Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor, 12 septembrie 2025. Eschil și bătălia de la Maraton







Pe 12 septembrie s-au născut Henry Hudson, Jesse Owens, Maurice Chevalier, Ian Holm, Jordan Gatling, Angela Moldovan, Aurel Ionescu, Constantin Ionescu Mihăileşti, Gheorghe Longinescu, Ion Agârbiceanu.

În calendarul creştin ortodox, pe 12 septembrie, sunt Sfinţii: Avtonom, Macedonie şi Teodul. Nimic în ”Kalendar”.

”Evenimentul Zilei” din 12 septembrie 490, înainte de Hristos, a fost câștigarea, de către atenieni, a bătăliei de la Maraton purtată contra invadatorilor persani, mult mai numeroși. Sursă ”Book of Days”.

Acum câteva zile a început anul școlar. Cu un ochi râd și cu un ochi plâng. Mă bucur pentru copiii acești frumoși și inteligenți care pornesc în căutarea științei, culturii și a civilizației. Mă întristez gândindu-mă că acești copii pot devani carne de tun, sau căutători de pokemoni. Proști au fost întotdeauna, dar nu-și făceau o gloria din asta!

Oare în ce societate vor trăi copiii aceștia, care încep anul școlar în prima clasă primară? Încep și ei maratonul vieții, dar care o să fie regulile de derulare? Vor reuși să-și păstreze obiceiurile și cultura, sau vor fi copleșiți de asiatici? Vor trăi într-o țară, sau într-o rezervație? Bune întrebări…

Sunt multe întrebări, de aceea, acum șasezeci de ani, m-am apucat de astrologie.

Astrologia fără istorie nu face doi bani! Ce a fost, o să mai fie, este unul din principiile astrologiei creștine enunțate de cardinalul Pierre d’Ailly, singurul din istorie care a refuzat, din modestie și umilință, să fie papă. El lega repetările istorice și de conjuncțiile Jupiter-Saturn, care se repetă, grosso modo, la douăzeci de ani. O generație, spunea cardinalul francez, în ”Astrologia Creștină”.

În istorie, asiaticii au râvnit întotdeauna la Europa. Ca spațiu geografic, la bogăția orașelor, dar mai ales la oamenii de aici. În special, la femei!

Europa a fost întotdeauna ținta invaziilor, a migrațiilor, a cuceririlor, sau invadării ”pașnice”. În negura timpurilor, când nici nu exista istorie, Europa a fost invadată de brahiocefali, ”capetele rotunde și brațele lungi” din stepele asiatice. Mult mai mulți ca rezidenții europeni, dolicocefalii ”cu capul alungit”, asiaticii cu capetele rotunde au prevalat ca formă anatomică, dar au preluat spiritul și cultura europeană.

Este foarte interesant, în istorie, că, întotdeauna, spiritul european a învins. De exemplu, creștinismul, o religie inflexibilă orientală, semită. A fost adaptată, în o mie șapte sute de ani, la spiritul european. A preluat sărbătorile și multe din tradițiile europene. Creștinismul nu mai este de mult asiatic, este european, a devenit european.

Europa a fost ținta popoarelor născute pe cai, războinici de vază: hunii, mongolii, turcii. Au cucerit pe ici, pe colo. Unde au ajuns, s-a ales praful. Dar, nu au reușit să schimbe spiritul european!

Acesta și pentru că oferta europeană este greu de refuzat: liberatea individuală, liberul arbitru, o abordare solară a vieții.

Revenind la bătălia de la Maraton, mai doresc doar să punctez un singur lucru. La luptă a participat și Eschil, poate primul dramaturg european de mare clasă. Rănit ușor în luptă, făcea parte din trupele de elită, hopliții. Trebuie să vă mai risipesc un clișeu, nu mă lasă istoria. Filmele de la Hollywood sunt foarte bune și frumose, dar sunt opere de artă, nu istorie.

Hopliții erau tancurile lumii antice, nu erau dezbrăcați și cu pătrățele pe abdomen. Coif greu de bronz, facial, un scut rotund cu o grosime de doi centimetri, dublat cu lemn ușor de tei, prin care nu trecea nicio săgeată, ba chiar nicio suliță. Armură de piele groasă, întărită cu bronz, uneori pieptar integral din bronz, jambiere înalte, apărau și genuchiul, tot din bronz. O brățară lungă pe tot antebrațul drept, din piele, întărită cu bronz. Oameni de bronz! Erau înarmați cu două suliți și o sabie în formă de frunză de laur, din materialul acela nou, fierul!

Eschil a mai lupta și în bătălia navală de la Salamina. Rezultatul trăirilor și luptei lui a fost o piesă nemuritoare, ”Perșii”. Bun, Eschil a scris 92 de piese de teatru, nu s-au păstrat decât șapte. Dragi lupi, padawani și hobbiți ați auzit până acum de piesa ”Perșii”, ați văzut-o vreodată jucată pe scena unui teatru? Răspunsul este evident. Mă tem că repertoriul dramatic contemporan este pe măsura căutătorilor de pokemoni, a maneliștilor, sau a celor care ”vibrează”!

Revenind la Maraton, 490 înainte de Hristos să vă spun câte ceva despre legenda lui Fidipide. Fidipide era un militar, curier, ștafetă cum se mai spune. Când s-a zvonit că perșii vor să cucerească Atena, a fugit la comanda lui Miltiade să ceară ajutor Spartei. A făcut aproape 250 de kilometri în două zile. Dar a rămas celebru în istorie, după Eschil:

” .. Fidipide, cel care era curier, se zice că ar fi primul care a adus știrile de la Maraton. Adresându-se magistrațiilor care erau nerăbdători să afle rezultatul bătăliei, Fidipide, complet epuizat: "Bucurie vouă, am câștigat", (chairete, nikomen) acestea fiind ultimele sale cuvinte, decedând imediat după.”

Se pare că Fidipide a făcut cei 42 de kilometri care despart locul bătăliei de agora ateniană în mai puțin de două ore. Alte surse arată că Fidipide a supraviețuit, ba chiar a primit onoruri olimpice cu toate că nu era Olimpiada. De atunci Maratonul, cursa de 42.195 de metri, a devenit proba principală și ultima a Olimpiadei.

Nu știu, nu ghicesc, nu îmi trece prin cap, nimeni nu mi-a dat nicio explicație, ce vrea să se facă cu migratorii ăștia. În prezent, astăzi, când se aniversează victoria de la Maraton, pe teritoriul Europei se află 54 de milioane de oameni care gândesc asiatic, de musulmani și numărul lor crește cu o rată de 6.000 pe zi. Cred că nu există nicio gîndire, niciun plan, lucrurile se întâmplă și asta este tot! Toți politicienii europeni se zbat ca o găină cu gâtul tăiat, pentru că sunt prizonierii tâmpitului de politic corect și a altor vorbe mari. În definitiv nu bogații o să suporte șocul și cheltuiala cu musulmanii, ci amărâții de noi, oamenii de rând!

Poate că totul se rezumă la vechea vorbă că niciodată bogatul nu crede săracului și la faptul că mâine este, în mod necesar, o altă zi!

BERBEC Ești ”defazat”, nu ești în ritmul realității. Ești ori prea rapid, ori derapezi în natură, nu îți este capul la treabă. Lasă confuzia poetică, concentrează-te pe treaba ta, îți trebuie bani! Totuși, o zi favorabilă, în special pentru activităţile de rutină. Toată ziua este plină de aspecte planetare bune, fiind o zi explicită, transparentă, aşa că fii foarte atent la semnalele care apar pe piaţă. Stelele au un moment de bunăvoinţă. Comunică cu prietenii. Veşti bune şi programe de distracţie. Ţine-ţi cunoştiinţele (mai ales cele feminine) strict la distanţa potrivită, nu încuraja efuziunile sentimentale şi micile confesiunile mincinoase. Nu crede tot ce ţi se spune şi nu te lua după sfaturi. Propria inteligenţă şi intuiţia vor rezolva situaţia.

TAUR Veştile neplăcute intră pe fereastră, spune o vorbă din Orient, dar nu toate sunt negative, analizează, unele nu te interesează - nu tot ce zboară se mănâncă, spune o vorbă de pe la noi! Dimineaţa trebuie să te ocupi de problemele altora. Totuşi, ai o informaţie pe care o aşteptai de mai mult timp şi care te avantajează. Seară plăcută, poate la un film nou, poate la o terasă. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Nu da crezare tuturor zvonurilor, mai ales dacă se referă la rude, la familie, sau la prietenii buni, la anturajul apropiat, în general. O zi, o perioadă plină de inspiraţie şi idei noi. Nu te implica în conflicte deschise cu semnele de foc, mai ales cu Berbecii!

GEMENI Dacă depinde de tine, dimineața, amână tot ceea ce este important şi mai ales dacă este în legătură cu planurile tale de viitor, strategice. Dă curs şi rezolvă problemele urgente, minore. Astazi trebuie sa foloseşti una dintre reţetele verificate ale reuşitei in viaţă: sa te comporti ca si cand totul ar fi absolut perfect! Aşa poate vei atrage şi norocul de partea ta. Ai o perioadă bună în care se pare că ai depăşit obstacolele, întârzierile, piedicile şi capcanele puse la serviciu sau unde îţi desfăşori activitatea. Se pare că eşti liber, în fine, mai liber, să iei deciziile care îţi convin în viaţa ta profesională ceea ce te motivează să te implici în proiecte de anvergură. Fă-o cu curaj, ziua îţi este favorabilă!

RAC Astăzi trebuie să afişezi un surâs încântător, dezarmant! Aşa îi îmblânzeşti pe cei care vor să-ţi facă reproşuri. Începutul școlii te găsește cu o listă lungă de cheltuieli, dar, zâmbind! Limitează-te la activităţile de rutină. Nu trebuie să întreprinzi nimic important. Ocoleşte cu abilitatea şi diplomaţie subiectele „tabu” . Nu uita că tacerea este de aur, vorba de tinichea! Ceva legat de un aspect al lucrului în echipă. Deocamdată aspectul este neutru şi nu te afectează în nici un mod. Cooperează mai strâns cu anturajul cu colegii şi spune-le exact şi precis ce aştepţi de la ei.

LEU Ziua de astăzi este un reper. Viața este făcută din module, începe o nouă perioadă, fii gata - prevenit, înseamnă pregătit! Trebuie să-ți adaptezi atitudinea la schimbările din jurul tău. Spre seară, o veste nu prea grozava. Esti sanatos si ai putere de munca, dar te apasa grijile legate de familie. Raspuns favorabil pentru una dintre problemele tale, totuşi. Evită enervarea şi stresul printr-o atitudine prevenitoare faţă de anturajul apropiat, faţă de familie. Nu sta în curent şi este bine să verifici şi să cureţi aerul condiţionat înainte să-l pui în funcţiune. Că nu mai este mult şi vine toamna și frigul!

FECIOARĂ În fuga ta permanentă în căutarea oportunităților favorabile, astăzi nu neglija afecțiunea pe care trebuie s-o arăți celor dragi. Nu înlocui întrecerea socialistă cu competiția corporatistă! Un sfârșit de săptămână de lucru care aduce lucruri bune. Nu trebuie sa risipesti starea placuta de lene si rasfat cu proiecte belicoase despre ordine si curatenie, mai bine gândeşte-te la nişte “pauze”! Lenea, comoditatea, este o arta. Nu fii original cu orice pret. De obicei modul acesta de abordare sperie si instraineaza, in loc sa atraga! Trebuie doar sa inspiri incredere. Ia-o mai uşor, nu te ambala peste măsură, că nu este cazul. O veste aşa-şi-aşa îţi îndreaptă atenţia către o relaţie sau o afacere din trecut.

BALANŢĂ Conjunctura îţi este mai mult favorabilă, în special în ceea ce priveşte noile idei, noile proiecte, noile căi de urmat. Trebuie doar să vrei să îndrăzneşti, norocul ajută pe cei curajoşi! Din nou ai de ales intre mai multe posibilităţi si ca intotdeauna te pierzi in presupuneri. Nu fi preocupat sau îngrijorat de nerealizări, Cosmosul are alte priorităţi şi o altă scară a valorilor decât noi. Totul este bine, vorba câtecului şi aceasta stă scris în stele. Şi nu uita vorba anglo-saxonă : „No news – good news!”. Cere un sfat de la Leu sau de la un Geaman din familie. Călătoriile sunt bine aspectate începând de astăzi. Fie că este vorba de o deplasare scurtă sau de o călătorie mai lungă, schimbarea locurilor îţi aduce succes.

SCORPION În ultimul timp întâmplările şi evenimentele s-au bulucit în viaţa ta şi tu ai ripostat automat, fără multă gândire. Astăzi a venit timpul să-ţi faci un plan rațional, o foaie de parcurs! Favorurile stelelor se îndreaptă spre cumpărături şi cadouri. Ceea ce cumperi astazi va face mare placere celei dragi, celui drag, celor dragi! Rezolvarile şi compromisurile cu iz de busuioc au in tine un maestru incontestabil. Poţi media între membrii familiei care sunt de păreri diferite dar fără să-i înțepi prea tare! Poate unde vrei să fie intotdeauna dreptate! Un eveniment îţi reţine atenţia. Analiza ta este înă o dată justă, trebuie să-i dai curs, aşteaptă, însă, momentul favorabil.

SĂGETĂTOR Pui multe sub semnul întrebării, analiza te obosește și nu ajungi la niciun rezultat. Suspiciunea ta este motivată, dar mai așteaptă puțin, ai răbdare, până să tragi concluziile necesare. Dragostea şi carisma proprie sunt foarte bine aspectate. Norocul este prietenul tau cel mai bun, care te ajută să treci peste obstacole fără să faci nici un efort. Perioada în discuţie este favorabila iar aspectele negative nu sunt decât faulturi de joc. Nimic foarte malefic. Pe piaţa stelelor se spune că se creează noi „sindicate” între personaje şi persoane din anturajul tău, poate chiar dintre rude, aparent fără nimic în comun, dar care, pe termen lung pot sa-ti intersecteze interesele.

CAPRICORN Cei din jurul tău, cei dragi, au atitudini care te surprind. Totuşi, oferă-le credit şi treci mai departe. Nu ridica tu primul piatra! Zvonurile te enervează, prea multă prostie și răutate! Nu cumpăra nimic, nu juca la bursă, nu împrumuta, ocoleşte băncile şi casele de pariuri. Climatul general la serviciu este neplăcut şi încordat, tensiunea tinde catre cote maxime, dar aproape nimic nu se petrece. Adică nici un eveniment important. Se vorbeşte despre reducerea personalului, despre mărirea salariilor şi alte minciuni. Totul pare un imens arc care se comprimă, se comprimă! Din punctul tău de vedere este o perioadă... interesantă. Acasă trebuie să te descarci de stresul acumulat şi să discuţi mult şi vesel cu membrii familiei tale.

VĂRSĂTOR Ai unele probleme personale, de familie şi simţi nevoia să le discuţi cu cineva. Îţi trebuie o opinie, o perspectivă obiectivă asupra problemei. Mai caută puţin şi poți găsi sfatul de taină! Dimineaţa poţi întâlni o oarecare opoziţie într-o problemă. Nu reacţiona imediat, pentru că situaţia se rezolvă de la sine. Utilizează orele de lumină naturală pentru activităţile curente şi nu te deplasa după căderea întunericului. Începe, din seara aceasta, o vreme de studiu, acum câteva zile a început școala, de un timp plăcut petrecut în compania celor dragi. Poate pentru că unii nativi au timp liber la dispoziţie. O zi plăcută, in care te simti tot timpul vesel si entuziast si de aceea orice iti iese, iar familia si prietenii te apreciaza in mod deosebit.

PEŞTI Începi să-ţi dai seama că se cam abuzează de bunele tale intenţii! Pune punct - și de la capăt, cât mai repede, mai ales dacă este vorba despre serviciu, nu lăsa să se folosescă de tine! Promovează-ţi, cu hotărâre, interesele personale. Nu te speti cu munca şi nu fă eforturi colosale – pentru alţii! Nu ai frică, pastreaza speranţa şi portile succesului sunt larg deschise pentru tine. Continuă să perseverezi pe drumul actual! Gândeşte bine înainte de a face sau accepta ceva. Stelele arată că dacă stai bine-merci rezolvi mai multe probleme decât dacă te agiţi! Sigur, dă şi telefoanele acelea care trebuie, cui trebuie! Nu uita că în Levant la pile egale, meritul contează!