International Românii din Ucraina, amăgiți cu promisiuni deșarte de către USR. Baletul declarațiilor ministrei de Externe, Oana Țoiu







Românii din Ucraina, amăgiți de USR. Mai multe siteuri au titrat în ultima săptămână că pe 31 august 2025 Ucraina va marca oficial „Ziua Limbii Române”. Informație asociată vizitei la Kiev/Cernăuți a ministrei române a afacerilor externe, Oana Țoiu, care a transmis public că autoritățile ucrainene „vor să celebreze” la data de 31 august, în linie cu România și Republica Moldova.

Numai că până în momentul publicării acestui articol, nu există încă un act normativ adoptat la Kiev. Decret prezidențial sau hotărâre de guvern care să consacre oficial această sărbătoare pentru comunitatea românească din Ucraina. Deci încă o minciună...diplomatică!

În data de 8 august, un comunicat MAE, anunța pompos că Oana Țoiu a spus la Kiev că „Ucraina vrea să celebreze Ziua Limbii Române pe 31 august”.

Formulare care indică intenția părții ucrainene, nu existența unei decizii deja adoptate. O realitate cu care comunitatea românească din Ucraina se confruntă de ani de zile. Tot de ani de zile, sprijinul venit de la București este de formal și găunos diplomatic.

„Am fost fericită să îi anunț că am făcut progrese cu partea ucraineană pe aceste dosare, iar 31 august va deveni Ziua Limbii Române și în Ucraina. Atât eu, cât și colegii mei din Ministerul Afacerilor Externe, vom lucra în continuare cu autoritățile ucrainene pentru a asigura drepturile și bunăstarea românilor din Ucraina”, a adăugat Oana Țoiu. Și tot lucrează...

Reprezentanți ai mediului asociativ românesc subliniază că marcarea din 31 august este o practică civică de decenii, în sincron cu România și R. Moldova, dar fără consacrare legală în Ucraina.

Zinaida Pinteac jurnalistă la BucPress din Cernăuți, notează că, deși unele publicații au prezentat știrea drept decizie guvernamentală, nu există pe site-urile Guvernului sau Președinției Ucrainei niciun document care să confirme instituirea zilei la această dată.

Pinteac reamintește că inițiativa a pornit în 2023 de la Asociația „Basarabia” (Odesa) și a fost urmată de dezbateri publice anunțate pentru 7 februarie 2025 de către Serviciul de Stat pentru Politici Etnice și Libertatea Conștiinței (DESS) – proces care încă nu s-a finalizat printr-un act normativ.

O parte a presei a acuzat că mesajele publice ale ministrei Oana Țoiu (fostă figură proeminentă în USR) ar fi creat așteptarea eronată că există deja o decizie oficială la Kiev.

Mai ales că așa cum scrie sursa de la Cernăuți, citată de presa din Cluj: “În martie 2025, după cum a informat BucPress, răspunsul primit de la Serviciul de Stat al Ucrainei pentru Politicile Etnice și Libertatea de Conștiință (DESS) nu conținea nicio promisiune fermă. În loc de o soluție concretă, Kievul invoca un proiect legislativ al Institutului Ucrainean pentru Memoria Națională (UINP), blocat încă din 2017. Acest proiect, care ar trebui să reglementeze instituirea sărbătorilor naționale și minoritare, nu a fost actualizat și nici nu conține prevederi clare privind o posibilă Zi a Limbii Române în Ucraina”.

Adică promisiunile ministrei Oana Țoiu vor rămâne doar niște vorbe...