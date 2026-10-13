Horoscopul lui Dom’ Profesor, 14 octombrie 2026. Despre cristale

14 octombrie

Pe 14 octombrie s-au născut Roger Moore, William Penn, Dwight Eisenhower, Le Duc Tho, Ştefan Odobleja, Victor Kernbach, Radu Goldiş.

Sinaxar, pe 14 octombrie este Sf. Cuvioasă Paraschiva, Parascheva, pentru moldoveni. Tradiţional, în ”Kalendar”, Nunta Oilor. “Un moment important al calendarului pastoral, ziua Sf. Paraschiva reprezintă pregătirea turmelor pentru iernat, precum şi deschiderea principalelor târguri, la care se valorificau produsele turmelor de oi. Sacralitatea impusă de calendarul ortodox face ca în principal Sf. Paraschiva, asemeni Sf. Vineri, să interzică orice tip de activitate în ziua consacrată ei.” (Antoaneta Olteanu, CLR, 2001, pagina 438)

“Cum va fi ziua, aşa va fi până la Sf. Dumitru. Cum este ziua aşa vor fi celelate sărbători de peste an. Dacă oile stau grămadă, iarna va fi foarte grea.” (T.Pamfilie, SLR, 1997, pagina 181).

"Evenimentul Zilei" de pe 14 octombrie 2026 ar fi putut fi că Sir Roger George Moore ar fi împlinit 99 de ani. Nu a mai apucat, s-a săvârșit din această viață în mai 2017 și, poate, fragmente din cenușa lui încă mai plutesc deasupra principatului Monaco, unde a vrut să rămână pentru veșnicie.

A fost și este unul dintre actorii mei preferaţi. Are în jocul lui actoricesc o eleganţă, o detaşare şi un umor tipic britanic, inimitabil! În noaptea asta o să revăd primele episoade din "The Saint" în care Roger Moore juca rolul lui Simon Templar. Domneşte, în acele episoade din anul 1962 acea atmosferă pe care o caut: morala şi etica mic burgheză!

Cred, am o teorie, cum că toată această situaţie inacceptabilă în care suntem, fiecare, personal, ţările, una câte una, Occidentul şi Orientul, ei bine starea greşită în care este globul se datoreşte abdicării de la morala şi etica mic burgheză, de la călcarea în picioare a regulilor bine stabilite, funcționale, de către gloata isterică și stupidă prin pretextul ”libertății și a democrației”!

Încerc, uitându-mă la filme să-mi dau seama când s-a produs catastrofa: în timpul hippy, revoluţia sexuală, căderea Estului, globalizarea, pandemia etc. Întotdeauna, într-o boală grea, pandemică, trebuie să găseşti momentul şi pacientul zero! Cine s-a îmbolnăvit primul... şi când!

Dar nu despre aceasta doream să vă povestesc, dragi jupânițe și cinstiți jupâni.

Dacă nu știați, trebuie să aflați că Nastratin Hogea nu este numai izvor de înțelepciune și umor de calitate prin pildele sale, scurte texte. În Estul Turciei, în Iran și în mai tot Orientul circulă povești, legende, despre întâmplările prin care a trecut iscusitul înțelept.

Eu nu am timpul povestitorului, aproape nu mai am timp deloc, așa că o să vă spun pe scurt că urmare unei prinsori cu vizirul, Nastratin Hogea a făcut o minunată și fantastică călătorie în interiorul unui diamant.

Acolo a găsit un Univers întreg, galaxii și sisteme solare, unele locuite de oameni ca mine și ca domniile voastre. Dar având o filosofie aparte, o știință despre pietrele prețioase și semiprețioase, doar lumea lor era de diamant.

Picături solidificate de energie telurică, trecute prin presiuni și temperaturi de infern, pietrele prețioase și semiprețioase au fascinat dintotdeauna pe om. Femeile, coțofane ce prețuiesc peste poate obiectele strălucitoare, au intuiția lor care le face cinste și și-au împodobit bijuteriile, încă de la începuturi, cu pietre prețioase, semiprețioase sau măcar cu imitații. În afară de frumusețea și raritatea lor, femeile au simțit de-a lungul multor milenii de când poartă bijuterii că pietrele prețioase le fac să se simtă bine, mai proaspete, cu o mai mare dorință de viață, le ameliorează sănătatea, poate le feresc chiar de boli, într-un cuvânt au simțit puterea.

Nastratin Hogea spunea că locuitorii lumii de diamant cred că prin strălucirea lor, pietrele prețioase transmit un fel de vibrații armonice, care poate, printr-un fenomen de rezonanță, Nastratin nu a prea înțeles explicația, amplifică un registru benefic psihic, sau activează anumite glande și procese fiziologice pozitive. O nestemată, însă, nu va putea niciodată să dea unei persoane o calitate pe care nu o are.

Istoria a fost martoră. Anumite pietre prețioase absorb influențele nefaste (boli, accidente, tristeți din dragoste) pierzându-și strălucirea, uneori chiar schimbându-și culoare, iar în câteva cazuri extreme piatra prețioasă s-a sfărâmat în pulbere.

Nastratin spunea că oamenii din diamant cred că pietrele transparente favorizează dezvoltarea forțelor spirituale benefice ale omului în registrul idealurilor înalte și apără sănătatea, pietrele translucide acționează în special asupra vieții sentimentale, emoții și empatii, iar pietrele opace, compacte, acționează asupra voinței omului, fac să crească capacitatea de decizie.

Dar este important modul în care este purtată o bijuterie, metalul în care este montată. Regii purtau și încă mai poartă coroane de aur bătute în pietre prețioase – un puternic amplificator psihic – regele devine un generator de energie vitală, de autoritate și noblețe spirituală pentru poporul său.

Același este și sensul profund al veșmântului preoțesc brocardat în fir de aur și argint. De exemplu, la catolici, episcopii, inclusiv cel al Romei, papa, poartă un inel de aur cu ametist, piatra purității și a fericirii spirituale. Papa mai poartă și jadul, piatra deciziei, a voinței și altruismului universal. Preafericitul, Patriarhul României, poartă o combinație de diamant și smarald care sunt pietrele adevărului, purității sufletului și iubirii aproapelui.

În general se cunosc virtuțile curative ale magneților sau ale cristalelor, pietrelor prețioase și semiprețioase.

Povestea lui Nastratin Hogea nu este o poveste. Am în față o carte. De 457 de pagini. Puriștii o să spună că trebuie să fie cu soț, paginile, eu am învățat la Quantico că se spune câte pagini sunt numerotate cu cifre, ultima pagină numerotată. Cartea se numește ”Psyhic Discoveries Behind the Iron Curtain” și spune clar și cu mărturii credibile că în laboratorul secret sovietic cu regim militar MLT-23 s-au făcut timp de 27 de ani experiențe cu pietre prețioase și semiprețioase, pe oameni, pe voluntari.

Experiențele ar mai fi continuat și în ziua de astăzi, dar a crăpat URSS. În orice caz este documentat faptul că jadul, purtat în medalion sau broșă în regiunea inimii, crește puterea voinței și capacitatea de decizie. Cristalul de stâncă s-a dovedit eficace contra durerilor de spate, iar ochiul de tigru dă o senzație de căldură și a fost folosit eficient în caz de răceală.

Dacă doriți să aprofundați problema pietrelor care vindecă eu nu pot decât să vă recomand o carte ”Codul secret al cristalelor. Esența vindecării spirituale ” de dr. Dorin Dragoș. Mai există și o carte a lui Grig Bivolaru, mai veche, de când se ocupa de știință, nu de minore și o traducere, foarte bună, ”Pietre Prețioase – mică enciclopedie” de Rudolf Duda și Luboš Rejl. Poate mai sunt și altele, dar nu sunt în biblioteca mea.

Așa cum am mai spus AICI, vă amintesc despre schimbarea orei. În primul rând să precizez că nu există ”oră de vară” și ”oră de iarnă”. Există daylight saving time, DST și ora normală, cinstită și corectă a fusului orar respectiv. Nu ora, sistemul de măsurare a timpului, provoacă dereglări semnificative în activitatea umană ci schimbarea orei. Studiile specialiștilor au demonstrat că accidentele, productivitate redusă etc sunt mai pronunțate primăvara când se ”fură” o oră din somn. Revenirea la ora normală a fusului orar este mai puțin devastatoare, pentru că se revine, repet, la o situație normală.

Omul are o mulțime de ceasuri interne. Timpul este important pentru rasa umană și este tratat ca atare. Biologic există ritmurile circadiene, de circa 24 de ore, care au o mare importanță pentru sănătatea umană. O schimbare de o oră dereglează aceste ceasuri biologice. O oră este o perioadă lungă de timp pentru biologie. Și astăzi mai sunt oameni care se uită la Soare și îți spun ora cu o precizie de 5 minute. Ora cinstită, a fusului orar, când Sorele este deasupra capului la ora 12. Am întâlnit și eu astfel de oameni, aici în Prahova submontană, pe hotarul Țării Loanei.

Și mai este ceva. Statisticienii au descoperit că în țările care folosesc DST, incidența cancerului este cu 7,2% mai mare decât în țarile care nu schimbă ora fusului orar. Poate este nesemnificativ, dar ai dori să faci parte din procentul respectiv? Sigur că nu!

Ascultați, pentru că adevăr vă spun! Pe 24/25 octombrie trebuie să fie ultima schimbare a orei în România, apoi să rămânem pe ora fusului orar, cinstită și corectă.

Militați pentru acest lucru, minciuna în care trăiți va mai pierde un tentacul…

Așa cum v-am spus, mă duc să văd câteva episoade cu The Saint, cu Roger Moore, până mâine, doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

BERBEC

Aspecte bune. Ai nevoie de linişte ca să poţi lua o decizie sentimentală, dar eşti deranjat, poate chiar de un animăluţ răsfăţat. Concentrează-te, zâmbeşte cu calm şi mângâie necuvântătorul! Evită deciziile care duc la schimbări majore. Unele lucruri sau persoane pot întârzia şi din cauze obiective. Oferă circumstanţe atenuante. Iartă ca să fii şi tu iertat. Treburile neterminate trebuie analizate şi dacă se poate, gandeşte-te cum sa le finalizezi. Nu incepe astazi proiecte sau afaceri noi. Evită discuţiile tranşante, pentru că pe orice subiect ar fi – astăzi nu eşti suficient de convingător.

TAUR

Dimineaţa pare să fie liniştită, chiar plăcută. Poţi folosi ziua aceasta de mijloc de săptămână ca să-ţi faci un bilanţ al lucrurilor pe care le ai de făcut, planuri pentru toamnă-iarnă! Trebuie să fii mai optimist şi să gândeşti pozitiv. Ai intrat într-o rutina care te protejează dar nu te motivează – asta dacă jumătate de zi munceşti pentru alţii. Afacerile personale şi cele amoroase sunt, însă, bine aspectate. Trebuie să fii mai informat, găseşte alte surse decât cele pe care le ai acum. Încearcă, dacă îţi serveşte la ceva, să ai o perspectivă mai îndepărtată asupra ultimelor evenimente în care ai fost implicat, cu sau fără voia ta.

Conjunctura este bună în domeniul sentimental. Nu te lăsa purtat de capriciile anturajului, mai ales ale copiilor. Fii bun, blând, dar ferm! Unele persoane au probleme cu discernământul! Dacă ai unele probleme cu bancile, sau de natură financiar-bancară, nu ezita să insişti cât poţi. Tenacitatea ta poate va fi răsplătită. Posibile discuţii aprinse cu cineva de la care vrei sa obtii ceva important. Stelele iti dau reusita daca esti suficient de logic. In general vorbind, mai multe planete şi indicatori astrologici îţi îţi sunt favorabili.

RAC

Îţi este cerută părerea. Se poate să fie vorba despre un aspect profesional. Nu tăia firul în patru, mai ales nu te pierde în detalii, spune scurt, competent şi concis despre ce este vorba. Profesional treburile par să meargă mai bine. La fel si amorul. Dar astăzi nu prea eşti „rezonabil”. Adică ai idei preconcepute, dar nu eşti deloc nervos. Nu vrei să fii nervos şi frustrat ceea ce este foarte bine. La serviciu, sau unde îţi desfăşori activitatea, astăzi trebuie să dai dovadă de mare abilitate. Sunt anumite „capcane” care te pândesc, dar cu profesionalism şi cu prudenţă o să dejoci orice aspect nefavorabil.

O zi favorabilă, pentru că eşti în stare să ieşi din situaţiile mai delicate pe care le întâlneşti. Totuşi, încearcă să discuţi mai mult, să afli interesele şi motivările celor din jur. Ziua se anunţă favorabilă în ceea ce priveşte domeniul conjugal, sau de cuplu. Sunt favorizate domeniile vieţii în comun, lucrurile pe care le împarţi cu dragoste şi plăcere cu cei dragi. Daca ai de făcut deplasari sau calătorii azi este ziua - adică astăzi este ziua în care poţi începe călătoria, sigur, dacă nu ai plecat ieri şi astăzi eşti deja pe drum! Schimba locul şi iti schimbi si norocul. O veste care te interesează, probabil pe seara – încă nu poţi să-ţi dai seama cât de bună este.

FECIOARA

Nu tot ce este mai nou este şi mai bun. Astăzi nu trebuie să începi nimic nou, chiar dacă stelele spun că, în general, ai noroc. Cineva din anturaj, familie, nu are o zi bună, menajează-l! Ceva te deranjează. Poate fi vorba de o admiraţie excesivă care se transformă în „deochi”, poate chiar un atac psihic... Seară plăcuta cu accente de eveniment social. Cooperarea cu noii tai parteneri sau colegi incepe să-şi arate dividentele. Până la urmă, cu toate derapările “psiho”, o zi plăcută, plină, bine aspectată sentimental.

O zi favorabilă în domeniul relaţiilor sentimentale, a cuplului, a familiei. Potenţialul tău de răbdare şi armonie poate fi folosit pentru rezolvarea unei probleme în casă, în gospodărie. Eşti deosebit de inspirat în afaceri cu banii altora, în special în achiziţii şi cumpărături. Amorul, de asemenea, este bine aspectat. Profită de favorurile stelelor şi comunică cu anturajul. S-ar putea să ai surprize plăcute. Perioada îţi este favorabilă, acordă mai mult timp familiei, prietenilor vechi, te vei simţi foarte bine depănând amintiri frumoase. Si aşa poate să-ţi vină o idee noua, sau să-ti aminteşti de o relatie folositoare. In definitiv pentru ce ai amintiri, dacă nu le foloseşti!

SCORPION

Tot ceea ce începi astăzi este avantajat de configuraţia astrologică. Aspectele favorizează în special domeniile legate de casă dar, mai ales, de preferinţele tale, de modul tău de viaţă. Astăzi sunt favorizaţi nativii care activează în servicii publice sau administraţie şi de asemenea cei care, de fapt foarte puţinii, cei care încă mai produc marfă. Se apropie nişte termene sau obstacole şi ai chef de orice numai de asta, nu! Concentreaza-te acum, ca să te distrezi dupa.

Dimineaţa tragi de tine, iar vremea monotonă de toamnă te adoarme şi mai mult. O veste te trezeşte brusc pentru că este ceea ce te interesează. Comunică clar ceea ce doreşti de la cei din jur! Configuratia iţi indica să nu te repezi sa tragi concluzii gresite, sa ai suficienta rabdare, pentru ca lucrurile se vor lamuri. Azi configuratia astrala iti ofera prilejul sa inchei unele lucrari sau situatii mai vechi si sa lamuresti unele aspecte ale sentimentelor tale. Este momentul să-ţi faci prieteni din anturaj, pentru ca s-ar putea sa ai nevoie in curand de sprijinul si ajutorul lor competent. Viitorul iti zambeste, trebuie sa laşi un pic comoditatea şi să fii mai harnic. Puţintică răbdare, vorba lui Caragiale!

CAPRICORN

Aspecte favorabile legate de domeniul emoţional. O posibilă surpriză plăcută, poate o întâlnire neaşteptată cu o persoană din trecutul tău. Zi de realizări profesionale, sau financiare. Anumite evenimente şi o justă evaluare a situaţiei te fac să preţuieşti încă o dată ajutorul colegilor şi a prietenilor adevăraţi şi să dispreţuieşti din nou pe inamicii personali sau conjuncturali. Iartă, dar nu uita şi nu trebuie să faci mereu aceiaşi greşeală: cea cu încrederea nelimitată în oameni, în partea lor bună şi creştină.

Astăzi te-ai decis să faci lucrurile să se mişte. Norocul e de partea ta. Poţi să rezolvi în mod convenabil câte ceva din grijile tale. Dar grijile tale nu corespund cu sarcinile de serviciu... Un proiect început acum câteva zile începe să ia amploare şi îţi solicită participarea ta din ce în ce mai mult. În a doua parte a zilei, o perioadă foarte bună pentru spectacole sau vizite sociale la prieteni cu influenţă, sau pur şi simplu să te simţi bine... acest lucru nu are preţ!

PEŞTI

Eşti suprins favorabil de atitudinea persoanelor din jurul tău. Este chiar o surpriză climatul politicos şi cordial, profesionist şi competent. Apoi îţi dai seamă că au mare nevoie de tine... Un prilej excelent sa pui la punct unele probleme legate de casă, cămin, familie, sau proprietati. Suna-ţi prietenii, aşa, să vezi ce mai fac! Astăzi, pe seară, te simţi bine şi ai vrea să-ţi depasesti conditia sau sa incepi ceva nou, orice - chiar de astăzi! Totusi, atenţie la deciziile importante, în special la asocierea cu noi parteneri, atât în afaceri, dar mai ales în dragoste.