Horoscopul lui Dom' Profesor, 11 decembrie 2025. Cabana Suedezilor

Pe 11 decembrie s-au născut Jean Racine, Alexandr Soljeniţîn, Hector Berlioz, Robert Koch, Carlo Ponti, Jean-Louis Trintignant, Alfred de Musset, Gianni Morandi, Czeh Szabo, Aurel Babeş, Gheorghe Buzdugan, Paul Riegler.

În calendarul creștin-ortodix este pe 11 decembrie, numai Sf. Daniil Stâlpnicul şi Luca cel Nou, dar și Sf. Varsava. Nimic în „Kalendar”!

Dragi lupi, padawani și hobbiți sunt foarte aglomerat. Dar s-a lăsat frigul, este ceață și am pus ceaiul Darjeeling în termos, ca să nu se răcească. Este timpul pentru o nouă amintire, o nouă poveste, ceva ce nu v-am mai spus de mult timp.

O să vă povestesc despre ”Cabana Suedezilor”. Începând din vara anului 1953 o bună parte a copilăriei mi-am petrecut-o acolo. La București era prea cald, apoi au fost epidemiile de poliomielită, TBC și rujeolă. Și singura măsură eficientă era carantina, în sens invers, mă izolau pe mine față de focarul de infecție. Pentru că, ”Cabana Suedezilor” era plasată la Pârâul Rece, lângă Predeal, la șapte kilometri de sudul Predealului.

”Cabana Suedezilor” era o construcție deosebită în dreapta carierei de piatră, și puțin în spatele ei. O construcție deosebită deorece era făcută după sistemul rural suedez. Se pare că aparținuse Ambasadorului Regatului Suediei, care, la naționalizare, o donase Academiei Române cu condiția ca să mai vină și el pe acolo, o cameră rămăsese a lui. O casă mare, de lemn, extrem de solidă, din trunchiuri întregi, izolată cu vată de sticlă, și cu un acoperiș pe care era un strat gros de pământ.

Cabana era pe jumătate săpată în munte, așa că vara, văcuța lui Kadar, cabanierul, ungur, sigur că da, se urca pe acoperiș și păștea iarba de pe acolo. Se ajungea din șosea pe un drum de vreo două sute de metri, pavat, cum altfel, cu piatră albă, calcar, de la carieră. Lemnul cabanei era dat cu un lac special, își păstra culoarea de parca ar fi fost atunci tăiat, fațada avea multe ferestre, vreo opt, destul de mici și, fiecare, cu două obloane dintr-o singură bucată din lemn gros. Vopsite în roșu închis. O vopsea care era și pe dușumelele din casa mea din Mașina de Pâine, o vopsea dintre cele două războaie, rezistentă și lucioasă, doar tocurile-cui de metal ale cucoanelor au dovedit-o!

Ușa de la intrare era masivă, parcă dintr-o singură bucată, groasă și grea. Avea o clanță și niște balamale din fier forjat, solide, dar cu multe înflorituri. Motive scandinave, cu siguranță, ar fi fost pe placul vikingilor. În dreapta celor două trepte de piatră, ușor tocite, era un grătar de curățat noroiul și zăpada de pe bocanci.

În stânga intrării era un stativ ciudat, un stativ pentru schiuri și bețele de schi. Intrai și ajungeai în altă lume! Un coridor lung de vreo patru-cinci metri, cu cuiere și fotografii cu domni cu schiuri și doamne cu ochelari de soare, în hanorace, nu vedeai mare lucru din ei. Podeaua de lemn, pereții de lemn, un lambriu frumos, aproape fără noduri, ales cu fel de fel de trăsături interesante ale fibrelor lemnului. Tavanul, destul de jos, tot de lemn.

La capătul culoarului era o altă ușă cu jumătatea de sus din ochiuri de sticlă. De acolo, ziua venea lumina. Seara, noaptea, se aprindeau cele două aplice de pe pereți. Toată instalația electrică era la vedere, cablurile electrice erau ascunse în tuburi panzer de metal, bine izolate, corpurile de iluminat, prizele, întrerupătoarele și blocul de siguranțe erau puse pe plăci de marmură. Nimic în perete, nimic în tavan, repet, totul la vedere – inginerii suedezi știau să protejeze o casă de lemn de posibile scurt-circuituri.

Apoi intrai într-un living imens. Cred că avea cam 15 pe 7 metri. În față, spre Nord un întreg perete-fereastră, tot cu ochiuri, cu ramă groasă și sticlă dublă. În dreapta trona un șemineu imens cu aripi, cu două bănci laterale pe care puteai să stai cu picioarele aproape de foc, după o partidă de schi sau o plimbare prin pădurea sub zăpadă. Livingul avea cam șase măsuțe rotunde, dintr-un lemn dens, cred că era păr african, fiecare având în mijloc o tablă de șah încorporată și patru scaune-fotolii de răchită. Cu pernele respective, în culori și motive scandinave. Sub fereastra se afla un șubah, iar sub el un dulăpior cu mai multe jocuri de remy, cărți de joc, piesele de șah și alte unelte de omorât timpul.

Pe peretele din stânga era o țintă de darts, mare și cum nu am mai văzut, nici măcar în pub-urile londoneze, irlandeze sau scoțiene. Tot acolo era și o etajeră cu vreo două sute de cărți, romane de aventuri și dragoste, dintre cele două războaie, în limbile română, suedeză și franceză. Înspre sud se înșirau camerele de oaspeți, patru în partea dreaptă a intrării și trei în partea stângă. Mai era o cameră, cea mai mare, dar era mereu încuiată, ultima din stânga, probabil camera ambasadorului. Fiecare două camere erau încălzite de o singură sobă, care avea ușița de alimentare cu lemne în living. Iarna, când era frig, Kadar se trezea noaptea la ore fixe, cam de două ori pe noapte și punea, din living, lemne în fiecare sobă.

Livingul se continua în stânga cu un coridor identic cu intrarea, pe partea dreaptă era bucătăria. Apoi baia, cu o faianță albă cu chenar albastru, cu trei WC-uri și trei dușuri, cu un boiler mare, parcă era de cupru, pe care era o coroană și ceva scris: Konungariket Sverige. După aceea era apartamentul lui Kadar, o cameră cu priciuri și marea cămară. Urma magazia de lemne care avea și o ieșire în curtea acareturilor. Săpată în munte, în curte, mai era o mare magazie de lemne, cea de aici era ca să nu mai iasă Kadar afară, în frig, mai ales noaptea. Din bucătărie puteai să ieși în curte unde erau flori, vara, ceva legume iar în partea stângă, săpate tot în coasta muntelui de calcar, grajdul, o altă cămară-depozit și o ghețărie.

Toată cabana avea un tavan jos, ca să se încălzească repede, șiretlic scandinav pe care l-am folosit și eu aici, în Prahova submontană, Bun, ”Cabana Suedezilor” era la 961 metri altitudine, pustnicia mea este la doar 445 metri altitudine. Dar întotdeauna este bine să faci economie la combustibil, pentru încălzit.

Viața la ”Cabana suedezilor” era simplă și plăcută. Toată lumea se trezea la ora opt, se spăla pe dinți și pe ochi, în camere, unde era câte un lavoar mic, ca de păpuși, cu apă rece. Apoi, la ora 08:30 cum era scris programul, cu litere gotice, pe ușa bucătăriei, se servea micul dejun. De către nevasta lui Kadar, pe care nu am știut niciodată cum o cheamă și de una-două musafire mai tinere. Menu-ul era întodeauna același ”gems cu brânzicuță” și un ou fiert! Adică, pe o farfurie albă de porțelan adevărat, erau o bucățică mică-mică de unt, cam două lingurițe de dulceață și două triunghiuri de brânză topită ”Olanda”.

Uneori era și o felie de șuncă de Praga, adevărată. Pâine neagră deosebit de gustoasă, gata tăiată, la discreție, vara, roșii, sau ardei gras. Din cele cu gust, nu ca cele de astăzi! Ceai sau cafea, iarăși la discreție. Ceai indian, vărsat, din cel cu maharajahi și elefanți pe cutia de un kilogram și cafea braziliană adevărată de 91,50 lei kilogramul, preț de stat. Pe timpul acela se mai găsea de una de altă, nenorocirile au început mai târziu, sau eram copil și nu știam de ele, nenorociri și lipsuri au fost mereu.

Apoi toată lumea pleca care încotro, rareori rămânea cineva în cabană. Unii se duceau la ”belvedere” cale cam de o oră, de unde aveai cea mai frumoasă priveliște a Bucegilor, alții la cules de ciuperci și/sau fructele pădurii. Femeile mergeau la râu ca să facă plajă. Și eu mă duceam cu ele, eu făceam o hidrocentrală. Așa am atras atenția unui oaspete. Mă cam feream de el, avea doar o mână. Dar era bun ca pâinea caldă și mai avea ceva, geniul creatorului.

Când a fost la Predeal pentru aprovizionare și ca să dea telefoane a venit cu o cutie de plastilina. Plastilina era prietena mea. Acasă făceam fel de fel de lucruri, cetăți, soldați cu zale de poleială și suliți din scobitori. După masa de prânz care era fix la ora 13:30, așa scria pe ușa bucătăriei și după somnul obligatoriu de după amiază, la ora 18:00 toată lumea se strângea în living, doar unul-doi rămîneau în camere. Se jucau jocuri de societate, se vorbea, iar se vorbea, și se vorbea. Fiecare povestea pe unde a fost și ce a văzut. Unii citeau cărți și ascultau cu jumătate de ureche. Fumătorii ieșeau din când în când pe culoar, acolo era fumoarul.

Omul fără o mână a venit la masa noastră la care, cum altfel, se juca Canasta și mi-a dat cutia de plastilină. Mama mea, pe atunci era tânără, frumoasă și foarte răsfățată de toată lumea s-a pisicit: ”Vai, domnule academician, nu trebuia!” Omul fără o mână, fără mâna stângă, mi-a dat cutia cu plastilina a zâmbit și i-a spus mamei că este un examen. ”Răduțule, poți să faci ceva din asta?” Și mi-a dat cutia. Am luat-o și am fugit în camera mea.

Întâi m-am spălat bine pe mâini la lavorul minuscul. Apoi am amestecat cu grijă, dar cu putere, toate culorile de plastilină. Am obținut o masă cenușie-verzuie. Am făcut, într-o jumătate de oră, o căruță, trasă de un cal, iar pe capra căruței era un țaran cu un bici care șerpuia în aer. Mi-am pus opera pe cutia de plastilină și am dus-o în living la masa omului fără o mână, academicianul. S-au strâns toți să vadă. Se lăsase o tăcere neobișnuită.

Vedeți, a spus academicianul fără o mână, a respectat proporțiile, a obținut o masă uniformă, calul este admirabil, face efort, se vede, dinamismul este accentuat de biciul care este în aer și de țăranul lăsat un pic pe spate. Din ce ai făcut roțile, Răduțule? Din nasturi, am zis eu, uitându-mă cu mare paguba la cămașa mea neîncheiată. Îi lipseau patru nasturi! La privirea asasină a mamei, academicianul Ion Jalea a spus: ”doamnă, arta cere sacrificii!”. Nu s-a mai râs demult în Cabana suedezilor cum s-a râs în seara aceea, de a ieșit și domna Kadar din bucătărie să râdă și ea.

Vedeți, dragi lupi, padawani și hobbiți, eu mi-am trăit copilăria în România domnilor și doamnelor. De ”tovarăș” am auzit foarte târziu, de la radio. Femeile pe care le cunoșteam erau doamne, iar bărbații domni. Pe la trei ani stăteam, seara, sub marea masă din odăiță, printre picioarele alor mei, care discutau, jucau Canasta sau Remy. Când auzeam un substantiv, care era masculin îl repetam și spuneam ”domn” adică genul masculin. Când era un substantiv feminin spuneam ”doamnă”, la neutru era puțin mai greu, spuneam ”domn-doamnă”. Sigur că acum fac greșeli de gramatică, dezacorduri pentru că s-a umplut lumea de ”tovarăși” care se dau drept ”domni”. Cum să mai declini, sau să afli genurile?

O să mai revin la ”Cabana Suedezilor” astăzi nu mai este, i-a luat locul, demult, o construcție modernă. Din cei care au râs acum peste 70 de ani, cine o mai fi în viață? Mă tem că sunt singurul, mai știe cineva de ”Cabana Suedezilor” din partea dreaptă a carierei de piatră de la Pârâul Rece? Scrieți-mi la dom.profesor@gmail.com, mi-ar face mare plăcere!

Cred că o să las munca pe mâine, nu mă pot concentra, amintirile mi-au răscolit sufletul, așa că o să văd un film, ceva vechi și bun, poate ”Un homme et une femme” un film-simbol din anul 1966, este cu Jean-Louis Trintignant, pe care îl pomenim astăzi.

Alt monstru sacru al cinematografului francez, Jean Gabin, spunea, tot cam la această vârstă ”je sais que je ne sais rien”. Fraza atribuită unui Socrate cam de vârsta mea, așa că încep să intru la idei. Este dovadă de modestie, de înțelepciune, sau pur și simplu respectivii începuseră să uite, nu mai știau multe lucruri pentru că nu-și mai aminteau? Bună întrebare!

Bun, am destul timp de reflecție, doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

BERBEC Încearcă să-ţi păstrezi calmul şi trebuie să dai dovadă de diplomaţie. Astăzi eşti puţin prea încăpăţânat, după părerea celor din jur, aşa că mai fă şi unele compromisuri, aşa, din joacă! Un mic atac de nelinişte, de anxietate? Încearcă să-ţi păstrezi calmul, trebuie să dai dovadă de bun simţ şi diplomaţie. Poartă culori vesele şi oferă-ţi prilejuri de bucurie şi certitudini. Limitează-te la zâmbete şi interjecţii. Dacă poţi, astăzi lasa grijile pentru altii, nimic nu este mai important pentru sanatate decat o constiinta linistita, o judecata clara si echilibrul interior!

TAUR Mai multă atenţie! Trebuie să te ocupi de cei dragi, de familie, prieteni, ca situaţiile actuale să nu degenereze în probleme greu de rezolvat. Nu lasa situaţia să-ţi scape de sub control! Cu toate că un mic incident întunecă imaginea generală, astrele îţi sunt favorabile. Vine soarele şi pe strada ta daca eşti cumpătat si faci provizii de rabdare. Cei din jur te acceptă, profita ca sa-ti promovezi cu tact interesele. Un aspect particular al conjuncturii astrologice iţi indică sa ai grija de propriile buzunare mai ales cind eşti în transportul în comun sau într-un magazin aglomerat.

GEMENI Astăzi evenimente păguboase şi oameni mediocri, sau numai stupizi, te atrag în discuţii fără sens şi finalitate. Pierzi timpul cu graţie, te enervezi, pentru că timpul înseamnă bani! Conjunctura iti indica ca ai toate sansele sa pierzi din vedere, sau sa uiti niste amanunte importante, care puteau sa-ti foloseasca in cursul unei discutii. Probabil că nici nu o să-ţi aminteşte despre ce este vorba. Prostia este molipsitoare, din fericire pe termen foarte scurt! Sau, mai lung?

RAC Nu te grăbi să schimbi ceva din rutina vieţii tale. Conjunctura arată că poţi coopera foarte bine cu semnele de aer şi foc dar nu sunt indicate legăturile cu semnele de apă si pământ. Trebuie să acorzi mai multă atenţie şi timp vieţii de familie sau relaţiilor cu prietenii. Atenţie la cumpărături. Limitează cheltuielile la strictul necesar şi evită, în această perioadă măcar, creditele şi împrumuturile.

LEU O zi densă, mai ales prin aglomerarea lucrurilor de făcut. Dar, o seară plăcută cu cei dragi, la cină, cu planuri şi proiecte de viitor, cu siguranţă despre vacanţa de Crăciun şi Anul Nou. Ai o pofta teribila de lucruri bune si de calitate. Cu bani multi poti sa gasesti ceva mancare, cat despre marfuri si oameni sa nu mai vorbim! Este cazul să limitezi cheltuielile extravagante şi să mai pui ceva bani deoparte, banuti albi pentru zile de sărbători de iarnă, că nu se stie niciodata! Care sărbători, iată, bat la uşă!

FECIOARĂ Eşti gânditor şi nostalgic. Dar, astăzi, trebuie să te aduni, ai multe de rezolvat, însă amintirile nu te mobilizează! O să ai destul timp de stat pe net în vacanţa de Crăciun. Ai răbdare! Primeşti o veste sau te întîlneşti pe neaşteptate cu cineva care-ţi povesteste despre o cunostiinta comuna care te poate ajuta foarte mult. Trebuie neaparat sa te gandesti la evenimentele din ultimul timp. Sigur, este inutil, pentru ca rezolvarea problemelor nu tine numai de tine, dar parcă poţi să nu te consumi şi să-ţi faci griji!

BALANŢĂ Eşti, din punct de vedere emoţional, sensibil. Atenţie la discuţiile în contradictoriu cu persoanele apropiate. Veşti bune. Zi favorabilă relaţiilor umane, discuţiilor liniştite şi plăcute. Profita de configuraţia cosmică favorabilă si regăseşte-ţi echilibrul interior si pacea sufleteasca de care ai atata nevoie! Cumpărăturile în general si achizitionarea bunurilor de folosinta indelungata in special sunt favorizate astazi de conjunctura planetelor.

SCORPION Te simţi în formă, cu sufletul vindecat şi cu poftă de viaţă. O oarecare presiune, cu sursă din partea familiei, sau a prietenilor, a a obligațiilor de serviciu. Poţi să le faci pe plac! Astazi evita schimbarile bruste de program şi mai ales nu lăsa anturajul să aibă iniţiative păguboase. O zi prea aglomerata şi excesiv obositoare pentu gustul tau. Simti nevoia să fi lăsat in pace. Nicio sansa, doar seara, acasă, poti sa scapi şi să te simţi bine.

SĂGETĂTOR Astăzi realizezi că au trecut şocurile şi trăirile intense, acum e loc de relaxare şi puţină reflecţie. De fapt ştii foarte bine ce-i de făcut, trebuie doar să aştepţi momentul potrivit. Nu te apuca să faci economii nefireşti, pentru că tot tu o să suferi. Raţiunea şi echilibrul au fost întodeauna cea mai bună politica economică. Succese, din nou neaşteptate, pentru că vin târziu, când nu te mai aşteptai, în carieră sau în familie.

CAPRICORN Pluton, bine aspectat, îţi regenerează rapid capacitatea de erfort, pentru probleme de serviciu, de relaţii sociale. Dar, eşti avantajat în ceea ce priveşte relaţiile sentimentale. Dragostea este pozitiv influenţată, la fel şi charisma proprie a nativilor din zodie. Influenţele solare benefice aduc nativilor multă energie şi trăiri intense. Mare atenţie la serviciu pentru ca magnetismul personal şi energia în creştere să nu fie receptate ca o agresivitate lipsită de eleganţă.

VĂRSĂTOR Poţi să ai o zi mai liniştită. Sau, poţi hotărî altfel! Liberul arbitru este astăzi stăpânul destinului! Definitiv, viaţa noastră este compusă din suma alegerilor şi deciziilor noastre! O serie de evenimente te vor obliga la o analiză aprofundată. Nu trebuie să neglijezi propriul confort nervos – o activitate prea tumultoasă – distractia este tot un consum de energie - face să nu obţi rezultatul dorit.

PEŞTI Dragostea pare că se găsește peste tot! Ovidiu spunea ca dragostea este un ocean al zeilor. Chiar dacă nu ştii să înoţi, cu toate că ești Pește, este bine să încerci să devii aidoma zeilor! Până la urmă iei o hotărâre, dar vei constata că te-ai grăbit, ca întotdeauna. Nu îţi face procese de conştiinţă inutile. Viaţa merge înainte şi datele se schimbă mereu. Cu informaţiile pe care le-ai avut ai luat o hotărâre care a părut că este cea mai bună. Doar nu eşti propriul duşman ca să-ţi faci singur rău?