmos te face să te risipeşti mai ales în latura mai frivola a vieţii, sigur, după orele de program. Interesul, aproape o pasiune s-ar putea spune, caracteristic zilei de astăzi este pentru... sport. Făcut de tine, nu privit la tv! Trage de fiare, fugi pe bandă, dacă în parc ţi-e frig şi lumea iţi va părea mai frumoasă şi mai zveltă ! Perioada zilei de astăzi este benefica pentru tratamente fizioterapie, întreţinere cosmetică, dar în niciun caz intervenţii medicale invazive, chirurgicale, de orice fel!

Nu poţi rezolva ceva, amână! Dacă poţi şi este în puterea ta. În orice caz, este mai prudent să ceri ajutor, cu diplomaţie şi tact. Timpul soluţionează aprope orice... la momentul potrivit! Dimineaţa, poţi evita, cu siguranţă, o situaţie neplăcută, prin amânarea unor întâlniri sau prin reprogramarea unor evenimente, la serviciu, dar mai ales în familie sau cu prietenii. În a doua parte a intervalului trebuie să dai dovadă de prudenţă şi chiar suspiciune în analiza unor veşti şi informaţii. Mai este un aspect minor negativ, dar pe care îl interpretez ca pe o obosela cronică sau o oarecare stare de disconfort faţă de vreme, vremuri şi oameni. Odihneşte-te mai mult şi oferă-ţi mediul şi anturajul care îţi face plăcere. Dacă poţi!