Horoscopul lui Dom’ Profesor,  18 august 2025. Recția Republicii Cehe după întâlnirea Trump-Putin

18 august

Pe 18 august s-au născut împăratul Franz Joseph, Robert Redford, Roman Polanski, Patrick Swayze, Constantin Duţu, Maria Gheorghiu, Sorin Alexandrescu.

Sinaxar. În calendarul creştin ortodox sunt Sfinţii: Flor, Lavru, Polien şi Leon. Nu mă pot opri să remarc ce nume frumoase, astăzi nu se mai folosesc, din păcate! Poate, Leon?

Legea strămoşească. Iar nimic în „Kalendar”!

Dragi lupi, padawani şi hobbiţi anumite articole, mai vechi, din “Le Figaro” şi “Frankfurter Allgemeine Zeitung” mi-au atras atenţia. Informaţii foarte interesante. Iarăşi îmi fac ordine în bibliotecă, pentru că pregătesc mii de cărți să fie expediate la românii de pretutindeni!

Există un fel de ofrandă adusă marilor personalităţi, un serviciu unic şi ultim dat de câţiva autori binefăcătorilor lor. Acei scriitori au renunţat la vanitatea lumească de a scrie romane sau jurnalistică pentru edituri care să multiplice producţia intelectuală în sute şi mii de exemplare, spre o recunoaştere firească şi necesară a valorii lor.

Scriitorii respectivi ştiau că sunt valoroşi, sau că ceea ce scriu este numai pentru o elită hedonistă şi cultivată. Sunt câteva cazuri în istorie, altfel ascunse cu grijă de istoriografii oficiali, când câte un cap încoronat, rege sau împărat, a fost singurul cititor al unei lucrări, poem, roman sau istorie, care fusese dedicată numai acelui puternic al vremii. Sigur, lumea este ingrată, majoritatea lucrărilor au devenit publice după săvârşirea din viaţă a autorilor şi a regelui.

Dar, după cum spunea marea Regină Elisabeta I : „...faptul că sunt singura cititoare a unui roman istoric, imi dă adevărata dimensiune a puterii mele regale şi a unicităţii mele. Ce folos că am un regat, o flotă şi un stat de condus. De fapt nimic nu îmi aparţine în întregime, nici măcar bijuteriile coroanei. Manuscrisul „Zorilor de Aur”, da, îmi aparţine în întregime şi petrec clipe foarte plăcute urmărind personajele în căutarea lor fabuloasă !”

Numai câţiva regi şi câteva regine s-au bucurat în decursul timpului de acest serviciu deosebit al dedicaţiei exclusive a unei opere literare. Poeţi şi scriitori „de curte” au fost, sunt şi vor fi în continuare. Dar nu este vorba de preamărirea persoanei conducătorului, ci de dedicarea exclusivă a talentului, creaţiei şi inspiraţiei autorului către mecena respectiv.

În timpurile noastre, Howard Hughues, "aviatorul" a avut „avantajul şi mândria”, după cum declara el însuşi în jurnalul său, să fie unicul cititor al unei opere care s-a întins pe şapte volume şi zece ani – operă a unui scenarist rămas necunoscut, pe care miliardarul american l-a cunoscut în timpul când a investit masiv în industria filmului.

„Era un şoarece de bibliotecă. Dar scria frumos, cu nerv şi cu imagini precise. Dacă l-aş fi lăsat la Hollywood, maşina de făcut filme l-ar fi stors şi zdrobit în câţiva ani de zile. Pe de altă parte, băiatul ăsta era un singuratic cu capul în nori, care nu ştia să-şi facă prieteni şi gaşcă ca să reuşească în iadul celei de a şaptea arte. L-am invitat la un pahar de bere şi i-am propus să scrie numai pentru mine. A fost indignat şi chiar supărat. M-a acuzat că doresc să-i „ruinez cariera”. A doua zi i-am dat cheile unei maşini scumpe şi un apartament mobilat ultima modă, aproape de sediul meu. Nici nu a mulţumit, dar nici nu a refuzat.

După o săptămînă m-a sunat, că acceptă să „devină un nimeni”. Cu banii primiţi de la mine, peste zece ani, şi-a făcut propria casă de filme. Astăzi este unul dintre cei mai cunoscuţi regizori şi producători din America. Investiţia mea a fost bună. Dar am avut avantajul şi mândria să fiu unicul cititor al unei lucrări frumoase şi inspirate!” – relata H.H. – pe care unii istorici îl consideră „geniul financiar al Americii şi unul dintre cei mai mari patrioţi cetăţeni ai Statelor Unite”.

În Europa, regretatul preşedinte francez Mitterand a avut, de asemenea, o scriitoare, pe nume Emilly, care i-a dedicat în exclusivitate un roman-fluviu, inspirat din istoria Franţei, de genul „The Lord of The Rings” – un roman fantastic, foarte gustat de preşedintele francez.

„Este şi surpriza pe care ţi-o produce următorul capitol. Sunt un om foarte ocupat. Nu am timp să citesc o carte în întregime. Dar cele câteva file care îmi apăreau săptămânal prin curier, telex, fax, chiar cu DHL-ul, le aşteptam cu nerăbdare şi făceau deliciul deplasărilor mele cu maşina sau avionul. Apoi este marea vanitate, pe care o mărturisesc în speranţa de a fi înţeleasă exact de amatorii de literatură, de a fi singurul cititor al unui roman. Merită, nu?!” – spunea preşedintele Franţei.

Guillaume Narguet, de la Radio Prague International, informează. În principal, despre întâlnirea Trump-Putin.

Întâlnirea Putin-Trump

În urma întâlnirii dintre Donald Trump și Vladimir Putin, care a avut loc vineri în Alaska, șeful diplomației cehe a lăudat eforturile președintelui american de a pune capăt războiului din Ucraina și faptul că va informa Europa despre negocierile cu omologul său rus, în ciuda faptului că nu reușise să ajungă la un armistițiu în Ucraina și niciun acord nu a fost detaliat nici măcar în cadrul conferinței de presă care a urmat întâlnirii lor.

Casa Albă a declarat că Donald Trump a avut apoi o lungă conversație telefonică cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și apoi a vorbit cu liderii NATO la întoarcerea sa de la summit.

Potrivit lui Jan Lipavský (Spolu), care și-a exprimat reacția vineri seară la X, problema constă în imperialismul rus, nu în dorința Ucrainei de se alinia Europei.

Printre alte reacții din Republica Cehă, precum cele ale viceprim-ministrului Marian Jurečka, ministrului Apărării Jana Černochová și ministrului Științei, Cercetării și Inovării Marek Ženíšek, este evident și faptul că lui Putin nu-i pasă cu adevărat de pace, de victime și nici nu intenționează să oprească atacurile rusești împotriva Ucrainei. Potrivit acestora, intenția liderului de la Kremlin în participarea la această întâlnire, care nu a adus niciun progres semnificativ, este în primul rând de a slăbi unitatea occidentală și de a răspândi propaganda sa.

Petr Fiala: „Summitul a confirmat că Putin urmărește doar restaurarea imperiului”

Prim-ministrul ceh a participat duminică la o videoconferință care a reunit țările din „coaliția celor dispuși”, aliate cu Kievul, pentru a pregăti următoarele etape ale negocierilor de pace privind Ucraina.

Înainte de aceasta, sâmbăta aceasta, Petr Fiala a declarat că rezultatele întâlnirii de vineri dintre Donald Trump și Vladimir Putin au confirmat faptul că Statele Unite și aliații săi caută soluții pentru restabilirea păcii, în timp ce președintele rus Putin, la rândul său, dorea doar să obțină cât mai multe câștiguri teritoriale și să restaureze imperiul sovietic.

Scheletele lui Lucy și Selam, care vor fi expuse în curând la Muzeul Național, au ajuns la Praga.

Cele 52 de oase ale lui Lucy, faimosul Australopithecus descoperit în urmă cu puțin peste 50 de ani, au ajuns în siguranță la Praga, vineri, fiind împrumutate Republicii Cehe de către Muzeul Național al Etiopiei, în cadrul unui acord pe care prim-ministrul Petr Fiala l-a descris ca fiind „destul de excepțional”. Pentru această ocazie, au fost implementate măsuri speciale de securitate, supravegheate de unitatea de intervenție rapidă a poliției.

Datând de 3,18 milioane de ani, specimenul fosil al speciei dispărute Australopithecus afarensis, care este una dintre cele mai prețioase și mai vechi descoperiri paleoantropologice din lume, va fi expus timp de șaizeci de zile la Muzeul Național din Praga, începând cu 25 august. Aceasta este prima dată de la descoperirea lor când rămășițele scheletice ale lui Lucy vor fi expuse în Europa.

În cadrul aceleiași expoziții, „un moment istoric”, potrivit directorului Muzeului Național, Muzeul Etiopian a împrumutat orașului Praga și pe Selam, acesta fiind numele dat fosilei unui copil descoperită în anul 2000 într-un sit din apropierea locului unde a fost exhumată Lucy și care este chiar mai veche decât aceasta din urmă cu aproximativ 150.000 de ani.

Trebuie să menționez că, mă informează sursele mele, urmare furtului din Olanda a coifului de la Coțofenești și a brățărilor dacice, pentru asigurarea, paza și protecția rămășițelor lui Lucy și Salem în Praga, s-au luat măsuri extraordinare. Cele două vitrine vor fi păzite de trupe speciale, înarmate până în dinți, permanent, 7/7 și 24/24, iar asigurarea se pare că este de ordinul a zece milioane de dolari, ratele de asigurare fiind plătite de cehi.

Dragii mei lupi, padawani sau hobbiţi, trudesc cât are ziua lumină şi până noaptea târziu ca să vă ofer ceva deosebit, interesant, dar nu vulgar, ceva numai pentru sufletul vostru bun. Sunt alegerile mele, dar gândurile voastre!

Aşa că dacă nu găsiţi astăzi ceea ce căutaţi, aveţi răbdare, eu ştiu şi o să vină rândul şi subiectului respectiv, pentru că ştim cu toţii, mâine este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 18 august 2025

BERBEC Examinezi cu atenţie situaţia şi optezi pentru soluţii prudente. Dimineaţa, fie la serviciu, fie în vacanţă, întâlneşti unele greutăţi. Eşti surprins, nu te aşteptai, însă, concentrează-te! O zi favorabilă mai ales pentru nativele zodiei. Multă lume, multe proiecte, mulţi prieteni – eşti o persoană populară... dar nu uita că frate-frate, dar brânza este pe bani – ceva tot trebuie sa iasa din aglomeraţia asta! Aşa că nu pierde timpul cu filozofii utopice şi cu idei fantastice. Mai mult pragmatism nu strica!

TAUR Nu da crezare celor care vor să-ti strice ziua cu veşti proaste, cu zvonuri. Trebuie sa verifici personal şi să nu te bazezi pe alţii. Nu e o zi rea, dar evită să te enervezi din nimicuri! Zodia ta este zodia banului şi a economiei. Aşa că du-te la cumpărături! S-ar pute să fie catharsisul de care ai nevoie în lumea asta ciudată şi haotică. Sanatatea este bună, atenţie la durerile de cap, de gât, în special, şi la pierderea de energie.

GEMENI O zi liberă liniştită în care te gândeşti la toamnă. Adică la cheltuielile pentru începutul şcolii, la conserve, la căldura pentru iarna... şi totuşi, schimbarea vieţii îţi dă siguranţă! Amintirile nu-ti dau pace si nu este o idee rea să le aşterni pe hârtie, sau sa deschizi un nou fişier. Nevoia ta permanentă de bani a făcut să te speteşti cu munca în ultima perioadă de timp. Odihneste-te astăzi, ca să te poţi lupta cu greutăţile mâine. Te aşteaptă o perioadă de timp grea şi obositoare!

RAC Ai o zi schimbătoare. Aşa e ziua de luni, ziua Lunii. Oferă-ţi un catharsis: mici cumpărături, o îngheţată bună, o cafea scumpă! Singurătatea în aglomeraţie - azi te apasă mai mult! Mici schimbări, o întâlnire care îţi face plăcere şi una nu prea. Începe să se contureze un nou concept, o nouă ideeu sau proiect. Dă-i înainte cu talent! Sănătatea este bună, dar cei mai sensibili dintre Raci pot avea unele episoade alergice.

LEU Zi favorabilă pentru unii Lei. Pui accentul pe domeniul social, faci alianţe la serviciu, sau în concediu, încerci să obţii un consens avantajos pentru tine. O parte o să iasă, cealaltă... Evită lucrurile importante, schimbările de strategie şi întâlnirile hotărâtoare. Ca direcţie principală a dezvoltării viitorului, configuraţia astrologică indică păstrarea unui statu quo şi acumulări sigure, dar lente. În ziua de azi, mai ales dimineaţa, urmăreşte cu atenţie banii pe care trebuie să-i încasezi, ca să nu ai întârzieri.

FECIOARĂ Întâlniri plăcute, persoane interesante la orizont. Venus este încă retrograd în Leu, deci nu pierde timpul. Eşti contrariat şi stresat de anumite veşti, dar le dai prea mare importanţă! Dacă eşti obligat să joci în continuare piesa asta de teatru care se numeşte viaţa zilnică trebuie să faci ca simţămintele tale să nu fie evidente. Zâmbeşte şi dă-te foarte ocupat. Din fericire numai prima parte a zilei este drastică, începând de la prânz lucrurile se înviorează, urmare unei veşti. Seara plăcută, favorabilă distracţiei, spectacolelor, dragostei.

BALANŢĂ Cineva te bârfeşte, dar este vina ta, pentru că nu eşti suficient de diplomat. Pe seară, ai nevoie de aer, dar nu condiţionat. Ieşi la plimbare şi bârfeşte şi tu cu cine are chef de tine. Dedică ziua familiei, cuplului şi încearcă să descifrezi relaţiile şi scopurile fiecărui membru al familiei. Oferă-le ajutorul. Prietenii, familia, anturajul apropiat este avantajat de stele. Poţi folosi prilejul ca să petreci o seară foarte plăcută în compania lor. Totuşi, ziua pare delicată, ascunde mai multe decât poţi tu să vezi!

SCORPION Poţi primi multe veşti, date, informaţii. Dar, fii atent cum le interpretezi. Eşti surprins de atitudinea cuiva. Analizează, vezi dacă e în interesul tău, sau dacă e clar că pierzi timpul! Evită astăzi discuţiile seriose şi strategice cu femeile. Cu un compliment bine plasat poţi schimba cursul discuţiei. Nu da curs propunerilor extravagante, odihneşte-te şi relaxează-te. O carte bună, tableta, sau un film interesant pot crea un climat confortabil. Ceea ce s-a pierdut se va găsi!

SĂGETĂTOR Astăzi, luni, ziua Lunii, ai nevoie de o bună gimnastică a minţii şi a trupului. Ai adunat multe frustrări, ai muncit mult, este momentul să vezi cum poţi obţine şi foloase meritate. Urmează-ţi intuiţia, prima gândire, prima impresie. Astăzi lasă analizele sofisticate pe altă dată. Este bine sa eviti, daca poti, subiectele cu caracter emotiv. Lămureşte programul tău şi unele “răceli” cu partenerii. Fraza care „se poartă” este : “voi vă faceţi treaba voastră, eu mi-o fac pe a mea”.

CAPRICORN O zi capricioasă, ca vremea! O privire, un gest de tandreţe, mici nimicuri care te fac să te simţi atât de bine. Pe de altă parte ai o bună dispoziţie ca să aduci armonia în duo, în familie! Nu sunt semne de accidente majore, sau cutremure devastatoare, dar zgura socială şi duşmanii ascunşi încep să facă o presiune asupra desfăşurării viitorului. În prezent ai ajuns într-o poziţie pe care o consideri echilibrată, dar vai, foşgăiala din jurul tău îţi atacă temeiul. Încă o dată, nu este nimic acut sau foarte ameninţător, dar picătura chinezească începe să cadă... Nici chiar prietenii apropiaţi nu te pot ajuta, mai curând strică, decît folosesc. Horoscopul arată că eşti singur, ca un drumeţ în calea lupilor. Dar, „nu mor caii, cînd vor câinii”!

VĂRSĂTOR Ziua începe bine, dar apoi o ia pe arătură! Eşti pus în faţa unor probleme, probabil în duo, familie sau cu prietenii. Pot să fie doar situaţii frivole, nimic serios, dar totuşi, fii atent! Ai, de asemenea, o dorinţă de a vorbi cu persoane care să ştie să te asculte şi să te înţeleagă. Nu trebuie, însă, să exagerezi cu destăinurile sau istorisirile mai ales către parteneri de afaceri sau femei indiscrete. Vorbeşte mult, dar nu spune nimic !

PEŞTI Nu îţi plac situaţiile neclare şi faci tot ceea ce depinde de tine ca să ai legături cinstite, sincere. Şi azi îţi respecţi principiile, dar nu uita că în dragoste, orice lovitură e permisă! Evită pe cât posibil discuţiile cu persoane importante, sau discuţiile în contradictoriu cu partenerii şi/sau asociaţii, mai ales despre proiecte de viitor, proprietăţi sau posesiuni comune. Pe de altă parte carisma ta este în creştere şi poţi avea o serie de succese sociale. Dragostea este bine aspectată, interesul tău pentru acest domeniu are o dinamică pozitivă.