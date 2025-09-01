Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor, 2 septembrie 2025. Vara continuă până pe 21 septembrie







Din cuprinsul articolului Horoscopul lui Dom’ Profesor, 2 septembrie 2025

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 2 septembrie 2025. Pe 2 septembrie s-au născut Keanu Reeves, Jimmy Connors, Carlos Valderama, Alexandru Duţu, Mircea Demetriade, Tiberiu Utan, Vasile Dobrian.

"Evenimentul Zilei" din 2 septembrie 1859 a fost cea mai mare furtună electromagnetică cunoscută de om din istoria scrisă a prezentei civilizaţii umane.

La fel ca şi anul trecut, mai puţin anul acesta, în anul 1859, în ultimile zile din august erupţii solare uriaşe au fost observate. Astronomul Richard Carrington a fost cel care a descoperit acele erupţii solare colosale. De aceea, s-a numit "fenomenul Carrington".

Pe 1 septembrie 1859 cu câteva minute înainte de ora 12 ziua, Carrington observă o explozie formidabilă pe Soare şi o întreagă parte din coroana solară plecă în direcţia Pământului cu o viteză fantastică. De obicei materia solară ejectată de Soare, radiaţiile, ajung pe Pământ în circa patru zile. În cazul imensei erupţii, ea urma să ajungă pe Pământ în numai 17 ore şi jumătate.

Carrington, la care s-a adăugat şi astronomul Richard Hodgson au alertat autorităţile engleze. Au ajuns până la Primul Lord al Amiralităţii. Acesta, foarte calm, cu morga britanică, le-a spus: "Oameni buni, ce vreţi să fac? Să trag cu tunurile Home Fleet în... Soare? Spuneţi-mi voi ce să fac şi ordon imediat!"

Nobilul britanic avea dreptate. În faţa unui asemenea fenomen suntem neputincioşi acum, ca şi acum o sută cincizeci de ani.

În noaptea de 2 septembrie au fost aurore boreale până şi în insulele Hawai şi în Tasmania. Cerul era luminos, ciudat, bizar, prevestind dezastre şi parcă vibra de energie. Furtuna geomagnetică sau electromagnetică, pe Pământ, a avut urmări catastrofale. Astăzi se estimează că atunci s-au produs pierderi de 6,3 miliarde de dolari, o sumă imensă, coloală pentru acele vremuri, când cu un dolar mâncai bine o zi întreagă!

Tot sistemul telegrafului electric a fost distrus, cauzând pierderi în economie, industrie, navigaţie, presă etc.

Noaptea era luminoasă, se putea citi ziarul la New York. Înainte să iasă din funcţiune definitiv, semnalizatoarele telegrafice Morse au scos lungi mesaje, venite de nicăieri. Autorităţile au spus că nu aveau nicio noimă, niciun înţeles.

Dar gurile rele spun că erau avertizări şi sfaturi de protecţie. Pe care le-au respectat vârfurile politice şi unii bogătani, care s-au refugiat imediat în peşteri, cât mai adânci. În orice caz, nu s-a păstrat nicio bandă telegrafică, sau sunt bine ascunse de autorităţi.

Viaţa pe Pământ a fost foarte afectată. De exemplu, roiuri de păsări, debusolate, s-au strivit de clădiri, peste tot în lume, sute de balene au eşuat, în Africa s-a raportat un ciudat sindrom de sinucidere al elefanţilor care se înecau, în turme mari.

Dar ceea ce este mai grav este că se estimează că, pe 2 septembrie 1859 şi în cele câteva zile care au urmat, pe tot globul, au pierit mai mult de un milion de oameni faţă de rata obişnuită. În special decese subite, stop cardio-respiratoriu, fără vreo cauză evidentă, enorm de multe infarcturi, sinucideri, accidente stupide, naufragii, incendii. S-a raportat o rată mare a naşterilor premature. Pe toată lumea o durea capul şi mulţi s-au plâns de tulburări de echilibru şi de vedere. Mulţi aveau sângerări din nas.

Cercetătorii, savanţii, nu s-au pus de acord nici astăzi. Unii spun că fenomenul Carrington se repetă la fiecare o sută cincizeci de ani, alţii la 300, nu, la 500, cei mai optimişti la 12.500 de ani. În orice caz, este un fenomen periodic!

Probabil că astfel de fenomene, mult mai mari, au şters de pe faţa Pământului cele patru civilizaţii care ne-au precedat.

Totuşi, se pare că, una dintre civilizaţii trecute a avut o tehnologie superioară. În jurul Pământului sunt două, uneori trei, centuri de radiaţii. Se numesc Van Allen. Tot gurile rele ale unor savanţi spun că centurile de radiaţii sunt tot ce a mai rămas, matricea energetică, din trei scuturi deflectoare, câmpuri imense de energie, produse pentru apărarea Pământului. De extratereştri, sau de propriul Soare?

Unii "savanţi serioşi" spun că ipotezele de mai sus sunt prostii. Dar închid gura şi pleacă supăraţi când li se pune o întrebare simplă: "Tell me, de ce sunt trei centuri de radiaţii, şi nu una, cum ar fi normal şi... natural!"

În astrologie, multe pete pe Soare sunt prevestirea unor mari nenorociri. Ori, întotdeuna, creşterea mare a petele solare însoţesc erupţiile solare puternice.

O erupţie solară imensă, istorică, o erupţie Carrington, poate avea efectul unui impuls electromagnetic colosal, echivalent cu rezultatul detonării a unui miliard de bombe atomice gen Hiroshima. Poate distruge tot ce este electronic pe suprafaţa Pământului. Ar scăpa, probabil, câteva din dispozitivele aflate ascunse adânc, în subteran. Civilizaţia noastră electronico-informaţională ar înceta, am reveni la secolul XIX. Cei care ar supravieţui...

Ei, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, este drobul de sare solar, nu fiţi îngrijoraţi! Dar trebuie să ştiţi, pentru că nimeni nu o să vă spună! Autorităţile, cei de la putere, au prostul obicei să-i considere pe ceilalţi proşti. De fapt aşa este, dacă am lăsat astfel de specimene fugite de la zoo să ne conducă! Şi vă demonstrez cât de proşti suntem, în continuare...

Toate ziarele sunt pline, ce zic, toată media, că a început toamna. Nimic mai fals. Toamna începe la echinocțiul de toamnă și ține până la solstițiul de iarnă. În cazul anului 2025 toamna începe pe 21 septembrie, la ora 19:08. Nu toamna astronomică, sau astrologică, pur și simplu... toamna. Așa am învățat la școală în anul 1967, în clasa a XI-a, se preda astronomia în cursul orelor de matematică. Se punea accentul pe folosirea geometriei și trigonometriei în calculele astronomice.

Să recapitulăm, pentru cine nu a făcut astronomie la școală. Primăvara ține de la echinocțiul de primăvară la solstițiul de vară, urmează vara până la echinocțiul de toamnă, toamna, până la solstițiul de iarnă și iarna până la echinocțiul de primăvară. Datele pot varia cu o zi-două, în funcție de an. Să ne amintim că Pământul face o revoluție completă în jurul Soarelui în 365 de zile și o pătrime. Pătrime care se acumulează și se adaugă, 29 februarie, odată la patru ani, anul bisect.

De asemenea nu există ora de vară și ora de iarnă. Există doar ora de vară, DST, (Day Saving Time) și ora normală a fusului orar. ”trecerea la ora de iarnă” este o aberație jurnalistică. Din nefericire nu este singura, sunt domenii mult mai importante unde ziariștii dezinformează, din interes, sau din prostie.

De aceea m-am dezabonat de la ziarele românești, numai am putut suporta atâta vulgaritate, răutate și prostie și m-am concentrat pe ziarele din Cehia, Polonia, Ungaria, Rusia, Acolo sunt subiecte care ne interesează, direct.

Cu și mai ales fără presă, mâine este cu siguranță o nouă zi !

BERBEC Concordanţă între planuri şi realitate. Ziua de astăzi te ajută să te înţelegi mai bine cu cei din jurul tău. Gândirea pozitivă şi arborarea unui zâmbet de om bun te fac să obţii sprijin. O zi prietenoasă în care poţi să te relaxezi şi să laşi garda jos. Şi necazurile îţi par mai mici, sau începi să te obişnuieşti cu ele. Seara trebuie neapărat să-ţi îmbunătăţească bilanţul zilnic. Un film bun, o discuţie cu prietenii la un suc, o cină plăcută cu toată familia – ceva de genul acesta care să-ţi încălzească inima, să te relaxeze şi să te mulţumească şi să justifice aspectele favorabile astrologice.

TAUR Ai dreptate şi vrei să se ştie acest lucru, să se consemneze! De aceea, ai un moral bun şi eşti cooperant şi binevoitor. Darul comunicării este avantajat aşa că poţi argumenta cu succes! Astăzi s-ar putea sa ai de mediat între două persoane din anturaj. De dimineaţă te asaltează nişte veşti. Ascultă şi analizează bine înainte să iei o decizie. Poţi începe ceva nou, orice, sau poti finaliza proiecte mai vechi, este la latitudinea ta, stelele îţi lasă liberul arbitru, ca întotdeauna.

GEMENI Încerci să faci faţă, să convingi colective de „reduşi mintali”. E o misiune imposibilă! Eforturile permanente de a-ţi depăşi condiţia, posibilităţile, încep să te coste, în interiorul tău! Chibzuiala, tactul si umorul de care trebuie să dai dovadă astăzi constituie un bun exemplu şi in viitor de cum se poate aplana o criză de lipsă de “inteligenţă”! Dar există şi o parte bună a zilei, în special amorul este bine aspectat, iar carisma personală atinge cote ridicate.

RAC Eşti cu gândul în altă parte, în lumea ta, mai bună şi mai frumoasă. E sănătos pentru spirit să ai o "lume de refugiu", dar încearcă să nu fii foarte distrat, fii prezent şi pe lumea asta! Nu pleca la drum lung şi riscant! Nu te lăsa „descifrat” ci introdu tot timpul noi date în jocul social care se numeşte afacere sau dragoste. Cine este previzibil este uşor de condus. Acasă sau la serviciu, nu uita vorba veche : „ca să ajungi rege, trebuie să te comporţi ca un rege!”

LEU Eşti prins de multele probleme care te asaltează. O întâlnire, o şedinţă, poate o audienţă. Fii calm şi zâmbeşte! Astăzi evenimentele curg cu un debit uriaş, pe fluxul principal al timpului! Ai nevoie de optimism şi de planuri alternative. Evită persoanele negative care te compătimesc şi te descureajează. Sfaturi bune găseşti tot la semnele de foc, în special la Săgetători şi Berbeci. Stelele favorizează cumpărăturile care le faci astăzi sau micile schimbări în ordinea lucrurilor.

FECIOARĂ Analizezi motivele celor cu care lucrezi, ca să poţi să le anticipezi acţiunile. Bunele tale intenţii sunt înţelese greşit, pentru că lumea e mult mai primitivă şi perversă decât credeai. Ai o tendinţă către filozofie abisală, depresie, tristeţe nemotivată şi o lene de lumea a treia! Da, dar dacă creieraşul nu ar fi vigilent şi nu ar pune pe toată lumea la treabă... Tu ai, însa, tendinta să vorbeşti mai mult, să cauţi soluţii la problemele şi incertitudinile tale. Vorbeşte, dacă aşa eşti fericit!

BALANŢĂ Astăzi, nimic din domeniul financiar, nu împrumuta bani, nu cheltui, nu te duce la bănci, sau pariuri! Zâmbeşte, vorbeşte mai puţin, ascultă mai mult şi nu te lăsa atras de provocări. Nu trebuie să te repezi, mai ales dacă este vorba să convingi pe cineva. Ai multă energie, iar procesele tale mentale sunt foarte rapide, ceea ce se traduce printr-un debit verbal prea mare - vorbeşte mai puţin, fii mai clar! Trebuie să te bucuri de aceast sfârşit glorios de vară chiar cu vremea şi vremurile astea ciudate, capricioase şi chiar neaşteptate.

SCORPION Sfatul stelelor este ca să te ocupi, în principal, numai de problemele care privesc interesele tale! Încearcă să fii obiectiv ca să poţi să faci faţă cu realism problemelor pe care le ai. Astăzi, nu vorbi, însă, fără să-ţi faci înainte un plan. Foloseşte intuiţia, dar nu te lăsa purtat de ea. Disimulează-ţi cu iscusinţă intenţiile printre imagini frumoase, poetice şi pline de culoare. Apoi exprimă direct şi hotărât ce ai de spus. Trebuie să te foloseşti de factorul surpriză!

SĂGETĂTOR Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Nu ezita, dacă ai de făcut unele concesii, chiar compromisuri, ca să poţi să-ţi derulezi bine, în continuare, interesele tale. O zi obositoare, dar până la urmă chiar plăcută. Seară de cumpărături mici, poate în oraş, în compania celor dragi. Favorurile stelelor se îndreaptă spre cumpărături şi cadouri. Ceea ce cumperi astăzi va face mare placere celor dragi. Se pare că ai de suferit din cauza timpului, nu-ţi ajunge, eşti mereu în întârziere, dar şi din cauza unor situaţii obiective.

CAPRICORN Colegii, cei din jur, sunt siguri că te descurci. Nu vor să te ajute, sau chiar au încredere în tine? Te bazezi pe intuiţie şi pe experienţă pentru a face faţă singur situaţiilor de astăzi. Trebuie să iei mai multe informații despre situația cu care te confrunți. Cere şi o părere competentă. În orice caz, ai multă nevoie de relaxare şi odihnă ca să poţi continua cu succes. În această perioadă trebuie să te bazezi mai mult pe judecata rece decât pe trăiri, intuiţii şi sentimente!

VĂRSĂTOR Îţi ajunge! Nu mai suporţi să fii minţit, folosit, manipulat! Răzvrătirea ta, motivată, are şi o latură comică, pentru că s-a declanşat dintr-un lucru de nimc. Picătura care a vărsat paharul! Mai ales nu da curs neplăcerilor de moment sau nu exagera importanţa şi repercusiunile unor informaţii din presă. Treburile de rutină le faci bine şi temeinic. Nu te avânta pe tărâmuri şi domenii necunoscute. O seară mai tensionată, nu primi nicio propunere, provocare, mai bine relaxează-te, odihneşte-te. Ai mare nevoie de somn...

PEŞTI Eşti prea tensionat, prea încrâncenat şi momentele de plăcere şi fericire trec pe lângă tine. În duo, legătura este supusă la presiuni, solo, nimeni nu se lipeşte de tine! Necazuri de Peşte! Domeniul sentimental este bine aspectat. O schimbare, probabil în bine. Ca să prevalezi, zâmbeşte şi uită-te în ochii oamenilor şi nu uita ca momentul de faţa este cel mai important. O zi profitabilă prin veştile şi informaţiile pe care le primeşti. Trebuie neapărat să analizezi evenimentele din ultimul timp, să tragi concluziile care se impun şi sa iei imediat măsurile necesare.