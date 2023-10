Horoscopul lui Dom’ Profesor 7,8 octombrie 2023. Schimbarea orei. Despre ora de vară

07, 08 octombrie

Pe 7 octombrie s-au născut Heinrich Himmler, Niels Bohr, Ulrike Meinhof, Diana Lupescu, Luminiţa Anghel, Iosif Petschowski, Alexandru Jebeleanu, Eusebiu Camilar. Pe 8 octombrie s-au născut Juan Peron, Antonio Banderas, Sigourney Weaver, Klaus Kinski, Didi, Ion Voicu, Ionel Budişteanu, Alexandru Andriţoiu, Constantin Abăluţă.

În calendarul creştin-ortodox, pe 7 octombrie sunt Sfinţii: Serghie, Vah, Iulian, Chesarie şi Polihronie, iar pe 8 octombrie sunt doar Sfintele Pelaghia şi Taisia. Nimic în „Kalendar”.

Doamnelor și domnilor, sunt multe lucruri comune, cotidiene, cu care ne-am obișnuit, dar sunt de o prostie, idioțenie, stupizenie teribilă. Le acceptăm pentru că nu ne punem niciodată problema la ce servesc, sau dacă sunt adevărate. Sau ceea ce este mai important, dacă ne sunt de folos. Așa am apucat, așa fac toți, nu contează, acceptăm cele mai mari prostii.

Una dintre cele mai mari idioțenii și fără de folos, ba cu pierderi, este schimbarea orei. După pantofii cu vârf ascuțit, spunea un profesor plin de la Yale, cu picioare sensibile. În demersul meu m-am bazat pe studiul stufos, de 186 de pagini și multe anexe, făcut de un colectiv de profesori de la Universitatea (UC) Santa Barbara, California, USA, la cererea Congresului. Studiul începe cu: ”The history of Daylight Saving Time (DST) has been long and controversial. Throughout its implementation during World Wars I and II, the oil embargo of the 1970s, and more regular practice today, the primary rationale for DST has always been to promote energy conservation. Nevertheless, there is surprisingly little evidence that DST actually saves energy. Actually, don’t!” Aici s-a spus totul, restul sunt dovezi, demonstrații, sondaje, statistici care demonstrează că DST numit de mulți Daylight STUPID Time – NU SALVEAZĂ ENERGIE! Am mai folosit și ”Spring Forward: The Annual Madness of Daylight Saving Time” a profesorului univeritar Michael Downing. Ca și David Prerau, autorul ”Seize the Daylight: The Curious and Contentious Story of Daylight Saving Time” . Și Uniform Time Act of 1966. Mai întâi despre ora de vară (DST).

Totul a început de la o glumă a ambasadorului extraordinar și plenipotențiar al Statelor Unite la Paris, Benjamin Franklin. În vara anului 1784, Ben Franklin a trimis o scrisoare ziarului ”Journal de Paris” în care spunea că s-a trezit de trei ori la ora 6 dimineața, era soare și frumos, dar niciun parizian nu se trezise! “I saw it with my own eyes. And, having repeated this observation the three following mornings, I found always precisely the same result.” Așa că ambasadorul american propune, în glumă, să se dea ceasurile înainte, ca să se trezească și puturoșii de francezi! Că a fost o glumă rezultă și din măsurile propuse: lumânările să fie păzite de poliție și date pe cartelă. Impozite pe obloanele de la ferestre, să fie tot timpul deschise, ca să lase lumina în case. Interzicerea traficului după căderea nopții și tunurile să tragă pe străzi, ca să descurajeze pe întârziați.

O fi glumit Franklin, dar unii l-au luat în serios. Unul dintre ei a fost George Hudson, care a propus DST în anul 1895. Din fericire, nu l-a luat nimeni în serios.

În Primul Război Mondial lucrurile devin, însă, foarte serioase. Resursele nu mai ajung, este foamete, lipsește energia. Așa că Germania și Austro-Ungaria introduc pentru prima oară DST în anul 1916, pe 30 aprilie. Istoricii spun că nu s-a salvat nimic, a fost doar o măsură dictatorială, ca să se arate că statul este protector, patriarhal și face ceva, ia măsuri.

George Lovat, șeful catedrei de sociologie de la Academia de Studii Comportamentale de la Quantico spune că DST a fost promovat de sistemele dictatoriale, sau de regimurile democratice aflate în dificultate. Astfel, spune profesorul, Stalin a introdus DST în primăvara anului 1930. Apoi a uitat, toamna nu a mai revenit la ora normală. Așa că rușii au rămas pe DST 61 de ani, până când s-au trezit, în martie 1991. Regimurile dictatoriale folosesc DST. De ce? Pentră că pot, să oblige poporul să joce cum cântă ei! În lume se aplică DST la o minoritate, 72% din populația globului NU schimbă ora.

Și Ceaușescu a introdus ora de vară în România, în anul 1979, în aprilie, cu toate că MEE dăduse aviz negativ. În luna iunie a așteptat să i se prezinte un raport cu cât se făcuse economie la electricitate. Adevărul a fost că în perioda respectivă consumul se mărise cu 2,37% din cauza vremii reci și noroase. Totuși MEE a raporta o economie de 5,5%. QED! Pe aceste raportări false, monedă curentă în România, dar destul de întâlnită și în alte părți ale lumii s-a clădit mitul că DST salvează energia electrică.

De fapt DST s-a introdus în România în anul 1917, apoi cu intermitențe în 1932, apoi în WW2. În anul 1917 buna Regină Maria notează: ”De azi se schimbă ora – se dă înainte, ora șapte e deja ora opt și așa mai departe. A trebuit să o facem pentru că rușii așa procedează, ca să evităm confuziile – motivul e economia la electricitate. La început va pricinui totuși încurcături, fără îndoială.”

Ceea ce nu știa buna Regină, și probabil că nici domniile voastre, este că trecerea la ora de vară NU salvează energia electrică. Din mai multe motive.

Energia electrică are o particularitate, se consumă în același timp cu producția, nu se poate stoca. Producția de energie electrică este greu reglabilă la dimensiunile unei țări, sursele mari, de genul centralelor atomoelectrice, sau termo nu permit regimuri variabile. Vârfurile de sarcină se preiau pe hidro cu turbine Pelton, sau din import. În timpul României războiului rece se regla consumul prin variația frecvenței, care putea ajunge și la 42 de Hz. Se stricau aparatele electronice și electrocasnice ale populației, dar ce conta pentru dictatură!

De fapt s-a transferat problema de la stat, la populație. Populația, poporul este cel care suferă, doarme mai puțin, se trezește pe întuneric, este aiurit, confuz și fără randament, până la trei săptămâni.

Pe de altă parte nu LUMINA, ci CALDURA este, în prezent, factorul principal consumator de energie. De exemplu în State pentru iluminat se consumă cam 3,3-3,5%, dar pentru climatizare (încălzire, sau răcire) se ajunge și la 27-29%. Cu variațiile respective sezoniere.

Ființa umană este un organism minunat, extraordinar. Are până și un ceas intern, ritmurile circadiene. Omul nu a fost proiectat pentru schimbări artificiale ale ritmurilor lui interne, cum se întâmplă la schimbarea orei. Acest lucru duce la lipsă de productivitate, confuzie, somnolență, ba chiar la accidente. Societățile de asigurări din State raportează că în cele trei săptămâni care urmează schimbării orei, accidentele auto sunt de 1,75 de ori mai multe decât în restul perioadei.

De asemenea Clinica Mayo arată o statistică cu un vârf de internări după schimbarea orei. Nașterile premature au crescut în cele două săptămâni care au urmat schimbării orei cu 11,2% față de valoarea normală, iar incidența infarcturilor miocardice cu 24%. Tulburări ale somnului, de vedere, amețeală, disconfort psihic sunt alte simptome raportate.

Comerțul internațional este afectat negativ de schimbarea orei.

Schimbarea orei însemnă costuri, imposibil de cuantificat, pentru că sunt foarte mari și privesc fiecare domeniu al economiei. Transporturile și turismul sunt cele mai afectate. De aceea statul este interesat în menținerea schimbării orei, activitățile conexe prilejuite de schimbarea orei sunt generatoare de taxe și impozite către stat. O altă afacere taxată de stat, doar o altă afacere…

Schimbarea orei la ceasul mecanic al domniei voastre Vacheron Constantin (vă doresc să aveți așa ceva) de două ori pe an, îi reduce durata de viață. Eu, de când mă știu, de fapt din anii 80, am numai ceasuri Casio, ieftine și precise, bune pentru unul din clasa de mijloc, modest în venituri. Mare atenție, întotdeauna schimbarea orei la ceasurile mecanice se face prin datul ceasului înainte, chiar dacă trebuie să dați 11 ore. În cazul ceasurilor complicate, cu calendar și fazele Lunii, trebuie să mergeți la un ceasornicar.

Dar eu consider că ceea ce este mai revoltător, mai reprobabil, este minciuna! Să mințim până și Soarele, să nu mai respectăm fusul orar, natural, să facem după capul nostru de maimuțe isterice și stricătoare. Absolut degeaba, nu se salvează nimic, doar minciuna! Acest climat permanent de fals, de minciună, de ”fake news” este cel mai important lucru de reproșat societății actuale. Doar, minciuna, somnul rațiunii, naște monștrii! Îi vedeți, zilnic, la televizor.

Acum câțiva ani UE a pus la vot dacă să se mai schimbe, sau nu, ora. A fost o consultare la care au participat un număr record de europeni, cei mai mulți la acest gen de vot, până în prezent. Peste 80% au fost pentru menținerea orei legale, a fusului orar, fără schimbare. Trebuia să se renunțe la schimbarea orei din 2021, dar se dă vina pe pandemie. Să fim bine înțeleși, pandemia este un fenomen natural, ceea ce ne impiedică sunt măsurile imbecile ale statelor, care nu sunt în stare să gestioneze o problemă, care, până la urmă, este minoră. Nu se dorește rezolvarea ei, climatul de teroare instalat este generator de mulți bani. O industrie, doar o altă industrie…

De fapt, în State, s-a luat deja o hotărâre în luna martie 2022. Senatul a aprobat în unanimitate un proiect de lege, care ar face ca ora de vară să fie permanentă pe aproape tot cuprinsul Statelor. Legislația bipartizană – cunoscută sub numele de Sunshine Protection Act – a fost introdusă de senatorul Marco Rubio (R-Fla.) în martie 2019. A fost susținută rapid de doi dintre colegii săi democrați, Ed Markey din Massachusetts și Ron Wyden din Oregon.

Pe măsură ce legea a trecut de comisii, senatorul Kyrsten Sinema (D-Ariz.) a scris un „Da!” pe podeaua Senatului, cu cretă galbenă.

„Rata atacurilor de cord crește cu 24% în zilele următoare „orei înainte” în martie, conform unui studiu din 2014 de la Universitatea din Michigan. Un alt studiu, publicat în 2016, a descoperit că ratele accidentelor vasculare cerebrale pot crește, de asemenea, cu opt procente, au scris cei doi. „Ora de vară pe tot parcursul anului ar putea scădea, de asemenea, probabilitatea accidentelor de mașină fatale, care cresc cu șase la sută în zilele următoare schimbării orei, potrivit unui studiu din 2020 de la Universitatea din Colorado.”

Acum că marele licurici a luat o măsură bună și populară ar trebui ca și guvernanții noștri să facă la fel. Cu o singură observație. Din considerente geografice, în România ar trebui menținută ora fusului orar, ora normală, naturală, cinstită, ora de iarnă, cum se spune, nejustificat.

Să sperăm că este ultima schimbare a orei!

Personal, de câțiva ani nu am trecut la ora de vară, am păstrat ora naturală, a fusului orar al României. M-am simțit foarte de bine! M-am săturat de atâta minciună, de impunerea unui lucru nenatural. Morala mandarină, pe care o respect spune: ”Nu trebuie să te supui poruncilor împăratului, dacă nu îl placi!” Așa că numai schimb ora naturală, orice s-ar întâmpla! Cu siguranță, nu îl plac pe ”împărat” și clica lui, așa că, dacă o vrea bunul Dumnezeu, în timpul normal, al fusului orar, cinstit și corect, UTC+2, mâine este o altă zi!

NOTĂ O să revin des asupra acestei probleme, văd că presa vă aburește cu inexactități și confuzii, depinde doar de domniile voastre să aveți o viață sănătoasă.

Horoscopul lui Dom’ Profesor 7,8 octombrie 2023

BERBEC Ai de luat o decizie, mai complicată. Nu mai amâna şi nu mai căuta soluţii temporare. Vorba spune că leneşul mai mult aleargă şi zgârcitul mai mult păgubeşte. Haide, hotărăşte-te! Sambata este o zi placuta care se termina intr-o petrecere sau la zoua de naştere a unui nativ din Balanţă. Duminică, un drum, dar cu profit. Weekendul este sub semnul vitezei. Ca un făcut timpul te presează şi mereu nu faci, nu spui ceea ce iti doresti, de fapt. Nu ai timp! Aşa timpul trece repede, confiscat de grijile cotidiene!

TAUR Conjunctura astrală dă semne şi te ajută să tragi concluzia că sâmbăta asta lucrurile încep sa meargă spre bine, acasă, în relaţiile sociale. Încearcă să păstrezi direcţia asta benefică. Sâmbată este o zi relaxantă şi plăcută ba chiar interesantă – sunt posibile unele întâlniri întâplătoare cu prieteni vechi dar neglijaţi. Probabil ca te duci la cumparaturi, duminica o sa vrei sa faci putina curatenie in casa si în suflet. Ai un moment de inspiraţie în care crezi că ai găsit o solutie pentru rezolvarea unor probleme. Sfârşitul weekendului, adică duminică seara te gaseste în activitate, in orice caz muncind din greu la un proiect – probabil că este ziua de naştere sau onomastica vreunui prieten din zodia Balanţei.

GEMENI Spui multe lucruri deodată şi cu Mercur în conjuncţie cu Saturn la începutul Scorpionului astăzi trebuie să eviţi discuţiile lungi. Oricum, pierzi timpul, nu ajungi la niciun rezultat! O bună parte din Gemeni trebuie să ocolească cu abilitate şi diplomaţie subiectele tabu de acasa, problemele tăioase din familie. Nu uita că tacerea este de aur, vorba de tinichea! Weekendul acesta trezeşte o bruscă dorinţă de excursii şi călătorii. Venus face aspecte favorabile cu zodia. Foloseşte perioada ca să-ţi lămureşti problemele de amor sau să începi alte cuceriri. Se mai face lumină şi pe strada ta şi in acest weekend ai sentimentul că, în fine, zările îţi sunt deschise şi că până la urmă viaţa este plină de farmec.

RAC Dimineaţa este un timp bun pentru rezolvarea cu succes a problemelor de familie şi/sau financiare. O problemă personală, mai veche, îşi poate găsi azi o rezolvare parţială. Nu amâna! Sâmbătă, cu Luna, patroana ta, bine aspectată, ai mai multe oportunităţi şi posibilităţi, pe care cu înţelepciune şi chibzuinţă nu o să le risipeşti, cum faci de obicei. Configuraţia astrală te sprijină să obţii mai multă stabilitate în familie sau printre prieteni. În ultima zi din weekend îţi este mai uşor să învingi dificultăţile vieţii cotidiene – doar este duminică. Poti sa intalnesti o persoană deosebită şi întâlnirile îţi încălzesc inima şi îţi oferă suficiente rezerve de bună dispoziţie şi optimism.

LEU Nu ai bani şi eşti într-o situaţie tragico-comică. Puţin umor nu strică, când singura certitudine este lipsa certitudinii. Nu te poţi baza pe nimeni şi pe nimic, eşti pe nisipuri mişcătoare. Evită orice decizie luată în stare emotivă. Nu începe acţiuni pe care nu le poţi finaliza singur, deoarece poți constata ca nu ai cui sa-i ceri ajutorul. Este momentul să te gândeşti la un curs nou în viaţa ta – aşa, pur teoretic. Aspecte nefavorabile la bani, dar foarte bune la sănătate. Bine că eşti sănătos că oricum nu aveai bani pentru doctor! Nu-ţi schimba intenţiile, tenacitatea aduce succes, cel putin in acest weekend !

FECIOARĂ Ceva legat de o reglementare legală – aspectul este neutru pentru tine, dar afectează anturajul. Cooperează mai strâns cu cei din jurul tău şi spune-le exact şi precis ce aştepţi de la ei. Cu ceva planete binevoitoare, ei bine, aceasta conjunctură face ca perioda în discuţie să fie benefică. Magnetismul personal al nativilor şi nativelor din Fecioară este în creştere – în special sâmbătă. Duminică este o zi liniştită şi relaxantă în mijlocul familiei. Acordaţi (valabil şi pentru alte zodii) mai mult timp familiei, prietenilor vechi – vă veţi simţi foarte bine in compania lor! Un weekend obositoar, dar foarte plăcut, până la urmă. Seară de duminică deosebită, în compania celor dragi.



BALANȚĂ Astăzi este ziua în care trebuie să dai dovadă de exactitate şi precizie în comunicare, altfel poți avea de pierdut. Trebuie, de asemenea, să fii foarte clar în exprimarea sentimentelor. Favorurile stelelor se îndreaptă spre cumpărături și petreceri. Sau cumparaturi pentru petreceri, pentru ca ceea ce cumperi in acest weekend va face mare placere celor dragi. Petrecere care, cum altfel, s-a stabilit pentru sâmbătă seara cu siguranţă, sărbătorirea zilei de naştere! Sâmbătă, de asemenea, este un bun prilej pentru nativii şi nativele din Balanţă să călătorească şi/sau să înceapă o scurtă excursie. Pentru cei care, dintr-un motiv sau altul nu pot pleca de acasă, perspectiva se îmbunătăţeşte într-un mod spectaculos. Perioada este favorabilă, mai puţin în ceea ce priveşte noile relaţii amoroase.

SCORPION Azi eşti din nou „singur împotriva tuturor”, chiar dacă eşti acasă, singur, cu căţelul sau pisica. Atitudine această de frondă curajoasă te părăseşte brusc, pe seară, când se strâng ai tăi. Bănuielile tale nu se confirmă, sau se confirmă parţial. Până la urmă timpul te favorizează. Un weekend bun în toate, mai puţin la bani. Nu trebuie sa faci cheltuieli importante. Mare oboseală în acestă perioadă, cu toate că ai acelaşi program supraîncărcat – sau tocmai de aceea. O schimbare este necesară.

SĂGETĂTOR Nu prea lua în considerare bârfele şi intrigile, în sensul să nu reacţionezi în nici un fel, imediat. Dar, verifică-le cu multă grijă! O zi bună în ceea ce priveşte domeniul sentimental. Primeşti o informatie neașteptată, plăcută, însă, sau ai o întâlnire neanunţată cu o personă dragă. Încep să se profileze avantajele şi succesele eforturilor susţinute din ultima perioadă de timp. Duminică eşti la un spectacol sau la o aniversare. Weekendul este o vreme când trebuie să accepţi responsabilităţi sporite într-o perioadă tensionată şi afectată financiar. Asta inseamna ca trebuie sa faci o cheltuiala neprevazută!

CAPRICORN Evită izbucnirile sentimentale şi instabilitatea emoţională şi amână orice nu îţi face plăcere. Ascultă cu atenţie, oportunităţile abundă. Primeşti o veste care îţi confirmă bănuiala ta. Sâmbătă programul prestabilit va suferi modificări neaşteptate. Nu este nimic, însă, negativ. Trebuie să-ţi păstrezi calmul şi să dai dovadă de umor la unele informaţii mai ciudate pe care poţi să le primeşti. Duminică ai un program scurt: te trezeşti târziu şi te culci devreme, asta dacă nu te duci pe seară la vreun spectacol, club ignifug sau o petrecere de zi de naştere. O perioadă din nou puţin tensionată, duminică seara, mai ales de bârfe şi vorbe. Nimic foarte important, însă. Mai mult comicării. decât lucruri serioase. Așa că poti pleca undeva, cumva, cu primul tren din gara ca sa te relaxezi cumva, undeva, cândva, cel puțin virtual!

VĂRSĂTOR Dimineaţa de sâmbătă, puţin mai aglomerată. Poţi să finalizezi unele lucruri întârziate în prima parte a zilei. Trebuie să te odihneşti mai mult, în a doua parte a zilei. Seara, poate la un spectacol. În acest weekend ești într-o perioada binecuvantată, de la bine la foarte bine. Cam tot ce iti propui iti iese – asta pentru ca dai dovada de mult realism si bun simt. Stelele avantajeaza in mod special activităţile legate de domeniile social şi amor. Nu că domeniile respective ar fi foarte bănoase, dar sunt… sensibile! Este timpul unor decizii, mai mult sau mai putin importante şi dacă ai tărie de caracter o să dobândeşti mai multe avantaje. Weekendul este favorabil lucrurilor importante. Promovează-ţi cu hotărâre interesele personale. Nu te speti cu munca şi nu fă eforturi, însă, că oamenii de succes nu sunt obosiţi! Nu par că sunt obosiţi!

PEŞTI O sâmbătă liniştită. Fără frică şi fără complexe poţi rezolva astăzi unele situaţii considerate delicate. Concentrează-te pe problemle urgente. Domeniul sentimental este bine aspectat. Sâmbătă este o perioadă bună pentru implicare în problemele altora, adică ceva bârfe la obiect şi intrigi suculente. O veste bună, mai pe seară. Aspectele stelelor arată o perioada buna, mai ales in ceea ce priveşte sănatatea şi amorul. Luna te îndreptăţeşte să speri în rezolvarea favorabilă a problemelor tale sentimentale, sau măcar in amânarea lor. Duminică este o zi bună pentru cumpărături, întâlniri, scurte ieşiri la plimbare în oraş, sau mici vizite. Alege ce îţi place mai mult! Poți să incepi sa-ti faci proiecte pentru urmatoarea perioada, următoarea săptămână. Așa trece ziua mai repede și afli ce idei au si prietenii, sau membrii familiei tale.