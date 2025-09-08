Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor, 9 septembrie 2025. Despre Astrologie (XXXVIII)







Pe 9 septembrie s-au născut cardinalul de Richelieu, Lev Tolstoi, James Hilton, Cesare Pavese, Hugh Grant, Gina Gogean, Dana Dumitru, Domnica Filimon.

În calendarul creştin-ortodox, pe 9 septembrie sunt Sfinţii: Ioachim şi Ana. Onufrie de la Vorona şi Chiriac de la Tazlău. Sf. Părinți de la al III-lea Sinod Ecumenic. În ”Kalendar”, Cercurile Mariei.

La mulţi ani! Tuturor Anelor, Anişoarelor şi persoanelor cu nume derivate. Să fiţi sănătoase, optimiste şi norocoase!

Dragi lupi, padawani şi hobbiţi am primit mai multe epistole, adică emailuri, din partea unor persoane, evident, dezorientate.

Nu ştiu la ce radio au auzit că: „Soarele intră în Fecioară pe 18 septembrie”. Probabil că la unul dintre cele şapte sute de radiouri din România. Şi persoanele respective, unele doamne simţitoare, uşor isterizate, mă întreabă, mă somează, să le spun dacă sunt Fecioare... sau Lei, graţioasele persoane fiind născute în septembrie, dar înainte de 18 ale lunii.

Din nou, pentru a câta oară, se face confuzia nepermisă dintre zodii şi constelaţii. Este evidentă confuzia unui jurnalist de la radioul respectiv, care a minţit prin omisiune, cu siguranță neștință. Calitatea unor oameni din presă, din presa electronică şi mai ales de la radiouri din provincie este discutabilă. Au cultură cât avea negru sub unghia de la degetul mic al mâinii stângi preafrumoasa Cleopatra.

Acum, cu astrologia, adică cu zodiile şi constelaţiile sunt prea exigent, cer prea mult. Nici mulţi astronomi cu doctorate, persoane importante, nu prea ştiu deosebirea. Mă tem că nici mulţi „astrologi” şi mai ales „astroloage”. Nu sunt misogin, nu sunt rău, dar asta este situaţia...

Zodiile sunt perioade de timp în care se consideră că cei născuţi au unele caracteristici asemănătoare. Zodiile "europene", caldeene, cum se spune, au dimensiunea a circa treizeci de zile. Circa, pentru că anul are 365 de zile şi o pătrime, iar zodiacul are numai 360 de grade, 12 zodii a câte 30 de grade fiecare! Chinezi consideră o zodie = un an. Mayaşii aveau 20 de zodii într-un an. Şi exemplele pot continua. Deci, zodiile sunt stabilite în funcţie de caracterul, convingerile, obiceiurile şi religia populaţiilor din arealului respectiv. Zodiile sunt fructul Pământului, nu cine ştie ce constelaţii şi proiecţii celeste!

Calendarul, stabilirea timpului, în vremea în care au fost stabilite zodiile, cam acum cinci-şase mii de ani, se făcea prin observaţie directă a Soarelui, Lunei, planetelor şi stelelor. Numele zilelor săptămânii, lunile anului, timpul împărțit în 12 ore ziua și 12 ore noaptea, ora, minutul, secunda au rădăcini în Astrologie.

Deci s-a stabilit o legătură între poziţia Soarelui în diferite constelaţii şi zodii. Constelaţiile au primit numele de la zodii, fiind un factor mnemotehnic, de aducere aminte, doar. Au numele prezent stabilit în perioada elenistică, probabil de Ptolemeu în secolul I.

Constelaţiile nu prea au nimic, direct, de a face cu zodiile, de fapt în alte sisteme filozofice grupurile de stele poartă alte denumiri şi au altă geometrie. Constelaţiile sunt grupuri de stele cu un albedou cât de cât asemănător, dar care, stelele, pot fi în spaţiu la multe milioane de parseci distanţă unele de altele! Vreau să spun că nu constituie o “entitate” ceva omogen, nu au aceiaşi putere şi “vibraţie” cum ar! Nu sunt în acelaşi plan... dar aşa se văd de pe Pământ... grupuri de stele!

Zodiile sunt fructul Pământului, sub influenţa măreţului Soare, izvorul vieţii pe Pământ şi a necesarei Luni, fără de care totul ar fi altfel.

Trecerea de la o zodie la alta nu se face brusc, ca un întrerupător de lumină. Există cuspele, cuspidele, o perioadă de timp de câte trei zile din zodia care trece şi zodia care vine în care nativii se bucură de influenţe din ambele zodii. Unii autori sunt de părere că cei născuţi la cuspe sunt norocoşii zodiacului, pentru că sunt mai flexibili, pot avea mai multe caracteristici pozitive de la două zodii. Dar şi negative...

Acum cam cinci mii şi jumătate de ani, poate şase mii, în măreţul Sumer, acolo unde a început istoria scrisă pe tăbliţe de lut ars, cu cuneiforme, preoţii aveau o problemă de rezolvat. Conducerea societăţii! Ei erau şi politicieni, cât şi oameni de ştiinţă!

Ceea ce numim astăzi astrologie (ştiinţa despre stele) era, în Sumer, singura modalitate de a înţelege vrerea zeilor.

Acum mai multe mii de ani, poate şase, poate mai multe, preoţii caldeeni, akkadieni sau sumerieni observau cu atenţie cerul, domiciliul zeilor şi în funcţie de diferitele semne celeste comunicau regelui şi poporului vrerea zeilor. Pentru acesta s-au înălţat adevărate observatoare – zigguratele de o înălţime impresionantă.

Dar preoţii erau interesaţi atît de mesajul zeilor cît şi de relaţiile sociale şi cunoaşterea oamenilor. O istorie sumeriană găsită la Nimrud de către arheologul Sir Max Mallowan (soţul Agathei Christie) scrisă pe tăbliţe de lut ars, descrie cum vreme de aproape 900 de ani preoţii au cercetat cât de diferiţi sunt oamenii între ei.

Rezultatul a fost că au descoperit că omenirea se poate împărţi în 12 tipuri, după data naşterii, începând cu echinocţiul de primăvară. Şi au denumit fiecare tip de oameni cu numele unui animal, după caracteristicile principale ale persoanelor care alcătuiau respectiva zodie. Pentru că observaţiile care duceau la calcului timpului, a anotimpurilor, se făceau direct, au denumit constelaţiile, cu numele respectivului animal, în care Soarele aflat pe calea lui Anu (ecliptica) era la miezul zilei în perioada de timp respectivă. Aşa au obţinut “zodiacul” (“cerc de animale” – în greacă).

Mai tîrziu grecii au umanizat patru zodii schimbînd numele animalelor, respectiv: Gemenii, Fecioara, Purtătorul Balanţei şi Purtătorul Apei. Deci constelaţiile au primit numele de la zodii şi nu invers. De altfel trebuie să ai multă imaginaţie ca să vezi pe cer în constelaţii imaginea respectivelor animale. Să amintim faptul că alte popoare, pe alte meridiane, au dat denumiri total diferite constelaţiilor respective, după miturile şi credinţele proprii.

De fapt, pe ecliptică, nu sunt 12 constelaţii ci … 14. Pe lângă cele 12 care au primit numele de la zodii, mai sunt constelaţia Purtătorului de Şerpi şi elemente din Balena. Dar cum preoţii stabiliseră 12 tipuri psiho-somatice de oameni, cele două constelaţii nu au primit nume de zodii, rămânând în componenţa zodiei Scorpionului şi parţial a Săgetătorului.

Datorită imperfecţiei rotaţiei Pământului pe planul orbital, Pământul comportându-se ca un titirez care balansează axa de rotaţie, au fost observate fenomenele de precesie şi nutaţie. Pe scurt, încă o dată nu dorim să intrăm în amănunte tehnice, punctul echinocţiului de primăvară face un cerc total, trecând prin toate constelaţiile în circa 26.000 de ani.

Dar după cum a observat Hipparchus încă din secolul II înainte de Hristos, zodiile sunt segmente de cerc egale pe ecliptică, adică sunt perioade de timp fixe obţinute prin împărţirea duratei anului la 12. Tot savantul grec a calculat durata anului tropic cu o precizie de 6 minute şi jumătate şi a alcătuit primul catalog al stelelor aşa-numite fixe.

Zodiile sunt perioade de timp, pe Pământ, nu bucăţi de Cer! Astrologia este despre TIMP nu despre SPATIU. Cu atît mai ridicole sunt încercările unui american de a acredita a 13-a zodie, Purtătorul de Șerpi. Este evident că habar nu are de astrologie, sau cel mai probabil caută celebritatea prin senzațional (minciună)!

Aţi revenit din concedii, dragi lupi, padawani şi hobbiţi şi mă mustraţi, pe drept cuvânt, că nu mai povestesc istorii vechi și interesante: în definitiv, mâine este o altă zi, aveţi speranţă, o nouă oportunitate, o nouă încercare, poate, de data aceasta, cu succes!

Dar, iată, în continuare horoscopul pentru ziua de 9 septembrie, pe zodii, nu pe constelaţii, făcut după metoda astrologiei creştine a cardinalului Pierre d’Ailly:

BERBEC Astăzi eşti vulnerabil la capricii scumpe. Atenţie la cumpărăturile de lucruri care nu îţi trebuiesc, dar te încântă, fie că sunt „drăguţe” fie că sunt „unicat”. În rest, nimic deosebit! Ai o perioadă bună în care se pare că ai depăşit obstacolele, întârzierile, piedicile şi capcanele puse la serviciu sau unde îţi desfăşori activitatea. Se pare că eşti liber, în fine mai liber, să iei deciziile care îţi convin în viaţa ta profesională ceea ce te motivează să te implici în proiecte de anvergură. Fă-o cu curaj, ziua îţi este favorabilă.

TAUR O parte din zodie se pregăteşte pentru toamnă, şcoală, murături. Programul tău se tot schimbă, dar nu lăsa treburile importante pentru nimicuri urgente. O zi aglomerată, cu o seară plăcută. Tu vezi de treburile tale, zâmbeşte şi nu te lăsa provocat sau antrenat în discuţii. Mai ales că ai aşa o poftă de râs şi de spus bancuri. Veselia ta este contagioasă şi poţi antrena prietenii pe drumul bucuriei. Nu uita că în faţa haosului, a nimicului, a prostiei – râsul este ultima redută, râsul este ultimul antidot în lumea otrăviţilor. Proştii sunt întotdeauna solemni şi sunt siguri că au dreptate...

GEMENI Fii atent la o posibilă păcăleală. Propunerea de colaborare pe care o primeşti, poate muncă în străinătate, înseamnă: tu cu munca şi alţii cu banii. Adică muncă multă, sărăcia omului! Ştiai sau nu, „mâine este o nouă zi” aşa că vezi care probleme sunt urgente, care sunt importante, care pot produce pierderi de bani etc. Şi lasă pe mâine ceea ce poţi lăsa. Dar să nu uiţi de ele! Relatiile cu persoanele nascute in semne de aer si foc sunt azi armonioase, dar nu sunt prea grozave cu cei nascuti in semne de apa si pamant. Cu jumătate din zodiac favorabil te poţi duce la un film bun sau la un spectacol, mai pe seară.

RAC O zi mai deosebită, în care tot ceea ce spui poate fi important. Nu te lăsa purtat de vorbe, fii organizat în discurs, adună argumente şi dovezi. Fii apropiat doar cu cine merită într-adevăr! Este o perioadă de acumulări când îţi poţi pregăti un viitor succes sau să-ţi faci viţa mai liniştită şi comodă. Fă în aşa fel ca să nu rămâi în urmă şi să nu depinzi de alţii, aşa rezultatele muncii tale pot fi evidenţiate şi evaluate corect. Activitatea laborioasă înseamnă un mare consum de energie.

LEU Conjunctură favorabilă în domeniul sentimental. O zi plină de pasiune aşa că poţi profita. Poţi îmbunătăţi confortul vieţii zilnice, pentru că pari a fi într-o stare senină şi echilibrată. Ai una din acele zile în care străluceşti şi crezi ca eşti făcut din pulbere de stele. Eşti sanatos şi vesel, iar viaţa este frumoasă. Bucură-te din plin! Râsul tău puternic şi bine modulat răsună peste capetele celor din jur ca răgetul leului în junglă. Eşti, din nou, stăpân! Stăpân, în primul rând pe tine, pe fiecare fibră şi sentiment din tine. Bravo, meriţi un premiu!

FECIOARĂ Conjunctura astrologică te favorizeză în domeniul financiar-bancar. Dacă ai o problemă cu băncile, astăzi este ziua în care ai noroc, insistenţa ta poate avea şanse bune de câştig. Sunt două feluri de a face avere : să câştigi mult sau să cheltuieşti puţin. De astăzi, cu o configuratie favorabila, incepi sa gandeşti mult mai pragmatic si sa te frămânţi mai puţin. Fii mai atent la forma fizică! Lucrează cu atenţie fiecare muşchişor din tine, în aer curat, sigur, dar nu te apuca să fugi ca năucul prin parc! Alergatul prin parc, spune Cristi Răchitan, este ca “junk food” – o superstiţie de om prost din America!

BALANŢĂ Nu mai fi risipitor, nu mai arunca banii pe o mulţime de lucruri mărunte, dar seducătoare. Fii chibzuit şi cumpăra un singur obiect important şi de bună calitate, care îţi este necesar. Nu mai întreba atâta, banii sunt în buzunarul cui trebuie! Treci la muncă ca să îmbogăţeşti şi mai mult pe bogaţi. Că niciodată bogatul nu o să creadă săracului. Aşa că, statistic vorbind, asta fiind situaţia, te poţi duce la o terasă să-ţi înneci amarul în bere de proastă calitate, la fel de proastă ca orice bere din România. Marţea, trei ceasuri rele este o zi depresivă! Ei, haide, am glumit... totul este... normal!

SCORPION Eşti dezorientat de veştile primite de la prietenii din străinătate. Şi datele din presă sunt contradictorii. Stelele zic să continui pe drumul tău, fie că eşti la muncă, fie că eşti acasă! Dacă vezi că nu te descurci, cere ajuror, nu intra în criză de timp. Pentru asta sunt făcuţi prietenii, colegii binevoitori şi părinţii. Fii mai plăcut decât de obicei, mai zâmbitor şi cu un umăr gata de oferit celor care vor veni să ţi se plângă. Fiindcă vor veni, fi absolut sigur, în perioada următoare. „Tu ascultă şi socoate...” – cum zicea poetul. Şi vezi ce se poate face!

SĂGETĂTOR „Dragostea este un lucru foarte mare”, astăzi o întâlnire neaşteptată îţi aduce amintiri dulci-amare şi regrete târzii. Este prea târziu? Poate că da, poate că nu, ia mai gândeşte-te! Mai nou, se pare ca şi oferta este scumpă şi de prostă calitate! Daca astazi te simti cumva zdrobit de refuzurile şefilor si ale colegilor, nu-ţi risipi inutil energia ca sa demonstrezi ca ai totuşi dreptate. Retrage-te acasă în siguranţa camerei tale şi fă-ţi planuri peste planuri pe care o să le amâni mereu şi nu o să le respecţi niciodată!

CAPRICORN Ai probleme ca să acoperi facturile. Adică, ai probleme cu banii. Tu, însă, ca un Capricorn isteţ, trebuie să foloseşti cu iscusinţă resursele de la părinţi, fraţi, surori, unchi, mătuşi... Reorientarea, reformularea unor direcţii, strategii sau concepte este benefică şi necesară. Trebuie să foloseşti noi oameni, noi modalitaţi, noi concepte, noi cuvinte. Tu gândeşte-te bine! Ai la îndemănă tot ce îţi trebuie. Este necesar, doar, repet, doar să le pui într-o nouă ordine, în ordinea bună!

VĂRSĂTOR O zi norocoasă, care trece repede, aşa sunt lucrurile bune. Îndreaptă-ţi atenţia către profesia sau meseria ta. Cere ce ţi se cuvine. Dar nu uita să aduci argumente solide în favoarea ta! Evită sa semnezi acte oficiale, contracte, intelegeri. Mai pe seară evenimente sociale şi din sfera culturii şi a artei. Trebuie să-ţi dai opinia într-o problemă importantă. Fii mai tare în susţinerea propriilor idei şi interese, sigur, în spaţiul cultural!

PEŞTI Poţi convinge astăzi cu uşurinţă, aşa că nu ezita. Totuşi, evită semnele de foc, pentru că nu vei cădea de acord, în niciun fel, nici asupra fondului, nici asupra formei. Seară culturală. Ai o zi profitabilă. Cu toate cuadraturile, dimineaţa este favorabilă comunicării, aşa că te poţi aştepta la informaţii şi întâlniri care să-ţi aducă avantaje. Totuşi, aspectele sunt complexe, aşa că te poţi aştepta şi la veşti mai puţin plăcute, legate de întârzieri sau de persoane care se dau la fund şi/sau nu raspund la telefon!