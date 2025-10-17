Horoscopul lui Dom’ Profesor,  18-19 octombrie 2025. Rivalitatea geopolitică dintre Statele Unite și China

18,19 octombrie

Pe 18 octombrie s-au născut Jean-Claude van Damme, Henri Bergson, Melina Mercouri, Chuck Berry, Mihail Sebastian, Nicolae Teclu, Ştefan Bănică Jr., iar pe 19 octombrie s-au născut Auguste Lumiere, John Lithgow, Miguel Angel Asturias, Dumitru Almaş, Simion Mehedinţi.

Sinaxar, pe 18 octombrie, Sf. Apostol şi Evanghelist Luca. Sf. Luca pare a fi fost din părţile Siriei. Adolf von Harnack, savantul german recunoscut ca autoritate în domeniul Noului Testament arată că Luca, Luciu de Antiohia, a scris Evanghelia sa între anii 120 şi 130. Şi "Faptele Apostolilor" cea mai bună, mai elegantă şi logică scrisoare din Noul Testament. Această Evanghelie scrisă într-o limbă aleasă, corespundea strategiei Bisericii din acele timpuri: convertirea clasei conducătoare şi în special a femeilor nobile. Celelalte Evanghelii, sinopticele, care se aseamănă, scrise pe la anii 70-90 se adresau în special mahalalelor oraşelor, oamenilor săraci.

Evanghelia lui Luca se adresa celor cultivaţi. Biserica observase, la începutul secolului II, că misiunea de convertire era împotmolită. Exista un procent de 7-8% de creştini, în special evrei, dar şi un oarecare procent al seminţiilor, a celor care nu erau evrei. Acest procent de circa 8 la sută nu a mai crescut aproape o sută de ani. În faţa acestui prag de popularitate, orice religie are ca scop răspândirea majoritară în strategia de control a statului, ei bine, episcopii creştini au luat hotărârea să convertească clasa conducătoare, ca să impună creştinismul în Imperiul Roman cu forţa, de sus în jos. Ceea ce s-a întâmplat în secolul patru, după ce, la Niceea, în 325, creştinismul a devenit, practic, religie de stat. În următorii treizeci de ani după Niceea, procentul creştinilor a crescut de la 8% la o majoritate de 60%. Traseism, sigur că da, pentru că în acele timpuri religia era politică şi politica era religie.

Pe vreme lui Lucius, creştinii erau concentraţi în mahalalele câtorva oraşe mari. Antiohia era unul dintre aceste oraşe. Luca, medic de profesie, provenea dintr-o familie bună grecească, se pare, şi a fost ucenicul lui Pavel. A murit de bătrâneţe la 84 de ani, depunând activitate de misionariat până în ultima clipă. Are ca simbol taurul înaripat, vechiul animal mitic al Persiei şi mai înainte al Sumerului. L-am văzut la Nimrud, lângă Mosul, într-o săpătură arheologică aflată la treizeci de metri adâncime, la Persepolis, Palmyra, Pasargad, Ur. Apărătorul credinţei...

Luca, medicul, intelectualul, dar și un talentat pictor, se potrivea foarte bine pentru următoarea etapă de propagandă a Bisericii care era îndreptată spre femeilor aristocrate. Von Harnak arată şi Edward Gibbon confirmă că, în ciuda efortului şi a dedicaţiei creştinilor, religia nu se propaga, era respinsă, mai ales în teritoriu. Pe de altă parte chiar dogma descuraja expansiunea creștinilor. Toată lumea aștepta A Doua Venire a Lui Iisus. Mâine, poate în curând. Vine Șeful cel Mare și rezolvă totul!

Aşa că Biserica a hotărât să prevaleze prin impunerea creştinismului de sus, adică să devină religie de stat, imperială. Acest lucru se putea întâmpla numai dacă avea sprijinul aristocraţiei. Iar veriga slabă o constituiau femeile, matroanele romane, nu prea educate, dar mereu în căutare de un zeu care să le satisfacă dorinţele. Dar, creştinismul a avut superioritatea că nu promitea dragoste, bogăţie şi succes ci un singur lucru: minunea... care nu putea fi verificată!

Vedeţi, repet, în acele timpuri şi până de de curând, nici nu au trecut bine o sută cincizeci de ani, religia era politică şi politica era religie.

Tradiţional, pe 18 şi 19 octombrie, Lucinul, Zilele Lupului. Ziua centrală şi ultima, din cele trei zile care conturează un ciclu de trei Lucini, Filipi de toamnă.

Vechile denumiri ale sărbătorilor lupilor s-au pierdut, după cum s-a pierdut şi identitatea noastră. E greu să mergi înainte când nu ştii cine eşti şi de unde vii...

În altă ordine de idei sau în aceiași, în corespondența mea a ajuns și un studiu RAND. Este un exemplu, ca la carte, de diplomație. Iată:

Rivalitatea geopolitică dintre Statele Unite și China prezintă riscuri de conflict militar deschis, război economic și subversiune politică, precum și pericolul ca tensiunile dintre cele două puteri mondiale să distrugă potențialul de a ajunge la un consens global cu privire la probleme precum clima și inteligența artificială. Prin urmare, moderarea acestei rivalități apare ca un obiectiv critic, atât pentru Statele Unite și China, cât și pentru întreaga lume.

Autorii acestui raport propun că, chiar și în contextul unei concurențe intense, ar putea fi posibil să se găsească mecanisme limitate de stabilizare în mai multe domenii problematice specifice. Aceștia oferă recomandări specifice atât pentru stabilizarea generală a rivalității, cât și pentru trei domenii problematice: Taiwan, Marea Chinei de Sud și concurența în știință și tehnologie.

Câteva principii generale pot ghida eforturile de stabilizare a rivalităților intense

Fiecare parte acceptă că un anumit grad de ”modus vivendi” trebuie să facă în mod necesar parte din relație.

Fiecare parte acceptă legitimitatea politică esențială a celeilalte.

În domenii specifice, în special cele disputate de cele două părți, fiecare parte lucrează pentru a dezvolta seturi de reguli, norme, instituții și alte instrumente comune care creează condiții durabile pentru un modus vivendi stabil în domeniul respectiv pe o perioadă specifică (cum ar fi trei până la cinci ani).

stabil în domeniul respectiv pe o perioadă specifică (cum ar fi trei până la cinci ani). Fiecare parte practică reținerea în dezvoltarea capabilităților concepute în mod explicit pentru a submina capacitățile de descurajare și defensive ale celeilalte părți în moduri care ar crea un risc existențial pentru patria sa.

Fiecare parte acceptă o listă esențială de caracteristici ale unei viziuni comune asupra principiilor de organizare a politicii mondiale, care poate oferi cel puțin o bază pentru un status quo convenit.

Există mecanisme și instituții — de la legături personale pe termen lung la legături de comunicare fizică, până la norme și reguli de angajament convenite pentru crize și situații riscante — care contribuie la asigurarea unei funcții de moderare sau de revenire la un echilibru stabil.

Șase inițiative ample pot ajuta la moderarea intensității rivalității dintre SUA și China

Clarificați obiectivele SUA în această rivalitate cu un limbaj care respinge în mod explicit versiunile absolute ale victoriei și acceptă legitimitatea Partidului Comunist Chinez.

Restabiliți mai multe linii de comunicare de încredere între înalții funcționari.

Îmbunătățirea practicilor de gestionare a crizelor, a legăturilor și a acordurilor dintre cele două părți.

Căutați noi acorduri specifice — o combinație de acorduri publice formale și înțelegeri private — pentru a limita concurența cibernetică dintre SUA și China.

Să declarăm acceptarea reciprocă a descurajării nucleare strategice și disponibilitatea de a renunța la tehnologii și doctrine care ar pune în pericol descurajarea nucleară a celeilalte părți.

Căutați inițiative de cooperare modeste pe teme de interes comun, sau preocupare umanitară.

Strategii mai specifice ar trebui să ghideze eforturile de stabilizare a problemelor Taiwanului, Mării Chinei de Sud și concurenței în domeniul științei și tehnologiei.

Stabilizarea problemei Taiwanului ar trebui să se concentreze pe crearea stimulentului maxim pentru ca Beijingul să urmeze abordări graduale către unificare.

Pentru Marea Chinei de Sud, combinați descurajarea escaladării militare cu intensificarea diplomației multilaterale și bilaterale pentru a crea o cale pe termen mediu către o soluție pașnică, ca proces și așteptare internațională implicită.

În rivalitatea dintre SUA și China în domeniul științei și tehnologiei, gestionați cele mai grave aspecte ale tehnologiilor emergente pentru securitatea reciprocă și starea rivalității și renunțați la cele mai extreme versiuni ale eforturilor de a submina progresul celeilalte părți.

Problema rivalității dintre China și SUA este mult mai complicată și include Asia de Sud-Est și Iranul. Probabil că SUA ar ceda Taiwanul dacă China ar renunța la pretențiile în Indochina, Filipine și Indonezia. Pe de altă parte Iranul este ”pompa de benzină” a Chinei, așa se explică lipsa de apetit a SUA față de Iran. ”Războiul” de 12 zile dintre Israel și Iran a luat capăt în urma unei note verbale a Chinei, a se citi ultimatum, prezentată guvernului lui Bibi Netanyahu și al unui telefon POTUS.

Din această încrengătură stufoasă de probleme, dacă nu este bine gestionată, poate ieși un conflict mondial de toată frumusețea. Sperăm că, niciodată, retro satana !

Este un weekend de toamnă cu toată poezia ei scrisă în must, mere și prune. Mai mulți dintre domniile voastre m-au rugat să continui cu recomandare de cărți și filme, cum am mai făcut în trecut. În acest weekend poate doriți să revedeți un film frumos, impresionant, ”Ultimul Mohican” din anul 1992, ecranizarea romanului omonim al lui Fenimore Cooper. ”Promontory” tema muzicală a filmului, opera lui Trevor Jones mă urmărește mereu https://www.youtube.com/watch?v=UUCF8BzuxBI&list=RDUUCF8BzuxBI&start_radio=1. Este pe ”Netflix” o să-l revăd cu mare plăcere.

Aveți grijă de domniile voastre, știind că mai avem o șansă, doar mâine este o altă zi !

BERBEC Veşti bune, conjunctura e favorabilă. Se întâmplă lucruri, care te avantajează pe termen lung. Nu trebuie să amesteci prietenia cu interesul, plăcutul cu utilul. Fii plăcut, dar precaut!

Sâmbătă eşti în criză de timp! Ai multe pe cap. Mai primeşti şi o veste, pare a fi bună, dar trebuie să discuţi cu cineva. Mai multă discreţie! Nu dispera, nu vei reuşi sa le faci pe toate, dar esti aproape de o soluţie pentru rezolvarea unei probleme sentimentale mai dificile.

Duminică cosmosul te informează că planurile pe care le-ai făcut şi le urmăreşti de ceva timp, încep să se materializeze. Nu chiar cum le-ai visat, dar oricum, ceva-ceva începe să se mişte. Sigur, tot în panul relaţiilor umane!

TAUR În weekend reflectezi că nimic nou sub soare, ai mai avut astfel de probleme... Încep să se lamureasca unele probleme legate de domeniul sentimental. Însă, mare atenţie la ce îţi doreşti!

Sambata este o zi placuta care se termina intr-o petrecere, sau la o zi de naştere a unui nativ din Balanţă.

Duminică, un drum, dar cu profit. Weekendul este sub semnul vitezei. Ca un făcut timpul te presează şi mereu nu faci, nu spui ceea ce iti doresti, de fapt. Nu ai timp ! Asa timpul trece repede, confiscat de grijile inutile pe care ţi le faci!

GEMENI Astăzi, tot weekendul, e un prilej bun să rezolvi unele probleme legate de casă, cămin, familie, sau proprietaţi. Conjunctura favorizează domeniul domestic, aşa că poţi pune lucrurile la punct!

Sambată este o zi relaxantă şi plăcută ba chiar interesantă - sunt posibile unele întâlniri întâplătoare cu prieteni vechi dar neglijaţi.

Probabil ca te duci la cumparaturi, duminica o sa vrei sa faci putina curatenie in casa si în suflet. Ai un moment de inspiraţie în care crezi că ai găsit o solutie pentru rezolvarea unor probleme. Cel mai probabil trebuie să verifici cu grijă...

RAC Sâmbătă înţelegi cu mai multă uşurinţă relaţiile complexe dintre cei din jurul tău! Duminica o dedici artei comodităţii, te trezeşti târziu şi te culci devreme, vremea te trage la somn!

Sâmbătă, cu Luna, patroana ta, relativ favorabilă, ai mai multe oportunităţi şi posibilităţi, pe care cu înţelepciune şi chibzuinţă nu o să le risipeşti, cum faci de obicei.

Duminică conjunctura astrală te sprijină să obţii mai multă stabilitate în familie sau printre prieteni.

LEU Se profilează o zi surprinzătoare în care nici nu poate fi vorba de rutină. Nu ai prevăzut acest lucru! Dar întâmplările aleatorii sunt interesante şi în acest weekend pot fi benefice!

Magnetismul personal al nativilor şi nativelor din Leu este în creştere – în special sâmbătă.

Duminică este o zi liniştită şi relaxantă în mijlocul familiei. Acordă mai mult timp familiei, prietenilor vechi - te vei simţi foarte bine in compania lor! Un weekend obositoar, dar foarte plăcut, până la urmă. Seară de duminică deosebită în compania celor dragi, poate la dans, poate la o petrecere. Mică, că după duminică este luni, zi de muncă grea!

FECIOARĂ Pe plan sentimental curiozitatea ta înăscută te împinge înainte, către noi relaţii umane. Dedică weekendul celor dragi, familiei, prietenilor, celor din jurul tău. Te poţi simţi foarte bine!

Paşi mici, dar fermi pe drumul care ţi l-ai ales. Realizări mici, însă pline de bucurii. Te vei simţi foarte bine citind o carte sau vizionand un film bun, acest lucru, sigur sâmbătă seara.

Duminică poti petrece sfârşitul de săptămână cu prietenii la munte, sau după aprovizionare, la târgurile de la ţară. Sigur, dacă ai chef...

BALANŢĂ Astăzi evenimentele sunt în favoarea ta. Trebuie doar să alegi, să iei decizia corectă la timpul potrivit! Totuşi, îţi lipseşte convingerea că ceea ce faci este bine. Aşteaptă confirmarea!

Sâmbătă, este un bun prilej pentru nativii şi nativele din Balanţă să călătorească şi/sau să înceapă o scurtă excursie, chiar dacă plouă!

Duminică, pentru cei care, dintr-un motiv sau altul nu pot pleca de acasă, perspectiva se îmbunătăţeşte într-un mod spectaculos. Perioada weekendului este favorabilă, doar pentru un procent este ziua de naştere!

SCORPION Sâmbătă, o zi plăcută, eşti în plină formă! Căldura sufletească şi investiţiile spirituale făcute astăzi şi mâine pot aduce relaţii normale şi înţelegere. Duminica, zi de relaxare plenară!

Nu-ţi face griji, o să te descurci şi de data aceasta. Stelele fixe şi vremea dar şi vremurile, puternice prin schimbari, îţi conferă energia de care ai atâta nevoie.

Duminică, din nou ai ceva de rezolvat, dar numai în cursul prînzului. Dragostea şi carisma proprie sunt foarte bine aspectate. Norocul este în acest weekend prietenul tau cel mai bun, care te ajută să treci peste obstacole fără necazuri, certuri sau decepţii.

SĂGETĂTOR Ideile tale sunt, în weekend, clare şi chiar de o oarecare eleganţă. Nici planul relaţiilor umane nu este prost aspectat. Trebuie să depăşeşti o anumită reţinere, ca să te distrezi bine!

Stai şi leneveşte, sâmbăta este „sabbath” zi de pauză şi reflecţie. O schimbare este necesară. Noi prietenii şi/sau alianţe.

Duminică, o mică nerealizare, sau un eşec minor care te pune pe gânduri, asta sâmbată. Nu te lăsa copleşit de rutina, caută noi distraţii, petrece timpul cu ceva nou în acest weekend şi caută noi prietenii.

CAPRICORN Sâmbătă evită graba, mişcările bruşte şi deciziile pripite. Investiţiile făcute, în relaţiile umane, se vor dovedi foarte inspirate. Continuă şi duminică cu aceleaşi mijloace de până acum.

Sâmbătă, încep să se profileze avantajele şi succesele eforturilor susţinute din ultima perioadă de timp.

Duminică eşti la un spectacol sau la o aniversare. Weekendul este o vreme când trebuie să accepţi responsabilităţi sporite într-o perioadă tensionată şi afectată financiar. Asta inseamna ca trebuie sa faci o cheltuiala neprevazuta. Poate este vorba despre un cadou pentru o zi de naştere a unei Balanţe!

VĂRSĂTOR Nu încetezi să te gândeşti tot timpul la problemele tale. Conjunctura indică că-ţi trebuie o anumită perspectivă şi obiectivitate. Problemle sentimentale rămân în weekend la fel de mari!

Sâmbătă programul prestabilit va suferi modificări neaşteptate. Nu este nimic, însă, negativ. Trebuie să-ţi păstrezi calmul şi să dai dovadă de umor la unele informaţii mai ciudate pe care poţi să le primeşti.

Duminică ai un program scurt: te trezeşti târziu şi te culci devreme, asta dacă nu te duci pe seară la vreun spectacol, club sau o petrecere de zi de naştere a unei Balanaţe.

PEŞTI În weekend evită nepăsarea şi mai ales graba. Trebuie să fii prudent, precaut, în aglomeraţie şi mai ales în convorbirile la mobil! Nu lăsa lucrurile neclare, sau „în coadă de peşte”!

Sâmbătă stelele avantajeaza in mod special activităţile legate de domeniile social şi amor. Nu că domeniile respective ar fi foarte importante, dar sunt... sensibile!

Duminică este timpul unor decizii, mai mult sau mai putin importante şi dacă ai tărie de caracter o să dobândeşti mai multe avantaje. Weekendul este favorabil lucrurilor importante. Promovează-ţi cu hotărâre interesele personale.