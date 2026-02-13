Horoscopul lui Dom’ Profesor,  14-15 februarie 2026. Despre Yeti

14,15 februarie

Pe 14 februarie s-au născut Thomas Malthus, Gregory Hines, Aleksandr Sergheevici Dragomijski, Octavian Cotescu, Gil Dobrică, Ion Călugăru, Gheorghe Mureşan. Pe 15 februarie s-au născut Galileo Galilei, Charles Tiffany, Jane Seymour, Titu Maiorescu, Iosif Sava, Alexandru Bocăneţ, Petre Solomon, Spiru Haret, V.E. Galan.

Pe 14 februarie în "Kalendarul" vechi pastoral şi agricol este încă o zi de muncă, în calendarul creştin, trei-patru sfinţi: Auxenţiu, Avraam, Filimon şi Maron. Unul este mai exotic, Cuviosul Maron care „iubea să vieţuiască fără acoperământ, aşa că s-a dus pe vârful unui munte”. Cam aşa fac şi eu, ca un pustnic în rodaj, eu mai am și cinci cățelușe, no comments!

Este pomenirea morţilor, Moşii de iarnă, prilej de bună aducere aminte a părinţilor, bunicilor şi stră-bunicilor şi de pomeni, după cinul fiecăruia.

Nu, nu o să discutăm despre „ziua îndrăgostiţilor” sau despre „Sf. Valentin”. Aşa cum nu o să discutăm despre promoţia de detergent, reclama la nu ştiu ce telefonie mobilă, bancă, sau noua tigaie-minune. România este o colonie. Iar fiecare forţă de ocupaţie impune felul de a fi a metropolei, sărbătorile, îmbrăcămintea, felurile de mâncare, muzica, cultura, cărţile!

Şi mai ales pilejurile de vânzări, de promovare a mărfurilor.

Stau şi mă uit în jur. Nu pot să găsesc nimic care să nu aibă ca scop ultim obţinerea de bani. În general, prin înşelătorie!

La televizor oricum nu mă mai uit de mulţi ani buni de zile, după sfatul bunului athonit, Stareţul Dionisie Ignat de la Colciu, Dumnezeu să-i odihnească sufletul de creştin mărturisitor şi să-l rânduiască la Dreapta Sa:

„...Constantine, Constantine, ăştia introduc răutatea în omenire, ca să distrugă tot ce este duhovnicesc în om, dar nu numai atât, ci şi tot ce-i omenesc!”

15 februarie, altă zi de muncă, fără nicio menţiune în calendarul arhaic, iar în calendarul creştin ortodox, trei sfinţi. Se evidenţiază Cuv. Eusebiu “îmbrăcat cu haină de piele, care rătăcea prin munţi hrănindu-se cu mazăre şi cu bob înmuiat, iar poame nu gusta niciodată!” A trăit mai mult de nouăzeci de ani, cu siguranţă, din cauza regimului de viaţă natural.

Astăzi, fiind ziua de naştere a marelui astronom, fizician, matematician, inginer şi filosof italian Galileo Galilei, nu putem să nu ne amintim vorba lui: "E Pur Si Muove!"

Ca o certitudine că întotdeauna, dar întotdeauna, adevărul iese la suprafaţă, învinge orice greutăţi şi oprelişti, mai devreme sau mai târziu!

Ei bine, dragi lupi, padawani şi hobiţi, sunt multe taine între pământ şi cer, vorba lui Shakespeare. Un mister, care nu a fost rezolvat este acela a lui Yeti, Eren, Alma, Bigfoot sau cum altfel este numit. Pentru că este mereu văzut, niciodată prins, spre fericirea lui... şi a mea şi a altor iubitori de libertate!

S-a întâmplat vineri noapte, pe 23 ianuarie, pe la ora 3 locală, în localitatea montană Kudara, aflată în Pamir aproape de vârful de 6.974 de metri denumit Revoluţia, acum nu ştiu cum se cheamă în limba muntenilor de pe acolo, tadjici, sau cine ştie ce turcmeni. Ei bine, în localitatea respectivă există un magazin oarecare, numit pompos supermarket. În noaptea respectivă, pe un ger de crăpau pietrele, de -31 de grade Celsius, cineva, cumva, a smuls greaua uşă de fier din spatele magazinului, accesul de aprovizionare, a intrat în magazin şi a furat... mâncare pentru pisici! Poliţia a rămas cu gura căscată, dar s-a minunat şi mai mult, deoarece în zăpada proaspătă, noaptea ninsese puțin, care se oprise la ora 3, erau doar urmele unor picioare desculţe de om. Cu o lungime, măsurată, de 54 de centimetri. Enorme.

Unul singur smulsese uşa de fier de peste 100 de kilograme şi asigurată cu lanţ şi lacăte şi furase cam douăzeci de kilograme de mâncare pentru pisici. Un “box” întreg. Atât! Nu lipsea nimic altceva, nicio sticlă de vodcă! Doar mâncarea pentru pisici. Afacerea a fost repede muşamalizată, nu a apărut nimic în presă, pentru că acolo au venit imediat, în câteva ore, mai multe maşini de teren şi chiar un helicopter. Nimeni dintre cei veniţi, care aveau aerul serviciilor speciale, nu se uita pe jos, toţi supravegheau cerul. De ce? Este o altă taină, o să v-o spun odată şi odată, că nu au intrat zilele în sac. Eu am aflat de la un călător, un prieten, alt explorator şi căutător de comori, care, întâmplător, se afla în zonă. Ştia că mă interesează subiectul, aşa că...

Yeti este cunoscut de foarte mult timp. Este menţionat în “Erh-Ya”, o formă timpurie de dicţionar, datând din timpul dinastiei chineze Chiu, adică circa 200 de ani înaintea lui Iisus Hristos. Apare în secolul VII într-o cronică tibetană. Este personajul negativ din mai multe legende ale muntenilor din Chomolugma, Muntele Zeilor, Acoperişul Lumii. Urmele sale sunt zărite în anul 1887 pe zăpezile veşnice ale Sikkimului de către colonelul W.A. Waddell. Yeti, sau numai urmele sale uriaşe, sunt văzute de majoritatea alpiniştilor care explorau masivul Himalaia. Apoi apar şi rapoarte despre o fiinţă asemănătoare văzută în zone nelocuite din cele două Americi. În anul 1951, Eric Shipton, explorînd drumul de sud către un ”şeptar”, un vîrf de peste şapte mii de metri, reuşeşte sa fotografieze, în Himalaia, urmele lui Yeti pe zăpadă. În luna mai a anului 1953 neo-zeelandezul Sir Edmund Hillary şi şerpaşul Tenzing Norgay, cuceritorii Everestului, întîlnesc urmele lui Yeti în parte finală a ascensiunii lor.

Se pare că nu omul, ca specie, a ajuns primul pe cel mai înalt vîrf de pe Pămînt, ci Yeti, ruda sa îndepărtată, dar mai bine aclimatizată cu frigul teribil şi cu aerul rarefiat al înălţimilor. Interesul publicului pentru Yeti creşte exponenţial; în anii 1957, 1958 şi 1960 pleacă în căutarea lui Yeti expediţii internaţionale occidentale foarte bine echipate. Cu tot entuziasmul exploratorilor şi în ciuda tehnologiei sofisticate folosite, rezultatul este nul. Cu acelaşi rezultat iau sfîrşit şi cercetările organizate dincolo de Cortina de Fier, de către Academia de Ştiinţe din Moscova în anii 1963, 1964, 1965 şi 1967, în Pamir. În 1976 şi 1977 guvernul chinez trimite o forţă expediţionară de peste o sută de persoane în rezervaţia naturală Shennongjia din provincia Hubei.

Acolo se raportaseră mai multe întîlniri cu Yeti. Astfel, doi ţărani au fost răpiţi de un Yeti, care i-a luat pe fiecare la subţioară şi i-a dus într-o fugă la un semen de-al lui rănit, probabil, de un urs. După ce l-au oblojit pe rănit cu fişii rupte din hainele lor, cei doi au fost lăsaţi să plece acasă, unde au ajuns după aproape patru ore de mers. Lui Yeti îi trebuise doar zece minute ca să străbată distanţa.

Alt chinez din aceiaşi provincie se jura pe ce avea mai scump că ”vorbise” vreo două ore cu Yeti. “Yeti gesticula tot timpul şi fluiera, imita păsările; totuşi, nu ştiu cum, dar înţelegeam ce voia să-mi spună. Yeti ştie nişte bancuri grozave şi are mult umor!” a declarat fermierul. Expediţia chineză, cum altfel, nu a găsit decît urme, fecale şi păr roşu prins în scoarţa copacilor, care la analiza microscopica s-a dovedit similar cu părul uman. Analiza de ADN a dat o diferenţă de numai 1% faţă de ADN-ul uman.

Dr. Iuan Zenxin, un paleoantropologist, membru al prestigioasei Academii de Ştiinţă chineze a declarat, la 19 aprilie 2013, ziarului “Los Angeles Times” : “Nu se pune problema dacă Yeti sau Bigfoot există, sau nu. Yeti există şi se poate dovedi cu multe probe materiale ştiinţifice. Problema este doar de clasificare – este Yeti celebra “missing link”, sau o specie paralelă hominidă pe cale de dispariţie. Oricum, în expediţiile la care am participat nu am reuşit să capturăm un specimen, nici măcar să-l vedem şi să-l fotografiem. Yeti sau Yeren, cum îl denumim în chineză, este foarte deştept şi îşi datoreşte supravieţuirea grijii cu care ocoleşte omul. Este o rudă îndepărtata a noastră, vărul nostru!”.

În ultimii 30 de ani s-au înregistrat în provincia Hubei, 114 evenimente majore în care era amestecat indubitabil, Yeti, sau Yeren, în chineză!

Se pare că Yeti, Yeren, sau Bigfoot are o slăbiciune teribilă pentru mâncarea de pisici la conservă, sau la plic, dar mai ales pentru cronţănele – după cum se pot interpreta repetatele furturi nocturne din magazine din Pamir, Tibet, Nepal, Bhutan şi Sikkim... dar şi din supermarketurile Walmart limitrofe cu pădurile Virginiei. Interesante gusturi pentru o creatură uriaşă!

În ultimii ani, cercetătorii care caută să surprindă cât mai multe amănunte ale vieţii lui Yeti au beneficiat de avantajele miniaturizării tehnicii camerelor video şi a supravegherii din satelit. Astfel au apărut peste o duzină de înregistrări ale unei creaturi blănoase ce pozează pentru deliciul telespectatorului. Mai toate s-au dovedit glume proaste, arătînd încă odată că ne tragem din antropoide, iar că unii dintre noi nu s-au extras total din maimuţa.

Ca şi în cazul OZN, există însă cîteva filme, fotografii, mulaje de urme şi alte dovezi materiale care nu pot fi dovedite ca fiind contrafăcute. De exemplu, imaginile prinse pe casetă video de doi alpinişti, în Nepal, în 1996, şi care arată o fiinţă acoperită cu blană roşcată care se mişcă repede, foarte repede, pentru altitudinea şi stratul de zăpadă respectiv. Nu le-am găsit în spațiul public.

Să vă mai spun doar că prezența mea pe la televiziuni se datorește faptului că, în anul 1963, am plecat de acasă, ca să-l fotografiez pe Yeti. Am ajuns doar până la Ruse, dar am atras atenția presei bulgărești și apoi a TVR. Cred că v-am povestit întâmplarea.

După cum, cred, că v-am spus în fiecare zi să aveți speranță, mereu ni se oferă încă o șansă, doar mâine este, în definitiv, o altă zi !

BERBEC

Trebuie să o iei de la capăt, să reevaluzi situaţia şi să faci alte planuri pentru weekend. Consultă-te cu cei din jur, cu anturajul, familia, să vezi opiiniile, părerile şi dorinţele lor! Aspectele planetare oferă un timp pentru posibilitatea rezolvării unor vechi probleme. Călătoriile sunt, de asemenea sub un semn fast. Transformări în bine, mai ales acasă. Atenţie mărită la sfârşitul perioadei când sănătatea îţi este pusă la încercare, mai ales din cauza răcelei sau incidentelor, accidentelor domestice sau rutiere.

TAUR

Dacă ai o întâlnire sentimentală şi îţi faci mari speranţe, sau, în general, de trecut un prag în amor, acest weekend e binevoitor. Eşti convingător şi abil, iar conjunctura indică succes. Perioadele tulburi, cu grad înalt de risc şi cu o puternică componentă de haos, te-au avantajat întotdeauna, prin aplicarea practică şi pragmatică a caracterului tău de proprietar, de cel care preţuieşte banii şi proprietatea. Sâmbătă poţi profita de acest lucru! In acesta perioada păstrează-ţi calmul în discuţiile cu colegii, partenerii sau cu cei din familie. Fii la obiect în ceea ce afirmi. Evita divagaţiile şi comparaţiile care nu fac decât să te încurce. Este bine să dai dovadă de prudenţă la tot ceea ce înseamnă uniune, asociaţie, adunare.

GEMENI

Între tine şi un weekend plăcut se interpune doar cinismul tău. Nu poţi accepta că stelele îţi sunt favorabile în toate domeniile. „Dacă este o capcană!”, gândeşti, patetic şi păgubos! O perioadă excelentă pentru finalizarea unor lucruri incepute, pentru înţelegeri strategice, pe termen lung. Comunicarea ta este favorizata. Trebuie să ai aerul unui gânditor profund şi preocupat de mari probleme. Asta te ajuta sa rezolvi multe probleme de imagine. Duminică ai vrea să te duci până la munte, dar celălalt geamăn vrea să zacă în pat, la căldură şi cu pisica torcând hipnotic lângă el. Şi un căţel este bun, că ţine de cald!

RAC

Weekendul acesta este una dintre puţinele perioade în care nu te enervează nimeni. Sâmbătă poţi să visezi la o seară în oraş, la un local, duminică, poate la o comedie, relaxantă şi senină. Sâmbătă nu intra in discutii despre patrimoniul comun cu familia sau asociatii. Nu-ti schimba planurile, sau programul! Este de bine! O periodă de mici realizări şi acumulări. O serie de evenimente te vor obliga la o analiză aprofundată. Noi evenimente sau propuneri vor face perioada interesanta. Duminică nu trebuie să neglijezi propriul confort nervos – o activitate prea tumultoasă, chiar daca esti intr-o zi liberă – distracţia este tot un consum de energie - face să nu obţi rezultatul dorit.

LEU

Conjunctura benefică este in cumpănă cu influenţe mai puţin favorabile, poţi să ai un weekend echilibrat, fără evenimente notabile. Dar, nu trebuie să faci vizite, sau să pleci la drum lung! Atentie la viteza, nu a maşinii, sigur că în primul rând a maşinii, dar şi la cea cu care iti programezi evenimentele ! Nu te grabi inutil cand orice ora este buna. O veste buna si una… aşa şi aşa Nu uita că ai niste proprietati aici, sau aiurea, care au nevoie de atentia ta. Ochiul stapanului ingraşe turma de oi! – spune un proverb vechi macedo-român. Iar dacă nu ai nimic-nimic, nici o pisică acolo, esti fericit că ai scapat de griji !

FECIOARĂ

Sâmbătă, dacă depinde de tine şi dacă ai un drum de făcut, mai bine amână. Duminică, limitează-te doar la activitatea obişnuită de zi liberă, visând la mai bine. Există mereu speranţa asta! Ai multe de făcut, vrei la munte, vrei să faci şi curăţenie, dar graba strică treaba! Poţi să înghiţi nişte minciuni amoroase şi să accepţi motivări cu iz de alcool, "pentru ultima dată"! Pari uşor plictisit(ă) şi distrat de tot ce ţi se întâmplă... Cu toate că un mic incident întunecă imaginea generală, astrele îţi sunt favorabile. Duminică poţi obţine recunoaşterea unor eforturi trecute. Este timpul unor mai mari sau mai mici decizii. Pe care este bine să nu le amâni. Mai bine acţionează!

BALANŢĂ

Perioada weekendului este favorabilă intereselor tale personale. Limitează-te la cumpărături obişnuite, nu exagera, fă puţină economie. O veste de la rude de departe, fii atent la Skype! Eşti în defensivă şi cu toate ledurile de pericol aprinse! Ai impresia că cineva complotează împotriva ta şi că te compromite cu criticile şi reproşurile permanente. Teoria conspiraţiei? Seara propice relaxării şi distracţiilor. Perioada în discuţie este un prilej de schimbări. Dacă ai de făcut deplasari sau călătorii, weekend-ul aceasta este perioada. Schimba locul si îţi schimbi şi norocul. O mică supărare provocată de cineva din anturajul apropiat, dar pe total perioada iti este favorabilă.

SCORPION

Sâmbătă, o dimineaţă obositoare, pentru că amesteci lucrurile, utilul cu plăcutul. Duminică, fii eficient în ceea ce faci, mai ales dacă este vorba de casa, apartamentul tău, familia ta. Prea tensionat, prea nervos... Lasă toate grijile, weekend-ul este o perioadă de relaxare şi distracţie. Nu lăsa garda jos, cea mai bună lovitură este eschiva! Câştigi fără lovituri primite! După o perioda pe care ai caracteriza-o drept mediocra ai, în sfârşit, două zile de zodie fastă. Nu începe acţiuni pe care nu le poţi finaliza singur, deoarece vei fi dezamăgit de cei cărora le vei solicita ajutorul. Mai multe obligaţii uitate se fac simţite spre sfârşitul celor două zile, duminică seara. Ai uitat ceva...

SĂGETĂTOR

Încă un efort, concentrează-te, o să treci şi pragul acesta, fie că este un obstacol, un examen, sau un termen. Mai ai puţin, curaj, stelele îţi sunt favorabile, apoi o să faci ce vrei. Sâmbătă, supravegheză-ţi regimul alimentar. Mănâncă mai multe verzituri, salate, fructe şi lămâi, dar nu fructe dintre cele care fermenteză repede şi din străinătate. Mai pe seară, Luna îţi aduce o oportunitate neşteptata. Duminică, nu te grabi, dar nici nu refuza. O atitudine inteligentă poate aduce mai multe informaţii la suprafaţa, aşa încât decizia să fie justă. Ai nevoie de mai mulţi bani şi nu prea şti de unde. Întreaba un prieten. Poate te împrumuta... poate te trimite la alt prieten!

CAPRICORN

În acest weekend invită-ţi părinţii, fraţii, surorile, la o discuţie şi o cafea. Poţi să le spui problemele şi proiectele tale şi să le ceri sfatul şi sprijinul. Rudele de sânge contează! În acest weekend "te joci" cu cei din jurul tău ca să vezi cum reacţioneză. Spirit ludic de pisoi răsfăţat! Dar poţi să înveţi ceva important, când dai cu lăbuţa, ţine ghearele strânse! Este o perioadă splendidă ca să începi proiecte noi, să legi noi prietenii. Nu te lăsa impresionat de ceea ce se discută. Investeşte în relaţii de prietenie şi în dragoste. În dimineaţa zilei de duminică, ai o ocazie de parvenire sociala, sau ceva se schimbă în relaţiile tale. Nu este obligatoriu sa o ratezi, aşa cum faci cu multe lucruri din viaţa ta, dar nici nu te omori cu firea dacă nu-ţi iese.

VĂRSĂTOR

Sâmbătă ai o mare capacitate de concentrare a atenţiei, dar pe termen scurt. Duminică poţi să speri în rezolvarea favorabilă a unora dintre problemele tale tactice personale, sentimentale. În acest weekend zodiacul tau este bine aspectat, mai ales in partea de “distracţii, petreceri şi pierdut timpul”. Si cu norocul stai bine ! Sigur, necazurile sunt tot cele pe care le ştii, dar un necaz care dureaza mai mult de doua luni devine viata cotidiana. In orice caz trebuie, cu orice pret, sa termini ce ai inceput. Meru amâni, mai târziu, şi mai târziu. Atenţie, să nu devină prea târziu!

PEŞTI

Trebuie sa verifici şi să nu te bazezi pe alţii. Nu da crezare celor care vor să-ţi strice acest weekend cu veşti rele! In rest, ai grijă ce manânci, mai puţine calorii şi mai multe fructe. O sâmbătă bună, în special pe seară - sâmbătă este o zi favorabilă planurilor de viitor, în care visurile par uşor de realizat. Nu te repezi, asteapta confirmarile. Ai şi un drum de făcut la capătul căruia te aşteaptă o discuţie cu partenerul de viaţă despre casă, maşină, împrumuturi... Timpul, însă, lucreaza in favoarea ta. Duminică, aspecte favorabile cu vesti bune de la partenerii sau rude de la mare distanţă.