HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 11,12 decembrie 2021. 2022, perioade nefaste, eclipse, Mercur retrograd

Pe 11 decembrie s-au născut Jean Racine, Alexandr Soljeniţîn, Hector Berlioz, Robert Koch, Carlo Ponti, Jean-Louis Trintignant, Alfred de Musset, Gianni Morandi, Czeh Szabo, Aurel Babeş, Gheorghe Buzdugan, Paul Riegler. Pe 12 decembrie s-au născut Frank Sinatra, Edward G. Robinson, Dionne Warwick, Emerson Fittipaldi, Connie Francis, Iolanda Balaş, Iosefini, Viorel Mărginean.

Nimic important pe 11 decembrie în calendarul creştin-ortodox, numai Sf. Daniil Stâlpnicul şi Luca cel Nou, iar pe 12 decembrie, este Sf. Spiridon – Spiridon, făcătorul de minuni. Sânmicoară.

”Sfântul prin tradiţie făcător de minuni, Spiridon, este protectorul ciubotarilor, al cizmarilor (şi prin extensie al tuturor lucrătorilor în piele). Este respectat şi de femei, pentru a nu face o ”minune” în sens negativ, ”schimbând lucrurile lor, din bune, în rele”! Uneori este considerat unul dintre Filipi, Lupul Şchiop”. Antoaneta Olteanu, CPR, 2001, pagina 527.

Sf. Spiridon se ţine, că el face multe minuni şi bune şi rele. (Speranţia)

Ei bine, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, Sf. Spiridon provine din Cipru, s-a născut în a doua jumătate a secolului al III-lea, unii spun pe la 270 iar numele lui însemna în greaca de pe atunci „coş, sau coşuleţ împletit”.

Ciudat acest lucru, dar imediat facem lumina necesară! Există un vechi proverb elen din părţile Ciprului care într-o traducere aproximativă ar suna cam aşa: „eşti înţelept şi iscusit de potriveşti lucrurile cum se împleteşte un coş de răchită!” Bun, unii clerici spun că Sfântul se chema așa după scufia lui care semăna cu un coșuleț împletit. Cât îl duce mintea pe fiecare, unul se limitează la aspectul fizic, altul mai iscusit, pune în evidență calitățile spirituale.

Sf.Spiridon este un Sfânt Părinte, participant la Primul consiliu ecumenic şi cel mai important, de la Niceea, din 325. S-a ilustrat acolo, la Niceea, prin contribuţii deosebite la stabilirea canonului. A trăit mult, unii spun până, sau mai mult de 80 de ani.

Dar legenda spune că Domnul Dumnezeu l-a sortit pe Sf. Spiridon cu darul de a face minuni şi după săvârşirea din această viaţă.

Este singurul sfânt din creştinătate, care, la rugăciunile creştinilor, îşi părăseşte racla şi se oboseşte alergând cât îl ţin puterile să ajute oamenii. De aceea îmbrăcămintea sfântului se ponoseşte iar condurii de mătase se tocesc şi uneori sunt plini de noroi şi de iarbă lipită pe ei.

Racla de argint a Sf. Spiridon se află astăzi la Catedrala din Corfu, iar astăzi, de fapt, în fiecare 12 decembrie, părinţii slujitori de acolo schimbă îmbrăcăminte ponosită şi condurii tociţi, uneori chiar rupţi, ai Sf. Spiridon. Îmbrăcămintea veche este dăruită, cu dragoste creştină, unor parohii sau mânăstiri din Grecia sau din străinătate, din lumea ortodoxă.

În această perioadă a anului druizii celţi, preoţii religiei naturale europene, făceau ”minuni”. Cel mai adesea, scamatorii şi iluzionism. Dar unul dintre ei, Alesul, adică Merlin, chiar făcea minuni!

Merlin, pentru cine nu ştie, este un titlu, nu un nume. Noaptea era lungă şi druizii îşi arătau puterea magică pe care o vor folosi ca să aducă Soarele înapoi, la solstiţiul de iarnă. Mici reprezentaţii de cabarat sau de circ, spre mulţumirea şi veselia sătenilor. Noaptea era lungă şi lupii aproape. Este bine să fii prieten cu şeful lor, nu?! Din nou, iarăşi, mereu, Lupul Şchiop.

O să vă mai spun o istorie, care s-ar putea să nu fie o legendă ci adevărul ascuns în teoria conspirației. Mulţi dintre domniile voastre, mi-aţi scris că mai doriţi istorisiri, legende, din cele pe care le ştiu. Ascult şi mă supun, este urât afară, plouă și este distopia sanitară!

„Evenimentul Zilei” din 11 decembrie 1942 nu a apărut în ziare sau în „Book of facts”. Pe subiect s-au scris nouă cărţi, s-au turnat trei filme, un miniserial şi vreo două-trei jocuri de computer. Şi astăzi este considerată o temă foarte delicată, oficialităţile americane, când sunt întrebate, neagă cu hotărâre evenimentul. Cu toate că, în Richmond, mai trăieşte un fost congressman de Virginia, are aproape o sută de ani, dar se ține bine, care, dacă reuşeşti să-i câştigi încrederea, poate să-ţi spună o „poveste frumoasă de război”. Eu l-am ascultat cu atenţie.

Cel mai important lucru în sprijinul poveştii, este că un numar mic de militari a supravieţuit, dintre cei care au luat parte la raid, iar unul dintre ei, cu grad de căpitan, a lăsat o declaraţie scrisă la un notar. Declaraţie care urma să fie făcută cunoscută publicului după 50 de ani. Cei 50 de ani au trecut, dar declaraţia a intrat sub incidenţa actelor care privesc securitatea naţională a SUA, noul „Patriot Act”. Aşa că nu o să vedem curând originalul declaraţiei şi confirmarea legendei urbane.

Totuşi, o mulţime de oameni au luat cunoştiinţă de conţinutul mărturiei căpitanului, din nou formatul, pe atunci, în 1942, OSS (Office of Strategic Services). Unii dintre ei au vorbit, jurnaliştii au ascultat, editorii au verificat informaţiile – totul părea că este adevărat! Dar imediat au primit un telefon, care a oprit publicarea. După cum ştiţi foarte bine, în orice redacţie este cel puţin un informator al serviciilor secrete!

Vedeţi, domniile voastre, un om, sau un popor, nu pot să trăiască – şi mai mult, să aibă succes pe scena vieţii mondiale fără un mit, o latură spirituală puternică, care să motiveze, să legitimeze şi să ofere explicaţii.

Cel mai bun exemplu este poporul evreu, evreii care au jonglat de-a lungul istoriei între „poporul ales” şi „victimele holocaustului”, obţinând mari avantaje, pe ambele căi.

Legendele, miturile, istoriile, tradiţia spirituală sunt absolut obligatorii, mai ales în ziua de astăzi, când lumea este cuprinsă de teamă și nervozitate, în fața unor decizii iraționale și dictatoriale.

URSS, de exemplu, pe când era superputere, avea simbolul, legenda lucrurilor mari, uriaşe, făcute pentru eternitate, arta proletară gigantică, după cum spunea bancul epocii: „cel mai mare pitic din lume s-a născut în URSS!”

Iată, americanii, devenind lideri mondiali, au seria „super”. Superman este mitul modului de viaţă american. Mai mult, în ultimul timp s-au atacat, prin confiscare, o serie de simboluri. De exemplu: Graalul şi Lancea Destinului. Graalul, Sfântul Potir care a strâns sîngele lui Iisus răstignit şi Lancea Destinului, suliţa romană a centurionului Cornelius Longinus, care a împuns partea dreaptă a Hristosului, unii istorici spun că a pus capăt suferinţelor Fiului.

Aceste două „artefacte”, cuvîntul este un barbarism, dar vom supravieţui dacă îl folosim, dădeau puteri miraculoase posesorului.

Se spune că Graalul a stat în Bizanţ până a fost jefuit de veneţieni, acum este într-o mânăstire din Occident, iar Lancea Destinului a avut o poveste, o legendă mult mai furtunoasă.

Lancea Destinului a fost făurită în anul 30 la Damasc, din cuţitul profetului Ilie, cuţit cu care ucisese 400 de vrăjitori de ai lui Baal şi din „aripa unui înger”. Fierarul care a făcut celebra lance era şchiop ca şi Hefaistos-Vulcan, zeul metalurgiei şi i-a cerut lui Longinus imensa sumă de 30 de imperiali, monede de aur cu chipul împăratului. Cât solda lui pe doi ani! Este interesant că suma de 30 de monede o mai găsim în scrierile sfinte, 30 de arginţi este răsplata trădării a lui Iuda!

Centurionul Cornelius Longinus nu era bogat, dar era dintr-o ascendenţă foarte nobilă, făcea parte din una dintre cele cinci curii fondatoare ale Romei, ba pretindea că se trage chiar din Remus. Abătut şi trist că nu avea banii necesari, centurionul mergea încet prin locul unde este astăzi mormântul lui Saladin, lângă una dintre cele șapte porți ale Damascului. Un loc unde s–au întâmplat mai multe minuni, de-a lungul timpului. Brusc, în faţa lui, aerul a început să tremure, să vibreze, ca de o căldură intensă şi de neunde, din nimic, în faţa lui au apărut un sol şi câţiva soldaţi. Solul îl întreabă dacă el este centurionul Cornelius Longinus. La răspunsul afirmativ, îi dă o pungă, un inel şi o scrisoare, un sul de pergament.

Scrisoarea era de la un necunoscut, un egiptean bogat care spunea că a fost salvat de către centurion de tâlharii de pustiu djete, care îi atacase caravana. Şi ca mulţumire a găsit de cuvinţă să-i trimeată o sumă mică, neînsemnată, față de faptul că centurionul îi salvase viața, doar 30 de talanţi, de imperiali, de monede de aur. Şi un inel găsit în pustiu, dar care are o mare putere de protecţie. Longinus îşi amintea vag de episod. Cu vreo trei ani mai înainte patrula cu oameii lui spre părţile perşilor şi, într-adevăr, a scăpat de tâlhari o caravană. Cu inelul este altă poveste, o să v-o spun altădată, dacă o să cred de cuvință, taina fiind mare și niciodată dezvăluită.

Cornelius nu a mai stat să vadă ce şi cum, ci a chiuit ca un copil şi a fugit să-i ducă banii fierarului cel şchiop. O lună de zile a durat „fabricarea” Lăncii Destinului, pentru că despre ea este vorba! Când a fost gata, centurionul a rămas mut de admiraţie. Sulița era o hasta, nu un pilum, nu era grea deloc, dar trecea prin orice scut, sau armură şi tăia orice sabie sau lance.

Cu această suliță, numită de unii lance, Cornelius Longinus pune capăt suferinţelor Mântuitorului care se chinuia îngrozitor răstignit pe crucea Lui. L-a împuns în partea dreaptă de a țâșnit apă, adică limfă, şi sânge. Acesta este adevărul, sigur, în dogmă este altfel, multe sunt altfel. Legenda spune că bunul Iisus s-a uita la Longinus şi a spus: „Mulţumesc!” Apoi a spus ultimele lui cuvinte către Tatăl lui. Longinus s-a creștinat și este astăzi pomenit ca un Sfânt în Biserica Universală, în Ortodoxie și în Biserica Armenească.

De atunci Lancea Destinului, consacrată de sângele lui Iisus, dădea sorţi de izbândă purtătorului ei, în luptă, oricât de nefavorabilă ar fi fost situaţia.

Lancea Destinului a avut o istorie furtunoasă şi îndelungată. A fost în mâna împăratului Traian, numai aşa a putut cuceri Dacia, apoi în cea a lui Constantin cel Mare, adusă de mama sa Elena. La conciliul ecumenic de la Niceea, din anul 325, în faţa împăratului a mers cel mai bun militar roman, Rufus Publius Cato, purtând Lancea Destinului şi un scut cu „crux immissa”. Lancea Destinului a fost în mâna Sf. Mauritius, primul cavaler creştin, apoi, din nou la Roma şi de aici la cavalerii cei puri, la catari. Care nu au pierdut bătăliile niciodată, oricât de disperate ar fi fost. Totuşi, un trădător a furat relicva nepreţuită şi neputând să iasă cu ea din castelul Montsétgur, a îngropat-o în mare taină. În câteva zile, catarii au fost învinşi.

În anul 1938, Lancea Destinului a fost găsită în Sudul Franţei, în excavaţiile făcute printre ruinele castelului Montségur, de către arheologul dr. Otto Rhan, la ordinul special a lui Hitler. De atunci armatele germane au repurtat victorie după victorie, unele neaşteptate şi surprinzătoare.

La 11 decembrie 1942 un commando american OSS fură Lancea Destinului, artefactul care dădea succes militar sigur, aşa spune legenda, din Bârlogul Lupului din Berlin. Mărturia căpitanului OSS, depusă la notar, arată că membrii commandoului, îmbrăcaţi în uniforme de ofiţeri Waffen SS, au pătruns pe coridoarele subterane ale bunkărului führerului.

Pe coridoare s-au înâlnit chiar cu Göering şi cu Hitler. I-au salutat impecabil, cu salutul nazist, încremeniţi şi cu ochii la Hitler. Tot commandoul american era parfumat cu parfumul preferat al lui Adolf Hitler, „Edelweiss”, pe vremea aceea, pe bază de lavandă. Cei doi au trecut, Hitler, simţind mirosul preferat, a zâmbit şi i-a salutat pe americani cordial, iar Göering i-a spus lui Hitler: „Vedeţi, Mein Führer, ce ofiţeri arătoşi şi disciplinaţi avem! Victoria este de partea noastră!” Căpitanul american mărturiseşte că a simţit brusc un impuls iraţional să scoată Lügerul din toc şi să-l omoare pe loc pe Hitler. Şi pe Göering!

Dar a respectat ordinul primit, realizând că Lancea Destinului era mult mai importantă decât însuşi Adolf Hitler! Au reuşit să spargă seiful în care se găsea Lancea Destinului, au luat-o şi au adus-o în America, via Elveţia. Au pierdut trei oameni în luptele ce nu au putut fi evitate, pe drum. Lancea Destinului a fost depusă la Fort Knox ca un tezaur de nepreţuit! Nemţii au pierdut războiul, americanii l-au câştigat! O copie bună a Lăncii Destinului se află în Viena. Originalul este, însă, la americani!

De atunci America a devenit cea mai mare putere mondială şi a câştigat multe războie, mai puţin cel din Vietnam. Pentru că atunci nu au respectat protocolul Lăncii Destinului, „first blood”. Lancea nu dă câştig decât celui care se apără, nu agresorului. Aşa că Statele şi-au creat mereu un casus belli, ca să fie în postura defensivă de a răspunde unei provocări. Lancea Destinului. Şi am încălecat pe o şa… şi dacă nu este o poveste? Bună întrebare!

Mai știu eu multe povești, timp să avem, dar până una-alta să fim bucuroși și să mulțumim Domnului, pentru că de la la El vin toate!

Dar despre altceva doream să vă informez. Despre anul 2022. Sigur că am făcut calculele și interpretările, dar… drumul de o mie de leghe începe cu un pas. Hai să-l facem!

În acest weekend despre eclipse, Mercur retrograd și unele aspecte importante din anul 2022.

Anul 2022 este sărac în eclipse, are doar patru, grupate în perechi, am discutat recent despre acest lucru. Vreo două ar fi vizibile din Prahova submontană, din sihăstria mea. După cum v-am mai spus, întotdeauna eclipsele sunt pereche, în două săptămâni este o eclipsă de Soare și una de Luna. Prima eclipsă din anul 2022 este abia la mijlocul primăverii, în luna aprilie pe 30. Eclipsă parțială de Soare. Dar nu este observabilă din Europa, ci din Sudul Oceanului Pacific și jumătatea sudică a Americii Latine. Eclipsa pereche, cea de Lună, are loc pe 15-16 mai și este totală. În România se poate observa, dar incomplet, este parțială. Foarte parțială. Pe 25 octombrie o să aibă loc o eclipsă parțială de Soare, observabilă și în Europa, deci și în România. Perechea, eclipsa de Lună, are loc două săptămâni mai târziu, pe 7-8 noiembrie, eclipsă totală, observabilă din Oceanul Pacific. Nu este vizibilă în Europa.

Eclipsele au avut, întotdeauna, o reputație proastă. Un fenomen nenormal, care înfricoșa oamenii și animalele. În astrologia cardinalului Pierre d’Ailly, numită astrologie științifică, sau creștină, se spune că ”… eclipsa are efect negativ, dacă omul știe de ea” . S-a considerat că este vorba dacă este vizibilă, sau nu. Tehnologiile moderne video fac posibilă observarea unei eclipse aflate la mare distanță de locul observatorului. Cu toate acestea efectul negativ al unei eclipse se limitează la spațiul geografic în care este observabilă, spune William Lilly în ”Astrologia Creștină”. Sfatul meu este să nu luați hotărâri importante sau să programați evenimente mari în aceste date: 30 aprilie, 16 mai, 19 noiembrie și 4 decembrie 2021. Fără nunți, botezuri, căsătorii, împrumuturi la bancă sau începerea unor lucrări.

Alte perioade nefavorabile sunt cele cu Mercur retrograd. Comunicarea și comerțul fiind foarte importante în lumea de astăzi, comunicarea influențând toate domeniile vieții. În anul 2022 Mercur are patru perioade în care merge, aparent, retrograd. 14 ianuarie – 3 februarie, începe în Vărsător și se termină în Capricorn. 10 mai – 2 iunie, începe în Gemeni și se termină în Taur, 9 septembrie – 2 octombrie, începe în Balanță și se termină în Fecioară și 29 decembrie 2022 – 18 ianuarie 2023, în Capricorn. Statistic, pe o perioadă de peste o sută de ani, bursa a căzut întotdeauna pe Mercur retrograd. Aveți mare grijă la comunicare, cumpărături și călătorii în acele perioade, mai ales zodiile respective.

Anul 2022 începe cu Venus retrograd, în Capricorn. Acest lucru poate să adauge epuizare, sentimente de suferință amoroasă, încredere scăzută și poveri financiare pe măsură ce intrăm în 2022 și continuă distopia sanitară, pe alt nivel.

Conjuncții sunt puține, nu este nicio conjuncție foarte importantă, o să analizăm pe îndelete la momentul potrivit.

Ca impresie generală anul 2022 este un an sărac, an de conflicte și de surprize neplăcute.

O să mai revin pe subiect, la momentul potrivit.

Sunt multe taine între… pământ și cer, ca să-l parafrazez pe Shakespeare, dar nu este nicio taină că mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 11,12 decembrie 2021

BERBEC Ai trecut printr-o perioada grea, eşti cam obosit şi se apropie sărbătorile. Sâmbătă este momentul să iei o pauză şi să te îngrijeşti. Ceva mișcare, ar face minuni! Nu buluci ritmul vieţii când nu trebuie. Dar pe termen lung, gândind strategic, lucrurile se mai aranjează. Simţi o oarecare insecuritate sentimentală – atenţie, casa familiei este prost aspectată. Duminică strânge-i pe toţi ai tăi în jurul tău şi laudă-i şi spune-le vorbe bune – au nevoie de asta, chiar dacă eşti ocupat. Timpul trece, copii cresc, oamenii se ofilesc, iată, momentul a trecut şi zgura părerilor de rău se adună în inimă.

TAUR Sâmbăta aceasta evită deciziile care duc la schimbări majore. Nu judeca cu asprime colegii sau prietenii. Unele lucruri sau persoane pot întârzia din cauza condiţiilor meteorologice. Nu exagera cu munca şi efortul, in general, pentru ca stelele indica o supărătoare tendinţă către surmenaj şi depresie. Învigătorii sunt nişte persoane abile şi tenace odihnite nu nişte nefericiţi crăcănaţi de muncă. Atenţie la solicitarea nervoasă, nu lăsa mass media să-ţi otrăvească viaţa cu ştiri negative şi filme violente. Duminică ai un prilej pe care nu trebuie să-l ratezi!

GEMENI Ai ceva de rezolvat sâmbăta aceasta. Abordarea logică, sistematică a situaţiei îţi furnizeaza datele necesare rezolvarii. Dacă vezi că nu te descurci, cere ajuror, nu intra în criză de timp. Totuşi, norocul îţi zâmbeşte duminică. Nu eşti avantajat în comunicare şi în imagine – domeniile în care excelezi, de fapt. Trebuie să eviţi cu diplomaţie discuţiile în contradictoriu ca să nu se transforme în reproşuri memorabile. Atenţie la micile accidente domestice în care eşti specialist – închisul uşii peste mână, aprinsul feţei de masă cu ţiagareta etc – pentru că tu gândeşti infinit mai repede decât acţionezi!

RAC Sâmbătă te cuprinde o dorinţă de a face gospodărie, de a merge la piaţă. Imaginezi mâncare delicioasă şi chiar porneşti la fapte, dar, atenţie, nu exagera cu cheltuielile şi căută marfă bună! Mai multe planete şi indicatori astrologici îţi sunt favorabili. Astrele sunt într-o conjunctura avantajoasă: sănătatea îţi este bună, viaţa personală – aproape armonioasă, iar situaţia financiară nu îţi mai pare teribilă. În a doua parte a weekendului stelele iţi sunt favorabile mai ales in domeniul social, al acceptarii opiniilor tale şi mai puţin in cel material, mai ales dacă este vorba de bani. De asemenea, în această perioadă este bine să nu-ţi iei nici un risc major, atenţie la vreme.

LEU Evită activităţile care nu sunt absolut necesare. Puţină pauză nu strică, este sâmbătă şi repaosul are virtuţile lui. Zi favorabilă corespondenţei, scrie, vorbeşte, socializează, comunică! Sâmbătă, poţi organiza o mică petrecere, îţi mai îmbunătăţeşti şi starea de spirit. Duminică ai o perioadă mai bună şi lucrurile par să se aranjeze. Este timp şi de muncă, dar şi de distracţie! Poţi să faci curăţenie şi ordine, dar să te şi distrezi puţin, pe seară. Veşti de departe, vezi pe reţele sau e-mail-ul, sau mai prozaica cutie de scrisori.

FECIOARA Te simţiţi mai bine, după o perioadă de disconfort. Sâmbătă este o zi bună pentru a face bilanţul şi a vedea cât vrei să cheltuieşti cu vacanţa de Crăciun. Distracţiile mari se fac cu bani puţini! O zi de sâmbătă bună, care trece repede, ca orice lucru bun. Trebuie sa te relaxezi, mai ales pe seara şi să laşi treburile aşa zis urgente. Nimic nu este urgent când este vorba de odihna şi de sanatatea ta. Trebuie să eliberezi tensiunea acumulata, poate cu puțină mișcare. O veste bună de la unul dintre membrii familiei. Duminică seara intri puţin în viteză şi laşi lenea pe mai târziu, pentru ca ai nevoie, dupa caz, de o rochita sau o camaşe călcată.

BALANTA Prieteni sau rude te viziteaza sâmbătă, cu veşti bune. Puneţi la cale împreună un proiect la care vă gândiţi de mult timp. Este vorba despre vacanţa de Crăciun, dar şi despre multe pregătiri! Cu Venus, protectoarea ta, pusă pe croşetat pulovere pentru iarnă, sau pe făcut goblenuri, perioada apare ca una obişnuită. Adică, multă muncă – sărăcia omului! Respectiv, în acest weekend trebuie să faci mai mult efort decât în mod obişnuit ca să realizezi ce ţi-ai propus. Din această cauză cele două zile par obositoare şi uşor agasante. Nostalgia ţi se strecoară şi în suflet, chiar dacă vremea şi vremurile sunt ciudăţele rău şi nu prea ai bani. Dar, mulţi, puţini – distracţia poate fi mare!

SCORPION Nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce aveai de gând să faci, urmează-ţi planurile ca şi când nu s-ar fi întâmplat nimic. Veştile primite azi te pun pe gânduri. Dar, nu ai multe de făcut! Eşti cam nemulţumit şi se pare că ai motive. Lumea este făcută din ierbivore şi prădători, din victime şi învingători. Nu te înregimenta în categoria păguboşilor… Şi nu uita că pierzi când renunţi să mai încerci. O veste bună duminică, poate pe seară. Apoi, îţi regăseşti ritmul şi o parte din echilibru. Poate că nemulţumirea face parte din caracterul tău!

SAGETATOR Sâmbătă este o zi în care nostalgia iernii te îmbie la amintiri şi la un ceai fierbinte. Dacă tot ai luat-o pe panta amintirilor nu este bine să dai telefoane pe la prieteni şi rude, să vezi ce mai fac? Primele ore din ziua de sâmbătă îţi dau ceva dureri de cap, la propriu şi la figurat. Dacă reuşeşti să te stăpâneşti şi să eviţi graba şi încăpăţânările, nu se va întâmpla nimic notabil. Oricum, fiecare are defectul său. Al tău se numeşte „falsă viziune asupra realităţii”. Adică o să auzi weekendul asta la minciunele, minciuni şi minciuni sfruntate, cât să ai rezerve pentru tot anul care să fim drepţi, nu mai are zile multe! Drept care şi tu te vei simţi obligată sau obligat să emiţi „false judecăţi de valoare”.

CAPRICORN Ai primit de sâmbătă dimineaţă o însărcinare importanta pentru care te simţi bine pregătit şi motivat. Poate să fie şi cumpărarea de globuri, de nimicuri strălucitoare pentru Pomul de Crăciun. În acest weekend, mai exact sâmbătă la prânz, eşti pus în faţa unei decizii. Să stai acasă cu pisica sau căţeluşul sau să ieşi pe seară în frig pentru cine ştie ce fiţe şi/sau peteceri incerte. Sau să trăbăluieşti plenar în bucătărie pentru mâncarea de săptămâna viitoare. Sfatul meu este să stai cu necuvântătoarele. Animăluţele nu mint, nu trădează, nu invidiază. Au după cum bine spunea Carl Sagan o capacitate deosebită de a recunoşte binele. Iar dacă le faci rău te muşcă sau zgârie, direct şi fără bârfe pe la spate. Duminică poţi să inviţi la masă un prieten bun. Ai atâta nevoie de o discuţie normală şi poate mai afli şi ceva noutăţi.

VARSATOR Sâmbătă ai o şansă să-i arăţi partenerului(ei) buna ta credinţă, că nu renunţi uşor şi ca ai mijloacele de a merge înainte. Efortul poate să-ţi dea dureri de cap, chiar insomnie. Bea un ceai de tei! Ai, în sfîrşit, răspunsul la acţiunile tale din ultimul timp, răspunsurile pe care le aştepţi – din domeniul social şi al interacţiunilor dintre diferiţi oameni cu care ai comunicat în ultimul timp. Adică primeşti un telefon sau un mesaj pe care îl cam aşteptai. În rest poţi să ieşi cu familia la un suc şi o cafea, sau altceva fierbinte şi aromat, că nu face rău la fizic. Duminică oferă-ţi un cadou de sărbători şi dă telefon unei prietene, poate ieşiti in oras. Ziua se cunoşte de dimineaţă – daca este buna sau.. nu! Ganduri mai roze gaseşti chiar în cafeaua de dimineaţă. Zi de cumpăraturi si mici taclale relaxante. Fă provizii din starea asta de bine pentru viitor.

PESTI Dacă ieşi la cumpărături atenţie la vremea capricioasă, la frig şi în Nord, poate la gheaţă de pe jos, îmbracă-te şi încalţă-te corespunzător şi o să fie bine! Totuşi, trebuie să ai grijă şi să fii precaut! Duminica aceasta ai posibilitatea sa iesi putin pe afara, dar atentie la frig si la ce mananci in oras. Mai bine ia prînzul cu familia, acasă, în cadru festiv cu supieră de porţelan, cu faţă de masă de satin şi suporturi de tacâmuri din alpaca! Lucrurile de genul acesta au rolul lor, îţi întăresc încrederea în valorile fundamentale: familie, proprietate, naţiune. Ai nevoie de aceste lucruri, pe care poate nu le ştii, nu le preţuieşti, dar ele există în subconştientul tău şi se cer respectate!