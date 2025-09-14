Horoscopul lui Dom’ Profesor,  15 septembrie 2025. Despre una, despre alta...

15 septembrie

Pe 15 septembrie s-au născut Cornelius Agrippa von Nettesheim, Agatha Christie, James Fenimore Cooper, Elie Carafoli, Fărămiţă Lambru, Virgil Gheorghiu, Ioan Lăcustă, Marian Popa.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Iosif cel Nou de la Partoş, Nichita Românul şi Visarion din Larisa.

Tradiţional, în ”Kalendar” pe 15 septembrie, poporul îl ţine, sau îl ţinea, pe Nichita cel nebun. Nichita „s-a născut şi a crescut în Dacia lui Traian, pe malul stâng al Dunării, pe vremea goţilor” (Viețile Sfinților). Un compatriot, deci, şi dacă o să aveţi răbdare o să vedeţi că a fost un bun proto-român, un fel de Păcală arhaic!

Nichita era călugăr şi facea tot felul de minuni, unele scamatorii, adică, unele spre hazul poporului. Văzând el din sihăstria lui că dracul face răutăţi din ce în ce mai mari oamenilor, l-a prins pe necurat şi i-a ţintuit părul cu un cui de o laiţă. De aceea se zice că „Nichita care ţine pe dracul de păr”. Nebunie mai mare nici că se putea că dracul şi-a rupt părul din cap și a fugit şi de durere a început să facă şi mai mari răutăţi oamenilor, până în ziua de azi! (Olteanu, Speranția, Pamfile)

Se ţine cu stricteţe altfel... Nichita cel nebun vă ia minţile, sigur, dacă mai aveți! Minţi care se pare că nu mai trebuie luate, că de mult nu mai sunt la unii posesori, dacă mă uit prin ziare!

Dar de mult nu v-am mai spus pilde cu Nastratin Hogea. O să vă spun ceva, taină mare, Nastratin Hogea este nemuritor! Trăiește și astăzi în căsuța lui din Konya, sau în Shiraz, în Cairo, Oran, Tunis, Casablanca, Tirana, Mangalia, Vidin, etc etc o mulțime de națiuni îl revedndică pe înțeleptul cel hâtru și bun la vorbe.

Sau este vorba de alt Nastratin Hogea, stră-strănepotul lui, sau pur și simplu o poreclă și mie mi se spunea Nastratin Hogea, porecla mi-a dat-o Corneliu Mănescu, pentru umorul cu care povesteam secile fapte și acte diplomatice.

Ascultați, mai bine citiți și luați aminte:

Ei bine, săptămâna trecută, la Nastratin Hogea se prezintă doi prieteni cu o vanetă, o dubiță încărcată vârf, cerând să li se facă dreptate. Îi istorisesc că au cumpărat marfă din străinătate și că se duc cu ea la bazar să o vândă. Stăpânul mașinii, cel care conducea avea numai un sfert de marfă, restul era a prietenului, mai bogat. Când au trecut un râu, prin vad, mașina s-a împotmolit și au trebuit să vină țăranii din cea mai apropiată localitate cu un tractor românesc făcut la Tabriz ca să-i scoată din mijlocul râului. I-a cosat o sută de mii de riali. Apoi cei doi prieteni s-au certat în contul cui trebuie pusă suma. Prietenul cu trei sferturi de marfă spunea că este vina șoferului, iar cel cu numai un sfert din marfă spunea să fie împărțită pierderea în mod egal.

Nu, nu – spune Nastratin Hogea, pierderea trebuie suportată în întregime de cel care are trei pătrimi din marfă, dacă nu încărca așa de mult vaneta, nu se împotmolea în mijlocul râului. Cel în cauză a deschis gura, dar a închis-o repede, a băgat mâna în buzunar și i-a dat șoferului banii. Ba, i-a dat și lui Nastratin zece mii de riali, pentru buna judecată, spunând că socotelile bune fac prietenii buni!

Rari sunt oamenii care se supun unei judecăți bune, chiar dacă este împotriva lor!

Am fost anunțat că ar fi trebuit să se ţină, în Marea Britanie, un festival cu prilejul aniversării a 135 de ani de la naşterea Agathei Christie. Probabil că o să se ţină, poate online, dar prietenii mei britanici nu o să se ducă. Au un regim de viaţă ca în timpul ultimului război mondial. Se deplasează în grupuri, numai când este necesar, cu patru-cinci maşini puternice, fac cumpărăturile numai de la producători, sau online, evită cât pot spaţiul public, supermarketurile, iar mersul cu metroul, sau transportul în comun sunt interzise. Nu se mai duc la teatre, operă, cinematografe, evită cât pot aglomeraţiile urbane. Respectă un fel de “blackout” nu se deplasează, decât dacă este absolut necesar, uneori după căderea întunericului. Au făcut stocuri mari de apă, alimente şi combustibil.

Să nu mă întrebaţi ”de ce”!

Am stabilit, să ne uităm cu toții, cei care o iubesc pe Agatha Christie, la ora 20:00 GMT, adică ora unsprezece seara București, la un film, sau un serial, după un roman al Agathei.

În onoarea fabuloasei scriitoare de romane poliţiste o să văd poate unul, poate câteva episoade din seria “Hercule Poirot”, cum altfel, cu britanicul David Suchet, cel care îl personifică cel mai bine pe detectivul belgian. Părerea mea, vorba lui Nicu Văcăroiu. A mai fost şi Peter Ustinov dar... prea masiv, prea american, prea… altfel!

Acum trebuie să vă spun că o consider pe Rodica Ojog-Brașoveanu cel puțin la nivelul Agathei Christie. Calitativ, pentru că românca nu a avut timpul răsfățatei britanice ca să scrie șaptezeci de romane, apărute în două miliarde de exemplare!

Haideți să luăm o pauză, mă simt golit de energie, dar este loc de recuperare, doar mâine este în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 15 septembrie 2025

BERBEC Ai o nouă perspectivă, lucrurile și evenimentele par să-ți vorbească, au un mesaj discret către tine. Este foarte bine că înțelegi natura ascunsă, vezi cum poți să folosești acest avantaj. Astăzi poţi avea o oportunitate profesională. Nu o rata cum faci de obicei. Nu încurca tehnologia cu sentimentele. Excesul de tehnică ruinează relaţiile dintre oameni. Foloseşte-ţi imaginaţia bogată, nu pentru a găsi motive şi justificări, ci ca să-ţi faci viaţa mai plină şi interesantă.

TAUR Lumea de astăzi este superficială, aşa că trebuie să arăţi bine, ca să te simţi bine şi să ai succes. Nu fii zgârcit, trebuie să te îngrijeşti şi să te îmbraci bine, cheltuieşte cât trebuie! Evita la birou orice lucru, vorbă, faptă sau gest care pot avea o implicatie sau un aspect din domeniul legal sau al jurisprudenţei. Nu semna contracte, nu incheia intelegeri. Nu te duce la bancă sau la bursă, nici măcar în piaţa la cumpărături. Un aspect disarmonic te poate face să pierzi ceva bani, ceea ce este un adevărat dezastru în aceste timpuri de criză.

GEMENI Informaţiile primite astăzi au o latură economică şi una sentimentală, depinde numai de tine să tragi foloasele care te avantajează. Însă, astăzi şi mereu, nu amesteca plăcutul cu utilul! Astăzi ai o strategie mai bună decât de obicei. Fii atent, ai ocazia să auzi nişte zvonuri de culoar care pot să-ţi folosească. Pe plan sentimental se pare că ai încheiat un armistiţiu! Este una din zilele acelea cand râzi tot timpul fara motiv, situaţia te face să râzi si râzi mereu şi de orice! Un râs artistic. Traiesti momente de fior si ras, o tragi-comedie ionesciană, care se datoreşte numai felului original in care amesteci tu relatiile şi problemele.

RAC Ai o veste despre o posibilă îmbunătăţire a calităţii vieţii tale, probabil ca urmare a efortului trecut. Dimineaţa îţi aduce o noua informaţie, care cere o nouă atitudine din partea ta. Rezolvarile temporare şi compromisurile cu iz de busuioc au in tine un maestru incontestabil. Poate unde eşti din zodia cuprinsă de influenţa frumoasei, dar misterioasei și melancolicei Luni! Intr-o afacere sau reţetă noua, fie că este vorba de amor, fie de negustorie, sau bucătărie, trebuie să porneşti de la premiza că nu ai nimic de pierdut, ci numai de caştigat. Până la urmă să ştii că nu este nimic rău, doar hazul de necaz este mare. Adică trebuie să te gândeşti de nouă ori şi să tai odată. Nu tot ce este nou este şi mai bun!

LEU Nimeni nu poate ghici la ce te gândeşti! Dai impresia unei persoane distrate, distante, prea preocupată de ceva. Totuşi, o stare de bine te cuprinde, fără motiv şi zâmbeşti gândurilor tale! Cu toate că nu eşti foarte încântat de ceea ce se întâmplă în jurul tău, trebuie să continui neabătut pe calea ta. Nu fii superficial, nu renunţa! Astăzi emoţiile tale sunt pastelate iar conjunctura astrologică arată, mai ales în a doua parte a intervalului, un interes crescut pentru frumos. Ai idei, mai precis o idee. Stelele spun să nu o mai plimbi de colo-colo, să o aplici repede că o să ţi-o ia altul înainte.

FECIOARĂ Stai liniștit, evită știrile isterice și veștile rele și o să ai liniște și o productivitate mărită. Nu te băga peste problemele altora, chiar din familie, decât dacă ți se cere ajutorul. Nu forţa şi nu lua hotărîri importante mai ales în ceea ce înseamnă afaceri cu active de familie sau imobiliare. De fapt ar trebui să te gândeşti cum să diversifici sau să înlocuieşti acest gen de comerţ. Atenţie mărită să nu pierzi, sau să ratăceşti un obiect, cheile sau, Doamne fereşte, portofelul. Fereşte-te de discuţii aprinse. Nu reacţiona la nimic, taci şi zâmbeşte, mai ales dacă provocările vin din partea unei femei. O atitudine de felul „da, înţeleg!” descureajează o femeie pusă pe revanşă.

BALANŢĂ Este o situaţie obiectivă, nu te stresa inutil, păstrează-ţi calmul şi aşa poţi găsi soluţia optimă la problemele tale. Superstiţia spune că vineri trebuie să o lași mai moale, amână! Treci printr-o perioadă de iritabilitate acută, aşa că evită hotărârile pripite şi starea de nervozitate. Zâmbeşte şi totul se rezolvă. Pe cât posibil, astăzi nu schimba nimic din ce ai stabilit anterior, atât în afaceri cât şi în dragoste. Astăzi problemele par să să devină mai serioase. Pentru că tu le consideri aşa. Dacă într-adevăr lucrurile devin mai serioase, ascultă cu atenţie, descifrează sensul ascuns al lucurilor. Fi selectiv şi reţinut în promisiuni, mai ales nu promite nimic, nimănui, pe termen lung.

SCORPION Cu Jupiter favorabil, în contextul general de întârziere, ziua îţi aduce, paradoxal, posibilitatea rezolvării parţiale a unei probleme ce nu putea fi soluţionată până acum. Nu întreprinde nimic important sau riscant. Ia lucrurile mai uşor, aproape în glumă. Evită intimităţile despre secretele altora, ca să nu faci şi tu confidenţe şi compromisuri costisitoare. Ascultă însă cu atenţie. O informaţie poate fi foarte folositoare în viitor. Ti-ai facut inamici fără să ştii. Pentru ca eşti inteligent, arăţi bine, iti ţii cuvantul, ai cultură şi educatie, ai succes şi ceva bani! Invidia este un păcat capital şi detractorii tăi o să afle în curând acest lucru.

SĂGETĂTOR După o analiză necesară și realistă, înregistrezi întârzieri în proiectele tale personale! Este necesar să-ți multiplici eforturile ca să găseşti piste, idei și direcţii noi de dezvoltare. Astăzi, mai multă atenţie că să nu ratezi unele amănunte care îţi pot fi favorabile. Mai ales pe plan sentimental! Se apropie nişte termene, stresul este în creşte. Fie că este o întâlnire importantă, fie că ai un prag în viaţă, sau o reuniune de familie sfatul meu este să te grăbeşti încet. „Festina Lente” cum spuneau romanii, strămoşii unora dintre noi. Nu te lăsa copleşit de rutina zilnică, căută să te distrezi şi să legi noi prietenii.

CAPRICORN Nu te încărca cu banalităţi, cu lucruri neimportante, consumatoare doar de timp şi resurse. Nu-ți schimba programul după ”fake news” de pe FB. Oadată ce ai început ceva, termină-l repede! Tu sa stai deoparte. Nu te repezi să intri în discuţii tăioase – pot degenera. Conflict dintre simţăminte şi logică. Nu forţa găsirea unei soluţii, temporizează, doar. Nu lua decizii importante. Amână toate întâlnirile pe care le poţi reprograma. Nu te implica în promisiuni strategice, pe termen lung. Nu, nu, nu, astăzi! Organizează-ţi o seară festivă, meriţi după tot efortul făcut să refuzi pe toată lumea. Aşa poate o să înveţi să nu mai te folosescă alţii.

VĂRSĂTOR Astăzi, nu mai bate atât lumea la cap şi partenerul de viaţă, în special. Au şi ei limita lor de suportabilitate! Când vrei, poţi să fii încântător şi nimeni nu-ţi rezistă. Hai, fii seducător! Mici succese care îţi lumineză astăzi sufletul. Ai mare nevoie de aceste confirmări ale valorii tale ca să-ţi întărească încrederea în forţele proprii. Nu trebuie să-ţi faci atâtea gânduri pentru orice amănunt. Dacă telefonul tău nu sună asta nu înseamnă că rudele tale, copii, părinţii, prietenii, te-au uitat. Toată lumea este ocupată şi strivită de sistem. În a doua parte a zilei sunt favorizate vizitele şi întâlnirile cu prietenii şi rudele, reuniunile de familie, este luni, doar.

PEŞTI Ambiţiile şi proiectele tale sunt pe drumul critic. Dar nu schimba nimic, nu inventa, concretizarea planurilor tale se pot face prin metodele şi procedeele obişnuite. Răbdare, fără tutun! Cu toate că pare a fi încă o zi bună, evită nepăsarea şi nerăbdarea. Fii prudent şi precaut, când discuţi, negociezi şi mai ales în convorbirile la telefon! Nu promite nimic, mai ales membrilor familiei. Oricum, majorităţii nativilor din zodie nimic notabil nu i se poate întâmplă. Mai puţin faptul că, poate, un membru drag al familiei tale este pe cale să-şi descopere un nou talent. Lucrurile pot să evolueze în viitor foarte interesant, dacă tu nu iei lucrurile uşor şi în râs. Nu ai de ce să-ţi mai faci griji, în privinţa sănătăţii totul pare că este bine. Totuşi, mare atenţie la răceală şi la vremea schimbătoare de vară târzie!