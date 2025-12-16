Horoscopul lui Dom’ Profesor,  17 decembrie 2025. Protecția secretului afacerilor

17 decembrie

Pe 17 decembrie s-au născut Paracelsus, Humphrey Davy, Erskine Caldwell, Horia Popescu, Doina Melinte, Dumitru Bagdasar, I.A. Bassarabescu, Vasile Lovinescu.

O zi liniştită din punct de vedere astrologic, cum ar trebui să fie şi din partea oamenilor.

Tradiţional, sinaxar, Sf. Daniel, Proorocul şi Sfinţii tineri prooroci Ananaia, Azaria şi Misail. "Daniil, împreună cu alţi trei tineri iudei, Anania, Azaria şi Misail, pentru faptele lor cele bune au fost luaţi la curtea lui Nabucodonosor şi puşi în dregătorii". Ca să interpreteze visele, semnele şi stelele de pe cer!

În interpretarea mea, un fel de Army of the New Earth, divizia de paranormali. Aţi văzut vechiul film cu George Clooney "Bărbaţii care se holbează la capre"? Când americanii vor să spună ceva, fac un film!

Iar când Uniunea Europeană vrea ceva, face un raport, o informare! Ieri, marți, am primit „cartea de telefon” de la Bruxelles. Nu pot să citesc tot, dar de răsfoit, se poate! Mi-au atras atenţia ceva, pe care cu acordul celor în cauză, vă fac părtaşi şi pe domniile voastre, dragi lupi, padawani şi hobbiţi.

In baza acordului se va introduce o definiţie europeana a secretului in afaceri care va constrange statele membre sa adopte masuri care sa garanteze apararea drepturilor companiilor care cer despagubiri in situatia violarii acestuia. Textul convenit prevede si reguli referitoare la protejarea informatiilor confidentiale in timpul unui eventual proces. Potrivit noilor reglementari, companiile victime ale unui furt de secrete sau devenite obiect al unor dezvaluiri, nu vor putea face recurs, daca informatiile obtinute se referă la dreptul de liberă exprimare, dacă se dezvaluie în acest mod o frauda, o ilegalitate sau proceduri periculoase pentru siguranţă publică, protecţia consumatorilor, sanătatea publică sau protecţia mediului.

In acelaşi timp, o companie afectata de dezvaluiri în presă nu va putea sa recurga la tribunal daca este vorba despre protejarea unui interes legitim recunoscut în dreptul comunitar sau national şi nici dacă secretul respectiv a fost dezvaluit de catre angajati sau reprezentantii lor. Deputatii au urmarit ca noile dispozitii sa nu creeze obstacole nejustificate pentru mobilitatea investigaţiei jurnaliştilor şi au explicat faptul ca noile reguli nu vor limita recurgerea la experienta si la competentele celor care le-au acumulat în mod onest pe parcursul carierei. Astfel, noile dispozitii nu ar trebui să impuna restrictii suplimentare in contractele de munca fata de cele prevazute in dreptul comunitar sau national. Urmează ca acest acord informal realizat intre negociatorii din PE si cei din Consiliu sa fie aprobat de Comisia de afaceri juridice, de Parlament in ansamblul sau, apoi de catre Consiuliul UE.

Să scuzaţi traducerea, este standard UE, nu-mi aparţine, după cum vă rog frumos să mă scuzaţi când fac dezacorduri, sau mănânc litere. În special litera “a” este delicioasă!

Bun, am mai găsit şi altceva interesant, normal, din Cehia:

Participarea ministrului slovac al mediului, Tomáš Taraba, reprezentând Republica Cehă, la o reuniune a miniștrilor europeni ai mediului este fără precedent. Potrivit unor surse contactate de agenția cehă de știri ČTK, nu a fost înregistrat niciun astfel de precedent. Secretariatul General al Consiliului UE declară, de asemenea, că nu a întâlnit nimic comparabil în ultimii douăzeci de ani.

Informațiile privind reprezentarea Republicii Cehe de către Tomáš Taraba au fost făcute publice luni de către Petr Macinka (Partidul Șoferilor), care conduce temporar Ministerul Mediului și a fost numit și ministru al Afacerilor Externe în aceeași zi. Această conducere interimară vine în urma problemelor de sănătate întâmpinate de candidatul la funcția de ministru al Mediului, Filip Turek (Partidul Șoferilor), care nu s-a întâlnit încă cu președintele Petr Pavel.

Președintele ceh Petr Pavel a cerut marți un acces mai ușor la învățământul superior pentru studenții din familii cu venituri mici. În timpul unei ceremonii de numire a noilor profesori la Universitatea Carolină din Praga, el a subliniat că multor tineri le lipsește motivația de a urma studii universitare, în special celor care au crescut în medii în care o diplomă nu este considerată un atu.

Șeful statului ceh a subliniat probleme structurale persistente, invocând subfinanțarea cronică a universităților și proporția scăzută de absolvenți în comparație cu alte țări ale Uniunii Europene. Potrivit Eurostat, doar 33,5% dintre cehii cu vârste cuprinse între 25 și 34 de ani dețineau o diplomă universitară în 2024, comparativ cu o medie UE de 44%.

Aşa că acum o să mă duc să văd un film de război cu Ronald Reagan “Hell Cats of the Navy”, un film cu submarine, alb-negru, de colecţie, din anul 1957. În ultimul moment rudele din State şi Canada mă anunţă că acolo s-a anunţat că vor fi 20 de grade de Crăciun. Celsius, nu Fahrenheit! O să vină şi la noi? Căldură mare, dom’le, parol, mon cher!

Haideţi, nu sunt lucrurile chiar aşa de disperate, nu stăm chiar așa de prost, pentru că întotdeauna există speranţa că se va produce ceva bun, poate chiar o minune, doar mâine, este, în definitiv, o altă zi!

O zi bună, poate unde zodia este bine aspectată cu Soarele. Îţi place vremea, aerul rece şi mai curat şi începi să te pregăteşti cu entuziasm pentru Crăciun. Bine că eşti o persoană perseverentă, uneori chiar încăpăţânată. Acest lucru te scuteşte astăzi de necazuri. Dacă insişti cât trebuie, reuşeşti! Vezi de drumul tău, nu te pierde în peisaj! Ziua de astăzi, 17 decembrie, miercuri, este o perioadă în care anumite planete aflate în zodii, altele decât domiciliul lor, influenţează, poate prin rezonanţă poate prin alt mecanism obscur, evenimentele şi emoţiile în sensul întârzierii şi a estompării lor, mai ales in sfera personala, a propriilor interese.

Cheltuieli importante pentru sărbătorile de iarnă. Preţurile sunt mai mari decât ai prevăzut, asta te încurcă un pic, dar, banii vin şi se duc, investiţia în distracţie aduce mereu bucurii! Soarele, în mod convenţional, aflat înspre limita zodiei Săgătătorului, face aspecte bune cu zodia ta şi acest lucru se poate ilustra astăzi printr-o creştere a energiei, a capacităţii de activitate, dar şi printr-o nelinişte şi foială permanentă. Parcă, astăzi, mai ales pe seară, nu-ţi mai găseşti locul. Zâmbeşte, nu te repezi şi o să fie bine!

Zi densă, atenţie să nu-ţi depăşeşti domeniul de competenţe. Solo, eşti favorizat pe plan sentimental, aşa că uită-te în jur, poate întâlneşti pe cineva, cumva. Seara, poate, la un film nou. Este o zi amestecata. Astăzi, cine riscă, NU câştigă! Impresia generală a horoscopului tău tranzitat este de reaşezare şi regîndirea a unor strategii. Apar noi actori în joc. Saturn, maximus maleficus, aspecteaza disonant, de ceva timp, din Pești, ceea ce nu are darul sa faca lucrurile mai simple sau mai usoare. Nu refuza nimic, dar nici nu face „mişcari” - păstrează zâmbetul pe buze, stelele tale protectoare, din constelaţia Pleiadele, cele misterioase, te vor proteja in continuare !

O zi nu prea grozavă. Astăzi trebuie să stai liniştit şi să aştepţi ca ziua să treacă în linişte şi fără necazuri. Nu te implica în nimic important sau nou, doar activitatea obişnuită. Impresia generală a horoscopului tău este de reaşezare şi regândirea a unor strategii. Apar noi actori în joc. Saturn, maximus maleficus, aspecteaza disonant, de ceva timp, ceea ce nu are darul sa facă lucrurile mai simple sau mai uşoare. Rabdă, zâmbeşte, totul trece!

O zi în care conjuntura astrologică pare a-ţi aduce noroc. Mai în toate domeniile. Dar este bine să ţii cont şi de sfaturile prietenilor, ale membrilor familiei, ei au o părere obiectivă. Nu deschide nici o directie, nici un proiect ziua asta, chair dacă se zice la serviciu să te grăbeşti că vine Crăciunul, lasă ca lucrurile să se aranjeze de la sine. Ocoleşte orice discuţie cu anturajul apropiat despre posesiuni comune. Fii extrem de scurt in discuţiile cu anturajul, cu prietenii, familia, şefii. Haide, haide, este o zi cam şifonată – şi atât!

Astăzi ai o mare dorinţă să te exprimi, să discuţi, să vorbeşti, să dialoghezi, să convingi lumea! Eşti mai dornic să ajuţi decât de obicei. Poate fi şi influenţa Spiritului Crăciunului! Emoţiile tale sunt pastelate iar pozitia relativă dintre Venus şi alte planete arată, mai ales în a doua parte a intervalului, un interes crescut pentru relaţii romantice. In prima parte a zilei, dimineaţa, ai o mică complicaţie de ordin financiar: o factură sau ceva de plătit cu care nu eşti de acord, sau altceva de genul acesta. Stelele te sfătuiesc să amâni orice complicaţie fără să dai un răspuns negativ.

O veste bună, poate din presă. Conjunctura indică o perioadă favorabilă, dar atenţie ce cumpări, vaşabilitate şi ce garanţie are. Moderaţie la regimul alimentar, mai ales la cel cantitativ. Fii deosebit de clar în discuţii sau în negocieri. Ziua respectivă este un bun prilej să recapeţi iniţiativa, mai ales în familie. Este, de asemenea o perioadă propice pentru relansarea unor proiecte mai vechi, dar nu pentru începerea unor noi întreprinderi. Călătoriile şi drumurile rămân în continuare rău aspectate, nu se recomandă să pleci la niciun drum.

Ai o idee bună pentru vacanţa de Crăciun şi abia aştepţi să o discuţi cu cei dragi, familia, prietenii. Dar, ca să fii bine informat ia mai multe date, chiar direct, nu de pe internet! Ziua aceasta este o perioada de timp amestecată în care aspectele benefice şi malefice se succed rapid, în funcţie de aspectele Lunii. Sunt şi unele aspecte care arată noroc la bani, la obţinerea lor sau la cheltuirea lor inspirată, pentru că după cum spune înţeleptul chinez „sunt două căile să faci avere – să câştigi mulţi bani sau să faci cheltuieli inspirate”.

Atenţie la vremurile complicate, dar şi la "soarele cu dinţi", la vremea capricioasă. Chiar dacă nu este ziua ta de naştere, poţi primi cadouri de la membrii familiei şi/sau de la prieteni. Trebuie să reacţionezi cu multă hotărâre, când eşti pus în faţa unor situaţii neplăcute, gen ţi s-a ocupat locul de parcare! Nesimţirea a atins cote alarmate, nu lăsa mitocanii să prevaleze! Timpul se recuperează în dauna altui timp. Nu te împărţi în prea multe activităţi, nu te enerva pentru amănunte mărunte – lumea este plină de indivizi rudimentari, grobieni şi nu se cade să te cobori la nivelul lor. Dar fii ferm, vorbeşte politicos!

Capricornii sunt foarte interesaţi de siguranţa personală. Astăzi nu uita acest lucru când planifici şi faci cheltuieli pentru vacanţa de Crăciun. Cere lămuriri, clarifică, ca să fii sigur! Lucrurile devin mai serioase, ascultă cu atenţie, descifrează sensul ascuns al lucurilor. Fi selectiv şi reţinut în promisiuni, mai ales nu promite nimic pe termen lung. Pe de alta parte nu exagera cu analiza şi sinteza. Cel mai adese lucrurile sunt dezarmant de simple!

Un procent din zodie trebuie să ţină locul celor care pleacă, deja, în vacanţă de Crăciun. Atenţie la modul în care preiei sarcinile celor plecaţi, să nu cumulezi greşelile şi prostiile lor. Nu-ţi asuma, mai ales, obligaţii pe termen lung. Amână cu distincţie şi cu multă bunăvoinţă orice îţi pare legat de domeniul banilor sau al poziţiei. Peste câteva zile configuraţia planetară îţi este din nou binevoitoare şi poţi beneficia de influenţe cosmice care chiar daca nu iti vor umple buzunarele, în orice caz nu le vor goli. Poţi onora obligaţiile trecute, dar şi astea numai în sume mici!

Mereu cu Neptun în domiciliu, este adevărat în ultimul grad, dar bine aspectat, deciziile luate astăzi se pot dovedi inspirate. Dimineaţa nu te încăpăţâna şi nu te grăbi inutil, nu intra în discuţii cu persoane necunoscute! Un posibil incident domestic in familie. Cu atenţie şi diplomaţie, ba mai mult, folosind aurita cale de mijloc, fără să schimbi nimic din obiceiurile tale, sau să reaşezi dramatic relaţii şi legături, dar fiind în permanenţă atent - totul poate fi în echilibru şi în avantajul tău!